Ильшат Тукаев: «Считаю произошедшее рейдерским захватом»

Эксклюзив «Реального времени»: лениногорский миллиардер впервые заговорил о расколе в своей команде и битве за Тимашевскую птицефабрику

История с финансовым крахом лениногорского бизнесмена Ильшата Тукаева и предприятий его группы «Самарский бройлер» (СБ) получила неожиданное продолжение. Предприниматель обвиняет антикризисных менеджеров Тимашевской птицефабрики, которых сам же и привел на предприятие, в попытке рейдерского захвата. Бенефициар СБ заявил «Реальному времени», что команда, с апреля прошлого года взявшая бразды правления на птицефабрике в свои руки, не только не улучшила ситуацию, но, напротив, многократно ее ухудшила. Так, по итогам 2020 года управленческие расходы на предприятии увеличились на 140 млн, составив свыше 200 млн рублей в год. При этом предприятие получило 420 млн рублей чистого убытка. Бенефициар жалуется, что эти управленцы полностью отстранили его от дел и уже называют птицефабрику своей. В свою очередь его оппоненты заявляют, что это предполагает закон о банкротстве, через которое проходит сам Тукаев. Между тем гендиректор Тимашевской птицефабрики подал заявление в правоохранительные органы, требуя проверить обстоятельства получения кредита, по которому предприятие выступило поручителем.

«Считаю произошедшее не чем иным, как рейдерским захватом»

Как стало известно «Реальному времени», в команде ныне проходящего через банкротство лениногорского бизнесмена, бенефициара ГК «Самарский бройлер» Ильшата Тукаева, произошел «раскол». Об этом свидетельствует заявление последнего, которое передал в редакцию «Реального времени» его представитель Айрат Гатин.

«Действующее в настоящее время руководство Тимашевской птицефабрики в лице генерального директора Анатолия Козловского, членов совета директоров Михаила Крылова, Владимира Кривоша и Юрия Гамбурга было назначено в апреле 2020 года для принятия антикризисных мер, однако до настоящего времени ситуация не только не улучшилась, но и многократно ухудшилась», — отмечает Тукаев. Он утверждает, что Козловского, а также членов совета директоров ему рекомендовал Михаил Крылов. К слову, Владимир Кривош в 2012-2016 годах был первым заместителем гендиректора ООО «Птицефабрика «Акашевская». Такие данные, в частности, приводятся на официальном сайте Госсобрания республики Марий Эл, депутатом которого он является.

С самим Крыловым бенефициар ГК «Самарский бройлер» по его собственным словам стал взаимодействовать в 2019 году: изначально тот под предлогом связей в Сбербанке обещал помочь реструктурировать задолженность группы компаний по кредиту — в итоге предполагалось заключить мировое соглашение. Как уточнил «Реальному времени» Гатин, какие-то подвижки в этом плане в судах действительно были. Но затем возникла пандемия: все встало на паузу.

Речь шла о том, чтобы на Тимашевской птицефабрике созвать новый совет директоров, сменить гендиректора и изменить устав. Фото twitter.com/SamRegion_Press

В это время и был реализован ранее предложенный Крыловым план. Речь шла о том, чтобы на Тимашевской птицефабрике созвать новый совет директоров, сменить гендиректора и изменить устав. Реформирование органов управления было одним из условий содействия в реструктуризации. Тукаев констатирует, что все эти новации были предприняты, однако, «не повлияли на достижение поставленных целей»: не вышло ни реструктуризации, ни мировой с банком-кредитором.

«Фактически Крылов ввел меня в заблуждение. Считаю произошедшее не чем иным, как рейдерским захватом, — заявляет совладелец ГК «Самарский бройлер». — Вернуть все в прежнее положение я не имею возможности, поскольку в отношении меня введена процедура банкротства — реализация имущества, которая запрещает мне лично голосовать как участнику общества».

Получил операционный контроль над птицефабрикой и перестал общаться

Гатин добавляет, что после того, как на Тимашевскую птицефабрику зашла команда антикризисных менеджеров, «Крылов стал вести себя совершенно иначе». Юрист уверяет, что, получив операционный контроль над предприятием, недавний консультант «вообще перестал общаться с Тукаевым». Последний, по его словам, не контролирует предприятие с лета 2020 года: «Он не в курсе, что там происходит. Его туда даже не допускают».

Да, его доверителю в связи с процедурой личного банкротства запрещено голосовать как участнику, «но он мог хотя бы присутствовать на предприятии». Однако, Тукаеву ограничили доступ и к информации. «Одним словом, Крылов, которого на Тимашевскую птицефабрику позвал работать собственник, поступает просто бессовестно», — говорит представитель Тукаева.

Согласно данным бухгалтерской отчетности за 2020 год управленческие, не связанные с производством, расходы птицефабрики увеличились на 140 млн руб. Фото: Андрей Иванов / vestnikotradnogo.ru

Между тем, собственник обеспокоен положением дел на предприятии. Он приводит такие данные: согласно данным бухгалтерской отчетности за 2020 год управленческие, не связанные с производством, расходы птицефабрики увеличились на 140 млн руб. и составили более 200 млн. руб. в год. В то же время, за прошлый год предприятие получило 420 млн рублей чистого убытка.

Тукаев отмечает, что в столь тяжелое для предприятия время его руководством заключаются подозрительные сделки: «Например, известный мне договор на оказание консалтинговых услуг с оплатой порядка 1-1,5 миллионов рублей в месяц, заключенный с ООО «МКР Капитал», генеральным директором и учредителем которого выступает сам Крылов. В соучредителях этого общества также числится Марина Крючкова, которая позиционирует себя как советник гендиректора Тимашевской птицефабрики».

Анатолий Козловский, отметил бизнесмен, в СМИ уже «присвоил» предприятие, используя такие словосочетания как «наша фабрика», «наша организация». «Создается впечатление, что они просто «присосались» к кормушке. И при этом еще всюду пытаются очернить Тукаева: мол, это он во всем виноват», — отмечает Гатин.

«Буду защищать свое доброе имя и честь»

— Почему начался весь этот сыр-бор и мой доверитель стал делать заявления? Директор Тимашевской птицефабрики Козловский написал в правоохранительные органы заявление о том, что мы якобы похитили кредитные средства. В действительности мы их даже не видели, — поясняет представитель Тукаева. — Одним словом, переворачивают факты с ног на голову, чтобы очернить доброе имя Тукаева.

Именно так воспринимает происходящее и сам совладелец ГК «Самарский бройлер». «Я буду защищать свое доброе имя и честь! Большинство того, что фигурирует в прессе в отношении меня — ложь и провокация. На протяжении долгих лет я беспрерывно вкладывал в развитие группы компаний, сельского хозяйства Татарстана и Самарской области, создавал рабочие места, ни копейки из средств предприятий для себя не брал, абсолютно все направлялось на обеспечение продовольственной безопасности», — комментирует он.

Птицефабрика уже была поручителем по кредиту перед «Сбербанком», поэтому совладелец предприятия считает неудивительным то, что она стала им и по кредиту перед «Россельхозбанком». Фото: tatarstan.ru

Тукаев напоминает, что группа компаний включает в себя ООО «ПлемРепродукт», ООО «Репродукт» и ООО «Тимашевская птицефабрика». Эти общества представляют собой замкнутый цикл производства сельскохозяйственной продукции: «Репродукт» производит комбикорма для дальнейшей их реализации в «Племрепродукте» и «Тимашевской птицефабрике», «ПлемРепродукт» обеспечивает собственным инкубационным яйцом Тимашевскую птицефабрику. В свою очередь, она производит мясо птицы и реализует его внешним контрагентам. Таким образом, подчеркивает Тукаев, все эти организации обеспечивает деятельность птицефабрики. Он отмечает, что генерирование ею прибыли за предыдущие годы было возможно благодаря бесперебойным поставкам яйца от «ПлемРепродукта» и комбикормов от «Репродукта» по себестоимости. «Таким образом, все полученные основными заемщиками кредиты направлялись в том числе и на развитие Тимашевской птицефабрики», — делает вывод сособственник предприятий.

Он посчитал необходимым прокомментировать и «шумиху» вокруг банкротства Тимашевской птицефабрики на основании поручительства перед АО «Россельхозбанк».Так, по словам Тукаева, кредит в «Россельхозбанке» это реструктуризация полученного в 2014 году кредита в «Сбербанке»: «Мало того, что реструктуризация позволила увеличить срок выплаты кредита, так еще и уменьшилась процентная ставка по кредиту». Гатин также подчеркивает, что «эта сделка была выгодна для всех предприятий группы. Мы хотели выбраться из проблемной ситуации».

Птицефабрика уже была поручителем по кредиту перед «Сбербанком», поэтому совладелец предприятия считает неудивительным то, что она стала им и по кредиту перед «Россельхозбанком». И средства, выданные последним, были направлены напрямую в «Сбербанк» самой кредитной организацией, поэтому, подчеркивает он, «получить их физически ни Тукаев, ни кто-либо другой не мог».

Бизнесмен напоминает, что займы в «Сбербанке» и «Россельхозбанке» также были обеспечены поручительствами самих бенефициаров — его самого и Рафаэля Фаизова. Поэтому все разговоры о том, что кто-то не знал о наличии поручительства Тимашевской птицефабрики перед Россельхозбанком по кредитным обязательствам «не соответствуют действительности и являются провокацией». Кроме этого, у Тимашевской птицефабрики есть и иные обязательства. Поскольку она поручитель ООО «ПлемРепродукт» по обязательствам перед «Сбербанком» почти на 1,5 млрд рублей, то эта сумма будет включена в реестр требований ее кредиторов, что в совокупности с требованиями «Россельхозбанка» составит уже 2,6 млрд рублей.

Бизнесмен напоминает, что займы в «Сбербанке» и «Россельхозбанке» также были обеспечены поручительствами самих бенефициаров — его самого и Рафаэля Фаизова. Фото: kazned.ru

Между тем, предприятие находится не только под грузом поручительства: у него есть еще и прямые долги. Уже больше года не обслуживается договор об открытии кредитной линии от 28 августа 2015 года с ООО КБ «Интеркоммерц» в лице ГК Агентство по страхованию вкладов на сумму порядка 400 млн рублей, по которому Тимашевская птицефабрика является основным заемщиком.

Не делаются выплаты и по кредиту в АО КБ «Интерпромбанк» (задолженность свыше 520 млн. рублей уступлена ООО «Тоталойл»). Имеет место задолженность и перед «Репродуктом»: не оплачены поставленные комбикорма почти на 500 млн рублей. При этом Козловский, отмечает юрист Тукаева, пытается представить себя рыцарем, который решает проблему спасения птицефабрики. «На самом деле пути выхода из кризиса нет, кредиторов много. Когда обязательства не исполняются, единственный способ — финансовое оздоровление через процедуру банкротства», — объясняет Гатин позицию совладельца Тукаева, выступившего за введение наблюдения на птицефабрике.

«По закону отстранен от управления чем бы то ни было»

Михаил Крылов в свою очередь заметил «Реальному времени» следующее: «Начнем с того, что господин Тукаев — банкрот. Он по закону отстранен от управления чем бы то ни было и не вправе владеть и распоряжаться каким-либо имуществом. Эти меры на него наложил суд».



— Рейдерский захват — это когда собственника или директора незаконным способом отстранили от управления. О каком захвате в данном случае может идти речь, если Тукаев еще в ноябре прошлого года по иску Сбербанка признан банкротом и идёт процедура реализации его имущества? Его финансовый управляющий, назначенный опять же судом, в соответствии с законом о банкротстве еще в начале года дал прямое распоряжение директору Тимашевской птицефабрики Анатолию Козловскому: не исполнять указания Тукаева («Реальное время» располагает копией письма арбитражного управляющего). По этой же причине последний был выведен и из состава совета директоров птицефабрики: согласно законодательству не имеет права участвовать в коллегиальных органах управления, — комментирует он аргументы своего оппонента.

Заявление Тукаева по поводу того, что его ввели в заблуждение относительно возможности реструктуризации долга перед Сбербанком собеседник «Реального времени» назвал «очень интересным». Крылов рассказал, что, действительно, в середине 2019 года при его участии в интересах всех собственников шли переговоры с упомянутым банком о реструктуризации задолженности и они завершились положительным решением кредитной организации (ее согласие было представлено в Арбитражный суд Самарской области) при соблюдении требований, которые Крылов считает «абсолютно выполнимыми и прозрачными». По его словам, речь шла о возврате ООО «Агропродукт» выведенной из под залога банка сельскохозяйственной техники и денежных средствах, имеющих отношение к ООО «Ортэкс».

Он утверждает, что Тукаев эти договоренности практически сразу нарушил. «Понятно, что в таких условиях не о какой реструктуризации говорить было уже невозможно. Начался длительный и сложный поиск инвестора на выкуп долга», — замечает Крылов. «Для чего Тукаев делает эти заявления именно сейчас?, — задается вопросом он. — Ответ прост: для того, чтобы спасти себя от уголовного расследования, связанного с кредитом «Россельхозбанка». Того самого, по которому поручителем выступила Тимашевская птицефабрика, а в залог были переданы поддельные векселя более чем на миллиард рублей, что уже подтверждено судом».

По данному факту, как пояснил нашему изданию гендиректор Тимашевской птицефабрики Анатолий Козловский, сейчас ведут расследование правоохранительные органы Самарской области. По его словам, обстоятельства этой сделки таковы. В 2014 году Сбербанк выдал инвестиционный кредит на постройку «Репродукта», а в 2016 году Тукаеву понадобились средства для его личной компании «Ортэкс». Для того, чтобы их получить, им было принято решение перекредитоваться в «Россельхозбанке».

— Вроде бы абсолютно коммерческая сделка, как утверждает Тукаев, если бы не одно но. В банк для ее обеспечения были представлены поддельные вексели и нелегитимный протокол общего собрания участников «Репродукта» (он должен был зафиксировать сделку с заинтересованностью в пользу Тукаева. Но при этом двое оставшихся бенефициаров Рафаэль Фаизов и Юрий Яковлев нотариально подтверждают, что этот протокол не видели и в собрании не участвовали. А в день получения денежных средств от «Россельхозбанка» на рефинансирование кредита «Репродукт» почему-то выдал «Ортэксу» свой вексель на 792 млн. рублей, который в залог банку сразу передан не был (кредитная организация смогла получить его только в марте 2017 года — прим. авт.), — раскрыл он нюансы прошедшей тогда операции.

Что же касается обвинений в выводе денежных средств и аномальном росте управленческих расходов, Козловский сообщил следующее. По его словам, он вступил в должность гендиректора Тимашевской птицефабрики в апреле 2020 года: «К тому моменту предприятие имело значительную сумму налоговых долгов за 2018-19 годы и весь прошлый год мы эти долги гасили». Он утверждает, что суммарно в прошлом году было оплачено более 177 млн рублей налогов прошлых периодов. Их большая часть отражена в управленческих расходах. Остальной рост — это индексация заработной платы и рост штата сотрудников.

— Предполагаю, что активное давление на птицефабрику и нашу команду со стороны Тукаева и его представителя Айрата Гатина через СМИ, во-первых, связано с тем, что они не могут доказать причинение ущерба предприятию в правовом поле, а во-вторых, это попытка замять вопрос подделки документов при получении кредита в «Россельхозбанке», — высказал свое мнение гендиректор предприятия. Козловский также отметил, что именно Тукаев в последнее время активно настаивал на банкротстве Тимашевской птицефабрики (недавно в отношении нее ввели начальную процедуру банкротства наблюдение — прим. авт).

А Крылов акцентировал внимание на том, что наиболее пострадавшая сторона в этой ситуации — его клиент Рафаэль Фаизов, который так же является участником «Тимашевской птицефабрики» и «Репродукта». По словам юриста, его клиент предоставил гораздо большее обеспечение по кредитам предприятий группы, чем непосредственно Тукаев.

Крылов акцентировал внимание на том, что наиболее пострадавшая сторона в этой ситуации — его клиент Рафаэль Фаизов. Фото: tatmsk.tatarstan.ru

— К примеру, когда по кредиту КБ «Интеркоммерцбанк» было заключено мировое соглашение с АСВ как конкурсным управляющим этой кредитной организации, Тукаев поручился по нему имуществом на 26 млн рублей (причем, это якобы были объекты недвижимости «Тимашевской птицефабрики», которые по неизвестному стечению обстоятельств оказались в его личной собственности — прим.авт.), тогда как Фаизов — на 600 миллионов рублей личного имущества, — раскрыл он обстоятельства поручительств.



Крылов отмечает, что в настоящий момент существует «риск субсидиарной ответственности по активам, находящимся в банкротстве».