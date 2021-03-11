Как «Новая Тура» удружила ТОСЭР «Зеленодольск» почти на 3 миллиона рублей штрафа

Пока что суд освободил технополис от санкций в связи с малозначительностью нарушения

Фото: Илья Репин

Как стало известно «Реальному времени», прославившийся проблемами с арендаторами (и не только) технополис «Новая Тура» в Зеленодольском районе еще накануне локдауна «заработал» крупный штраф от Госкомитета РТ по тарифам. Санкциям почти на 3 млн рублей он был подвергнут за подключение к водопроводным сетям ТОСЭР «Зеленодольск», где в августе прошлого года с помпой была открыта первая очередь распределительного центра компании Wildberries, создавшей 1,2 тысячи рабочих мест. Причина неприятностей «Новой Туры» — отсутствие утвержденного тарифа на подключение. Тем не менее суды двух инстанций посчитали, что такое наказание «носит неоправданно карательный характер», и освободили УК от штрафа. Но Госкомитет РТ по тарифам не намерен сдаваться и дошел до третьей судебной инстанции.

За тарифом не обращалась

Управляющая компания «Технополис «Новая Тура» судится с комитетом РТ по тарифам, добиваясь отмены 2,83 млн рублей штрафа. Таким суровым санкциям печально известный благодаря пожару 2013 года, проблемам с арендаторами во время локдауна, а также конфронтацией между владельцем комплекса и бывшим генеральным арендатором мелкооптовый рынок в Зеленодольском районе подверг лично заместитель председателя госкомитета (его фамилия в материалах арбитража не уточняется).

Неприятности, позднее вылившиеся в судебную тяжбу, у «Новой Туры» возникли из-за соглашения с АО «Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ», который стороны подписали 4 марта 2019 года. В нем шла речь о технологическом присоединении к системе холодного водоснабжения «Новой Туры» ТОСЭР «Зеленодольск. Это предполагалось сделать с помощью двух закольцованных трубопроводов. Все затраты, необходимые для обеспечения водой зеленодольской промплощадки возлагались на заказчика — уже упомянутое Управление капстроительства. Плата за подключение составила 2,83 млн рублей, включая НДС по ставке 20 процентов.

Это и стало поводом для возбуждения 14 февраля прошлого года дела об административном правонарушении по ч. 1 статьи 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка ценообразования». Таким образом, новый собственник получил эти проблемы в наследство от прежних хозяев мелкооптового рынка. В результате тот же зампредседателя госкомитета наложил на общество штрафные санкции. Дело в том, что, согласно федеральному закону № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения подлежит регулированию. Но УК «Технополис «Новая Тура» за тарифом в госкомитет не обращалась.

Технополис «Новая Тура» в Зеленодольском районе еще накануне локдауна «заработал» крупный штраф от Госкомитета РТ по тарифам. Фото: kt.tatarstan.ru

Пять артезианских скважин для «Новой Туры»

«Новая Тура» — торгово-складской комплекс, открывшийся в конце 2012 года на участке 250 га рядом с поселком Новая Тура Зеленодольского района, в 19 км от Казани. Первый павильон технополиса открылся в 2012 году, однако спустя почти год пожар уничтожил 22 тыс. из 28 тыс. кв. м его территории. В конце октября 2013 года открылся второй павильон, куда переехала часть погорельцев. Сегодня здесь функционируют три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тыс. кв. м, на которых размещаются 1,3 тыс. магазинов. Также имеется открытая площадка 26,25 тыс. кв. м для торговли с фур. Некогда 100 процентов уставного капитала ООО «УК «Технополис Новая Тура» принадлежало кипрской компании «Фикрано Лтд» (СМИ называли владельцем технополиса израильский фонд FGN Capital, которым управляет Александр Халдей). Но «Новая Тура» пережила не одну смену владельцев. В начале прошлого года ее собственником стал бизнесмен Михаэль Барболин, занимающийся в России разноплановым бизнесом.

Схема водоснабжения технополиса включает в себя пять артезианских скважин. Все они расположены на его территории. Над скважинами установлены подземные насосные станции производительностью 243 кубометра в сутки каждая. Трубы водоснабжения тянутся больше чем на 2 километра и обеспечивают три отдельно стоящих павильона торгового комплекса.

Этот водозаборный узел был построен в 2013 году в рамках заключенного между ООО «УК «Технополис «Новая Тура» и Минэкономики РТ договора. В схеме водоснабжения и водоотведения Зеленодольска на 2018—2030 годы, утвержденной постановлением местного исполкома (еще до присоединения промплощадки «Зеленодольск») новотуринское хозяйство обозначено как централизованное.

Сама же УК полагала, что система водоснабжения, которую она построила силами и за счет средств общества исключительно для водоснабжения своих павильонов, на момент заключения соглашения была нецентрализованной, поскольку к ней не было присоединено ни одного абонента. А, следовательно, тариф на подключение ей не требовался. Да и в упомянутом документе черным по белому было написано: обязуется подключить объект заказчика к находящейся в его собственности нецентрализованной системе холодного водоснабжения.

Сегодня здесь функционируют три павильона оптовой и розничной торговли общей площадью 300 тыс. кв. м, на которых размещаются 1,3 тыс. магазинов. Фото: Илья Репин

УК «Новая Тура» также ссылалась на то, что руководствовалась в том числе разъяснениями самого госкомитета. Она просила его еще в апреле 2019 года внести ясность: нужно или нет получать тариф на подключение. Однако, как отметил суд, к тому моменту УК, собственно, уже подписала соглашение, где была зафиксирована и стоимость подключения.

К тому же в ответе госкомитета не было однозначного вывода о том, что система водоснабжения «Новой Туры» относится к нецентрализованным. Но суд эти доводы отверг, отметив, что вид системы водоснабжения определяет не соглашение сторон, а ее технические характеристики. Определяющая — возможность транспортировки и подачи воды абонентам.

УК «Технополис «Новая Тура» это делать способна, значит, ее система водоснабжения является централизованной. По информации ООО «Новая Тура-Управление», водопроводная сеть промышленной площадки «Зеленодольск» до хозяйственно-питьевого водопровода самой УК была построена в 2018 году. И сейчас управляющая компания «Индустриальный парк «Зеленодольск» как абонент получает холодную питьевую воду из систем водоснабжения «Новой Туры».

Носит неоправданно карательный характер

Госкомитет РТ по тарифам наложил на УК «Новая Тура» санкции «менее минимального размера», так как цель была — не столько наказать, сколько предупредить, говорится в материалах арбитража. Тем не менее суд пришел к выводу о том, что штраф в 2,83 млн рублей для технополиса «носит неоправданно карательный характер». Он не соответствует ни тяжести правонарушения, ни степени его вины, «ни текущей экономической ситуации, связанной с мерами по ограничению распространения вируса».

Напомним: непродовольственный мегарынок «Новая Тура» под Казанью, куда приезжают закупаться не только татарстанцы, но и жители Марий Эл, Удмуртии, Кировской области, закрывался с конца марта прошлого года согласно постановлению правительства и возобновил работу лишь с 17 июля. Да и довод проштрафившейся УК о том, что в законодательстве нет четкости в критериях этих двух видов систем водоснабжения, по мнению Фемиды, заслуживает внимания.

19 августа прошлого года Арбитражный суд РТ констатировал, что УК «Новая Тура» допустила правонарушение не из-за пренебрежительного отношения к своим обязанностям, а в силу исключительности самой ситуации. Фото: Максим Платонов

Арбитраж, попытавшись разобраться в этом вопросе, пришел к выводу: принципиальное отличие первой от второй — отсутствие такого технологического цикла, как транспортировка воды к месту расходования конкретного абонента. Но понятие водоснабжение в № 416-ФЗ такую возможность допускает. Это порождает «размытость» отличий и действительно может вызвать сложности в различии этих систем водоснабжения.

Суд отметил, что УК «Технополис «Новая Тура» была озабочена сложившейся ситуацией и стремилась исполнить требования закона. Он допустил и «довлеющее влияние» на управляющую компанию другой стороны соглашения — Управления капстроительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий РТ.

В результате 19 августа прошлого года Арбитражный суд РТ констатировал, что УК «Новая Тура» допустила правонарушение не из-за пренебрежительного отношения к своим обязанностям, а в силу исключительности самой ситуации. Так как вреда и других негативных последствий нет, он признал правонарушение малозначительным и освободил компанию от административной ответственности, ограничившись устным замечанием.

Постановление Госкомитета РТ по тарифам о наложении штрафа было признано незаконным и отменено. Апелляция с выводами суда первой инстанции согласилась. Однако, Госкомитет РТ по тарифам не намерен сдаваться и дошел до третьей судебной инстанции. Как ожидается, свой «вердикт» она огласит сегодня. Ни одна из сторон конфликта вчера не прокомментировала «Реальному времени» свою позицию: к моменту публикации материала ответы на запросы нашего издания получены не были.

Зеленодольскую ТОСЭР — молодую экономическую зону с льготными налоговыми условиями — в Татарстане презентовали в июле 2019 года. Фото: Максим Платонов

10 якорных резидентов для ТОСЭР «Зеленодольск»

Зеленодольскую ТОСЭР — молодую экономическую зону с льготными налоговыми условиями — в Татарстане презентовали в июле 2019 года. А уже в ноябре того же года Министерство экономики республики сообщало о том, что привлекло на промплощадку «Зеленодольск» 10 якорных резидентов.

На тот момент там уже открылся новый оптово-распределительный центр «Казань X5 Retail Group». Сообщалось, что его мощности позволят обрабатывать 5 тыс. тонн товаров в сутки и обслуживать 1,2 тыс. магазинов «Пятерочка» не только в более чем в 100 населенных пунктах Татарстана, но и в соседних Удмуртии, Марий Эл и Чувашии. При участии президента РТ Рустама Минниханова 11 ноября того же года был дан старт строительству еще двух логистических центров — для компаний интернет-торговли OZON и Wildberries. Упоминался также и «Яндекс-Маркет».

Предполагалось, что сразу три крупных логистических центра гигантов российской электронной торговли в совокупности дадут не менее 7 тысяч рабочих мест. Первая очередь распределительного центра компании Wildberries открылась на территории промышленной площадки «Зеленодольск» в августе прошлого года. Церемонию запуска нового логистического хаба посетила сама основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук.

Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров дал республике порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест. С вводом в строй второй очереди (а это еще 50 тысяч «квадратов»), численность персонала должна возрасти до 4 тысяч. «Самое главное, это новые рабочие места, большие инвестиции, это площадка для того, чтобы малый и средний бизнес мог продвигать свою продукцию. Мы искренне благодарим наших инвесторов», — отмечал тогда Минниханов.