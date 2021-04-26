«Эквадорскому банкроту» из тренерского штаба «Рубина» отказали в списании

Бывшему сотруднику футбольного клуба закрыли возможность зарабатывать в России

Процедура банкротства бывшего переводчика тренерского штаба футбольного клуба «Рубин» Солано Санчес Юри Фернандо в России завершена. Такой вердикт вынес суд кассационной инстанции, несмотря на протесты самого эквадорца, не заслужившего прощения долгов. Он считал, что финансовый управляющий предпринял еще не все возможное для розыска его имущества. При этом добровольно о своих активах не рассказал. Суд апелляционной инстанции пошел было у него на поводу, отметив, что управляющий не проверил имущественное положение «подопечного» в Эквадоре, куда тот отбыл еще в 2018 году. Но окружной суд вернул все на круги своя. Сыграло роль то обстоятельство, что у нашей страны с этой республикой нет договора о правовой помощи. К тому же юрист иностранца уверяет, что никакого «добра» у него на родине нет, он живет на одну зарплату. Впрочем попытаться стоило — примеров возвращения в Россию имущества банкротов из-за рубежа предостаточно.

Договора о правовой помощи между Россией и Эквадором нет

Как стало известно «Реальному времени», процедуру банкротства бывшего многолетнего переводчика, а затем и тренера по физподготовке футбольного клуба «Рубин» Солано Санчес Юри Фернандо в России решили завершить. Такой вердикт вынес суд кассационной инстанции. Иностранец просил отменить определение татарстанского арбитража, ссылаясь на то, что завершение его банкротства преждевременно, так как управляющий «не в полном объеме выполнил все мероприятия, направленные на выявление имущества».

Любопытно, что суд апелляционной инстанции с ним согласился. Дело в том, что, финансовый управляющий Санчеса в декабре 2019 года направил ему запрос о необходимости предоставить сведения о своем имуществе по его казанскому адресу, тогда как тот годом ранее покинул нашу страну. А чем его «подопечный» владеет на родине в Эквадоре, куда отбыл с новой женой, оставив здесь экс-супругу с двумя детьми, Франов не выяснял. Иначе говоря, «розыск проведен не в полной мере». Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, «грозя» выйти на международный уровень.

Впрочем финансовый управляющий «реабилитировался». Он представил в суд кассационной инстанции данные о том, что еще в мае-июне прошлого года Франов обратился в минюст Татарстана и России, в министерство иностранных дел РФ и Главное управление по вопросам миграции МВД России. Ответ был один: между РФ и этой республикой международного договора о правовой помощи нет. А это значит, что нет возможности даже навести справки.

По ходатайству Франова татарстанский арбитраж еще 28 сентября прошлого года обязал Солано сообщить исчерпывающую информацию о себе. Фото: Максим Платонов

Но все эти сведения можно запросить непосредственно у самого должника, что финансовый управляющий, как ранее упоминалось, и сделал. По ходатайству Франова татарстанский арбитраж еще 28 сентября прошлого года обязал Солано сообщить исчерпывающую информацию о себе, начиная с копии загранпаспорта, трудоустройстве в России и вне ее, наличии акций, облигаций и любого другого имущества. В том числе счетах, открытых на имя супруги, и оформленной на нее недвижимости и наличии у них детей. Исполнено определение суда не было. Впрочем в суде кассационной инстанции представитель Солано Санчес Юри Фернандо сообщил, что и за пределами России имущества и счетов в банке у его доверителя нет. Он уже длительное время живет в Эквадоре, работает и получает заработную плату.

Не может погасить долги

Причина несогласия с завершением банкротства, вероятно, кроется в том, что с Солано не списали оставшиеся непогашенные долги. Что может аукнуться, если он еще появится в России. А это с учетом его рода занятий и знакомств, а также российской жены, совсем не исключено. Как ранее рассказывало «Реальное время», пребывание Солано Санчес Юри Фернандо в России было отмечено в том числе громким разводом с казанской женой, сопровождающимся дележом имущества. В результате в апреле 2018 года иностранец даже объявил себя банкротом. Он ссылался на то, что после увольнения из ФК «Рубин» получал сущие гроши (13 тысяч рублей в месяц), и был не в состоянии погасить долги на 30 миллионов.

Но позже в реестр кредиторов Солано Санчес, согласно отчету финансового управляющего, были включены требования в общей сложности на 18,03 млн рублей. В том числе он оставался должен бывшей жене Татьяне Захаровой 521 326 руб. 05 коп. по алиментам, не считая 50 438,61 доллара США и 150 025,04 евро в рублевом эквиваленте. Кроме того, у экс-тренера были обязательства в 3,5 млн рублей перед ЗАО «Ипотечный агент «Интех» (квартира, где они жили с Татьяной, была оформлена в кредит), но эта сумма была оставлена «за реестром», а также порядка 20 тыс. рублей налоговикам (налоги на транспорт и имущество).

Конкурсную массу иностранца составили половина квартиры общей площадью 73,5 квадратного метра на улице Адоратского в Казани, где он жил с первой женой, автомобиль BMW ХЗ, 0,3 доли в ООО ФК «Мотор» — любительской футбольной команде, дача в 55,4 «квадрата» с земельным участком (453 кв. м) в садовом товариществе «Щурячий», одноэтажный жилой дом (54,4 кв. м) на улице Гривской в столице республики с прилегающим участком в 874 квадратных метра (и там, и там 1/2 доли). Иного имущества у эквадорца управляющий не нашел.

Конкурсную массу иностранца составила половина квартиры общей площадью 73,5 квадратного метра на улице Адоратского в Казани, где он жил с первой женой. Фото sntat.ru

От продажи этого добра удалось выручить чуть больше 5 млн рублей, 4,7 млн из которых списали в пользу кредиторов. В том числе 668,8 тыс. рублей составили расходы по банкротству. Судя по материалам арбитража, бывший муж остался должен Татьяне Захаровой, которая и была его основным кредитором, 11,6 млн рублей. Суд первой инстанции тогда пришел к выводу, что перспектив пополнения конкурсной массы нет, а это основание для того, чтобы завершить процедуру реализации имущества. Ее продолжение «приведет только к увеличению расходов».

Выехал из России, а суду об этом не сообщил

В то же время арбитраж пришел к выводу, что должник не может быть освобожден от оставшихся непогашенными обязательств. Причина: его недобросовестное поведение. Выехав из России в ноябре 2018 года, Солано Санчес не уведомил об этом суд, рассматривавший дело о его банкротстве. В последнем посчитали, что это обстоятельство «явно нацелено» на то, чтобы создать дополнительные трудности финансовому управляющему и кредиторам. В том числе по нахождению имущества, которое должно войти в конкурсную массу.

В решении суда отмечается, что институт банкротства граждан предусматривает списание долгов для тех, кто попал в тяжелое финансовое положение. Однако, подразумевается, что должник будет честно сотрудничать с финансовым управляющим и кредиторами, а также открыто взаимодействовать с судом. Но, как говорится, нет так нет. Франов даже получил с депозитного счета суда вознаграждение за свою работу — 25 тыс. рублей. И вдруг последовало заявление Санчеса. Причем, ни о никаком новом имуществе ни в России, ни за ее пределами, которым он мог бы поступиться ради очищения от долгов, у банкрота не возникло. Для чего тогда нужно было раздувать сыр-бор?

К детективным агентствам обращаться не пришлось

Ранее эксперты «Реального времени» отмечали, что «поведение должника противоречиво». Так, старший юрист ЮА «Юнэкс» Рушан Маликов обращал внимание на то, что главный аргумент, изложенный в жалобе Солано Санчес, — это невыполнение арбитражным управляющим всех мероприятий по поиску имущества за границей, хотя должнику ничто не мешало предоставить эту информацию самостоятельно.

Замдиректора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев также напоминал, что инициатором банкротства был сам иностранец. «Он, безусловно, имел множество возможностей сообщить финансовому управляющему сведения о наличии у него иного имущества (в том числе за пределами РФ), за счет реализации которого требования кредиторов могут быть удовлетворены более полно. И времени для этого у него было более чем достаточно», — был убежден он.

«Поиск имущества за границей — дорогое удовольствие», — признавал старший юрист ЮА «Юнэкс». Сначала арбитражный управляющий должен найти и идентифицировать активы должника в Эквадоре. Для этого он может обратиться к местным юридическим консультантам или детективным агентствам, либо же провести ручной поиск в коммерческих реестрах, в поисковых системах и адресных книгах. «Бывали случаи, когда за предоставление сведений об активах должника предлагалось вознаграждение», — замечал эксперт. Как видим, этого удалось избежать. У эквадорца еще осталась возможность апеллировать к Верховному суду РФ, но эксперты полагают, что шансы оспорить решения двух инстанций у него крайне малы.

На выплаты кредиторам — деньги от продажи недвижимости в Лондоне

Активы банкротов из числа состоятельных граждан нашей страны из-за пределов России возвращали не раз и не два. Конечно, во всех этих случаях речь шла по большей части о миллиардных состояниях. Иначе говоря, овчинка стоила выделки: все предпринятые усилия окупались сполна. Маликов напомнил: самый известный случай связан с банкротством экс-сенатора и бывшего владельца Межпромбанка Сергея Пугачева. Высокий суд Англии и Уэльса разрешил АСВ продать его активы. Forbes в прошлом году сообщал о том, что инвестиционная компания А1 по поручению Агентства по страхованию вкладов продала особняк экс-банкира Glebe Place в Лондоне. За два дома продавец выручил £6,5 млн. Беглый банкир должен АСВ 75,6 млрд рублей.

Это был уже второй объект недвижимости Пугачева в Лондоне, реализованный в интересах кредиторов. В ноябре А1 по поручению того же АСВ продала за £8 млн особняк Old Battersea House. АСВ обращало взыскание на недвижимость бывшего владельца Межпромбанка в Великобритании на основании решения Высокого суда Лондона, который признал требования к банкиру и разрешил продавать его имущество из пяти новозеландских трастов, которые Пугачев использовал, чтобы спрятать свои активы.

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил АСВ продать активы Пугачева. Фото wikipedia.org

Осенью 2019 года суд США по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка вынес решение о передаче в конкурсную массу Внешпромбанка активов его экс-президента Ларисы Маркус. В их числе — средства на сумму свыше $4,2 млн, поступившие от продажи апартаментов в жилом комплексе Albert Court в том же Лондоне. Позже женщина согласилась заключить мировые соглашения в отношении ее активов в США и Европе, заявил 16 апреля этого года первый заместитель гендиректора АСВ Андрей Мельников. С мая 2009 года по декабрь 2015 года Маркус вместе с сообщниками похитили в банке более 114 млрд рублей, сообщали в Генпрокуратуре. Арбитражный суд Москвы еще в 2017 году признал бизнес-вумен банкротом и ввел в отношении нее процедуру реализации имущества. Ее срок продлен до октября этого года. По информации временной администрации банка, его активы составили 40,4 млрд рублей, обязательства — 250,54 млрд рублей.

Ранее, в 2015 году, в Италии распродали имущество российского бизнесмена, основателя и бенефициара группы компаний САХО Павла Скурихина. Причем, лондонский суд, приговоривший коммерсанта к 16 месяцам тюрьмы за неуважение к правосудию, тогда дал добро на продажу его итальянских активов — земельного участка и элитного SPA-салона в Болонье. Вырученные деньги предполагалось направить на погашение части долга Скурихина, который не возвратил банку ВТБ около 1,8 млрд рублей. Ряд компаний, входящих в группу САХО, получили кредиты на сумму более 1,4 млрд руб. в ВТБ в 2007-2009 годах. Предполагалось, что они будут инвестированы в развитие одного из крупнейших агрохолдингов, но с июля 2010 года его предприятия перестали обслуживать долги перед ВТБ. Скурихин давал по этим займам личное поручительство.