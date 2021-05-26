Мензелинский фермер обвиняет «Камский бекон» в захвате своего поля

Агрохолдинг посеял и собрал урожай на арендованном главой КФХ участке

Фото: Илья Репин

Мензелинский фермер Зуфар Галимзянов потребовал от одного из крупнейших татарстанских сельхозпроизводителей ООО «Камский бекон» возмещения своих убытков. По его словам, компания бывшего депутата Госсовета РТ и предправления «Акибанка» Ильдара Галяутдинова посеяла пшеницу на арендуемом им поле и забрала себе урожай, оставив главу КФХ без денег и зерна. «Камский бекон» претензии предпринимателя не признает. Арбитражный суд РТ в иске Галимзянову также отказал. «Реальное время» наблюдало за ходом тяжбы.

Распахали чужое поле

Глава крестьянского фермерского хозяйства из села Тулубаево Мензелинского района Зуфар Галимзянов обратился в Арбитражный суд РТ с иском о взыскании убытков и упущенной выгоды с ООО «Камский бекон». Сумма требований — 3,1 млн рублей.



Предприниматель арендует у муниципалитета Мензелинского района земельный участок сельхозназначения площадью без малого 58,5 гектара. Договор аренды заключен в 2007 году сроком на 49 лет.

Осенью 2019 года Галимзянов подготовил свой надел для посева яровой пшеницы: вспахал, провел рекультивацию. Однако весной обнаружил, что поле уже кем-то засеяно. Фермер обратился в районное Управление сельского хозяйства и продовольствия с просьбой предоставить информацию, кто похозяйничал на его участке. По его словам, в справке, подписанной начальником УСХиП И. Халиковым, сообщалось, что работы произвело ООО «Камский бекон».

КФХ Галимзянова через арбитраж потребовало признания права собственности на урожай, выращенный на его земле. Однако пока длились судебные тяжбы, зерно уже было убрано, и иск потерял смысл.

Компания «Камский бекон» экс-депутата Госсовета РТ и председателя правления «Акибанка» Ильдара Галяутдинова — самый крупный производитель свинины в Татарстане. В Мензелинском районе его хорошо знают по масштабным проектам агробизнеса. Его предприятие также занимается переработкой мяса и растениеводством. Выращивает пшеницу, ячмень, рожь, горох, тритикале. Общая посевная площадь — 9 тысяч гектаров.

КФХ Галимзянова через арбитраж потребовало признания права собственности на урожай, выращенный на его земле. Однако пока длились судебные тяжбы, зерно уже было убрано, и иск потерял смысл

ООО «Камский бекон» было зарегистрировано в 2005 году, среднесписочная численность сотрудников — 732 человека. Согласно данным «СПАРК-Интрефакс», выручка в 2020 году составила более 6,9 млрд рублей, чистая прибыль — более 1,7 млрд рублей.

Сейчас компанией в равных долях (49,95%) владеют два кипрских офшора — «Топпигс Лимитед» и «Фабагро Трейлинг ЛТД», еще 0,10% — у Эльзы Хайдаровны Галяутдиновой. В 2010 году 90% компании было записано напрямую на председателя правления «Акибанка» Ильдара Хайдаровича Галяутдинова, который к 2014 году сократил свою долю до 10%.

Один чиновник — два ответа

Со слов адвоката фермера Ильдара Галимзянова в суде, во время процесса представитель «Камского бекона» не отрицал причастность компании к проведенным сельхозработам и даже предлагал компенсацию в 40 тыс. рублей. Но поскольку она не сопоставима с доходом от собранного урожая, глава КФХ отказался и подал новый иск — о взыскании с ООО «Камский бекон» убытков и упущенной выгоды. На том основании, что «из-за незаконно занятой земли был лишен возможности использовать арендуемый участок по назначению для посева, обработки и выращивания сельскохозяйственной продукции».

Интересно, что в ходе этого разбирательства тот же начальник УСХиП Халиков предоставил совершенно другую информацию. «Сведения об осуществлении сельскохозяйственной деятельности ООО «Камский бекон» в 2020 году на земельном участке с кадастровым номером 16:28:070701:80 в Управлении отсутствуют», — говорится в его ответе на запрос генерального директора ООО «Камский бекон» Равиля Сафиулина.

Чиновник также отметил, что сотрудники управления не выезжали на осмотр спорного участка, а информация об обработке поля КФХ Галимзянова в систему ГИС «АПК» не вносилась.

Со слов адвоката фермера Ильдара Галимзянова (на фото) в суде, во время процесса представитель «Камского бекона» не отрицал причастность компании к проведенным сельхозработам и даже предлагал компенсацию в 40 тыс. рублей

«585 тыс. кв. м вспахать и отработать незамеченными — невозможно»

Судебные слушания стартовали в феврале этого года, а накануне суд вынес решение. На заседании адвокат «Камского бекона» усомнился в правильности расчетов суммы исковых требований. И заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения размера возможной прибыли Галимзянова от использования спорного участка.

Кроме того, он сообщил, что у ответчика есть подозрение, что договоры КФХ Галимзянова, представленные в деле, «являются мнимыми», потому что, если они заключены между хозяйствующими субъектами, то, соответственно, должны отражаться в их деятельности. В частности, представитель «Камского бекона» потребовал документального подтверждения закупки у контрагентов зерна, наличия у них техники для вспашки земли, сотрудников, которые должны были производить работы, отражения произведенных работ и платежей в балансе предприятия и заявил ходатайство об истребовании доказательств.

Представитель истца обратил внимание суда, что зерно фермером не было закуплено.

— Мы заключили договор купли-продажи, намеревались купить семена, чтобы посеять. Но мы этого не сделали!

Защитник предпринимателя попросил отложить рассмотрение дела. Он заявил, что получил копии документов от ответчика перед началом заседания и потребуется время как для того, чтобы предоставить список компаний, которые могли бы провести экспертизу, так и для того, чтобы дать оценку дополнениям к возражению на исковое заявление.

Кроме того, он рассказал, что запросил карту полей в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Мензелинского района и ждет ее получения.

— У них имеется карта, где земельные участки выделены разными цветами. Если сопоставить данные из этой карты и публичной кадастровой карты, то будет видно, что речь идет об одном и том же земельном участке и работал там именно «Камский бекон». На прошлом судебном заседании мы ходатайствовали об ее истребовании, но суд нам отказал, потому что мы заранее не обращались. Мы обратились, но, к сожалению, не так давно. Просим отложить заседание, чтобы получить данные сведения.

Однако судья Евгения Холмецкая не увидела оснований для удовлетворения ходатайств сторон. Ответчик же по-прежнему отказывался признавать требования Галимзянова.

— Доводы истца не соответствуют действительности, потому что около 585 тыс. кв. м вспахать и отработать незамеченными — невозможно, — заявил адвокат Ильшат Насибулин.

Поскольку стороны начали повторять уже изложенное, судья остановила их и удалилась на вынесение решения. В итоге суд в удовлетворении исковых требований КФХ Галимзянова отказал.

Адвокат «Камского бекона» заявил, что удовлетворен решением арбитража

Нечем платить госпошлину

После заседания адвокат «Камского бекона» заявил, что удовлетворен решением арбитража. А на вопрос, почему компания сначала признала, что засадила участок и даже предлагала компенсацию фермеру, а теперь от всего отказывается, заявил:

— Компенсацию никто не предлагал. Эти доводы ошибочны.

Защитник Галимзянова отметил, что это было якобы озвучено в кулуарах арбитража, но не занесено в протокол судебного заседания.

Он также не верит в то, что чужая земля была засеяна по ошибке — ведь у «Камского бекона» в этом районе есть свои поля. Также он рассказал, что перед тем, как обратиться в суд, КФХ написало претензию, где предлагало противоположной стороне вернуть им стоимость семян и проведенных работ, но оставить урожай себе. Ее проигнорировали.

Что касается финансового положения фермера, то для него сумма убытка в 3 млн рублей от потери урожая — весьма существенна, заявил он. Предприниматель просил арбитраж об отсрочке оплаты государственной пошлины, которая составляет 38 612 рублей, и суд ее удовлетворил, так как «отсутствие денежных средств на расчетном счете заявителя подтверждено документально».