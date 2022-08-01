Как РАЦИН пытался взыскать с чистопольских аграриев 7 млн рублей за «мертвый фрахт»

В предназначенном на экспорт в Иран рапсе нашли следы ГМО

Фото: Олег Тихонов

На полях Татарстана зреет новый урожай зерновых. Между тем в арбитраже только закончили разбирать запутанную историю, когда в предназначенном на экспорт в 2020 году рапсе выявили следы ГМО. «Грязными» тогда оказались 700 тонн рапса. В нарушении законодательства в области генной инженерии заподозрили ООО «Чистай-Агро», но импортеру в лице РАЦИН доказать это в суде не удалось. Поэтому счет на сумму свыше 7 млн рублей за простой судна в связи с этой историей в адрес хозяйства остался без удовлетворения. По иронии судьбы владельцем чистопольского хозяйства, к которому возникли претензии, оказался аграрий со стажем из Омской области Вадим Шнайдер, имя которого некогда гремело на всю страну. СМИ называли его самым крупным фермером России. Впрочем, в итоге его хозяйство обанкротилось, его имущество было распродано. В Татарстане Шнайдера тоже настигли некоторые неприятности, но пока что ему удалось их преодолеть. Детали — в материале «Реального времени».

ГМО ценой в 7 млн рублей

Почти детективную историю пришлось распутывать арбитражу, в которой смешались и рапс со следами ГМО, предназначавшийся на экспорт, и последовавший за этим простой судна, и претензии со стороны импортера и Россельхознадзора к заподозренному в нарушении хозяйству. Но обо всем по порядку.

6 апреля прошлого года АО «Республиканский агропромышленный центр инвестиций и новаций» (РАЦИН) подал иск в Арбитражный суд РТ к ООО «Чистай-Агро» из села Узгары Чистопольского района. Он требовал взыскать с хозяйства 9,36 млн рублей убытков (впоследствии сумма была уменьшена до 7,3 млн). РАЦИН утверждал — потерял эту сумму в связи с тем, что в партии рапса, полученной от чистопольского хозяйства, были обнаружены следы ГМО.

В сентябре 2020 года один из трех татарстанских экспортеров — РАЦИН — заключил договор с ООО «Стрелецкое-АгроТрейд». Он обязался за месяц (с 25 сентября по 25 октября) поставить этой компании 4 тыс. тонн рапса. Местом передачи должен был стать речной порт Чистополя. В свою очередь РАЦИН предполагал закупить его у сельхозпредприятий республики. В том числе у ООО «Чистай Агро». С последним о поставке договорились еще в апреле. Хозяйство предполагало продать 1 286 тонн рапса на 27 с лишним млн рублей. Казалось бы, все должны быть довольны: аграрии разом реализуют крупную партию. РАЦИН с выгодой для себя ее перепродаст: приобретя рапс по 21 тыс. рублей за тонну, он предлагал его ООО «Стрелецкое-АгроТрейд» уже по 29 тысяч.

Местом передачи должен был стать речной порт Чистополя. Фото sktatflot.ru

Но в итоге хозяйство наскребло лишь 1,03 тыс. тонн. Хотя недопоставку возместило: просто-напросто возвратило РАЦИНу излишне перечисленную сумму. Согласно спецификации, качество зерна должно было соответствовать ГОСТ-10583-76, наличие ГМО не допускалось. Дело в том, что сельхозпродукция предназначалась для экспорта за рубеж: в Иран. Рапс для этой цели загружали на судно «Сормово-2» на причале ООО «Логос» в Рыбно-Слободском районе с 12 по 30 октября. Всего тогда приняли на борт 2,3 тыс. тонн. Сколько точно его было в том или ином трюме, никто не считал, так как по бумагам он шел одной партией от одного и того же отправителя — ООО «Стрелецкое-АгроТрейд».

Специалисты ФБУ «Центр оценки качества зерна» еще 20 октября отобрали пробы из всех четырех трюмов судна. Их исследовали с 21 по 26 октября. Результаты, вероятно, стали известны и того позже. 25 октября с утра груженое зерном судно отправилось в путь. Но под вечер его остановили сотрудники транспортной полиции.

700 тонн «грязного» рапса

Выяснилось, что причиной задержки теплохода стали «грязные» пробы. В частности, в образце из трюма №3, куда ссыпали 700 тонн рапса, обнаружили следы генно-модифицированных организмов (ГМО) растительного происхождения. В связи с этим Управление Россельхознадзора по РТ уже на следующий день предписало РАЦИНу вcю сельхозпродукцию с подмоченной репутацией вернуть поставщикам или утилизировать, а до того момента хранить в отдельном помещении. Таково требование технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна».

Что в этой непростой ситуации предпринял экспортер? Известно, что 28 октября он письмом проинформировал ООО «Чистай-Агро» о том, что его рапс не соответствует требуемому качеству — это выявили испытания в ФБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки». В связи с этим представителя хозяйства обязали до 31 октября явиться в офис РАЦИНа. Ни о выявленных следах ГМО, ни о необходимости утилизировать зерно последний не сообщал.

А через два дня, 30 октября, республиканский агропромышленный центр по просьбе ООО «Стрелецкое-АгроТрейд» сообщил в Россельхознадзор о том, что на терминалах Татарстана нет технической возможности выгрузить рапс с теплохода. Он просил согласовать эту операцию в другом регионе. Ведомство настаивало: все 700 тонн до 11 ноября необходимо утилизировать, вывозить с территории республики рапс со следами ГМО нельзя. Но 11 ноября Россельхознадзор по какой-то причине поменял мнение и разрешил отправку теплохода в порт Астрахани.

Управление Россельхознадзора по РТ уже на следующий день предписало РАЦИНу вcю сельхозпродукцию с подмоченной репутацией вернуть поставщикам или утилизировать. Фото shn.tatarstan.ru

Убытки за простой

Через 6 дней судно прибыло в пункт назначения, и зерно из трюма №3, как и требовал Россельхознадзор, выгрузили на изолированный склад. Это заняло 16 дней. Теплоход ушел в рейс только 2 декабря. Стоит ли говорить, что для ООО «Стрелецкое-АгроТрейд» вся эта история вылилась в убытки. Только сверхнормативный простой теплохода на причале ООО «Логос» в Татарстане (судно находилось там под погрузкой 27 дней — на 18 дней дольше, чем планировалось) обошелся ему в $84 тыс., больше 360 тыс. рублей были потрачены на услуги сюрвейера (страхового агента), включая оплату его простоя, $10,8 тыс. долларов составил штраф за недогруз судна (так называемый «мертвый фрахт»), еще $48 тыс. долларов «набежало» за сверхнормативную задержку в Астрахани, 663,7 тыс. стоила выгрузка рапса из трюма №3. В копеечку влетело и хранение выгруженной сельхозпродукции на складе: 1,04 млн рублей.

Так как контракт по экспорту было необходимо исполнять, да и дальнейшие убытки свести к минимуму, ООО «Стрелецкое-АгроТрейд» и РАЦИН подписали соглашение об урегулировании убытков. Их причиной было названо ненадлежащее исполнении договорных обязательство со стороны последнего. В какой-то части они сделали взаимозачет. В то же время татарстанский экспортер возместил ООО «Стрелецкое-АгроТрейд» более чем 10,4 млн рублей непредвиденных расходов.

В свою очередь РАЦИН предъявил счет ООО «Чистай-Агро». Но на меньшую сумму: 7,3 млн рублей. В нее вошла компенсация за тот же сверхнормативный простой теплохода в Татарстане (по версии РАЦИНа, т.к. «Чистай-Агро» недопоставил рапс, его пришлось приобрести у других поставщиков, что потребовало времени) и Астрахани, плюс оплата там погрузочно-разгрузочных работ, хранение зерна на складе и оплата услуг страхового агента.

Россельхознадзор сообщал о том, что просрочка погрузки судна «Сормово-2» была связана с ненадлежащим качеством рапса. Имелось в виду все то же выявленное ГМО. В РАЦИНе придерживались мнения, что следы генно-модифицированных образований содержало именно зерно «Чистай-Агро». В подтверждение своей версии они ссылались на внеплановую проверку Россельхознадзора, которую он провел в хозяйстве по горячим следам и нашел ГМО в урожае с поля №32 (пробы были взяты из заложенных на хранение семян ярового рапса). За нарушение законодательства в области генно-инженерной деятельности хозяйство даже оштрафовали по статье 6.3.1 КоАП РФ на 300 тыс. рублей. И как директор «Чистай-Агро» не протестовал (дело рассматривалось в Приволжском райсуде, он дошел до Верховного), постановление осталось в силе. Изменили только сумму штрафа.

Как директор «Чистай-Агро» не протестовал (дело рассматривалось в Приволжском райсуде, он дошел до Верховного), постановление осталось в силе. Фото realnoevremya.ru

Поля засеяли запатентованным «Набатом»

Как бы то ни было, в чистопольском хозяйстве свою вину не признали. По его мнению, РАЦИН не представил веских доказательств. Экспортер уверял, что рапс «Чистай-Агро» находился только в трюмах №2 и №3, но в последний ссыпали и зерно других хозяйств. Впоследствии РАЦИН свои показания изменил: в трюме №3 был только рапс конкретного хозяйства. Впрочем, подтвердить это документально он не смог. Также у хозяйства возник вопрос, почему ГМО обнаружили только в трюме №3, тогда как его рапс содержался и в трюме №2, а там все оказалось чисто?

В «Чистай-Агро» пояснили, что засевали свои рапсовые поля семенами сорта «Набат». Они запатентованы еще в 2013 году всероссийским НИИ рапса из Липецка. Этот сорт внесен в государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Содержать ГМО он никак не может. В 2020 году хозяйство со всех полей собрало почти 1 тысячу тонн рапса. Весь этот урожай был продан РАЦИНу.

Об отборе проб зерна с судна для экспертизы «Чистай Агро» не известили. Впрочем, в сельхозпредприятии заявляли, что после того как РАЦИН забрал оплаченный рапс с их склада, они за него ответственность не несут. Они полагали, что в трюмах теплохода смешалось зерно от разных поставщиков. Известно, что свой урожай туда поставил ряд отдельных фермеров и хозяйств.

Чистопольские аграрии предлагали провести судебную экспертизу семян на предмет ГМО, благо образцы урожая 2020 года, который был поставлен РАЦИНу, у них сохранились. Тем более что при рассмотрении заявления в Приволжском райсуде хозяйству в экспертизе отказали. Суд направил запросы в экспертные организации: могут ли они провести такую экспертизу. Все как одна по тем или иным причинам от такого исследования отказались. Чтобы не затягивать дело, арбитраж в итоге ходатайство об экспертизе отклонил.

В «Чистай-Агро» пояснили, что засевали свои рапсовые поля семенами сорта «Набат». Фото: Олег Тихонов

Высока вероятность смешения зерна разных поставщиков

Вот и суд пришел к выводу, что в этом случае была «высока вероятность смешения зерна ответчика с зерном иных поставщиков». Первоначально истец пояснял, что в трюме №3 помимо зерна «Чистай-Агро» находилась и продукция фермеров Ганиева и Хабибуллина. Погрузка рапса на судно началась 12 октября. Между тем РАЦИН забрал зерно со склада чистопольского хозяйства еще накануне. Документов, которые позволяли бы проследить цепочку движения зерна с момента получения его на складе ответчика и до погрузки в трюмы судна, РАЦИН в материалы дела не представил.

С доказательствами вины «Чистай-Агро» дело у РАЦИНа обстояло не очень. Так, договор поставки предусматривал, что качество товара должно соответствовать спецификации, ГОСТ РФ, техусловиям и подтверждаться сертификатом качества (соответствия). Но специалисты агропромышленного центра 11—15 октября приняли зерно со склада чистопольского хозяйства и при этом никаких документов на него не спросили. А значит, пришел к выводу арбитраж: РАЦИН тем самым «принял на себя риск возникновения неблагоприятных последствий в будущем».

Кроме того, экспортер в нарушение условий поставки целые сутки не сообщал «Чистай-Агро» о том, что в рапсе нашли следы ГМО. Уже не говоря о предписании Управления Россельхознадзора по РТ его утилизировать. Это обстоятельство арбитраж расценил как «неразумное поведение».

Не все так однозначно оказалось и с простоем в Астрахани. Хозяйство ссылалось на переписку между РАЦИНом и ООО «Стрелецкое-АгроТрейд». В одном из писем говорилось о том, что теплоход стоит на приколе из-за того, что РАЦИН не передал необходимые документы. Иначе говоря, заход в порт Астрахани была вынужденным. Судно было не готово напрямую следовать в Иран: ждали сертификаты соответствия.

Арбитраж пришел к выводу о том, что причинно-следственная связь между действиями «Чистай-Агро» и возникновением убытков у РАЦИНа не установлена. Фото: Максим Платонов

Причинно-следственная связь не установлена

В результате татарстанский арбитраж пришел к выводу о том, что причинно-следственная связь между действиями «Чистай-Агро» и возникновением убытков у РАЦИНа не установлена. И у суда нет достаточных оснований полагать, что убытки, которые экспортер компенсировал ООО «Стрелецкое-АгроТрейд», должно возместить это хозяйство. 7 февраля этого года Арбитражный суд РТ в удовлетворении требований РАЦИНа отказал. В апреле это решение «устояло» в суде апелляционной инстанции. А 18 июля этот «вердикт» оставил неизменным и Арбитражный суд Поволжского округа. Впрочем, у агропромышленного центра еще осталась возможность оспорить это решение в Верховном суде России.

Кстати, злополучные 700 с лишним тонн рапса РАЦИН впоследствии успешно продал все тому же ООО «Стрелецкое-АгроТрейд». 28 декабря на него была получена декларация о соответствии требованиям «О безопасности зерна». По-видимому, рапс «реабилитировали» после испытаний ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Новосибирской области. Согласно им, в отобранных 3 ноября должностными лицами татарстанского Россельхознадзора совместно с представителями ООО «Чистай-Агро» пробах семян рапса урожая того же 2020 года, частей растений со всех полей хозяйства, ГМО ни в одном из образцов обнаружены не были. Одним словом, так и осталось неясным, были ли вообще когда-либо следы ГМО в продукции чистопольского хозяйства.

Некогда самый крупный фермер России, известный как Барин

К слову, владелец ООО «Чистай-Агро» Вадим Шнайдер, которому удалось победить РАЦИН и Россельхознадзор вместе взятые, личность весьма примечательная. Некогда его имя гремело на всю страну. Так, в июне 2000 года свой очерк Шнайдеру посвятила газета «Труд».

На тот момент герою рапсового скандала было 37 лет. Он жил с женой и двумя детьми в селе Побочино Одесского района Омской области. И его называли самым крупным фермером России: Шнайдер обрабатывал 14,5 тыс. гектаров земли, 6 тыс. гектаров из них были его собственными. По этой причине деревенские дали ему прозвище Барин. Но журналист отмечал, что он, скорее, вездесущий немец-управляющий, хозяйство которого поражает ухоженностью и масштабами. Он описывал увиденное так: «Мощный хлебоприемный пункт, на территории которого работают две высокопроизводительные импортные мельницы. На машинном дворе в линеечку выстроены комбайны, трактора, многотонные «КрАЗы» — все в идеальном состоянии».

До того как стать земледельцем, Вадим работал водителем-дальнобойщиком. Так и сколотил стартовый капитал. А в начале 90-х случился массовый исход немцев из его родного Побочино (СМИ писали, что перед распадом СССР их в Омской области насчитывалось 134 тысячи). Шнайдер к ним не присоединился, хотя половина его родни на тот момент уже жила в Германии. Он скупал у переселенцев земельные паи (один составлял 18 га). Оформить землю в собственность было в те годы делом почти безнадежным, но Шнайдер смог, пригрозив местным начальникам, что иначе дойдет до самого президента. Работал новоявленный фермер как проклятый от темна до темна, и его дела шли в гору.

Его фермерское хозяйство со временем стали называть крупнейшим не только в России — в мире. Агропредприятия Шнайдера обрабатывали около 120 тыс. га земли, производили зерновые и муку. Он строил завод по переработке семян рапса и подсолнечника, планировал возвести крупный свиноводческий комплекс на 100 тыс. голов с комбикормовым заводом в родном Одесском районе. Одним словом, планов было громадье.

Говорили, что у Вадима невероятные агрономические и инженерные таланты. А еще он бизнесмен, который прекрасно ориентируется в конъюнктуре зернового рынка. Банкиры чуть ли не в очередь выстраивались, чтобы выдать ему кредит. Менеджеры турецкой фирмы, у которых омский фермер покупал мельницы, тоже готовы были носить его на руках. Однако в один прекрасный момент для именитого агрария наступили тяжелые времена.



В частности, в 2010 году СМИ называли Шнайдера уже самым закредитованным фермером Омской области. Глава регионального минсельхозпрода тогда отмечал, что КФХ «Орбита» испытывает трудности с обслуживанием своих кредитов в Россельхозбанке и Сбербанке. В конце концов в ноябре 2009 года тюменское ЗАО «НПП «СибБурМаш», которому владелец КФХ задолжал 1,4 млн рублей, подало на его банкротство. В декабре в КФХ ввели наблюдение, а в августе 2010 года — уже конкурсное производство. Общая сумма требований на дату проведения первого собрания кредиторов составляла 1,03 млрд рублей.

В августе 2012 года «Новости Омска» писали, что активы фермера продают почти за полмиллиарда. На аукцион тогда были выставлены сельхозтехника, земля и недвижимость. В частности, имущественный комплекс КФХ «Орбита», два дорогих внедорожника, недвижимость в селах Белосток и Побочино, а также земельные участки в границах поселений и без малого 44 млн кв. м земли сельхозназначения. Все это имущество было заложено банкам.

В конце концов самые ликвидные активы Шнайдера, включая земельные участки и имущественные комплексы его агропредприятий, приобрело на банкротных торгах никому не известное ООО «ТрансАгро» из Татарстана. А 3 апреля 2014 года Арбитражный суд Омской области вынес определение о замене кредитора — ОАО «Россельхозбанк» на его правопреемника по требованиям, включенным в реестр кредиторов КФХ «Орбита» — ООО «ТрансАгро». Последнее выкупило у банка за 90,6 млн рублей требование к «Орбите» на 346,4 млн. «ТрансАгро» долгое время было одним из самых крупных сельхозпредприятий Омской области, но в марте этого года его ликвидировали.

После распродажи имущества прогоревшего фермера высказывались предположения, что он воссоединится со своей семьей в Германии. Однако его волею судьбы занесло в Татарстан. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», ООО «Чистай-Агро» Шнайдер владеет с 2018 года. Хозяйство вполне себе успешное. Занимается смешанным сельхозпроизводством. В 2021 году ООО «Чистай-Агро» выручило от продажи 612,5 млн рублей. При этом его чистая прибыль составила 233,7 млн.

Минсельхозпрод Татарстана сообщал, что республика в этом году может экспортировать до миллиона тонн зерна. Фото: Роман Хасаев

Ключевые страны экспорта — Турция и Иран



Иран с прошлого года вышел на первое место среди покупателей российского зерна, сообщал «Интерфакс». В июле — сентябре 2021 года экспорт зерна из РФ в эту мусульманскую республику составил 3,7 млн тонн. В основном это была пшеница (свыше 3 млн тонн), ячмень (около 400 тыс. тонн) и свыше 215 тыс. тонн кукурузы. На втором месте оказалсь Турция, закупившая 3,5 млн тонн зерна (из них 2,9 млн тонн пшеницы), на третьем — Египет (1,7 млн тонн той же пшеницы).

Минсельхозпрод Татарстана сообщал, что республика в этом году может экспортировать до миллиона тонн зерна: при урожайности более 5 млн тонн и внутреннем потреблении 3,5 млн тонн излишки можно было бы отправить на экспорт. Однако ключевое условие — отсутствие тарифных квот на экспорт. Основными направлениями поставки зерна из нашей республики были названы Турция и Иран. Основными экспортерами зерна в РТ традиционно выступают ООО «Хаят», АО «РАЦИН» и ООО «ХК «Чистополье». Что же касается России в целом, сообщалось, что в этом году экспорт сельскохозяйственной продукции при прогнозируемой урожайности 130 млн тонн может составить порядка 37 млн тонн.