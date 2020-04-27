Как «Россельхозбанк» устроил охоту за активами Владимира Швецова

Мировое соглашение по делу о банкротстве Эллины Шайер оказалось под угрозой

Фото: АО «Россельхозбанк»

Попытка избежавшей уголовного преследования семьи бывшего вице-премьера РТ Владимира Швецова оградить детей от статуса банкрота оказалась безуспешной. По крайней мере в том, что касается Эллины Шайер. Несмотря на готовность родственников покрыть долги бизнесвумен, банк-кредитор настоял на соблюдении буквы закона. Подробности дела выясняло «Реальное время».

За отсутствием состава преступления

Как рассказывало ранее «Реальное время», тень подозрений на семью бывшего вице-премьера РТ была брошена в ноябре 2017 года. Тогда Следком РТ возбудил против Владимира Швецова-младшего уголовное дело по превышению должностных полномочий и мошенничеству в особо крупном размере, заподозрив в уводе имущества госпредприятия по коммерческому кредиту.

Впрочем, сама история началась еще в 2006 году — за 7 месяцев до того, как заслуженный строитель Владимир Швецов покинул пост вице-премьера — министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Напомним, ход этому расследованию дали после заявления гендиректора челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марата Исламова о хищении 60 млн рублей, полученных от реализации имущества ПАО. Тогда под подозрение попали не только гендиректор ООО «Союздорстрой 10» Владимир Швецов-младший, но и его сестра, гендиректор АО «Авангард» Эллина Шайер и ее заместитель.

Позже дело обросло новыми эпизодами — с уводом 11 лизинговых автобусов на 30 млн рублей, хищением субсидий на 4,5 млн по строительству домов молодым специалистам на селе, а также налоговым аферам. В конце концов превышение полномочий с передачей имущества «ПАКа» в залог семейной фирме и мошенничество в 2018 году инкриминировали и отцу обвиняемых Владимиру Швецову, ранее занимавшему пост замглавы департамента строительства Москвы.

Следком признал за главой семьи право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование. Фото Амина Галямова

Но в минувшем декабре все уголовные дела против Швецовых были прекращены с формулировкой «за отсутствием состава преступления». Причем, следком признал за главой семьи право на реабилитацию за незаконное уголовное преследование.

Зато бывший гендиректор «ПАКа» и «ФК «Дорстройинвест» Марат Исламов утратил статус свидетеля: его обвинили в преступлениях на 250 млн рублей против своих же компаний и их акционеров, главным из которых следователи МВД считают сестру жены Швецова-старшего.

Знакомый с ситуацией источник сообщил «Реальному времени», что вслед за прекращением уголовного преследования было намечено нивелировать и личные банкротства Эллины Шайер и Владимира Швецова-младшего.

Все нажитое — с молотка

Дочь Владимира Швецова, Эллина Шайер, казалась успешной бизнесвумен. Как рассказывало «Реальное время», у нее был деловые интересы в Зеленодольском районе, Болгаре, Набережных Челнах и Казани.

В частности, она руководила АО «Авангард», зарегистрированным в селе Мизиново, в 8 километрах от острова-града Свияжск. Эта компания в 2013 году построила в районе мясоперерабатывающий цех, производящий колбасы, рульки и салями под маркой Oltmanns (название марки пошло от фамилии немецкого друга семьи, которого муж Эллины Швецовой, гражданин ФРГ, позвал за собой в Татарстан).

Недалеко от того же села, на берегу Свияги, расположена и база отдыха «Загородный клуб «Свияга», которую позиционируют как «идеальное место» для проведения свадеб и корпоративных праздников. В числе ее собственников был все тот же «Авангард» (12%), фонд волейбольного клуба «Казаночка» (14%), принадлежащая банку «Заречье» страховая компания «Армеец (14%), ОАО «Каздорстрой» (12%), ОАО «ПРСО «Татавтодорстрой» (12%).

АО «Авангард» в 2013 году построило в районе мясоперерабатывающий цех, производящий колбасы, рульки и салями под маркой Oltmanns. Фото facebook.com/Oltmannss

Также Шайер значилась руководителем ОАО «Спасское АТП» и совладелицей ООО «МТС «Булгар Арыш» (юридически обе компании действующие, но о фактической их работе говорить сложно). И это далеко не полный список.

В июле 2017 года АО «БМ-Банк» потребовал признать Шайер несостоятельной. В том же месяце его признали обоснованным: стартовала процедура реструктуризации долгов. В феврале следующего года перешли к реализации имущества.

На тот момент Шайер продолжала руководить АО «Авангард» и АО «Загородный клуб «Свияга» с ежемесячными окладами 12 и 10 тысяч рублей соответственно.

За ней также числились: ООО «АС-Технология», 25-процентная доля в ООО «Форсинг», 80-процентная — в ООО «МТС Булгар Арыш» и 40 процентов в казанском торговом доме «Натуральные продукты» (совместная собственность с супругом Арно Шайером). А также внушительный портфель акций, включая «голубые фишки» «Газпрома», ГМК «Норильский никель», «Татнефти», привилегированные акции «Транснефти» и «Ростелекома», «РусГидро», «Аэрофлота» и других, включая ПАО «Полюс» (крупнейший производитель золота в России) и Спасское автопредприятие. Кроме того, в опись имущества попали паи московских ОПИФ акций «Сбербанк — Фонд акций «Добрыня Никитич», «Максвелл Капитал», «Сбербанк — Фонд акций компаний малой капитализации», «Регион Фонд Акций», «Дивидендные акции и корпоративные облигации», грузовой фургон ВИС 234700-30 2010 года выпуска и 50,4 млн рублей дебиторки АО «Булгар Арыш». Общая стоимость имущества составила 60,5 млн рублей.

Самые ходовые акции нашли новых владельцев без особого труда. Речь идет о ценных бумагах «Газпрома», «Татнефти», «Транснефти» и «Норникеля». Удалось также сбыть паи в ОПИФ акций «Сбербанк — Фонд акций «Добрыня Никитич», «Максвел Капитал» и «Регион Фонд Акций», а также «Полюса» и даже Спасского автопредприятия.

Суд по ходатайству финансового управляющего исключил из конкурсной массы бизнесвумен жилой дом площадью 150,1 кв. м в поселке совхоза КИМ в Спасском районе и землю в 1 434 «квадрата»

Финансовый управляющий еще в минувшем июле ходатайствовал перед судом о том, чтобы исключить из конкурсной массы бизнесвумен оставшиеся акции стоимостью 24 тысячи рублей с небольшим. По его мнению, кредиторы не сильно выиграют от продажи этих ценных бумаг. Больше того: расходы на торги намного превысят возможный доход от них. И суд согласился «оставить за бортом» ценные бумаги ПАС «Квадра-Генерирующая компания» из Тульской области, «Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии» из Ставропольского края, «Территориальной генерирующей компании №1» и прочие.

А вот на 25-процентную долю ООО «Форсинг» (на его балансе, в частности, значится одноименный караоке-клуб) было восемь претендентов. Победителем торгов стал ИП Алексей Бродский, предложивший за лот номинальной ценой 78 тысяч рублей больше 771 тысячи. Однако сделке воспротивился владелец 50-процентной доли «Форсинга», напомнив о своем преимущественном праве выкупа.

В то же время суд по ходатайству финансового управляющего исключил из конкурсной массы бизнесвумен жилой дом площадью 150,1 кв. м в поселке совхоза КИМ в Спасском районе и землю в 1 434 «квадрата» как единственное пригодное помещение для постоянного проживания должника и членов его семьи.

Долг будет выплачен до конца 2023 года

Решение заключить мировое соглашение еще 28 октября прошлого года приняло собрание кредиторов. Оно было созвано по требованию Нурии Швецовой.

За мировую проголосовали она и АО «Авангард» (126,7 млн рублей долга или 74,07% общего количества голосов). «Россельхозбанк» (44,4 млн рублей долга или 25,9% голосов) возражал.

В реестр кредиторов Шайер на тот момент были включены требования на 171,04 млн рублей.

Согласно условиям мировой, требования Нурии Швецовой АО «Авангард» брался погасить в срок до 31 декабря 2023 года. Предполагалось, что самому «Авангарду» в тот же срок заплатит должник или третье лицо (кто конкретно, сказано не было). Что же касается «Россельхозбанка», долг которого к тому моменту уже уменьшился до 33,4 млн рублей с учетом неустойки, «Авангард» должен был полностью и досрочно рассчитаться с ним до 31 октября этого года.

К слову, мама спасала дочку уже не раз. Так, например, она заменила собой в ее реестре «Внешпромбанк» с требованиями на 28,8 млн рублей: после того, как будучи поручителем по кредиту дочкиной компании, выплатила ему эту сумму. Скупила и долги Эллины в «БМ-банке».

Планировалось, что Арбитражный суд РТ к исходу года соглашение утвердит. Фото Максима Платонова

«Россельхозбанк» против

Еще 1 декабря финансовый управляющий Шайер Ирек Шакиров подал заявление об утверждении по делу о банкротстве бизнесвумен мирового соглашения и, само собой, его прекращении.

Планировалось, что Арбитражный суд РТ к исходу года его утвердит. Однако этому воспротивился «Россельхозбанк»: на собрании кредиторов он голосовал против мировой и так и остался при своем мнении. В частности, кредитной организации не понравилось то, что долг Шайер будет гасить не она сама.

Представитель «Россельхозбанка» Рустам Яруллин отмечал в суде, что, по сути, речь идет о рассрочке, утвержденной Советским райсудом. Оттуда взят даже график платежей. Задолженность погашает «Авангард» (как и Шайер солидарный должник по кредитам «Арыш мае»), который и так обязан это делать. Банк же как кредитор будет в большей степени удовлетворен покрытием долга за счет средств от продажи имущества из конкурсной массы должника.

Заметим, что выплатить банку, который некогда банк был включен в реестр на 100 млн рублей, на тот момент оставалось 30 млн с небольшим. Представитель должника и ООО «Авангард» Рустем Марданшин отмечал, что, хотя банк и пытается добиться того, чтобы платил каждый, это на самом деле не имеет принципиального значения: с погашением задолженности основного должника обязательства прекратятся и у поручителя.

Поэтому, по его мнению, это «формальный и бессмысленный» довод. К тому же, по словам Марданшина, банк хочет, чтобы было продано имущество Шайер, однако при этом общий долг банку уменьшится на сумму проданного имущества, но «Авангарду» все-равно придется гасить остаток.

Тем не менее в случае с «Россельхозбанком» доводы о родстве первого кредитора с должником, что должно бы гарантировать оплату, суд не принял. Напротив, он усомнился в исполнимости мировой: непонятно, как и за счет чего Эллина Владимировна будет погашать задолженность. Одним словом, имеет место «неопределенность». Да и само мировое соглашение нарушает права и интересы кредиторов. В итоге 26 февраля в ходатайстве финансового управляющему было отказано.

Согласно базе арбитражного суда, дело о банкротстве Владимира Швецова-младшего также пока не закрыто. Фото Ирины Плотниковой

Банкротство на паузе, торги без результата

Семья не оставила попыток добиться желаемого. 11 марта Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре принял жалобу Нурии Швецовой на «отказное» определение татарстанского арбитража об утверждении мировой. Однако она была оставлена без движения (а всего лишь и было нужно, что приложить документы об отправке копии жалобы всем участникам дела), и так и не изменила свой статус. Значит ли это, что карантин сделал бессмысленной дальнейшую борьбу?

Марданшин сообщил «Реальному времени», что «жалоба была подана на автомате». Вообще-то упомянутое определение должно быть обжаловано в кассационной, а не в апелляционной инстанции, которую ошибочно назвал судья.

Но и туда обращаться они не намерены. «Если мы и будем заключать мировое соглашение, то на новых условиях», — озвучил он причину. По его мнению, это гораздо предпочтительнее, чем продолжать старую (и, по-видимому, зашедшую в тупик) дискуссию. Подготовить новое мировое не успели.

Неспешность в этом вопросе Марданшин объяснил тем, что суды по известной причине полноценно не работают: рассматриваются только безотлагательные дела.

Впрочем, торги по продаже имущества успешными тоже не назовешь. Конкурсный управляющий уже в третий раз выставил на продажу акции «Арыш мае»: на них все никак не находится покупателей. К слову, порядок продажи этого пакета был утвержден судом еще в апреле прошлого года.

Согласно базе арбитражного суда, дело о банкротстве Владимира Швецова-младшего также пока не закрыто.