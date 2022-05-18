В Татарстане на землях разорившейся нефтяной компании устроили склад нефтешлама

Как «наследство» «НК Руснефтехим» отравило существование жителям Ютазинского района

В селе Екатериновка Ютазинского района Татарстана разыгрался очередной акт экологической драмы — местные жители поймали водителя грузовой «Скании» с башкирскими номерами за сливом отходов нефтепереработки на земельном участке в полукилометре от деревенской околицы и в полутора километрах от села Дым-Тамак. Происшествие зафиксировала полиция, а на месте слива опасных веществ провели совещание представители районных властей, надзорных и правоохранительных органов. Однако жители села говорят, что сброс нефтешлама вблизи от их домов не прекращается уже несколько лет, и таких совещаний они видели уже много, а результатов нет. Как проект по «утилизации» опасных отходов отравил жизнь сельчан, почему на построивших «грязный» бизнес предпринимателей не действуют ни предписания, ни судебные решения — в материале «Реального времени».

«Наша деревня — на пороховой бочке»



Жители села Екатериновка в Ютазинском районе отчаялись решить проблему с экологическим ЧП на местности. Очередной крик о помощи пришел на прошлой неделе:

— Вокруг села Екатериновка Ютазинского района Татарстана продали все земли под захоронение опасных отходов, с трех сторон деревни находятся объекты трех организаций. Вчера жители поймали машину, которая как раз сливала жидкость с выраженно ядовитым запахом, после которого у жителей наблюдаются одни и те же симптомы и признаки отравления, некоторые обратились за помощью в скорую помощь. Помимо этих производств по захоронению отходов, вокруг нас роют и выкапывают старые нефтепроводы чернокопатели, рвут действующие нефтепроводы, которые заливают наши земли нефтью. Так же с двух сторон деревни находятся две действующие скважины. Наша деревня находится как на пороховой бочке в прямом смысле слова, — посетовала Юлия Муртузалиева.

По словам местной жительницы, за деревней проходит железная дорога. Вокруг деревни везде стоит сухостой, который может легко воспламениться. «Два года подряд у нас уже были пожары, до деревни оставалось совсем немного, к счастью общими усилиями пожарных служб, нефтяников и жителей с огнем смогли побороться. Мы, жители села, обращались неоднократно в разные органы с просьбой о защите прав населения. К огромному сожалению, все бесполезно... Вода с наших колодцев уже не пригодна не только для питья, но и для полива огорода и содержания домашнего скота... центрального водоснабжения у нас до сих пор нет, хотя деревня скоро отметит 200-летний юбилей! Складывается впечатление у жителей, что деревню хотят просто выжить».

Жители села Екатериновка в Ютазинском районе отчаялись решить проблему с экологическим ЧП на местности. Фото: yutazy.ru

Юлия Муртузалиева рассказала «Реальному времени», что нефтеотходы около села сливают уже несколько лет, от этого в окрестностях стоит невыносимый запах, и это — не единственное последствие варварского отношения коммерсантов к земле и местным жителям:

— Воду из колодцев у нас просто пить невозможно, и никто нам ее проводить не собирается. Дорогу всю убили большегрузами и тоже не собираются ее восстанавливать. На днях около села перевернулся самосвал с нефтешламом — шлам просто перекопали, никакой рекультивации земель не провели. Всего в 500 метрах от места слива отходов протекает река Дымка, а в километре — река Ик. Отравленные отходами воды Ик несет в Волгу — это же грозит экологической катастрофой российского масштаба!

После последнего ЧП в группе села Екатериновка в соцсетях бушуют страсти. «Сделайте этот полигон (для захоронения нефтешлама, — прим. ред.) возле своих домов, пусть ваши дети и правнуки пьют эту воду!», — пожелала предпринимателям Светлана Миникаева. «Ужасное отношение к природе родного края... Почему должны страдать жители, простые жители?», — недоумевает Алсу Каримова. «Про эту проблему пишут давно, и давно это никто не слышит», — горько констатирует Гузалия Вальтеева.

По информации Минэкологии, 13 мая Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ютазинского района вынесла «решение о привлечении ООО «Меркурий» к незамедлительной рекультивации данного участка». Фото: Минэкологии РТ

Самовольный слив и «бурная химическая реакция»

На место слива нефтешлама приехали глава Дым-Тамакского поселения Жалил Хуснутдинов, представители районных властей, надзорных и правоохранительных ведомств. Сам Хуснутдинов в этот же день обратился к начальнику Ютазинского райотдела полиции и районному прокурору с заявлениями о сливе «химических реагентов неизвестного происхождения» на грунт, указав, что после слива «произошла бурная химическая реакция, в результате которой образовался туман», а жители Екатериновки «после вдыхания паров этого тумана почувствовали недомогание в виде тошноты и головной боли». По информации, поступившей от самих жителей села, 8 мая несколько человек с симптомами отравления обратились за помощью к медикам.

На запрос «Реального времени» о происшествии под Екатериновкой Жалил Хуснутдинов не ответил, но, судя по документам, имеющимся в распоряжении издания, глава сельского поселения выяснил и указал 8 мая в заявлениях в полицию и прокуратуру, кто именно осуществил слив реагента, после которого «закипела» земля. «Прошу принять меры реагирования в отношении Кинева Кирилла Андреевича», — написал он и уточнил, что этот гражданин произвел слив «самовольно, не имея разрешения на утилизацию и сброс каких-либо отходов на земельном участке с кадастровым номером 16:43:041701:3, принадлежащем ему на праве собственности».

Судя по документам, глава сельского поселения выяснил и указал 8 мая в заявлениях в полицию и прокуратуру, кто именно осуществил слив реагента

Возбуждено уголовное дело

В республиканском Министерстве экологии и природных ресурсов «Реальному времени» сообщили:

— 7 мая 2022 года в вечернее время поступил звонок от сотрудника ОМВД по Ютазинскому муниципальному району по РТ по факту слива неизвестной жидкости в яму возле села Екатериновка. 8 мая был осуществлен выезд специалистами Приикского ТУ на место слива неизвестной жидкости. Автотранспорт был задержан сотрудниками полиции и направлен на штрафстоянку. В ходе обследования были отобраны пробы почвы, проведена фотосъемка. Правоохранительными органами возбуждено уголовное дело.

По информации Минэкологии, 13 мая Комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ютазинского района вынесла «решение о привлечении ООО «Меркурий» к незамедлительной рекультивации данного участка с выемкой грунта не менее 25 см глубиной». Провести рекультивацию должны были 14 мая до 8:00 часов. Провели или нет — пока не сообщалось.

Собственников предостерегали, а они не послушались

В министерстве также сообщили, что слив неизвестной жидкости, потребовавший срочной рекультивации испорченной земли, произошел под Екатериновкой примерно спустя неделю после того, как собственникам земельного участка было вынесено предостережение о недопустимости такого рода нарушений.

— В адрес Приикского ТУ поступила жалоба от жителей с. Екатериновка Ютазинского муниципального района Республики Татарстан по факту разлива и захоронения производственных отходов. 27 апреля специалисты Приикского управления совместно с представителем палаты имущественных и земельных отношений Ютазинского муниципального района обследовали земельный участок возле села Екатериновка по факту разлива и захоронения производственных отходов. На земельном участке с кадастровым номером 16:43:041701:3, расположенном на территории Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, были обнаружены разливы на почву химических реагентов непонятного происхождения. На участке оборудована яма, возле которой складированы промышленные отходы. Были отобраны пробы почвы, выявлена токсичность почвы.

В Минэкологии рассказали, что, согласно выписке из ЕГРН, участок, на котором складируются токсичные отходы, относится к землям промышленности, вид разрешенного использования — под обслуживание факела.

— 29 марта 2022 года участок был зарегистрирован на граждан Степанова М.С. и Кинева К.А., проживающих в Екатеринбурге и городе Асбест Свердловской области, — рассказали в министерстве и добавили, что собственникам земельного участка было направлено извещение для дачи объяснения, но они так и не явились.

Однако по крайней мере один из собственников многострадальной земли вскорости приехал на место загрязнения почвы производственными отходами — с новой увесистой порцией неизвестного вещества.



В Минэкологии рассказали, что, согласно выписке из ЕГРН, участок, на котором складируются токсичные отходы, относится к землям промышленности

Жидкость бурлит — чиновники молчат



10 мая жители села снова опубликовали сигнал бедствия в соцсети: «После вчерашней встречи с представителями Администрации Ютазинского района, с экологами и правоохранительными органами было принято решение перекрыть дорогу к шламовым ямам. Но неизвестные лица не растерялись и слили отходы нефтепродуктов прямо на открытый грунт». Потом разобрались — как выяснила Юлия Муртузалиева, нового слива не было.

— Как я поняла, хотели закопать, но, когда начали тормошить землю, жидкость забурлила и выплеснулась наружу.

В пятницу, 13 мая на месте происшествия вновь совещались представители местных властей, надзорных органов и заинтересованных республиканских ведомств. «Реальное время» пыталось выяснить, что сделали или планируют сделать местные чиновники, чтобы прекратить систематическое нарушение экологического и земельного законодательства и как они расценивают эффективность ранее принимавшихся мер, однако ни на телефонные запросы, ни на запрос по электронной почте ответ издание не получило.

При этом ранее принимавшиеся местными властями меры по защите права жителей Ютазинского района на нормальный воздух, чистые водоисточники и не загрязненную нефтешламом землю, желаемого эффекта не возымели.

Сигналы SOS по поводу загрязнения почвы в этой части Ютазинского района раздаются уже несколько лет. Фото: yutazy.ru

«Хоронить» нефтешламы тут начали еще в 2018-м

Сигналы SOS по поводу загрязнения почвы в этой части Ютазинского района раздаются уже несколько лет. В ноябре 2018 года СМИ со ссылкой на данные Минэкологии рассказали об обнаружении крупного захоронения нефтешлама, битумизированных нефтесодержащих отходов и металлических емкостей. Инспекторы Приикского территориального управления Минэкологии РТ и районная прокуратура провели совместную проверку. Нанесенный почве на площади более 3 тыс. кв. метров ущерб был оценен тогда более чем в 9 млн рублей, а МВД возбудило уголовное дело, о результатах расследования которого впоследствии не сообщалось.

А в сентябре 2020 года Прокуратура РТ сообщила о возбуждении уголовного дела по поводу загрязнения почвы нефтью в Ютазинском районе: «Установлено, что в границах Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского района выявлены факты несанкционированного размещения и захоронения нефтесодержащей жидкости на участке площадью 356 кв. м. По материалам прокурорской проверки органами дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными химическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или окружающей среде)». Чем дело закончилось — неизвестно.

Фото: Минэкологии РТ

Официальный полигон

Тогда же, в сентябре 2020-го, стало известно, что под Екатериновкой в промышленных масштабах планируется «утилизировать» отходы бурения нефти. Фото баннера с надписью, запрещающей въезд посторонним лицам на частную территорию пермского ООО «Меркурий» разместил в соцсети в группе «Уруссу в курсе» Артур Фаздалов. Он же выложил скрин с сайта «Меркурия», где перечисляются предлагаемые коммерсантами услуги.

Однако, как сообщил «Реальному времени» коммерческий директор ООО «Меркурий» Руслан Сергеев, полигон был достроен и в настоящее время работает.

В сентябре 2020-го стало известно, что под Екатериновкой в промышленных масштабах планируется «утилизировать» отходы бурения нефти

Загрязнение под контролем

В начале мая 2021-го в группе «Подслушано Уруссу» анонимно разместили фотографии черных луж с подписью: «На поле, между Алабакулем и Дым-Тамаком, произошел разлив нефтепродуктов с загрязнением большой площади территории, данное происшествие нигде не освещается, работает только одна машина на уборке». Спустя 2 недели — новые фото: «Недавно машины с цистерной приезжали и сливали нефтяные отходы возле с. Екатериновка, Ютазинский район. Выкопали обычные ямы и организовали там сброс этих отходов».

Жители написали жалобы во все инстанции, и 31 мая в Екатериновку приехали глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин, руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Фаяз Шакиров, представители прокуратуры, сотрудники полиции. Совещались, говорили речи на камеру, давали обещания «разобраться». Потом на телевидении и в газетах вышли об этом репортажи.

«На территории установлено загрязнение части земельного участка нефтепродуктами, накопление отходов бурового шлама в картах в отсутствии должной защиты подземных вод от загрязнения, захламление территории строительными отходами, — сообщалось в конце мая 2021 года на официальном сайте Росприроднадзора. — Вопрос деятельности ООО «Меркурий» Фаяз Шакиров взял на особый контроль».

Но 11 июня, как свидетельствуют сообщения местных жителей в соцсетях, на этой территории продолжился слив нефтеотходов.

А 2 декабря 2021 года, отвечая на вопросы жителей района о том, когда прекратится загрязнение почвы близ Екатериновки, в «Прямом эфире» Аяз Шафигуллин рассказал, что кроме ООО «Меркурий» там — чуть дальше, в районе «Водоканала», развернуло аналогичную утилизационную деятельность еще одно предприятие — ООО «Промэкология».

— Дела до суда довели, некоторые штрафные санкции есть, — сообщил тогда Шафигуллин об итогах противостояния надзорных ведомств и властей с пермскими «утилизаторами» нефтешлама. — Росприроднадзор подавал на приостановление деятельности на 90 дней, но последовал отказ. «Меркурий» смог доказать, что они работают в рамках закона, соблюдая все нормы.

8 февраля 2022 года в Екатериновку вновь приезжали представители райадминистрации — выслушали претензии по поводу сильного химического запаха, загрязненной колодезной воды и отсутствия водопровода с питьевой водой — «отреагировали», что называется, на обращения.

«Отходы сливались на почву»

«Реальное время» обратилось к главе Дым-Тамакского сельского поселения Жалилу Хуснутдинову, главе Ютазинского района Аязу Шафигуллину, руководителю исполкома Ютазинского района Светлане Самониной с одними и теми же вопросами:

— Как давно на земельных участках в полукилометре от села Екатериновка осуществляются сливы нефтешламов, какие меры приняты в отношении нарушителей экологического законодательства и почему, с вашей точки зрения, эти меры не привели к прекращению нарушений экологического законодательства?

А в запросе на имя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаяза Шакирова мы просили пояснить, как давно и какими именно предприятиями осуществляются сливы отходов нефтепереработки под Екатериновкой, кому принадлежат земельные участки, где осуществляются сливы, производил ли Росприроднадзор проверки по жалобам на факты сливов на указанных территориях, когда и сколько проверок имело место, к какому результату они привели и какие меры приняты для прекращения нарушений, какую ответственность понесли нарушители.

Единственный ответ поступил от главы Росприроднадзора:

— На основании информации, полученной от граждан, по факту сброса жидких химических отходов возле села Екатериновка 13 мая 2022 г. государственными инспекторами Волжско-Камского межрегионального управления совместно с сотрудниками МВД по Ютазинскому району, прокуратуры и с привлечением специалистов филиала «ЦЛАТИ по Самарской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» было проведено совместное выездное обследование, — сообщил Фаяз Шакиров. — В ходе обследования было установлено загрязнение почвы жидкими химическими отходами на площади 895 квадратных метров. По предварительной информации, отходы завозились из Пермского края спецтехникой и сливались в предварительно вырытый котлован без гидроизоляции и на почву. Специалистами филиала «ЦЛАТИ по Самарской области» осуществлен отбор проб отхода, почвы в месте загрязнения, отбор проб природной воды с протекающей вблизи реки Дымка. По результатам проб будет рассчитан ущерб. Виновные лица устанавливаются сотрудниками МВД и будут привлечены к ответственности.

Ответы других перечисленных выше должностных лиц мы готовы опубликовать по получении.



Сейчас дело рассматривает Набережночелнинский городской суд. Фото: realnoevremya.ru

Дела судебные

Волжско-Камское управление Росприроднадзора неоднократно пыталось воздействовать на ООО «Меркурий». К примеру, в сентябре 2021 года в Ютазинском районном суде было вынесено решение об административном правонарушении компании, и оно устояло в Верховном суде РТ, однако шестым кассационным судом общей юрисдикции эти судебные акты были отменены, дело направлено на новое рассмотрение. Сейчас его рассматривает Набережночелнинский городской суд.

Решением Арбитражного суда РТ в августе 2021 года Волжско-Камскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования отказано в привлечении ООО «Меркурий» к ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)»). Это решение вступило в законную силу, как и решение Набережночелнинского городского суда, которым в сентябре 2021 года оставлено в силе постановление о привлечении этого ООО к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ («Осуществление деятельности, не соответствующей документации, которая получила положительное заключение государственной экологической экспертизы»).

Постановлением судьи Ютазинского районного суда в августе 2021 года за отсутствием состава административного правонарушения было прекращено производство по делу об административном правонарушени предусмотренном ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ («Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»). Но в январе 2022-го Верховный суд РТ это постановление отменил, дело было направлено на новое рассмотрение в Ютазинский райсуд, в последующем перенаправлено на рассмотрение по подсудности в Набережночелнинский городской суд…

А 27 апреля 2022 года к судебному разбирательству Арбитражным судом Пермского края было назначено исковое заявление Южно-Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора к ООО «Меркурий» — о взыскании вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в размере 561 600 рублей.

В ходе одного из арбитражных разбирательств было доказано, что ООО «Меркурий» законно ведет деятельность на принадлежащих земельных участках 16:43:041701:267 и 16:43:041701:268 общей площадью около 27,8 га с разрешенным использованием «под обслуживание УКПН-5 (установка комплексной подготовки нефти, — прим. ред.)», и действует в рамках Правил землепользования и застройки муниципального образования «Дым-Тамакское сельское поселение» Ютазинского муниципального района Республики Татарстан, согласно которым эти участки относятся к зоне производственно-коммунальных объектов I-II класса опасности.

Остается добавить, что, согласно данным ресурса «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Меркурий» за 2021 год составила свыше 493,16 млн рублей, а чистая прибыль — 4,17 млн.

Что касается упомянутых в комментарии Минэкологии РТ Степанова и Кинева, то информации о них и контактных телефонов либо электронной почты в открытом доступе обнаружить не удалось.

«Реальное время» готово опубликовать их мнение относительно ситуации, сложившейся под Екатериновкой и претензий, которые к ним предъявляют местные жители, власти и официальные ведомства.

Наследство «НК Руснефтехим»

Екатериновка, как утверждают историки — село хоть и маленькое, но исторически важное: в XIX веке где-то вблизи нее проходил Екатерининский тракт — стратегически важная для экономики России дорога на Урал.

А история земельных участков, на которых под Екатериновкой работают утилизаторы нефтеотходов, прослеживается в документах банкротного дела ЗАО «Нефтяная компания Руснефтехим».

Это дело, открытое еще в 2013 году, не завершено до сих пор. Однако в ноябре 2019 года ушел с молотка единым лотом принадлежавший ЗАО «НК Руснефтехим» имущественный комплекс в Ютазинском районе РТ — производственно-технологический комплекс УКПН 5 площадью 0,47 га в селе Екатериновка, в который входили здание площадью 223 кв. м и два земельных участка: 16:43:041701:3 площадью 1,34 га в 500 метрах от села и 16:43:041701:1 площадью 27,8 га в 650 метрах. Все это имущество приобрел 34-летний самозанятый житель Самарской области Егор Соловьев за 325,9 тыс. рублей — при том что еще в мае 2019 года, когда этот лот впервые выставлялся на торги, была заявлена начальная цена в 98,79 млн.

В настоящее время часть этого имущества — участок площадью 1,34 га с кадастровым номером 16:43:041701:3 — принадлежит, по данным Минэкологии РТ, Киневу и Степанову. А участка 16:43:041701:1 площадью 27,8 га на кадастровой карте больше не существует. Зато на ней есть два участка с разрешенным видом использования под УКПН-5 суммарной площадью 16:43:041701:267 и 16:43:041701:268 общей площадью около 27,8 га, о которых шла речь выше.