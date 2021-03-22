Банкротство бывшего сотрудника «Рубина» выходит на международный уровень

Чтобы добиться списания долгов в России, Солано Санчес как будто готов пожертвовать «добром» в Эквадоре

Бывший переводчик тренерского штаба футбольного клуба «Рубин», эквадорец Солано Санчес Юри Фернандо, чье пребывание в России запомнилось громким разводом с казанской женой и последующим банкротством, вновь дал повод напомнить о себе. Так как татарстанский арбитраж, несмотря на распродажу имущества, не освободил его от долгов, он опротестовал завершение своего банкротства. По мнению мужчины, финансовый управляющий не до конца выполнил свою работу — не выяснил, чем его «подопечный» владеет на родине в Эквадоре, куда тот отбыл с новой женой еще в 2018 году, оставив здесь экс-супругу с двумя детьми. Одним словом, дело грозит выйти на международный уровень. Эксперты «Реального времени» отмечают, что между Россией и Эквадором нет договора о взаимном исполнении решений государственных судов. Впрочем, они полагают, что Солано хочет соблюсти формальности — сообщить о каком-либо незначительном имуществе в России или за ее пределами, чтобы добиться списания непогашенных долгов. Тем не менее не исключено, что его финансовому управляющему придется обращаться к эквадорским детективам: если не удастся отменить упомянутое решение суда.

Завершение банкротства преждевременно

Как стало известно «Реальному времени», 30 марта Арбитражный суд Татарстана продолжит рассмотрение завершенного было дела о банкротстве многолетнего переводчика казанского «Рубина», давнего члена команды Курбана Бердыева, уроженца Эквадора Солано Санчеса Юри Фернандо. Пребывание последнего в Казани могло запомниться благодаря публичным разбирательствам с бывшей женой, с которой они нажили двоих детей, но в конце концов развелись. В результате Солано, какое-то время состоявший в штабе Курбана Бердыева, даже объявил себя банкротом.

Впрочем, финансовый управляющий иностранца, член Ассоциации арбитражных управляющих «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса» Игорь Франов (уже третий по счету для Солано) заявил о завершении этой процедуры еще 27 ноября прошлого года, и татарстанский арбитраж удовлетворил его ходатайство. Франов даже получил с депозитного счета суда вознаграждение за продажу имущества своего «подопечного» — 25 тыс. рублей.

Однако на исходе прошлого года Солано Санчес подал апелляционную жалобу. Он просил отменить определение татарстанского арбитража, ссылаясь на то, что завершение его банкротства преждевременно, так как управляющий «не в полном объеме выполнил все мероприятия, направленные на выявление имущества должника». Судя по материалам арбитража, заявление эквадорец подал под присягой.

Казалось бы, парадоксальная ситуация: должник не согласен с закрытием дела о банкротстве, о чем большинство попавших в такую передрягу только и мечтает. Однако причина его поступка становится очевидной, если учесть, с каким результатом завершилась процедура несостоятельности. Дело в том, что долги с Солано списаны не были. Иначе говоря, «очиститься» от непогашенных в ходе банкротства обязательств не удалось. Что может аукнуться, если он еще появится в России. А это с учетом его рода занятий и знакомств, а также российской жены, совсем не исключено.

Солано Санчес просил отменить определение татарстанского арбитража, ссылаясь на то, что завершение его банкротства преждевременно. Фото: Максим Платонов

Сведения о своем имуществе не представил

21 января на рассмотрении жалобы Солано в Самаре присутствовали кроме «тройки» судей представитель его финансового управляющего и бывшая жена Татьяна Захарова как кредитор. Франов, как выяснилось, не согласен со своим «подопечным». Более того, по его мнению, тот ведет себя недобросовестно: под заявлением присягнул, но сведения о своем имущественном положении как иностранного гражданина из соответствующего реестра не представил. Такой же точки зрения придерживалась и Татьяна: она отмечала, что ее бывший сведения о размере своего имущества и его местонахождении за пределами РФ не раскрыл, будучи обязанным это сделать.

Кстати, супруга ранее уже попыталась это сделать с помощью суда. В июне прошлого года она подавала заявление в татарстанский арбитраж с просьбой запросить сведения о Солано Санчесе, который, по ее данным, уже с 3 ноября 2018 года находится вне пределов РФ (в том же году у него был аннулирован вид на жительство в нашей стране). Она утверждала, что в настоящее время отец ее детей живет и трудится на родине, в республике Эквадор.

В частности, Татьяну интересовали сведения от нынешнего работодателя Солано — футбольного клуба Independiente r ic! Valle о месте работы бывшего мужа, полученных им доходах с ноября 2018 года по настоящее время, о том, какая недвижимость и транспорт есть в собственности у Солано и его новой супруги Ангелины на территории Эквадора, а также где именно они проживают. Ей в этом отказали.

Но по ходатайству финансового управляющего татарстанский арбитраж 28 сентября прошлого года обязал Солано передать Франову исчерпывающую информацию о себе, начиная с копии загранпаспорта, трудоустройстве в России и вне ее, наличии акций, облигаций и любого другого имущества. В том числе счетах, открытых на имя супруги, и оформленной на нее недвижимости и наличии у них детей. Судя по всему, исполнено определение суда не было.

Именно неисполнение должником обязанностей по предоставлению сведений финансовому управляющему по обеспечению доступа к имуществу впоследствии стали причиной того, что его не освободили от обязательств по итогам завершения процедуры реализации имущества.

В «Ростове» Солано работал ассистентом в тренерском штабе. Фото fc-rostov.ru

Не мог выехать за границу из-за миллионных долгов

Как расказывало «Реальное время», Юри Фернандо Солано Санчес жил в России с 2000 года. В 2003 году перебрался в Казань, устроился в ФК «Рубин», где работал продолжительное время — до 2015 года. Сначала он был переводчиком с испанского. Вместе с клубом переживал золотые времена, когда казанцы становились чемпионами, играли на лучших европейских стадионах с мировыми футбольными грандами. Затем покинул татарстанскую столицу и перебрался в «Ростов» к Курбану Бердыеву. Работал там ассистентом в тренерском штабе.

Вернувшийся летом 2017 года в Татарстан Бердыев взял эквадорца с собой и назначил ответственным по физической подготовке в команде. Однако, по словам его окружения, со своими обязанностями Солано, мягко говоря, не справлялся, поэтому его место вскоре занял другой иностранец — Хавьер Сальес. Солано перешел в тренерский штаб Романа Шаронова — в дубль казанской команды, а через несколько месяцев вовсе покинул клуб. В Казани он тренировал клуб «Мотор», играющий в любительской лиге Татарстана, трудился в ДЮСШ «Мирас».

С 2007 года Солано состоял в браке с Татьяной Захаровой. Молодые люди познакомились в начале 2000-х годов на занятии клуба любителей испанского языка в Казанском университете. Поженились и прожили восемь лет, родили сына. Но в начале 2015 года, по версии Татьяны, которая тогда ждала второго ребенка, Солано поставил ее перед фактом, что переезжает работать в Ростов-на-Дону.

Она долгое время пыталась добиться от него развода, а затем столкнулась с тем, что мужчина стал настаивать на разделе имущества. В свою очередь, ее супруг утверждал, что разойтись они решили совместно. Разрыв отношений сопровождался разделом имущества, который длился до ноября 2016 года, и спорами по алиментам. Захарова рассказывала, что затем на основании решения суда было возбуждено исполнительное производство по взысканию с Солано задолженности в 14 млн рублей. Но он уклонялся от выплаты этой суммы, несмотря «на все обременения и запрет на выезд».

Сам эквадорец утверждал иное. В мае 2018 года СМИ с его подачи сообщали, что экс-тренер «Рубина» не смог выехать за границу с командой из-за долгов. Тогда в изданиях фигурировала сумма в 31,9 млн рублей. Помимо уже упомянутой суммы в пользу бывшей жены, он оставался должен бывшим игрокам казанского футбольного клуба: еще в 2014 году одолжил у своих товарищей под расписку более 17 млн рублей. Татьяна была убеждена, что эти расписки сфальсифицированы. Также у Солано были обязательства перед банком по кредитному договору.

Захарова утверждала, что ее экспрессивный супруг прибегал к рукоприкладству. Фото pust-govoriat.ru

Бывшие супруги не стеснялись выяснять отношения публично, в частности в передаче «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Захарова утверждала, что ее экспрессивный супруг прибегал к рукоприкладству. Солано же сомневался, что второй ребенок его, но ДНК-тест подтвердил отцовство.

Женщина жаловалась местным изданиям, что Солано не платит алименты на своих двоих детей. Солано же заявлял, что платит алименты исправно и даже больше, чем нужно. В апреле 2018 года бывший тренер «Рубина» объявил себя банкротом. Эквадорец заявлял, что после увольнения получал сущие гроши (13 тысяч рублей) и не может погасить долги, а затем покинул Россию. В его банкротном деле Захарова выступала основным кредитором с требованиями в 14 млн рублей.

В реестре — бывшая жена с алиментами

Дело о несостоятельности было возбуждено 1 марта. А уже 19 апреля Солано Санчеса признали банкротом и ввели реализацию имущества. В реестр кредиторов, согласно отчету финансового управляющего, несмотря на озвученные ранее суммы, были включены требования в общей сложности на 18,03 млн рублей. В том числе он оставался должен бывшей жене 521 326 руб. 05 коп. по алиментным обязательствам, 50 438,61 доллара США и 150 025,04 евро в рублевом эквиваленте.

Кроме своей супруги, экс-тренер должен почти 3,5 млн рублей ЗАО «Ипотечный агент «Интех» (квартира, где они жили с Татьяной, была оформлена в кредит), но эта сумма была оставлена «за реестром», а также порядка 20 тыс. рублей налоговикам (налоги на транспорт и имущество). Согласно отчету финансового управляющего, расчет с кредитором Захаровой на сумму 2,8 млн рублей (19,36%), кроме того, с учетом поступившего заявления о преимущественном праве приобретения имущества за 3 млн рублей (20,7%) обещал он, перед ней также будет погашена задолженность в указанном размере. Судя по материалам арбитража, бывший муж остался должен ей 11,6 млн рублей.

В конкурсную массу Солано были включены половина квартиры общей площадью 73,5 квадратного метра на улице Адоратского в Казани, где он жил с первой женой. Фото sntat.ru

Имущество в России распродали

В конкурсную массу Солано были включены половина квартиры общей площадью 73,5 квадратного метра на улице Адоратского в Казани, где он жил с первой женой, автомобиль BMW ХЗ, 0,3 доли в ООО ФК «Мотор» — любительской футбольной команде, дача в 55,4 «квадрата» с земельным участком (453 кв. м) в садовом товариществе «Щурячий», одноэтажный жилой дом (54,4 кв. м) на улице Гривской в столице республики с прилегающим участком в 874 квадратных метра (и там, и там 1/2 доли). Иного имущества у эквадорца управляющий не нашел.

Согласно отчету Франова, на счет должника от реализации имущества поступило в целом чуть больше 5 млн рублей, 4,7 млн из которых было списано в пользу кредиторов. В том числе 668,8 тыс. рублей составили расходы по банкротству. Суд первой инстанции тогда пришел к выводу, что все мероприятия в рамках реализации имущества управляющим завершены. А значит, продолжение банкротства «нецелесообразно и приведет только к увеличению расходов».

Розыск проведен не в полной мере

Однако суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что, согласно материалам дела, финансовый управляющий Солано Санчеса в декабре 2019 года направил запрос о том, что ему необходимо предоставить сведения о своем имуществе по его казанскому адресу, тогда как иностранец еще годом ранее покинул нашу страну. Это подтверждает, помимо заявлений его бывшей жены, и ответ Главного управления по вопросам миграции МВД России и его отделения «Зареченский» по Казани.

Целью реализации имущества гражданина, напомнила апелляция, является соразмерное удовлетворение требований кредиторов за счет конкурсной массы. Финансовый управляющий обязан принимать все меры по выявлению имущества гражданина, которое эту конкурсную массу составляет. В том числе его розыск.

Но в данном случае управляющий не представил доказательства того, что обращался в регистрирующие органы должника за пределами РФ с целью выявления имущества, на которое может быть обращено взыскание. Счета эквадорца за рубежом он также не проверил. Иначе говоря, «розыск имущества проведен не в полной мере». Вердикт судебной коллегии был такой: определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит отмене, а дело направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вердикт судебной коллегии был такой: определение о завершении реализации имущества гражданина подлежит отмене. Фото: Максим Платонов

Поиск имущества должника за границей — дорогое удовольствие

«Поведение должника противоречиво, но, к сожалению, апелляционный суд не принял это во внимание», — говорит старший юрист ЮА «Юнэкс» Рушан Маликов. Он отмечает, что главный аргумент, изложенный в жалобе Солано, — это невыполнение арбитражным управляющим всех мероприятий по поиску имущества за границей, хотя должнику ничто не мешает предоставить эту информацию самостоятельно. Однако он отказывается от сотрудничества и таким образом, полагает Маликов, пытается затянуть процедуру банкротства.

«Поиск имущества за границей — дорогое удовольствие», — признает старший юрист ЮА «Юнэкс». По его словам, сначала арбитражный управляющий должен найти и идентифицировать активы должника в Эквадоре. Для этого он может обратиться к местным юридическим консультантам или детективным агентствам, либо же провести ручной поиск в коммерческих реестрах, в поисковых системах и адресных книгах. «Бывали случаи, когда за предоставление сведений об активах должника предлагалось вознаграждение», — замечает он.

Кроме того, управляющий может подать в арбитражный суд ходатайство о направлении международного судебного поручения. Если это ходатайство будет удовлетворено, российский суд направит запрос через Минюст и МИД в соответствующий компетентный орган Эквадора. «Если поиск иностранных активов увенчался успехом, то арбитражный управляющий должен будет признать решение российского суда о банкротстве Солано в Эквадоре. Этот вопрос осложняется тем, что между Россией и Эквадором отсутствует договор о порядке взаимного исполнения решений государственных судов», — обрисовал эксперт предполагаемый алгоритм действий. Он считает, что все эти мероприятия вне всяких сомнений приведут к затягиванию процедуры банкротства. Наконец, если Эквадорский государственный суд даст «зеленый свет» арбитражному управляющему, то на имущество Солано будет обращено взыскание.

Маликов напомнил: самый известный подобный случай связан с банкротством экс-сенатора Сергея Пугачева: Высокий суд Англии и Уэльса разрешил АСВ продать его активы, которые находились в Великобритании. Гендиректор юридического центра «Статус Кво» Рустам Гарифуллин подтверждает, что введение российским судом процедуры банкротства в отношении иностранного должника не является препятствием для включения в конкурсную массу и реализации находящегося за пределами РФ имущества.

Он также говорит, что финансовый управляющий может подать заявление о привлечении специалиста для оказания юридических услуг на территории иностранного государства с оплатой услуг за счет имущества должника (в том числе и для выявления имущества Солано Санчеса в Эквадоре). Суд удовлетворит заявление, если управляющим будет доказано, что в конкурсной массе есть имущество в размере, достаточном для оплаты услуг, и без привлечения названных лиц нельзя достичь предусмотренных законом целей процедуры банкротства.

Впрочем, возможно, всего этого еще удастся избежать. «Суд апелляционной инстанции ссылается на то, что в том числе не были приняты все возможные меры по розыску имущества должника. Однако, как видно из материалов дела, кредиторы действия (бездействие) финансового управляющего в данной части не обжаловали, то есть никто из них на недостаточность принимаемых им мер по розыску имущества не жаловался», — обращает внимание заместитель директора фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев. Сам же должник, по его мнению, на такие обстоятельства ссылаться не вправе. И суд также не должен удовлетворять жалобы должника со ссылкой на подобные обстоятельства, поскольку происходит злоупотребление правом.

Тубальцев напоминает, что инициатором банкротства был сам Солано Санчес, поэтому исключена ситуация, при которой он был лишен возможности предоставить такую информацию. «Он, безусловно, имел множество возможностей сообщить финансовому управляющему сведения о наличии у него иного имущества (в том числе за пределами РФ), за счет реализации которого требования кредиторов могут быть удовлетворены более полно. И времени для этого у него было более чем достаточно», — убежден замдиректора фирмы «Татюринформ». Собеседник нашего издания надеется, что суд кассационной инстанции отменит постановление 11 ААС, которое представляется ему «необоснованным». Если же оно будет оставлено в силе, то суду первой инстанции придется выполнять указания вышестоящей судебной инстанции и требовать от управляющего дополнительных шагов.

При этом суд, на взгляд Тубальцева, будет обязывать самого должника предоставлять дополнительную информацию об имуществе. «В нынешней ситуации именно Солано Санчес заинтересован в том, чтобы постановление 11 ААС «устояло», и при повторном рассмотрении дела предоставить суду сведения о каком-либо незначительном объеме имущества, которое ранее не участвовало в реализации, в том числе расположенном за пределами РФ. Чтобы, с одной стороны, исполнить перед судом формально свои обязательства, с другой — добиться списания непогашенных долгов. Затягивание дела о банкротстве, на мой взгляд, само по себе ему никаких дополнительных проблем не создает», — резюмирует он.

«Оба родителя должны помнить: чем больше они утопают в разборках, тем больше страдают их дети»

— Необязательно быть практикующим психологом, чтобы понять, что перед нами сложная жизненная история двух некогда, вероятно, любящих людей, — говорит доцент КНИТУ-КХТИ, кандидат социологических наук и ведущий психолог университета Римма Федяева.

— Мы не знаем всей глубины сложившейся ситуации, включая причины такого поведения мужчины. Возможно, и женщина что-то сделала не вполне правильно. Правду не знаем, но ее нравственная сторона очевидна. И неважно, известный спортсмен перед нами, артист, бизнесмен или простой рабочий. Ответственность не зависит от профессии, ее закладывают в раннем детстве и корректируют при воспитании. Видимо, наш «герой» не получил таких знаний. Но иногда так себя ведут отцы, потому что они прошли в отношениях с противоположным полом через гнев, презрение, ненависть к матери детей. И эти эмоции управляют ими при разговоре об их материальных обязательствах. Выход из сложившейся ситуации, конечно, есть и юридический, и психологический.

Я не знаю, как на родине нашего «героя», но во многих странах предусмотрена досудебная медиация (переговорный процесс при участии независимого юриста-посредника). А вот разрешение психологических вопросов лежит на обоих супругах. В мире нерешаемых проблем не так уж и много. По крайней мере, в межличностных отношениях их точно нет. Есть одно смысловое условие: оба родителя должны помнить, что чем больше они утопают в разборках и непонимании, тем больше страдают их дети.