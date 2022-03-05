Чемодан без ручки: Казанский аграрный университет пытается сбросить с баланса бывшую общагу

Дом с давно приватизированными квартирами никто не берет в управление, а вуз не может выступать в роли УК

Фото: Инна Серова

В Казани масса примеров, где жилищники ведут ожесточенные войны за право управлять домом. Тем страннее выглядит ситуация в жилом массиве «Ферма-2» в районе РКБ, где одна из пятиэтажек оказалась вовсе бесхозной и ей уже 6 лет не могут найти управляющую компанию. Казанский государственный аграрный университет (КГАУ), а это его бывшее общежитие для сотрудников, предпринял очередную попытку избавиться от непрофильного актива, но проиграл дело. Арбитражный суд республики отказал вузу в иске о передаче общаги в управление товариществу собственников жилья — все квартиры в доме давно приватизированы. О том, как жилой дом в ведомственном микрорайоне, выросшем при учебном хозяйстве университета, оказался «вне закона», и чем это может обернуться для его жильцов и самого учебного заведения — разбирался корреспондент «Реального времени».

«Арендаторы, сами знаете, о порядке в доме не пекутся»

Пятиэтажный дом №78 в жилом массиве «Ферма-2» построили в 1968 году. Изначально это было общежитие коридорного типа с «удобствами» на этаже для сотрудников тогда еще Казанского сельхозинститута (сейчас КГАУ). На рубеже веков его реконструировали и превратили в жилой дом с одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Причем такую метаморфозу проделал с общагой не вуз, а исполком Казани: постановление о реконструкции подписал глава администрации города 17 марта 1999 года.

По завершении реконструкции проживавшие в общежитии сотрудники приватизировали квартиры. «В настоящее время все квартиры в указанном доме являются собственностью физических лиц, — отмечено в материалах суда. — В связи с этим истцом <…> данный жилой дом был списан с баланса университета».

Это произошло в июне 2016 года — и с тех пор в плане обслуживания дом «повис» в воздухе. Вернее, Аграрный университет не бросил жильцов и исправно обслуживает здание и территорию, осуществляет ремонт сетей, выставляет собственникам квартир счета, хотя делать этого не обязан, и, по словам коменданта соседнего общежития, удовольствия от этого мало:

— В доме два подъезда, 65 квартир, и они хорошие, площадь однокомнатных — около 36 квадратных метров, двухкомнатных — порядка 56—60, а трехкомнатных — около 88. Но большинство собственников уже сменилось, и основная масса этого жилья сдается в аренду. А арендаторы, сами знаете, о порядке в доме не пекутся, поэтому там и мусор из окон на газоны выбрасывают, и от уборщицы отказались, а сами полы в коридорах мыть перестали и ни о чем между собой договориться не могут. А с нас только требуют — ремонт, уборку и так далее. Мы делаем, что полагается управляющей организации, но ведь мы этого делать не должны!

Аграрный университет не бросил жильцов и исправно обслуживает здание и территорию, осуществляет ремонт сетей, выставляет собственникам квартир счета, хотя делать этого не обязан

Несколько жильцов и хозяйка парикмахерской, расположенной на первом этаже дома, подтвердили, что особых проблем с обслуживанием нет, разве что грязно на лестнице и в коридорах. И пожаловались на то, что крыша течет и требует ремонта, но конкретизировать — где именно — не стали.

ТСН управлять не хочет, а университет не может

В мае 2017 года в доме было создано ТСН «Ферма-2», судя по всему — по «подсказке» из Казанского аграрного университета.

— Поскольку Казгорисполком отказался принять дом в муниципальную собственность и решить вопрос с управляющей компанией, а мы по закону не должны этим заниматься, была подобрана УК, которая согласилась взять дом в управление, и, соответственно, один из собственников согласился создать в доме ТСН и принять на себя функции председателя, — рассказал «Реальному времени» проректор по хозяйственно-экономической деятельности Казанского государственного аграрного университета Зуфар Закиров. — Но в доме нашлись несогласные с таким решением, управляющая компания в итоге отказалась от него, а ТСН фактически прекратило деятельность, поскольку председатель был согласен возглавить его только временно, чтобы организовать процесс управления. Эта организация уже года четыре фактически не действует, и, насколько я знаю, председатель собирался ее ликвидировать.

Зуфар Закиров сказал, что «бросить» жильцов злополучного дома университет не может, а продолжать его обслуживать права не имеет. В конце прошлого года года Арбитражный суд РТ отказал КГАУ в иске об обязании ТСН «Ферма-2» принять в управление многоквартирный жилой дом №78 в одноименном микрорайоне и приступить к выполнению функции по управлению. В качестве третьих лиц к спору привлекали городской комитет ЖКХ и Госжилинспекцию РТ.



Однако в суд ни представители ответчика — ТСН «Ферма-2», ни представители ГЖИ не явились, и лишь представитель исполкома Казани подошел и представил отзыв, в котором говорилось, что открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом по адресу: город Казань, ул. Ферма-2, 78, признаны несостоявшимися. Что в переводе на общепонятный язык означает, что управляющую компанию, которая могла бы взять на себя управление домом и заключение договоров оказания жилищно-коммунальных услуг, в законном порядке никто не выбирал, стало быть, и передавать дом в управление некому.

После того, как университет проиграл суд (оспорить в вышестоящей инстанции отказ Арбитражного суда РТ не удалось), он оказался в тупике:



— Мы выставляем собственникам счета по утвержденным Казгорисполкомом тарифам, выгоды от обслуживания дома №78 не имеем никакой, зато имеем проблемы. В 2002 году была завершена реконструкция, ее осуществили на средства университета и казанского АТП-1 — 50% на 50%, поскольку половина жильцов были нашими сотрудниками, а половина — сотрудниками автотранспортного предприятия. Но сейчас жители требуют от нас отремонтировать крышу — она старая скатная, из шифера, и течет. А у университета средств на полноценный ремонт нет. Мы латаем кровлю участками, заменяем листы шифера, но это же неправильно! А капремонт по графику в этом доме должен быть в 2043 году!

Есть и еще одна проблема, которую университет решить не в силах — и тоже по причине того, что здание бывшего общежития стало «ничьим»:

— В доме есть те, кто не платит за ЖКУ. Суммы большие — до 200 тысяч рублей. А взыскать их мы с должников не можем, поскольку дом у нас на балансе не числится. У нас не хватает прав!

Ни исполкому, ни ТСН

В решении суда говорится, что вуз неоднократно пытался передать дом №78 в муниципальную собственность, тогда и вопрос управления решал бы город, но на все обращения Казгорисполком отвечал отказом. Эту позицию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе мэрии Казани и мотивировали так же, как и в суде:



— В состав муниципальный казны могут быть приняты только жилые помещения, находящиеся в государственной или федеральной собственности (то есть не приватизированные гражданами). В данном доме 100 процентов жилых помещений приватизированы (находятся в частной собственности), поэтому они не могут быть переданы городу.

Собственно, после получения отказа Казгорисполкома на просьбы принять дом №78 в муниципальную собственность, вуз и попытался передать его в управление ТСН. Однако и в этом вопросе суд с истцом не согласился. Отказ был мотивирован тем, что соглашение о передаче многоквартирного дома ответчику, то есть ТСН, заключено не было, решение собственников дома о выборе способа управления домом, реализовано не было, к управлению домом товарищество не приступило. Кроме того, суд установил, что городской комитет ЖКХ по обращению Госжилинспекции РТ в соответствии с законом объявлял открытые конкурсы по отбору управляющей организации для управления домом, но они были признаны несостоявшимися.

— Поскольку в настоящее время собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом, принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, отбор управляющей организации для многоквартирного дома по адресу: г. Казань, ул. Ферма-2, 78, должен быть произведен на основании ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, — пришел к выводу суд, что означает, что на дом надо вновь объявлять конкурс.

Передадут в управление на счет «три»?

Проректор по хозяйственно-экономической деятельности Казанского государственного аграрного университета Зуфар Закиров говорит, что выход из этого тупика можно найти только «волевым решением», имея в виду исполком Казани. С ним, по сути, солидарен и глава Госжилинспекции РТ Сергей Крайнов.

— Дом старый, в плохом состоянии, поэтому желающих брать его в управление нет, — пояснил он. — Именно поэтому на конкурсы, которые объявлял исполком, ни одна управляющая компания не заявилась.

Узнать позицию председателя ТСН «Ферма-2» оказалось невозможным — по данным «СПАРК-Интерфакс», товарищество реальную деятельность не ведет, его телефонов, равно как и контактов председателя Хусаена Хафизова, в открытом доступе нет.



А по словам главы ГЖИ, договоренность между его ведомством и исполкомом на сегодня достигнута:

— Будет вновь объявлен конкурс. Исполком проведет соответствующую работу с управляющей компанией, чтобы в этот раз конкурс был результативным.

Крайнов дал понять, что «рычаги» для этого у городских чиновников имеются. Поскольку, согласно Положению о проведении открытых конкурсов, каждый участник обязуется принять в управление дома и «вне конкурса» — если возникнет такая необходимость.