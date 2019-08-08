Погорелица ТЦ «Порт» требует с наследника Роберта Нагаева почти 6 миллионов убытков

Пострадавший предприниматель винит владельца помещений в неисправности системы пожаротушения

Фото: Олег Тихонов

В Арбитражном суде Татарстана стартовало судебное разбирательство по иску казанского предпринимателя — погорельца ТЦ «Порт». Неля Старикова требует возмещения ущерба от собственника корпуса, где начался пожар, — Центра торговли «Вазифа», учредителем которого выступает сын экс-главы службы земельного кадастра по Казани Роберта Нагаева — Булат Нагаев. Сумма иска превышает 5,7 млн рублей. Пострадавшая убеждена, вина за рекордные убытки полностью на владельце помещения, не сумевшем обеспечить должный уровень пожарной безопасности. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Мы приняли решение пойти на причинителя вреда»

Индивидуальный предприниматель Неля Старикова арендовала торговое место в ТЦ «Порт» с 2016 года, женщина занималась розничной торговлей и пошивом портьер и штор. По договору субаренды с казанским ООО «Энергостройпоставка» Старикова занимала 10 квадратных метров в корпусе «А», по адресу: Оренбургский тракт, 158а. Корпус принадлежит казанскому ООО «РАН Капитал», владельцем которого является дочь экс-председателя Комитета по земельным ресурсам и земельной реформе Казани, бывшему главе службы земельного кадастра Казани Роберта Нагаева, Алине Нагаевой.

К слову, второй корпус ТЦ «Порт» («Б», по адресу: Оренбургский тракт, 158) находится в собственности ООО «Центр торговли «Вазифа» ее родного брата Булата Нагаева. Торговые площади в нем также сдаются мелким предпринимателям через договоры субаренды с несколькими крупными арендаторами.

Иск, рассмотрение по существу которого стартовало 7 августа, Неля Старикова подала только в конце апреля 2019-го, спустя почти год после пожара. Как она пояснила «Реальному времени», все это время проводились и готовились экспертизы, рассчитывались суммы ущерба. Изначально общая стоимость иска составляла 4 млн 710 тысяч 15 рублей, а адресован он был сразу четырем компаниям: помимо «Вазифы» возмещать ущерб предприниматель планировала за счет «Энергостройпоставки», с которой у нее был заключен договор субаренды, компании «РАН Капитал» как владельца арендуемых ею торговых площадей и казанского «ВТБ Страхования», застраховавшего ответственность «Энергостройпоставки».

Корпус принадлежит казанскому ООО «РАН Капитал», владельцем которого является дочь бывшего главы службы земельного кадастра Казани Роберта Нагаева (на фото) Алина Нагаева. Фото evening-kazan.ru

В конце мая Старикова отказалась от требований ко всем компаниям, кроме собственника соседнего со своим торговым местом корпуса — «Вазифы» Булата Нагаева, остальные организации были переведены в статус третьих лиц.

— Да, изначально в качестве ответчика были привлечены четыре компании. Суд нас обязал откорректировать требования — разделить их на каждого ответчика. Но мы, посоветовавшись, с учетом судебной практики, приняли решение пойти на причинителя вреда, мы идем по взысканию деликтных обязательств — по обеспечению бесперебойной работы систем пожаротушения в своем корпусе, а не договорных. Если бы Булат Нагаев обеспечил бесперебойную работу систем, то пожар был бы локализован уже через несколько минут после возникновения. То есть иск сейчас к причинителю вреда — владельцу корпуса, в котором возник пожар. Договорные иски на возмещение ущерба в 14 млн уже подавал к «Энергостройпоставке» и «ВТБ Страхованию» ИП Власов, владелец бренда «Кроха», однако получил отказ везде, мы не стали повторять его ошибок и пошли по деликтным обязательствам, — сообщил «Реальному времени» сын истца и ее представитель в суде Станислав Стариков.

Еще через месяц, 18 июня, суд утвердил увеличение суммы исковых требований больше чем на миллион, до нынешних 5 млн 748 тысяч 62 рублей убытков. По словам Станислава Старикова, увеличение суммы иска было связано с возросшей суммой упущенной выгоды: реальный ущерб в 3 млн 571 тысячу 62 рубля остался неизменным, в иск заложены траты на товароведческую экспертизу, проведенную ООО РТ «Защита прав потребителей» за 20 тысяч 400 рублей, и оценки по реальному ущербу и по упущенной выгоде, которые за 35 тысяч рублей провело «Консалтинговое бюро «Гудвилл». Оно же и выдало заключение — сумма упущенной выгоды была занижена и в реальности составила 2 млн 174 тысячи рублей.

Стариковы намерены «идти до конца», а представители ТЦ «Порт» хранят молчание

В ходе судебного разбирательства представители истца (помимо сына Нели Стариковой ее в суде также представляют юристы Ксения Гайн и Элина Калимуллина) настаивают, что тем самым злополучным утром 5 июня 2018-го причиной распространения огня в ТЦ «Порт» явилась именно неработоспособность системы пожаротушения. По словам Станислава Старикова, в уголовном деле, которое было возбуждено после пожара по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере» и приостановлено в конце ноября того же года, есть заключение, подтверждающее это.

Представители истца настаивают, что тем самым злополучным утром 5 июня 2018-го причиной распространения огня в ТЦ «Порт» явилась именно неработоспособность системы пожаротушения. Фото Олега Тихонова

— Его никто не оспаривал и не может оспорить, потому что следы пожара давно уничтожены самим же собственником, все отреставрировано, и это заключение — единственный документ, подтверждающий неработоспособность системы пожаротушения. Проще говоря, не работала насосная станция, качающая воду и питающая сплинкерную систему пожаротушения. Пострадало имущество около 500 предпринимателей, эти цифры есть в отчете МЧС в рамках материалов уголовного дела, все его восемь томов есть у меня на руках. Собственник корпуса «А», лично Алина Нагаева, на первом собрании после пожара обещала выплатить компенсации всем в добровольном порядке. Спустя определенное время она сказала, что ничего не обещала и выплачивать не будет, — изложил свою версию Стариков. — У моей матери весь товар был в торговой точке ТЦ «Порт», у нас есть товароведческая экспертиза, которая подтверждает, что товар больше неликвиден и не пригоден для продажи. Доказательная база у нас хорошая, мы пойдем до конца.

Сторону ответчика, ООО «Центр торговли «Вазифа», по доверенности в Арбитражном суде РТ представляет юрист Марат Фетюхин. В разговоре с «Реальным временем» он отказался комментировать свою позицию по иску, требованиям и аргументам Стариковых. В ходе судебных заседаний Фетюхин лишь несколько раз повторял одну и ту же фразу: «Ответчик полагает, что он не несет ответственности перед истцом».

Гласность и сухой расчет

Первое судебное заседание по существу состоялось 7 августа и затянулось более чем на два с половиной часа. Процесс по большей части состоял из бесконечных оспариваний сторонами ходатайств друг друга. Продолжительному и эмоциональному обсуждению подвергался каждый запрос, инициированный любой из сторон.

За сутки до этого Станислав Стариков разослал приглашения на заседание всем крупным республиканским СМИ — откликнулось три интернет-издания и один из крупнейших ТВ-каналов, однако, как выяснилось, об этом судья Людмила Андриянова предупреждена не была, и истцу пришлось ходатайствовать о разрешении фото- и видеосъемки процесса, резко против выступил Марат Фетюхин, апеллируя к тому факту, что в ходе заседания будут озвучены материалы приостановленного уголовного дела о пожаре в ТЦ «Порт», его поддержала и юрист Елена Клинова, представляющая третьих лиц ООО «РАН Капитал» Алины Нагаевой и ее субарендатора «Энергостройпоставку». После горячих получасовых дебатов решение было принято в пользу истца и гласности.

Первое судебное заседание по существу состоялось 7 августа и затянулось более чем на два с половиной часа. Фото Максима Платонова

Суд углубился в почти часовое обсуждение расчетов ущерба и упущенной выгоды, предоставленных истцом. Стариковы просили приобщить их к материалам дела, утверждая, что выслали документы ответчику для ознакомления еще в понедельник, 5 августа. Фетюхин и Клинова снова возражали, по их словам, времени для ознакомления с 500-страничными расчетами было явно мало, а сами расчеты были составлены крайне некорректно, сомнение они вызвали и у судьи. Прямо во время заседания представителям истца предложили «пройтись» по каждой графе расчетов и объяснить, как были получены конкретные цифры, для этого во время перерыва к юристам истца подключилась целая бригада Консалтингового бюро «Гудвилл», однако ответчик все же нашел и озвучил явные недочеты, признать которые представителям истца пришлось, как и принять обязательство «уточнить и предъявить результаты» на следующем заседании в корректной форме.

Требования экспертов от МЧС и свидетель-погорелец

После этого представители истца ходатайствовали о привлечении главы испытательной пожарной лаборатории по РТ Марата Ахметзянова (автор экспертизы о состоянии системы пожаротушения ТЦ «Порт» в рамках уголовного дела) в арбитраж в качестве специалиста-эксперта, ответчики возражали, суд принял доводы Фетюхина. Получив отказ, юристы истца ходатайствовали о привлечении Марата Ахметзянова уже в качестве свидетеля, который обладает сведениями о работоспособности системы пожаротушения в корпусе «Б» ТЦ. Представители ответчика по традиции возражали. Суд же принял ходатайство к рассмотрению.

Самой лаконичной частью заседания стал допрос свидетеля истца — продавца в одной из торговых точек корпуса «Б», очевидца пожара Ираиды Крыловой. Пожилая женщина свидетельствовала о том, что лично наблюдала момент распространения огня по помещениям ТЦ «Порт», находясь на рабочем месте. По ее словам, сплинкерная система пожаротушения работала лишь около полутора минут после начала пожара, затем она отключилась. Напор в оросителях изначально был очень слабым, заявила Крылова.

В процессе заседания представитель третьих лиц «РАН Капитал» и «Энергостройпоставки» юрист Клинова инициировала лишь одно ходатайство — о предоставлении истцом выписки со своего расчетного счета банка «Авангард», чтобы подтвердить приостановление предпринимательской деятельности Стариковой после пожара и период взыскания упущенной выгоды в 2,1 млн рублей. К ходатайству присоединился и представитель «ВТБ Страхования» Романов, ранее не поддерживавший ни истца, ни ответчика. Он предложил запросить данные по всем счетам Нели Стариковой, и в этом запросе суд поддержал третьих лиц.

Юристы истца ходатайствовали о привлечении Марата Ахметзянова уже в качестве свидетеля, который обладает сведениями о работоспособности системы пожаротушения в корпусе «Б» ТЦ. Фото mchs.tatarstan.ru

В районе 17:30 судья Людмила Андриянова приняла решение отложить рассмотрение судебного разбирательства и назначить следующее заседание на 14 часов 4 сентября.