ГЖФ выбивает долг с кирпичного завода мамадышского соратника Талгата Абдуллина

Ради возвращения беспроцентного займа фонд готов обанкротить кирпичный завод нового поколения

Как стало известно «Реальному времени», банкротное дело АО «Стройсервис» — мамадышского кирпичного завода Makeram, построенного на средства беспроцентного займа Госжилфонда при президенте РТ, пошло по второму кругу. Инициатор банкротства — сам фонд. Почему любимое детище экс-главы ГЖФ Талгата Абдуллина стало объектом судебного преследования после смены руководства займодавца, каким видят будущее завода в случае его банкротства нынешние владельцы и их оппоненты и какие судебные коллизии разворачиваются в тени «битвы» двух гигантов — подробности в нашем материале.

Как производитель кирпича кирпич продавал

Вчера в Елабужском городском суде стартовал гражданский процесс по иску ООО «Фазура» к АО «Стройсервис» и его руководителю Ильфату Хазиеву. Представитель юридической компании АНП «Зенит», которая защищает интересы Госжилфонда при президенте РТ, сообщил «Реальному времени», что истец требует взыскать с АО «Стройсервис» 248 млн рублей и обратить взыскание на имущество, которое «Стройсервис» заложил «Фазуре». При этом, указал он, долг основан на сделках, которые налоговый орган признал фиктивными. Якобы «Стройсервис» закупал бетон и кирпич, хотя он сам является производителем бетона и кирпича. Якобы «Стройсервис» нанимал компании для выполнения работ, хотя эти работы были сданы «Стройсервисом» заказчику еще до привлечения этих «субподрядчиков». Налоговый орган квалифицировал эти действия как создание фиктивного документооборота с противоправной целью. Стоит отметить, что в отношении Хазиева возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере. Представители налоговой службы поддержали позицию Госжилфонда, и в судебном заседании пояснили, что сумма доначисления может даже увеличиться.

Банкротное дело АО «Стройсервис» — мамадышского кирпичного завода Makeram пошло по второму кругу. Фото: kvartetreklama.ru

В клубке судебных дел



Между тем 12 июля Арбитражный суд Татарстана вторично приступит к рассмотрению иска Госжилфонда при президенте Татарстана к мамадышскому АО «Стройсервис» о взыскании суммы целевого займа в размере 724 млн рублей. Дело было принято в производство в августе 2020 года, а 5 октября 2020-го суд удовлетворил иск ГЖФ, однако 27 мая 2021 года Арбитражный суд Поволжского округа отменил это решение и утвердившее его постановление Одиннадцатого Апелляционного суда. Дело направили на новое рассмотрение.



Суть судебного спора сводится к тому, что в ноябре 2012 года ГЖФ предоставил АО «Стройсервис» целевой денежный заем. Изначально сумма была скромной — 5 млн рублей, но после заключения нескольких дополнительных соглашений она выросла до 730,47 млн. Первоначально в договоре был обозначен срок возврата всей суммы — до 30.06.2019, однако он тоже неоднократно менялся, и в последнем допсоглашении в качестве «дня икс» значилось уже 1 июня 2030 года.

Между тем 17 февраля в Арбитражный суд Татарстана поступило заявление ГЖФ о признании АО «Стройсервис» банкротом, и 31 мая в отношении должника была введена процедура наблюдения. При этом попытка фонда добиться принятия обеспечительных мер в отношении компании потерпела фиаско.

В Арбитражный суд Татарстана поступило заявление ГЖФ о признании АО «Стройсервис» банкротом. Фото: yandex.ru

Обеспечительные меры или блокирование деятельности?

2 июня 2021 года Арбитражный суд отказал ГЖФ, просившему запретить погашение должником задолженности с наступившим сроком исполнения обязательств (обязанностей), наложить арест на имущество должника, в том числе на его счета, и установить запрет регистрирующим органам на совершение сделок по распоряжению имуществом должника.

По данным арбитража, ГЖФ мотивировал необходимость в обеспечительных мерах «наличием у должника перед заявителем задолженности на значительную сумму, погашение которой должником вызывает у заявителя сомнения. При этом заявитель указывает на существование возможности удовлетворения должником требований одних кредиторов в приоритетном порядке по сравнению с требованиями других кредиторов. В частности, требования по уплате обязательных платежей в связи с возбуждением уголовного дела в отношении руководителя должника за уклонение от уплаты налогов».



Однако суд счел, что «представленные заявителем документы в достаточной степени не подтверждают наличие правовых оснований для принятия испрашиваемых обеспечительных мер», и что «заявителем не представлены документы, подтверждающие его доводы о совершении должником действий по отчуждению принадлежащего ему имущества, либо о наличии у должника такого намерения, для приоритетного удовлетворения требований одних кредиторов перед другими кредиторами, о наличии ситуации невозможности (затруднительности) исполнения судебного акта».

Суд также указал на важное обстоятельство: «наложение ареста на денежные средства должника, находящиеся на счетах, препятствует должнику производить текущие платежи по уплате налогов (сборов) и иных обязательных платежей, в том числе выплачивать заработную плату работникам, текущих денежных обязательств. Данной обеспечительной мерой после введения в отношении должника наблюдения блокируется его текущая хозяйственная деятельность, указанные меры не направлены на восстановление платежеспособности должника».

«Непонятно, как можно говорить о банкротстве»

«Реальному времени» удалось связаться с единственным собственником и гендиректором АО «Стройсервис» Ильфатом Хазиевым. Как пояснил владелец завода, прежде всего он переживает за сохранение предприятия.



— Сегодня производство работает, мы выпускаем качественный кирпич, который пользуется спросом, и оснований для банкротства нет. Я отдал этому предприятию 33 года и не держусь за должность, но мне важно сохранить производство и квалифицированные кадры. Поэтому я предлагал вариант — предприятие акционировано, в банке лежат акции, и я готов их передать ГЖФ, чтобы закрыть заем в те сроки, о которых мы договаривались, которые указаны в документах. Но ГЖФ на это не соглашается. А банкротство означает продажу имущества с молотка и большие потрясения, потерю коллектива: у нас роботизированное производство, высококвалифицированные кадры, и они уйдут, потому что работнику предприятия-банкрота не выдадут ни кредит, ни ипотеку.

Ильфат Хазиев напомнил: завод Makeram — предприятие прибыльное, его продукция пользуется спросом, поэтому сомневаться в платежеспособности предприятия не приходится:

— Активы предприятия на сегодня составляют 1,348 миллиарда рублей, и еще имеются акции на 580 миллионов — в сумме это более чем вдвое превышает долг перед ГЖФ. Непонятно, как можно говорить о банкротстве.

На вопрос корреспондента о причинах, по которым был сорван график платежей, Хазиев ответил, что в прошлом году была достигнута устная договоренность с ГЖФ о том, чтобы отпускать фонду кирпич по себестоимости, а разница между нею и коммерческой ценой, по которой фонд поставлял его строителям, пойдет в счет уплаты по займу:

— Фактически мы уплатили более 50 миллионов, но нам это не зачли.

Хазиев посетовал, что в результате банкротства район может потерять бюджетообразующее предприятие, обеспечивающее работой в общей сложности не менее 100 человек.

Кредит мечты на решение проблемы с кирпичом

На средства беспроцентного займа ГЖФ, выданного на условиях, о которых руководителям большинства республиканских предприятий не пришло бы в голову даже мечтать, в 2014 году на Мамадышском кирпичном заводе была запущена новая роботизированная линия.

— Строительством завода в Мамадыше мы решили одну из проблем в этой зоне — обеспечение строительства кирпичом, — рассказал «Реальному времени» экс-глава ГЖФ Талгат Абдуллин. — Другого выхода не было.

Бывший руководитель фонда полагает, что доводить дело до банкротства предприятия нельзя — по тем же причинам, о которых говорил Хазиев.

— Я не видел ни одного банкротства, после которого предприятие бы работало, — заметил он.

Кроме того, Талгат Абдуллин убежден, что наблюдение скоро снимут:

— Жилищный фонд выкупил обязательства этого завода по кредиту банка на сумму порядка 60 миллионов рублей. Но завод по этому долгу, насколько я знаю, рассчитывается.

Долг по беспроцентному займу 2012 года перед ГЖФ, по словам Абдуллина, АО «Стройсервис» сейчас также погашает.

В ГЖФ заверили, что смерть предприятию не грозит, оно продолжит работу. Фото: Роман Хасаев

«За 9 лет выплачено менее одного процента долга»

В ответ на запрос «Реального времени» о судебной тяжбе с АО «Стройсервис» в Госжилфонде при президент РТ сообщили следующее:

— АО «Стройсервис» не исполняло условия договора займа. За 9 лет предприятием выплачено менее одного процента долга. Дополнительное соглашение (о переносе срока возврата займа на 1 июня 2030 года, — прим. авт.) было подписано с новым графиком платежей, однако организация и тут нарушила условия договора.

Также в ГЖФ заверили, что смерть предприятию не грозит, оно продолжит работу:

— Фонд намерен сохранить завод и рабочие места. Ни здание, ни оборудование завода на продажу не выставлено.

«Привет» от Следкома

Тем временем на гендиректора АО «Стройсервис» Ильфата Хазиева следственные органы возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере — по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Об этом Следком сообщал в апреле.

По версии следствия, в 2017-2019 годах руководитель завода Makeram, депутат Совета Катмышского сельского поселения Мамадышского район, «путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 2 контрагентами, уклонился от уплаты НДС на сумму более 48,5 млн рублей».

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка АО «Стройсервис» по итогам 2020 года составила 211,57 млн рублей, чистая прибыль — 593 тыс., чистые активы — 28,96 млн. В отношении предприятия завершено 176 исполнительных производств на общую сумму 13,23 млн рублей, из которых 6,33 млн — долги по налогам и сборам.