Сочинские апартаменты «уплывают» из конкурсной массы сына экс-главы УФСИН Татарстана

Оспорены сделки по «лакомым» объектам недвижимости, которыми еще пару лет назад владел обанкротившийся предприниматель

Как стало известно «Реальному времени», банкротное дело Руслана Хамадишина, сына бывшего руководителя УФСИН России по Татарстану, вышло на финишную прямую. Для того чтобы пополнить конкурсную массу, управляющий готов под микроскопом рассмотреть все сделки предпринимателя за последние три года. Судьбу загородного дома в Лаишевском районе, апартаментов в сердце Казани и на первой линии Черного моря предстоит решать арбитражу. Не говоря уже о перечислениях сотен и миллионов рублей, которым тоже хотят дать «задний ход».

Загородный дом, апартаменты в сердце Казани и в Сочи

Аудит всех сделок за последние три года намерен провести финансовый управляющий Руслана Хамадишина — сына экс-главы УФСИН России по Татарстану Дауфита Хамадишина. Банкротное дело Хамадишина-младшего перешло к реализации имущества чуть больше года назад, 12 мая 2020 года. Под прицелом Владимира Фирстова уже оказались операции, связанные с продажей дома в Лаишевском районе, а также сменой хозяев апартаментов в сердце Казани.

Так, 16 июня татарстанский арбитраж должен рассмотреть заявление управляющего о признании недействительной сделки купли-продажи загородного дома с участком в селе Нармонка Лаишевского района.

Возврата коттеджа на берегу Волги в собственность своего «подопечного» пыталась добиться еще предшественница Фирстова — Лилия Шаяхметова: аж с декабря 2019 года. На кону жилище площадью 80 «квадратов» вместе с земельным участком (занимает 1088 кв. м.). До 15 августа 2018 года его владельцем был именно Руслан Хамадишин, но затем права на недвижимость перешли Руслану Гарипову. И вот, спустя почти три года, возникла угроза того, что сделка может быть аннулирована, дом возвращен прежнему владельцу, а от него — прямиком в конкурсную массу. В случае положительного исхода для финансового управляющего коттедж снова выставят на торги, а вырученные от продажи средства направят на погашение долгов перед кредиторами.

А уже 24 июня суд рассмотрит справедливость притязаний Фирстова на другую недвижимость. В этом случае он пытается «отыграть назад» договор уступки прав требования нежилого помещения от Хамадишина к ООО «Прогресс-Риелт». Предприниматель заключил эту сделку еще 12 сентября 2018 года.

Согласно материалам арбитража это апартаменты на втором этаже гостиничного комплекса на улице Петербургской. Они предназначены для личного (индивидуального или семейного) пользования. Площадь — больше 70 «квадратов» (проектная площадь 77,64 кв. м.). О каком именно отеле идет речь, не сказано. Назван лишь строительный адрес. Судя по всему, это очень близко к Гранд Отелю, если не в нем самом.

Банкротное дело Хамадишина-младшего перешло к реализации имущества чуть больше года назад, 12 мая 2020 года. Фото: Максим Платонов

В этот же день в арбитраже будет поднят вопрос и по другой недвижимости, но только уже в Сочи. Некий Руслан Сабиров (вероятно, нынешний собственник) уже подал в арбитраж заявление об исключении сочинских «квадратов» из конкурсной массы Хамадишина.

Речь идет о нежилом помещении общей площадью 148,2 «квадрата» на 4-м этаже дома №6/3 на бульваре Надежд в Адлерском районе Сочи. Согласно информации, находящейся в открытом доступе, это кирпичный пятиэтажный дом на 32 квартиры с одним подъездом на первой линии Черного моря. Если же быть более конкретным, «Апартаменты бульвар Надежд 6/3» расположены рядом с пляжем в Адлере, в 4,3 км от Дворца зимнего спорта «Айсберг» и в 5 км от конькобежного центра «Адлер-Арена». От Олимпийского пляжа их отделяют всего каких-то 200 метров.

И это еще не говоря о различных перечислениях на сумму от 200 тыс. до 1, 3 млн рублей, предпринятых младшим Хамадишиным примерно в то же время.

Пытался спасти куриный бизнес

Как ранее рассказывало «Реальное время», такой финал предпринимательской деятельности Руслана Хамадишина связан с зеленодольским мясоперерабатывающим комбинатом (ЗМПК) «Даль-Кама». Он возник в 2004 году как обособленное подразделение крупного челнинского оптового дистрибутора овощей и фруктов «Даль-Кама 1». Имел приличный «уставник» в 148 млн рублей и специализировался на куриной продукции (бренды «Никора» и «Зеленодолье»). Даже входил в десятку системообразующих предприятий Зеленодольского района.

Однако, 2015 год стал для прежде успешного комбината переломным. Он вдвое — с 2,1 до 1,2 млрд рублей — снизил выручку. Хотя годом ранее «Даль-Кама», напротив, планировала только наращивать обороты. Причем, за счет развития нового для себя направления, переработки картофеля, в которое намеревалась инвестировать 2,3 млрд рублей. Собственником ЗМПК считали известного татарстанского бизнесмена-миллиардера Гочу Кварацхелия. Однако, судя по выписке из ЕГРН, его мясокомбинат был лишь арендатором площадей. Участком же и самой производственной базой в Зеленодольске до конца 2016 года владел именно сын экс-главы УФСИН РФ по РТ. Только после этого собственность переоформили на сам комбинат «Даль-Кама».

В 2018 году ЗМПК оказался в центре громкого скандала: было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 5,7 млн рублей (речь шла о возмещении НДС по ложным сделкам). Боясь уголовного преследования, собственник сбежал в Грузию, оставив руководить на предприятии Сергея Мунтаниола (по одним данным, он был водителем Кварацхелия, по другим в 2003-2005 годах руководил материнским «Даль-Кама 1»). Тот тоже оказался под следствием и был арестован.

Такой финал предпринимательской деятельности Руслана Хамадишина связан с зеленодольским мясоперерабатывающим комбинатом (ЗМПК) «Даль-Кама». Фото: souzholod.ru

Между тем на комбинате из-за замыкания вышли из строя холодильники и в них протухло 80 тонн курятины. На «Даль-Каме», которую весь год атаковали кредиторы, в конце концов даже «отрубили» электричество. На тот момент утилизация испорченного мяса стала главной проблемой. Именно Хамадишин тогда взялся спасти ситуацию. Но тоже оказался в патовой ситуации: замороженные куры формально принадлежали Кварацхелии. Продолжение этой истории оказалось еще более скандальным. Протухшая курятина с июля до конца октября продолжала гнить на складе. В конце концов, как заявляли на ЗМПК, ее якобы сожгли. Однако, на деле останки куриных полуфабрикатов просто закопали по дворе предприятия, находящегося на берегу Волги. По итогам публикаций в «Реальном времени» Следком провел доследственную проверку и нашел захороненную курятину, в итоге прокуратуре завела уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов.

Банкротство «Даль-Камы» «раздело» трех «физиков»

Еще в августе 2018 года ООО «ЗПМК «Даль-Кама» вступило в начальную процедуру банкротства. Временный управляющий пришла осмотреть вверенное ей производство и ужаснулась увиденному. Сам Хамадишин заявлял «Реальному времени», что отходы утилизировал в соответствии со всеми требованиями. Руководитель «Даль-Камы» был настроен оптимистично. Рассказывал, что нашел инвестора и ведет переговоры с банком. Именно приостановка последним кредитной линии, которую ЗМПК перестал обслуживать, привела к коллапсу.

Хамадишин-младший как антикризисный менеджер рассчитывал спустя некоторое время вновь запустить мясокомбинат. При этом предполагалось, что образовавшийся кредитный долг — свыше 600 млн рублей — покроет инвестор. Фото: souzholod.ru

Хамадишин-младший как антикризисный менеджер рассчитывал спустя некоторое время вновь запустить мясокомбинат. При этом предполагалось, что образовавшийся кредитный долг — свыше 600 млн рублей — покроет инвестор. Он же должен был снабдить средствами (150 млн) на все остальное: ремонт холодильников, зарплату, сырье и так далее. Впрочем, реализовать эти планы не удалось. Равно, как и реанимировать предприятие.

Между тем, банкротство «Даль-Камы» породило три банкротства «физиков». Дело в том, что по кредитам ЗМПК на общую сумм в 728 млн рублей поручителями выступили сам Кварацхелия, Сергей Мунтаниол и Хамадишин, а также партнеры мясокомбината — ООО «Торговый дом «Дакос» и ООО «Торговый дом «Зеленодолье 1». Поскольку ЗМПК просрочил выплаты по основному долгу и процентам, суд в феврале 2019 года постановил взыскать с поручителей в солидарном порядке свыше 600 млн рублей.

Сергей Мунтаниол был признан банкротом летом того же года, а осенью получил еще и срок (правда, условный) за сговор и хищение почти 6 млн рублей. Скрывающегося на родине Гочу Кварацхелия стали банкротить заочно, а следом процедура несостоятельности настигла и Руслана Хамадишина.

