Основатель Telau.ru: «Они фактически убили мой бизнес!»

Внезапный срыв крупного контракта отправил в пике компанию по продаже спецтехники

Заключая выгодный контракт на десятки миллионов рублей, владелец казанского интернет-магазина спецтехники Telau.ru Георгий Григорьев не предполагал, что он может обернуться многомиллионными убытками. Особенно, когда в заказчиках такие «киты», как федеральная лизинговая компания и крупное нефтесервисное предприятие с миллиардными оборотами. Однако сначала потенциальные партнеры отказались от поставки заказанных МАЗов и прицепов к ним, а затем привлекли к делу полицию и обвинили поставщика в мошенничестве. Теперь из-за подмоченной репутации с продавцом спецтехники никто не хочет иметь дело. «Вот так «сильные игроки» уничтожают МСП в России, исправляя свои ошибки по контрактам за счет честно ведущих бизнес малых компаний», — прокомментировал случившееся Григорьев «Реальному времени».

Заказали — и отказались

Фирма казанского предпринимателя ООО «АльянсТехСнаб» — юрлицо интернет-портала Telau.ru — получила от крупной нефтесервисной компании «ВПТ-Нефтемаш» заказ на поставку партии специальной техники на общую сумму более 80 млн рублей. Тягачи МАЗ и полуприцепы к ним москвичи решили приобретать в лизинг через ООО «Практика-ЛК», которая известна на рынке под брендом «Ураллизинг». Заказ был сделан в декабре 2019 года.

Спустя два месяца, «АльянсТехСнаб» заключил договор на поставку 16 единиц техники на сумму почти в 61,9 млн рублей. На счет поставщика были перечислены средства, и уже в марте 2020 года партия была готова к передаче. Однако в апреле случилось непредвиденное — заказчик отказался от уже закупленной под него техники и всех дальнейших поставок по контракту. Бенефициар «АльянсТехСнаб» Георгий Григорьев объясняет это тем, что у ООО «ВПТ-Нефтемаш» сорвалось заключение договора, для которого приобретались транспортные средства, и они попросту стали не нужны.

Поскольку доукомплектовывались машины в Набережных Челнах, и здесь же их должны были передать заказчику, МАЗы и полуприцепы HARTUNG отправились на стоянку, которую предприниматель вынужден был арендовать в автограде, оплачивая по 125 рублей в сутки за каждую единицу техники.



— Сначала лизинговая компания просто не принимала технику и всячески затягивала процесс. Мы с ними разговаривали, предлагали им свою помощь в ее последующей реализации. Они отказались. Проблема осложнялась пандемией и тем, что я дополнительно кредитовался в банке и должен был показать определенную выручку. А поскольку они отказались от сделки, запланированная выручка не прошла. Соответственно, начались претензии от банка, — рассказал Григорьев «Реальному времени».



Суд расторгнул договоры

Что в такой ситуации делать предпринимателю? ООО «АльянсТехСнаб» решилось на подачу искового заявления в Арбитражный суд РТ, чтобы заставить недобросовестных контрагентов забрать готовую к поставке технику и возместить понесенные затраты на ее хранение. В ходе процесса стороны вели переговоры о заключении мирового соглашения, но они не увенчались успехом. Григорьев считает, что заказчики просто тянули время. Тогда «АльянсТехСнаб» отказался от своих первоначальных требований и подал новый иск, но теперь уже о расторжении договоров.

— Пока техника стояла, цены на нее выросли. Мне нужно откуда-то брать деньги на оплату стоянки, обслуживание машин. Пришлось заменить аккумуляторы, сделать сезонное ТО. К сентябрю 2020–го сумма убытка на каждую единицу достигла порядка 100 тыс. рублей. Возмещать эти расходы заказчики не собирались. Если я отдам эту технику по старой цене, то уйду в минус, — так мотивировал свое решение расторгнуть контракты предприниматель.

Интересно, что во время суда от ООО «Практика-ЛК» поступило встречное заявление об обязании передать им технику, что вызвало крайнее удивление у Григорьева. В марте этого года суд удовлетворил иск ООО «АльянсТехСнаб» и расторг договоры, а лизинговая компания от своих требований отказалась.

Пока шли тяжбы, «АльянсТехСнаб» пытался продать злополучные МАЗы, чтобы вернуть деньги покупателю. Сделать этого не удалось.

Подключили полицию

Пытаясь минимизировать расходы, Григорьев нашел более бюджетное место для хранения транспорта и перевез его на стоянку ТД «Кориб». Сотрудники лизинговой компании под видом покупателей договорились о встрече с представителями «АльянсТехСнаба», чтобы посмотреть машины. Но пришли не одни, а с полицией — якобы на основании поступившего заявления о мошенничестве.

— Группа лиц с участием (возможно, ряженных) полицейских запугали нашего хранителя ООО «ТД «Кориб» и запретили им передавать нам нашу же технику. При этом «полицейские» вели себя крайне агрессивно, явно превышая должностные полномочия. Такое «служебное рвение» не свойственно полиции в рамках проверки заявления по вымышленным основаниям. Также со стороны якобы «полицейских» поступают требования явиться в город Набережные Челны для дачи показаний. При этом расторгнутые договоры поставки заключены в Москве, там же расположен «АльянсТехСнаб», а заявление якобы подано в Набережных Челнах, что представляется минимум странным и вызывающим различного рода сомнения в законности действий «полиции» и ООО «Практика ЛК».

В «АльянсТехСнабе» сочли действия лизингодателей рейдерским захватом и обратились с жалобами в прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ. Правда, ответа пока не получили.

По подсчетам Григорьева, общая сумма убытка от последствий несостоявшейся сделки составляет почти миллион долларов. Сюда входит и упущенная выгода: компания лишилась возможности банковского кредитования, сорвалось несколько контрактов на 340 млн рублей из-за того, что в них была предусмотрена постоплата, а средств на закупку новой техники не было. Только на этих поставках «АльянсТехСнаб» планировал заработать порядка 20 млн рублей.

«С нами не хотят иметь дело»

На данный момент у компании нет свободных средств — все деньги вложены в товар. Казалось бы, продай его — и нет проблемы. Однако этому мешает подмоченная репутация фирмы. Григорьев сетует, что с ним не хотят иметь дело, что привело к резкому падению продаж и как следствие, замиранию бизнеса в целом.

— Как нам стало известно из достоверных источников, «Практика-ЛК» всеми способами портило репутацию «АльянсТехСнаб», максимально очерняя ее в глазах возможных покупателей и лизинговых компаний. Также мы узнали, что нашему арендодателю поступило письмо о том, что у них «квартируются» мошенники. И сегодня лизинговые компании опасаются со мной работать, даже реализовывать эту технику, потому что думают, что она может быть ограничена в движении и регистрации. Хотя это не так, она является моей собственностью и не находится в залоге... Я понес колоссальные убытки. Они фактически убили мой бизнес!

Кстати, раньше у «АльянсТехСнаба» действовал офис в Казани. Два месяца назад его закрыли. Григорьев признается, что из-за понесенных финансовых потерь он не может его содержать и платить зарплату сотрудникам.



«ВПТ — Нефтемаш» оказывает буровые и сервисные услуги, а также занимается оптовыми поставками оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства. По данным СПАРК-Интерфакс, предприятие создано в ноябре 2011 года в Москве. На нем работают более 1,7 тыс. человек. Уставный капитал компании — 610 тыс. рублей. Она принадлежит в равных долях двум учредителям — Наталье Гусевой и Альберту Ильясову, который является и ее генеральным директором. В 2020 году выручка «ВПТ-Нефемаш» составила более 11,5 млрд рублей, чистая прибыль — более 310 млн.

«Практика ЛК» зарегистрирована в Екатеринбурге в сентябре 2002 года. Уставник — 70 млн рублей, в штате 238 человек. Ее единственным учредителем и генеральным директором является Андрей Истомин. В 2020 году выручка от продажи составила более 3,8 млрд рублей, чистая прибыль — более 421,3 млн рублей. На данный момент у «Практики ЛК» 66 рассматриваемых арбитражных дел, 646 завершено. Компания имеет 37 филиалов в Челябинской, Новосибирской, Томской, Нижегородской, Самарской областях, Пермском, Краснодарском краях, Санкт-Петербурге, Москве, Башкортостане, Татарстане и других регионах страны.

ООО «АльянсТехСнаб» является юрлицом интернет-сервиса по закупке спецтехники Telau.ru. Головной офис компании находится в Москве. В столице Татарстана работало подразделение, которое следило за работой сайта, но 2 месяца назад из-за отсутствия средств на его содержание оно было закрыто, сайт не доступен. Юрлицо зарегистрировано в феврале 2015 года с уставным капиталом 310 тыс. рублей. Бенефициаром компании является Георгий Григорьев, которому принадлежит 96,7% доли предприятия, еще 3,3% — у гендиректора Наили Чекаевой.

«Реальное время» направило запросы в компании «Практика ЛК» и «ВПТ — Нефтемаш» с предложением прокомментировать ситуацию. Он будет опубликован при получении. Редакция будет следить за развитием событий.