Как у Фоата Комарова разошлись дороги с Владимиром Швецовым

Компания экс-депутата Госдумы забраковала проект, разработанный фирмой бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства РТ

Как стало известно «Реальному времени», проектно-изыскательские работы по платной автомагистрали «Бавлы (М-5) — Шалты» в развитие нового маршрута федеральной автодороги «Казань — Оренбург» в Татарстане рассорили АО «Автострада» Фоата Комарова с АО «Транспроект» бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимира Швецова. Строитель автомагистрали ни много, ни мало забраковал работу партнера и расторг с ним договор. Чтобы авторитетный проектный институт, чьим основным владельцем и куратором еще недавно был легендарный глава «Гипронииавиапрома» Борис Тихомиров, не справился с заданием — представить трудно. Но, судя по материалам арбитража, дело обстоит именно так. Это подтвердила и судебная экспертиза. «Транспроект» оспаривать ее не стал. Хотя, возможно, не все так однозначно. Дело в том, что стороны неоднократно вносили в договор изменения. В конце концов дело даже приобрело детективный характер: проектировщик в суде заявил о том, что в техзадании был заменен один лист.

Недоплата 13 млн рублей и манипуляция со страничкой

АО «Автострада» экс-депутата Госдумы Фоата Комарова одержало победу в затяжном судебном разбирательстве, которым обернулось сотрудничество этого дорожного актива альметьевской «СМП-Нефтегаз» и АО «Институт проектирования транспортных сооружений» (АО «Транспроект»). Последнее некогда было дочерней компанией АО «Гипронииавиапром», возглавляемого легендарным Борисом Тихомировым, а затем перешло в руки не менее известного татарстанца Владимира Швецова, экс-министра транспорта и дорожного хозяйства республики.

Столкнулись они на сугубо дорожной тематике. Еще 21 февраля 2012 года «Автострада» поручила «Транспроекту» проектно-изыскательские работы по объекту «Платная автомагистраль «Бавлы (М-5) — Шалты», предполагаемой в развитие нового маршрута федеральной автодороги «Казань — Оренбург» в Татарстане. Стороны согласовали и подписали техническое задание, сметы на проектно-изыскательские работы и график финансирования. Но, судя по всему, это сотрудничество пошло обеим сторонам не на пользу. 15 марта 2019 года «Транспроект» инициировал разбирательство в Арбитражном суде РТ, требуя взыскать с заказчика задолженность по тому самому договору 2012 года. Проектировщик утверждал, что ему недоплатили за работу 13,4 млн рублей с копейками (10,4 млн из них он обозначил как долг, еще 3 млн как оплату за фактически выполненные работы).

Компания Швецова также просила признать недействительным дополнительное соглашение к упомянутому договору от 27 сентября 2018 года, так как в нем якобы не определены предмет, объем и содержание подлежащих выполнению работ. Больше того, с подачи «Транспроекта» арбитражное дело приобрело детективный налет. В частности, проектировочный институт ссылался на экспертное исследование, подготовленное ФБУ Средне-Волжский РЦСЭ Минюста России. А в нем был сделан однозначный вывод о том, что в задании на разработку проектной документации был заменен лист №4. Проектировщик утверждал, что это так и есть: некие лица отчасти «подтасовали» бумаги.

«Транспроект» некогда был дочерней компанией АО «Гипронииавиапром», возглавляемого Борисом Тихомировым, а затем перешел в руки Владимира Швецова, экс-министра транспорта и дорожного хозяйства республики. Фото: yandex.ru/maps

Расчет только после положительного заключения Главэкспертизы

Поясним: в базовый договор 2012 года неоднократно вносились изменения. Его участники в таких случаях всякий раз подписывали дополнительные соглашения. 2 октября 2017 года «Автострада» и «Транспроект» поставили свои подписи под последним из допсоглашений №6, изменившим и дополнившим отдельные положения договора. В частности, были увеличены сроки и цена заказа.

Несмотря на то, что была зафиксирована изначальная стоимость работ в размере 55,1 млн рублей (включая НДС), заказчик и проектировщик подписали к этому соглашению приложение №1. Оно представляло собой сводную смету на дополнительные проектные и изыскательские работы. Их общая цена по предложению АО «Транспроект» была определена в 4,7 млн. Был завизирован и новый график финансирования работ (приложение №3), который предусматривал дополнительную оплату в июле 2018 года на сумму 1,7 млн рублей. Кстати, согласно этому допсоглашению «Автострада» должна была окончательно рассчитаться с исполнителем только после получения положительного заключения Главгосэкспертизы.

Уточнились и сроки выполнения работ. Их началом значился февраль 2012 года, а окончание — 31 января 2019 года. Были уточнены (в приложениях №2 и №4) календарный график на выполнение проектно-изыскательских работ, и задание на разработку проектной документации. Именно в последнем, по утверждению истца, и произошла подмена листа.

Такого допсоглашения нет

Но вернемся к заявлению «Транспроекта». Во-первых, татарстанский арбитраж отметил, что допсоглашения с такой датой в материалах дела нет. Сам истец представил в суд документ от 2 октября 2017 года. Во-вторых, статьи 702 и 734 ГК РФ, на которые он ссылался в своем иске, не позволяют признать недействительным договор подряда на проектно-изыскательские работы из-за несогласованности существенных условий такой сделки. Не подтвердилась и сама несогласованность «исторического» октябрьского допсоглашения. Напротив, все свидетельствовало о том, что «Автострада» и «Транспроект» узаконили все изменения в договор как должно. В том числе, в части увеличения стоимости и сроков работ. Более того, все было зафиксировано детально и положения допсоглашения соответствовали графику финансирования работ.

15 марта 2019 года «Транспроект» инициировал разбирательство в Арбитражном суде РТ. Фото: Максим Платонов

Пропустил срок исковой давности

Что же касается экспертизы, подтвердившей замену листа в техзадании, суд констатировал, что упомянутое «исследование проведено исключительно по инициативе истца». Иначе говоря, «Автострада» как положено в таких случаях экспертов для него наряду со своим оппонентом не отбирала. Упомянутое задание на разработку проектной документации в материалы арбитражного дела представил также сам проектный институт. Подлинность подписей на нем не оспаривала ни одна из сторон. Да и истец, несмотря на все заявления, назначить судебную почерковедческую, техническую или иную экспертизу не просил. Подлинное на его взгляд техническое задание со стороны «Автострады» оказалось не подписано.

Тот факт, что различные листы задания оформлены на бумаге разных типов и отпечатаны на разных печатных устройствах» сам по себе не свидетельствует о том, что документ был сфальсифицирован — к такому выводу пришел суд. Он также отметил, что «Транспроект» длительное время пользовался этим экземпляром задания в своей работе и никаких заявлений по поводу «подмены» его листов не делал. И лишь когда возникла спорная ситуация, посчитал необходимым отдать его на экспертизу. К тому же, выяснилось, что проектировщик пропустил годовой срок исковой давности (узнал о подписании допсоглашения не позднее 2 октября 2017 года, а иск в арбитраж подал только 5 марта 2019-го). Об этом заявил ответчик, суд с ним согласился.

В приемке результатов работ отказала

В деле есть предарбитражное напоминание: проектировочный институт сообщает, что работы по договору выполнены им в полном объеме и подлежат окончательной оплате. Госэкспертиза дала на них положительное заключение. Иначе говоря, по его версии, с учетом уже сделанной оплаты в 40 млн рублей с АО «Автострада» должно быть дополнительно взыскано 10,4 миллиона, не считая трехмиллионного долга за фактически выполненные работы. В свою очередь, «Автострада» долг за собой не признала. Она сообщила, что проверила полученную от «Транспроекта» итоговую проектно-изыскательскую документацию и обнаружила, что проектировщик допустил существенные нарушения при ее подготовке. Уже не говоря о том, что предполагаемый договором объем работ выполнил не полностью.

В чем именно заключаются эти нарушения, в материалах дела не конкретизировано. Ни АО «Автострада», ни АО «Транспроект» это обстоятельство «Реальному времени» также не пояснили. На момент публикации материала ответы на запросы нашего издания не поступили. Мы готовы опубликовать их по получении. Компания-строитель автодороги потребовала от «Транспроекта» сделать работу над ошибками: исправить все нарушения. Но тот отказался это сделать, предложив принять выполненные работы. В этой ситуации компания Комарова в приемке результатов работ отказала и в целом заявила о своем отказе от исполнения договора.

АО «Автострада» Фоата Комарова (на фото) — это дочерняя компания АО «СМП-Нефтегаз», основной заказчик-застройщик платной скоростной магистрали «Алексеевское — Альметьевск». Фото: evening-kazan.ru

Экспертиза дала отрицательный ответ

Суд по ходатайству «Автострады» назначил экспертизу. Она была поручена ООО «СтройКонсалт». Перед специалистом последней был поставлен вопрос: соответствует ли проектно-изыскательская документация, разработанная АО «Транспроект», требованиям Градостроительного кодекса, постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87, требованиям в области строительства и проектирования, наконец, условиям договора от 21 февраля 2012 года. Экспертиза дала отрицательный ответ: не соответствует.

«Транспроект» просил время для анализа экспертного заключения но свои выводы так и не представил. Аргументы в пользу качественного и полного выполнения проектно-изыскательских работ тоже не привел. Положительное же заключение госэкспертизы, на которое «Транспроект» ссылался, как выяснилось, касалось инженерно-геодезических, геологических и геофизических изысканий, к тому же выполненных по другим договорам с «Автострадой» (они датированы 2010 и 2011 годами).

Арбитраж констатировал, что проектно-изыскательская документация, разработанная «Транспроектом» в рамках договора 2012 года, государственную экспертизу не проходила. А по его условиям, напомним, окончательный расчет между сторонами должен быть только после нее. Как следствие, оснований для взыскания долга нет, сделал вывод суд. К тому же компания-строитель автодороги оплатила проектанту по договору 43 306 831,98 рублей при том, что он выполнил работы на общую сумму в 36,7 млн рублей. К таким выводам пришла судебная экспертиза. Что же касается неких фактических работ на 3 млн рублей за рамками договора, бумаги, которые бы подтвердили их объем и стоимость, «Транспроект» в суд тоже не принес. В результате 3 марта прошлого года Арбитражный суд РТ в иске проектному институту отказал.

А 3 сентября прошлого года «Автострада» сама озвучила требования к «Транспроекту»: он остался должен ей более 6,5 млн рублей. На такую сумму аванс превысил стоимость фактически выполненных работ. Претензия о возврате этих средств (с процентами за пользование чужими денежными средствами) институт дорожного проектирования оставил без ответа. Татарстанский арбитраж эти требования посчитал справедливыми, предписав «Транспроекту» не только вернуть заказчику многомиллионную переплату, но и уплатить 675, 6 тыс рублей процентов. Причем, это еще не окончательная их сумма: «счетчик» остановится только в день уплаты долга. Встречный иск «Транспроекта» о признании допсоглашения незаключенным отклонил. Две последующие судебные инстанции (в том числе окружной суд 6 июля) оставили это решение неизменным.

Владимир Швецов — экс-глава Минтранса Татарстана и бывший замруководителя департамента строительства Москвы — после снятия в 2018 году обвинений в мошенничестве вернулся в дорожную сферу. Фото: stroi.mos.ru

Возвратился в дорожный бизнес

Как рассказывало «Реальное время» в августе 2019 года, экс-глава Минтранса Татарстана и бывший замруководителя департамента строительства Москвы после снятия в 2018 году обвинений в мошенничестве вернулся в дорожную сферу. Он выкупил у партнера, авторитетного проектировщика промышленных и гражданских объектов и основного бенефициара татарстанского проектного института АО «Казанский Гипронииавиапром» Бориса Тихомирова 51 процент акций дочерней компании АО «Транспроект. До этого Швецов через фирму «Гармония», принадлежащую дочери Эллине Шайер, владел 14% акций «Транспроекта», специализирующегося на проектировании объектов транспортной инфраструктуры.

На тот момент «Транспроект» был один из трех татарстанских проектных институтов в нише дорожного строительства. Однако, единственный частный («Татдорпроект» и «Агротранспроект» были государственными). Как отмечало наше издание, к моменту сделки гранд дорожного проектирования достиг пика. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году АО «Транспроект» выиграл гостендеры на 360,6 млн рублей, а в 2019-ом — на 239,4 млн рублей. С ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» им было заключено контрактов на 137,9 млн рублей, с татарстанским «Главтатдортрансом» — на 24,9 млн.

11 июля 2019 года управляющая компания «Аэропорт Южно-Сахалинск», контролирующая деятельность всех воздушных портов Сахалина, выбрала «Транспроект» в качестве победителя тендера, в котором участвовало пять российских компаний. Проектный институт из Татарстана выиграл право на выполнение функции технического заказчика в реконструкции головного аэропорта стоимостью 2,8 млрд рублей. Фактически, казанцы взяли на себя роль технического «ревизора» большой сахалинской стройки. Масштабная реконструкция аэропорта Южно-Сахалинска была объявлена в 2018 году. Сообщалось, что работы должны быть завершены в 2021 году.

Швецов подтвердил «Реальному времени», что тендер был выигран при его непосредственном участии. «Транспроект» давно работает на Дальнем Востоке, поэтому в этой победе нет ничего удивительного», — отмечал нашему изданию и гендиректор компании Андрей Григорьев. Он напомнил, что среди выполненных работ — проект по реконструкции автомобильной дороги «Южно-Сахалинск — Оха», участков трассы М-6 «Лена» от Невера до Якутска.

Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс» за последние 12 месяцев АО «Транспроект» заключило 7 госконтрактов на 172 млн рублей. В минувшем 2020 году проектный институт выручил 217,7 млн рублей, получив 971 тыс рублей чистой прибыли.

Схема автодооги Бавлы — Шалты. Источник: minstroy.tatarstan.ru

Выкуплено свыше 156 га частной земли, инвестировано более 25,7 млрд рублей

Напомним, АО «Автострада» — это дочерняя компания АО «СМП-Нефтегаз», основной заказчик-застройщик платной скоростной магистрали «Алексеевское — Альметьевск».

Участок протяженностью 145 километров — один из отрезков международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», концепция строительства которого была принята в 2004 году.



Этот маршрут включен в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России» на 2010-2015 годы. Он представляет собой оптимальный путь из Европы в Китай с минимальным количеством стран-участниц и границ, который, как предполагается, будет способствовать развитию автопрома, гостиничного бизнеса, туризма, IT-технологий для логистики и созданию тысяч дополнительных рабочих мест, а также значительно сократит время доставки грузов.

На сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана говорится, что с первоначальной инициативой строительства участка от мостового перехода через реку Кама, где расположено село Алексеевское, до Альметьевска выступило ОАО «СМП-Нефтегаз» при поддержке кабинета министров республики. В результате был сформирован вариант развития автодороги Казань — Оренбург, при котором скоростная автомагистраль «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)» станет составным участком международного транспортного коридора. Строительство этого автомаршрута началось в 2006 году. Цель автомагистрали «Шали — Бавлы» общей протяженностью 299 километров — соединить две федеральные трассы М-7 «Волга» и М-5 «Урал». В том же году началось строительство 145-километрового отрезка «Алексеевское — Альметьевск», который является продолжением 40-километрового отрезка «Шали — Сорочьи Горы», движение по которому открыто в 2010 году.

Дорога «Алексеевское — Альметьевск» относится к категории 1А — самой высокой по уровню комфорта и качества. Она включает в себя четыре полосы движения по 3,75 метра шириной, шестиметровую разделительную полосу, обочины также по 3,75 метра с возможностью расширения проезжей части, освещение по всей протяженности трассы, барьерное ограждение вдоль обочин и разделительной полосы. Видимость по прямой — 300 метров.

На протяжении скоростной магистрали будут построены три транспортные развязки — на пересечениях с региональными дорогами «Новошешминск — Черемшан», «Чистополь — Нурлат», «Кузайкино — Нурлат», 11 поверхностных путепроводов (на пересечении с дорогами местного значения), 20 тоннельных путепроводов, два скотопрогона и восемь мостов через водоемы. Строительство идет круглый год. Параллельно ведутся проектные и изыскательские работы на участке от Альметьевска до Бавлов. Инвестиционные затраты направляются на выбор маршрута, землеотвод, проектирование и составление бизнес-планов.

Дорога «Алексеевское — Альметьевск» относится к категории 1А — самой высокой по уровню комфорта и качества. Фото: rt-online.ru

Учредитель АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров рассказывал СМИ, что у трассы Москва — Казань есть дороги Самарско-Тольяттинской агломерации, дорогу же, которую строит АО «Автострада», включили как ответвление в сторону Казахстана. По его словам, «СМП-Нефтегаз» каждый год направляет на строительство дороги 1,5–2 млрд рублей. Как ранее уточнили нашему изданию в АО «Автострада», объем средств, которые эта частная компания инвестировала в реализацию проекта в 2006-2020 годах, уже составил более 25,7 млрд рублей.

Под строящуюся автодорогу у частных собственников было выкуплено 156,34 га земли, ранее сообщал «Реальному времени» генеральный директор АО «Автострада» Рустам Хасанов. В феврале прошлого года кабинет министров Татарстана определил перечень приоритетных инвестиционных проектов республики на 2020-2022 годы. В том числе для дальнейшего развития транспортной инфраструктуры намечено строительство автодорог: «Алексеевское — Альметьевск», «Альметьевск — Бавлы», «Бавлы (М-5) — Шалты (село в 40 км к югу от города Бавлы»), «Шали (М-7) — Наратлык» и «Шали (М-7) — Сорочьи Горы» в рамках строительства платной автомагистрали «Шали (М-7) — Бавлы (М-5)».