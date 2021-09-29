Как совладелец «МЭЛТа» Альмир Ханеев «снял» конкурсного управляющего

В деле о банкротстве крупнейшего в Татарстане торговца компьютерной техникой случился неожиданный поворот

Фото: facebook.com (на фото — Альмир Ханеев)

Со смены арбитражного управляющего стартовал в суде «новый сезон» дела о банкротстве ООО «МЭЛТ» — одной из крупнейших в Татарстане компании по торговле компьютерной техникой. По жалобе совладельца компании Альмира Ханеева суд признал неправомерными действия арбитражного управляющего Марата Сулейманова и отстранил его от обязанностей, утвердив нового конкурсника — Кристину Домничеву. Тем временем всю сумму требований кредиторов ООО «МЭЛТ» уже погасило частное лицо — Рашида Ханеева. «Реальное время» — о новых подробностях арбитражного процесса, связанного с дележом имущества между Альмиром Ханеевым и его бывшей супругой.

Обоснованная жалоба



Совладелец и кредитор ООО «МЭЛТ» Альмир Ханеев обратился в Арбитражный суд РТ с жалобой на действия конкурсного управляющего Марата Сулейманова. В частности, у него возникли претензии к тому, что управляющий ненадлежащим образом провел анализ финансового состояния фирмы, опубликовал на сайте ЕФРСБ сообщение о наличии признаков преднамеренного банкротства, не предъявил в суд исковых заявлений о взыскании убытков с должника — ООО «Сальвадор», не принял мер по проведению анализа и оспариванию сделок «МЭЛТа», совершенных в феврале — августе 2019 года.

Конкурсный управляющий в своем отзыве на это заявление указал, что Ханеев является ответственным лицом — участником компании-должника и ее вице-президентом, напомнил, что в 2012 году между Ханеевым и «МЭЛТом» была заключена подозрительная сделка — договор займа, который впоследствии в судебном порядке был признан ничтожным, а в рамках спора о взыскании этого долга совладелец компании добился принятия обеспечительных мер — арестов на денежные средства должника, вследствие чего «должник не мог рассчитываться с кредиторами». Но суд признал жалобу Ханеева обоснованной.

Альмир Ханеев обратился в Арбитражный суд РТ с жалобой на действия конкурсного управляющего Марата Сулейманова. Фото: Максим Платонов

Странные сделки

В судебном заседании выяснилось, что из выявленных арбитражным управляющим 10 сделок «МЭЛТа» на общую сумму 79,3 млн рублей, которые, по имеющимся данным, не соответствовали законодательству и рыночным условиям, лишь одна — договор займа на 11 млн рублей, был заключен Ханеевым, а остальные девять были совершены должником от лица его бывшего гендиректора Евгения Самарского, и что сумма сделки с Ханеевым не была решающей по сравнению, например, с доначисленной суммой общего долга перед ФНС — 43,8 млн рублей.

Суд отметил, что «начало снижения платежеспособности должника происходило именно в 2016 г., что подтверждается имеющимися в деле доказательствами». «Именно в 2016 г. руководителем должника совершены действия по приведению должника к состоянию неплатежеспособности и образованию искусственной кредиторской задолженности для реализации в рамках преднамеренного банкротства, — говорится в определении. — Данные действия произведены путем перераспределения активов в пользу ООО «МЭЛТ» (одноименная компания, которая сейчас также находится в стадии банкротства, — прим. ред.), участниками которого являются те же лица, что и участники должника, а руководителем — Самарский Е.А. (он же руководитель должника)».

В судебном документе подробно описывается, как в договоре между ОАО (ПАО) «КАМАЗ» и «МЭЛТом»-должником было заключено соглашение о замене на компанию-«близнеца», и как это привело впоследствии к тому, что компания-должник продолжала нести расходы по договору, не имея поступлений от ПАО «КАМАЗ». При этом экс-руководитель компании-должника Евгений Самарский от лица «МЭЛТа»-двойника «предоставил должнику заемные средства… [которые] направлялись на расчеты с работниками должника, обеспечивающими деятельность» двойника, и что «фактические действия Самарского Е.А. были направлены на замену требований независимых кредиторов должника… в целях последующего предъявления своих требований к должнику в процедуре банкротства».

Выборочные действия

По мнению суда, Марат Сулейманов не учел, что с Евгения Самарского были в судебном порядке взысканы убытки — суммы, доначисленные налоговым органом, и что «уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя должника, прекращено по нереабилитирующим основаниям», хотя не мог об этом не знать. А его «выводы о вине Ханеева в доведении должника до состояния неплатежеспособности ввиду наложения арестов на расчетные счета, противоречат материалам дела».

Арбитражный суд также подтвердил факт наличия у должника активов, которые конкурсник обнаружил, но фактически не учел: он выявил 43 дополнительных объекта имущества, однако стоимость имущества не изменилась — 12,2 млн рублей. При проведении инвентаризации конкурсный управляющий не отразил 11 объектов, состоящих на учете должника и «произвольно определил состояние имущества, стоимостью менее 100 000,0 руб.».

«Результаты дополнительного акта инвентаризации, сличительной ведомости указывают на недобросовестные действия конкурсного управляющего, который скрыл имущество должника при проведении инвентаризации, а затем, намереваясь избежать ответственности, придал неотраженному имуществу видимость утраченного, — сделал вывод суд. — Результаты инвентаризации содержат недостоверные данные о стоимости имущества. Данные нарушения ущемляют права кредиторов».

Альмир Ханеев также был не согласен с бездействием конкурсника, который не спешил взыскивать долги в пользу «МЭЛТа». В частности, Сулейманов лишь после заявления в суд о бездействии принял меры к взысканию убытков с двойника ООО «МЭЛТ» — одноименной компании с другим ИНН, которая, «имея встречную задолженность, обратилась в суд с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов» и с ООО «Сальвадор» — за «нарушение исключительных прав в результате использования доменных имен на технической базе должника». Сулейманов возразил, что соответствующие иски в Арбитражный суд поданы, но суд пришел к выводу: «бездействие устранено уже в ходе рассмотрения жалобы на действия арбитражного управляющего, что не имеет правового значения. Поведение арбитражного управляющего оценивается по состоянию на предшествующий период… Столь длительное непредъявление требований, направленных на пополнение конкурсной массы, в условиях ограниченного срока процедуры конкурсного производства, и подача иска лишь после подачи жалобы на бездействие арбитражного управляющего указывают на виновное бездействие арбитражного управляющего».

Суд согласился также и с доводами Ханеева, что «списания с расчетного счета оспариваются конкурсным управляющим лишь выборочно».

По мнению суда, Марат Сулейманов не учел, что с Евгения Самарского были в судебном порядке взысканы убытки — суммы, доначисленные налоговым органом, и что «уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя должника, прекращено по нереабилитирующим основаниям», хотя не мог об этом не знать. Фото: crn.ru

«Действий, направленных на реальное пополнение конкурсной массы не произведено»

«Данные нарушения порождают обоснованные сомнения в способности данного управляющего к надлежащему ведению процедур банкротства», — сделал вывод суд и принял ранее отвергавшиеся судами доводы Альмира Ханеева о заинтересованности и аффилированности арбитражного управляющего группе кредиторов ООО «МЭЛТ». «Данные выводы судов сделаны без оценки существенности нарушений, допущенных арбитражным управляющим в процедурах банкротства, которые указывают на его очевидную заинтересованность по отношению к руководителю должника и ряду кредиторов» — говорится в материалах дела.

Суд усмотрел наличие конфликта интересов между консолидированными группами кредиторов, в частности учел, что участники ООО «Юридическая компания «Астра Лекс» «представляют интересы должника (ООО «МЭЛТ», — прим. ред.), его руководителя, участника должника Баязитова Р.М. (компаньон Альмира Ханеева, — прим. ред.) в деле о банкротстве», и «как от своего имени, так и от лица представляемых ими в обособленных спорах лиц» препятствуют пополнению конкурсной массы, при этом стремясь «к сохранению арбитражного управляющего Сулейманова М.Ф. в статусе временного, а затем конкурсного управляющего должника».

Судом установлено, что «с сентября 2020 года, в период исполнения Сулеймановым М.Ф. своих полномочий, каких-либо действий, направленных на реальное пополнение конкурсной массы должника, не произведено. Подаче исков и заявлений в защиту интересов должника и пополнения конкурсной массы, в том числе об оспаривании сделок, совершенных между должником и ООО «Юридическая компания «Астра Лекс», от лица конкурсного управляющего предшествовали обращения конкурсного кредитора Ханеева А.Т. По собственной инициативе конкурсным управляющим предъявлялись только заявления о взыскании убытков, соответчиком в которых выступал Ханеев А.Т. Анализ финансового состояния должника и заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства проведены с нарушением требований закона. Конкурсный управляющий фактически освободил руководителя должника от ответственности за совершенные действия по приведению должника к неплатежеспособности и преднамеренному банкротству, скрыв факт вывода активов должника действиями руководителя Самарского Е.А. в предшествующий банкротству период». Действия конкурсника суд признал неправомерными — и освободил его от обязанностей в деле о банкротстве «МЭЛТа».

Новый управляющий — новые споры

Суд утвердил нового конкурсного управляющего — Кристину Домничеву. Приступив к обязанностям, она инициировала три заявления в Арбитражный суд о признании недействительными ряда сделок, заключенных ООО «МЭЛТ» — договора поставки с ООО «ТЕХХАУС, заключенного в апреле 2017 года, соглашения о передаче блока IP-адресов с ООО «МЭЛТ-Интернет» и сделки по переводу ООО «МЭЛТ» прав и обязанностей по договору оказания услуг доступа к сети Интернет, заключенному с АО «Казметрострой» на ООО «МЭЛТ-Интернет».

По словам Домничевой, предыдущий конкурсный управляющий не оспаривал эти сделки, имеющие признаки недействительности.

Альмир Ханеев в разговоре с «Реальным временем» подтвердил свою позицию относительно аффилированности ООО «Юридическая компания «Астра Лекс» и незаконности действий арбитражного управляющего Марата Сулейманова, но от подробного комментария относительно перспектив арбитражной тяжбы воздержался.

Суд утвердил нового конкурсного управляющего — Кристину Домничеву. Приступив к обязанностям, она инициировала три заявления в Арбитражный суд о признании недействительными ряда сделок, заключенных ООО «МЭЛТ». Фото: Irecommend.ru

Долги погашены

Тем временем задолженность ООО «МЭЛТ» перед кредиторами (компании, в которой сменился конкурсный управляющий, а не ее двойника) погасила некая Рашида Абдулганеевна Ханеева — судя по фамилии, то ли однофамилица, то ли родственница Альмира Ханеева. Ее заявление о намерении погасить всю включенную сумму в реестр требований кредиторов ООО «МЭЛТ» сумму — около 5,14 млн рублей, Арбитражный суд удовлетворил, а 16 августа 2021 года признал требования кредиторов ООО «МЭЛТ» удовлетворенными.

Отвечая на вопрос «Реального времени», кто такая Рашида Ханеева и не приходится ли она, как утверждает один из источников издания, матерью совладельцу «МЭЛТа», Альмир Ханеев сообщил, что уплатившая долги «МЭЛТа» Рашида Ханеева — «самостоятельный кредитор».

Факт погашения задолженности «Реальному времени» подтвердила новый конкурсный управляющий «МЭЛТа» Кристина Домничева, отказавшись от подробных комментариев.

Дела супружеские и банкротные

Попытка обанкротить самого Альмира Ханеева, в отношении которого в 2019 году по заявлению ООО «МЭЛТ» о признании банкротом была введена процедура реструктуризации долгов, пока не увенчалась успехом. В декабре 2020 года дело о банкротстве было прекращено.

В октябре 2018 года Альмир Ханеев обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением о признании несостоятельной экс-супруги Элины Ханеевой, в апреле 2019-го суд признал ее банкротом, а в июле 2021 года производство по делу о банкротстве было прекращено. Как следует из документов, размещенных на сайте Арбитражного суда, 2 сентября 2021 года Арбитражный суд Поволжского округа по кассационной жалобе Альмира Ханеева направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд РТ.

А вот вопрос о том, имеет ли право на долю в «МЭЛТе» бывшая супруга и мать двоих сыновей Альмира Ханеева — Элина Ханеева, пока так и не разрешился. Бракоразводный процесс закончился дележом имущества в 2013 году, супруге по его итогам досталась недвижимость, оценивавшаяся на тот миомент в 52 млн рублей, 22,9% доли в уставном капитале ООО «МЭЛТ» и по ¼ доли в уставном капитале ООО «МЭЛТ-Интернет», ООО «МЭЛТ-Поволжье», ООО «Сальвадор» и ООО «МЭЛТ-Закамье». Однако спустя 3 года Альмир Ханеев добился признания брака с Элиной Служаевой (девичья фамилия экс-супруги) недействительным — на том основании, что на момент вступления с ним в брак она состояла в браке с другим мужчиной.

Элина Ханеева факт заключения брака отрицала, на гражданок, которые свидетельствовали о его заключении, было заведено уголовное дело о подделке документов (впоследствии прекращенное по нереабилитирующим основаниям — в связи с истечением срока давности), однако суд до сих пор не аннулировал запись о ее браке с неким Юрием Павловым, датированную 28 августа 1992 года.

— В рамках уголовного дела было проведено 10 экспертиз, и во всех случаях вывод был один — в документах о заключении брака стоит не моя подпись, — сообщила «Реальному времени» экс-супруга Альмира Ханеева. — Однако суд направил документы на очередную экспертизу. Эта экспертиза, проведенная в Московской области, подтвердила подлинность моей подписи. Мы предполагаем, что могли быть допущены нарушения и подменены образцы моего почерка, поэтому обратились в Москву — в Следком. Надеемся, что там разберутся.