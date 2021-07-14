Как Казанский вертолетный завод запутался в мусорных операторах

Предприятие заподозрило, что одни и те же услуги ему предлагают оплатить дважды

Фото: Максим Платонов

Казанский вертолетный завод в отличие от целого ряда крупных и мелких компаний, включая федеральных ретейлеров, с приходом в 2019 году регоператора ООО «УК «ПЖКХ» не противился оплате вывоза мусора по нормативу, тем не менее также оказался втянут в судебную тяжбу. Дело в том, что предприятие заподозрило: одну и ту же работу ему предлагают оплатить дважды. Ранее КВЗ освобождала от отходов Поволжская экологическая компания. С появлением регоператора мусор по-прежнему продолжила вывозить ПЭК. КВЗ, запутавшись в том, кто же оказывает ему эти услуги, не спешил их оплачивать, что повлекло за собой иски о взыскании долга как от УК «ПЖКХ», так и от Поволжской экологической компании. Арбитраж заключил, что ПЭК, будучи субоператором УК «ПЖКХ», вывозила с КВЗ ТКО, а по договору с самим вертолетным только отходы IV-V классов опасности. Как вывод: нужно доплатить по счетам и той, и другому — в целом больше 4 млн рублей.

Был один мусорный оператор, а стало целых два

Как стало известно «Реальному времени», ПАО «Казанский вертолетный завод» (КВЗ) судится и пока что безуспешно, как с регоператором по вывозу отходов ООО «УК «ПЖКХ», так и с другим известным игроком мусорного рынка Татарстана — Поволжской экологической компанией. Причиной стал переход с 1 января 2019 года под «юрисдикцию» УК «ПЖКХ».



В сентябре 2018 года Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ провело конкурсный отбор. В результате региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в западной зоне республики, в которую, в том числе, включена и Казань, было признано ООО «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства»».

Вертолетный завод загодя, еще 7 октября 2018 года, заключил с УК «ПЖКХ» договор на вывоз отходов (включал в себя весь комплекс манипуляций с ним: сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение). Само соглашение вступало в действие с 1 января 2019 года. Причем, КВЗ согласился платить по нормативу, что, как известно, было воспринято болезненно многими компаниями, ранее оплачивавшими вывоз мусора по факту — некоторые из них до сих пор пытаются доказать право на это в суде.

Тем не менее, и КВЗ не избежал тяжбы в арбитраже. У предприятия возникло недопонимание, которое в конце концов и вылилось в судебное разбирательство. Да еще и не одно. Дело в том, что ранее вертолетный завод освобождала от отходов Поволжская экологическая компания. И с появлением регоператора для КВЗ в этом плане как будто ничего не изменилось. Мусор вывозила по-прежнему ПЭК, вот только счетов на оплату стало два. В этой ситуации КВЗ заподозрил, что одну и ту же услугу ему предлагают оплатить дважды.

Вертолетный завод загодя, еще 7 октября 2018 года, заключил с УК «ПЖКХ» договор на вывоз отходов. Само соглашение вступало в действие с 1 января 2019 года. Фото: Максим Платонов

Долг признавал

Согласно договору, КВЗ должен был оплачивать вывоз отходов до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. УК «ПЖКХ» направляла ему акты выполненных работ: с сопроводительным письмом, с заказным с уведомлением и нарочным. Однако, завод подписал не все из них. В результате с 1 января 2019 года по 28 февраля нынешнего «мусорная» недоплата КВЗ в адрес УК «ПЖКХ» по расчетам последней превысила 3,7 млн рублей.

Регоператор не стремился доводить дело до суда. В сентябре и октябре прошлого года он направил в адрес Казанского вертолетного завода претензию об оплате услуг по вывозу мусора, а также повторно акты оказанных услуг. Нельзя сказать, чтобы от завода не было, как говорится, ни ответа и ни привета. Так, еще в апреле прошлого года он в гарантийных письмах признавал долг и обязался его погасить.

В конце концов предприятие, запутавшееся в «мусорных» операторах, получило иски как от ООО УК «ПЖКХ», так и от Поволжской экологической компании. Обе взыскивали долги за вывоз мусора. УК «ПЖКХ» требовала от КВЗ доплатить ранее озвученную сумму в 3,7 млн рублей, не считая неустойки. «Поволжская экологическая компания», которая участвовала в первом разбирательстве как третье лицо, также подала самостоятельный иск к предприятию почти на полмиллиона рублей.

У регоператора есть свой оператор, а у того — субоператор

Столь известное предприятие как Казанский вертолетный завод трудно заподозрить в банальном стремлении «кинуть» кого-то с оплатой работ. И, действительно, причиной заминки с оплатой он назвал тот факт, что услуги по вывозу отходов в том же 2019 году ему оказывала «Поволжская экологическая компания. Договор с ПЭК по приему твердых бытовых отходов предприятие подписало еще в 2017 году. И он продолжил действовать.

В то же время, как выяснилось, 30 декабря 2018 года, за день до вступления в права регорператора, УК «ПЖКХ» заключила договор на транспортировку отходов на территории казанского кластера с ООО «Чистый город». А то буквально сразу, 1 января 2019 года, подписало соглашение на те же самые услуги с ООО «Поволжская экологическая компания». Одним словом, и тут ПЭК, и там.

30 декабря 2018 года, за день до вступления в права регорператора, УК «ПЖКХ» заключила договор на транспортировку отходов на территории казанского кластера с ООО «Чистый город». А то буквально сразу, 1 января 2019 года, подписало соглашение на те же самые услуги с ООО «Поволжская экологическая компания». Фото: 2gis.ru

Нарушений в перепоручении вывоза мусора другим компаниям с точки зрения закона как будто нет. По крайней мере, в суде УК «ПЖКХ» ссылалась на Правила обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденные Постановлением Правительства РФ 12 ноября 2016 года №1156. В них в том числе говорится, что регоператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов «самостоятельно или с привлечением операторов».

Вот и вышло, что «Чистый город» поручил Поволжской экологической компании транспортировку твердых коммунальных отходов (в том числе крупногабаритных), на территории Казани. И она как его субоператор обязалась вывозить такого рода мусор из всех мест их накопления согласно графику и нормативу. В том числе и у КВЗ, и делала это весь 2019 год. Любопытно, что, как выяснилось во время судебного разбирательства, КВЗ с некоторых пор практикует раздельный сбор твердых отходов. Впрочем, Поволжская экологическая компания заявила, что вывозила отходы предприятия «без разделения на классы».

Судя по всему, КВЗ склонялся к двум вариантам развития событий: либо регоператор, несмотря на все заявления, не оказывает услуги по обращению с ТКО. Либо с начала действия его договора следует прекратить «мусорные» договоры, заключенные ранее с другими компаниями. В его случае, с ПЭК. В рассуждениях КВЗ был резон: Поволжская экологическая компания и так субподрядчик УК «ПЖКХ», который оплачивает ей эту работу.

Однако, во время разбирательства с участием всех сторон была подтверждена такая схема работы: регоператор оказывает услуги тому же КВЗ силами оператора и субоператора — обществ «Чистый город» и «Поволжская экологическая компания». Ссылки на то, что вывозить мусор у тех или иных юрлиц могли иные компании, суд не принял, поскольку у последних нет статуса регоператора. Ответчик обязан по закону заключить договор об обращении с ТКО только с ООО «УК «ПЖКХ». Договоры на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов с другими «мусорщиками» могли иметь место до начала работы с регоператором. Однако, судя по всему, это не случай Казанского вертолетного завода.

Вывозил отходы по заданию регоператора

Арбитраж пришел к выводу, что та же ПЭК с начала 2019 года и далее вывозила твердые коммунальные отходы с КВЗ по заданию регионального оператора, а не в рамках договора с вертолетчиками. Что же касается ее договоренностей с самим производителем винтокрылых машин, Поволжская экологическая компания занималась сбором и транспортировкой отходов IV-V класса опасности, а не ТКО (включая их погрузку на собственный транспорт, транспортировку, хранение, размещение и утилизацию). Предприятия, как известно, могут образовывать разные отходы: как твердые коммунальные, так и нет. Как их различить? По замечанию суда, Росприроднадзор утвердил «исчерпывающий» федеральный классификационный каталог отходов.

Поволжская экологическая компания заявила, что вывозила отходы предприятия «без разделения на классы». Фото: Олег Тихонов

Интересно, что в соответствии с ним ТКО тоже относятся к отходам IV-V класса опасности. Но последние это все-таки более широкое понятие, говорится в решении суда. То есть услуги не были идентичными. Более того, они и оплачивались по-разному: УК «ПЖКХ» — по нормативу, а ПЭК — по факту (количество и объем вывозимых отходов фиксировались в нарядах). Оплата же по нормативу фактически подразумевает абонентскую плату.

Причем, по мнению татарстанского арбитража, для Казанского вертолетного завода с точки зрения закона «не имеет значение» наименование компании, освобождающей его от мусора. Ответственность за организацию этой работы (начиная с момента погрузки отходов в мусоровоз и до размещения на полигоне) в любом случае лежит на регоператоре. Что же касается отходов, не относящихся к ТКО, потребитель вправе по своему выбору заключить договор на их вывоз, с любой организацией, оказывающей подобного рода услуги. Тут никаких ограничений уже нет.

Доводы КВЗ о том, что регоператор не уведомил его о заключении договора на вывоз ТКО с Поволжской экологической компанией, суд тоже признал несостоятельными. Он отметил, что договор с регоператором носит характер публичной оферты: это предложение, адресованное широкому кругу лиц. Текст договора был размещен на официальном сайте компании clcity.ru 28 декабря 2018 года и, кроме того, опубликован в газете «Республика Татарстан».

Работа считается принятой

В такой ситуации, отмечается в решении суда, договор на обращение с ТКО считается заключенным между сторонами в силу законодательства с даты начала предоставления коммунальных услуг исполнителем, т.е. с 1 января 2019 года.

К тому же УК «ПЖКХ» в конце 2018 года просила проинформировать как минимум подведомственные организации и учреждения Минземимущества о необходимости расторжения ранее заключенных договоров по обращению с твердыми коммунальными отходами и последующем их подписании с регоператором.

Иначе говоря, суд пришел к выводу, что мотивы отказа КВЗ от подписания актов оказанных услуг не обоснованы, в связи с этим они считаются принятыми. Не на руку производителю винтокрылых машин сыграло то обстоятельство, что, не торопясь оплачивать некоторые акты, он в то же время к работе регоператора никаких претензий не предъявлял. А договор с УК «ПЖКХ» содержал условие о том, что если потребитель в срок не подпишет акт оказанных услуг или не представит мотивированный отказ, услуги считаются оказанными и должны быть оплачены в полном объеме.

Суд пришел к выводу, что мотивы отказа КВЗ от подписания актов оказанных услуг не обоснованы, в связи с этим они считаются принятыми. Фото: Максим Платонов

Кроме того, по договору за неоплату своих услуг регоператор был вправе потребовать от КВЗ неустойку в 1/130 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки, чем и воспользовался. Сумму штрафных санкций стороны согласовали без каких-либо замечаний. Одним словом, Арбитражный суд РТ иск удовлетворил: взыскал с КВЗ в пользу УК «ПЖКХ» 3,7 млн рублей долга и 301,2 тыс рублей неустойки. С ним не далее как 1 июля согласился и суд апелляционной инстанции.

Та же ситуация и с иском ПЭК: заводу надлежит перечислить чуть более 470 тыс рублей долга по договору возмездного оказания услуг. В заявлении Поволжской экологической компании шла речь о доплате ПЭК за вывоз мусора за сентябрь-декабрь 2019 года. Согласно материалам арбитража, 27 мая 2019 года договор КВЗ с ПЭК прекратил действие. В то же время вертолетный завод продолжал продолжал принимать и частично оплачивать своему прежнему «мусорщику» услуги вплоть до сентября 2019 года. То ли по инерции, то ли дожидаясь ясности в этом вопросе от судебных инстанций.

Не соглашался оплачивать добровольно

«Реальному времени» не удалось узнать мнение по поводу такого исхода дел ни самого КВЗ, ни УК «ПЖКХ». На момент публикации материала ответы на запрос нашего издания еще не поступили. Мы готовы опубликовать их по получении.

В свою очередь, директор ООО «Поволжская экологическая компания» Ольга Гудимова сообщила «Реальному времени», что расценивает сложившуюся ситуацию «как хозяйственный спор двух субъектов, один из которых не соглашался добровольно оплачивать оказанные услуги».

— Возможно, данная ситуация возникла из-за неправильного понимания стороной-должником действующего законодательства в области отходов, хотя наша компания неоднократно предоставляла разъяснения по порядку работы в условиях изменившихся правил, — заметила руководитель ПЭК и констатировала, что суды двух инстанций поддержали их позицию, — Решением суда наша компания удовлетворена.



Также собеседница издания посчитала нужным добавить, что «несмотря на сложившуюся ситуацию, Поволжская экологическая компания выражает ПАО «Казанский вертолетный завод» уважение и благодарность за многолетнее сотрудничество».