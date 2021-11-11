Был Нико, стал «Сосо»: казанский ресторан «Пиросмани» лишился здания и перебрался к Ленину

Легендарная «точка» грузинского общепита ушла к владельцу пекарен «Жар-свежар» и отелей «Берисон», который теперь вынужден судиться за новую недвижимость

Как стало известно «Реальному времени», здание ресторана «Пиросмани» на улице Татарстан выкупила семья основателя сети пекарен «Жар-свежар» Ирека Галиева. Недвижимость обанкротившегося ООО «Встреча» ушла с молотка за 43 млн рублей со второй попытки, однако вновь оказалась под арестом. О запутанной истории банкротства, претендентах на здание знакового казанского ресторана, перспективах бизнеса на «намоленном» месте и новой дислокации «Пиросмани» под другим названием — в нашем материале.

Продано — а дальше тишина



Известный казанский ресторан «Пиросмани» на улице Татарстан приобрела с торгов предпринимательница Сирина Галиева — член семьи владельца сетей пекарен «Жар-свежар» и главного бенефициара лоукост-отелей «Берисон» Ирека Галиева.

На вопрос «Реального времени» о том, какие планы группа аффилированных ему компаний имеет на этот объект недвижимости, Ирек Галиев ответил, что пока решение об использовании здания на улице Татарстан не принято:

— Идут судебные споры и до их завершения это было бы преждевременно.

За договором — иск

Действительно, менее чем через неделю после заключения по результатам торгов имущества обанкротившегося ООО «Встреча» договора купли-продажи одноэтажного здания ресторана площадью 547 кв. м и земельного участка площадью 1 080 кв. м в Арбитражный суд Республики Татарстан поступило заявление экс-директора ООО «Встреча» Гульнары Шакировой к конкурсному управляющему Ринату Юнусову и Сирине Галиевой — о признании недействительными результатов торгов и заключенного договора купли-продажи.

Обсуждая этот иск с «Реальным временем» Ирек Галиев не стал вдаваться в подробности, а лишь заметил:

— Мы выкупили это здание по рыночной цене. Кто-то был с этим не согласен, подали в суд. Идет обычный процесс, мы доказываем свою правоту. Мы уверены в своей позиции.

Арбитражный управляющий ООО «Встреча» Ринат Юнусов был еще более лаконичен:

— Вы читали документы на сайте Арбитражного суда, там все написано, — и положил трубку телефона.

27 сентября 2021 года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало переход права собственности на здание и земельный участок. Фото: tatar-inform.ru

Вначале запрет, потом арест

Подавая иск о признании недействительными результатов торгов и заключенного по их итогам договора купли-продажи, Гульнара Шакирова ходатайствовала перед Арбитражным судом РТ о принятии обеспечительных мер, и это ходатайство было удовлетворено. 7 сентября суд вынес определение о запрете Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан и всем ее территориальным органам регистрировать переход права собственности на ресторан и земельный участок под ним до вступления в законную силу судебного акта по делу о недействительности результатов торгов.

Однако 27 сентября 2021 года Управление Росреестра по РТ зарегистрировало переход права собственности на здание и земельный участок. И 20 сентября по ходатайству Шакировой Арбитражный суд РТ вынес следующее определение — наложить на спорное имущество арест.

«Новый собственник имущества до окончания настоящего дела может начать какие-либо работы в данном здании, сносить стены, производить ремонт и так далее… Нарушается статус-кво, поскольку ранее было запрещено регистрировать переход права собственности на объекты недвижимости, — говорится в определении суда. — Исходя из приведенных истцом в заявлении об обеспечении иска обстоятельств, его требование о применении указанной обеспечительной меры является разумным и обоснованным, эта обеспечительная мера не нарушает баланса интересов всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к спору… Непринятие обеспечительных мер может существенно затруднить исполнение решения суда по данному делу или же сделать невозможным исполнение принятого судом решения».

Арбитражный суд РТ наложил на спорное имущество арест. Фото: Максим Платонов

При таком раскладе неудивительно, что представители нового собственника, равно как и конкурсный управляющий ООО «Встреча», не комментируют вопрос о будущем «намоленного» объекта общепита.

Дела семейные

На официальном сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве имеется свидетельство того, что договор купли-продажи здания ресторана «Пиросмани» по итогам торгов заключается не впервые. 10 февраля 2021 года прошли торги, по итогам которых оно досталось ООО «Пиросмани» за 42,4 млн рублей, а 2 марта с этой компанией был заключен договор купли-продажи.

О том, когда и по каким причинам переход права собственности так и не состоялся, а здание ресторана было вновь выставлено на торги, информации на Федресурсе нет, а конкурсный управляющий ООО «Встреча» Ринат Юнусов отказался комментировать этот факт «Реальному времени», ссылаясь на занятость.

Договор купли-продажи здания ресторана «Пиросмани» по итогам торгов заключается не впервые. Фото: pirosmani-kazan-ulica-tatarstan-d.restexpert.ru

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», единственным бенефициаром ООО «Пиросмани» является Мальвина Робинзоновна Майсурадзе, которая, судя по отчеству, вполне может быть дочерью совладельца обанкротившегося ООО «Встреча» Робинзона Майсурадзе (второй половиной предприятия владеет вышеупомянутая Гульнара Фидаеловна Шакирова). Кроме того, ООО «Пиросмани» через аффилированные семье Майсурадзе компании связано с зарегистрированным в помещении ресторана ООО «Встреча плюс», единственной владелицей и руководителем которого выступает Лилияна Фидаиловна Шкуратова.

Если учесть все эти обстоятельства, то можно предположить, что первую, неудачную попытку приобрести с молотка ресторан «Пиросмани» произвели, по сути, те самые лица, у которых возник долг, приведший ООО «Встреча» к банкротству. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть это предположение не удалось из-за того, что не удалось обнаружить в открытом доступе ни телефонов членов семьи Майсурадзе, ни контактов Гульнары Шакировой и Лилияны Шкуратовой.

От ресторана до продуктового ретейла

Годом ранее, когда торги по ресторану не состоялись по другой причине — суд приостановил их в связи с тем, что залоговый кредитор ООО «Встреча» — Сбербанк — счел начальную продажную цену в 33,138 млн рублей недостаточно высокой. В итоге в сентябре 2020 года было утверждено Положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества ООО «Встреча», утвержденное 02.09.2020 залоговым кредитором ПАО «Сбербанк России» и начальная продажная цена объекта увеличилась до 47,116 млн рублей.

Однако в ходе последних торгов ее уронили до 43,08 млн и право собственности перешло к новому владельцу.

— Цена в 78,6 тысячи рублей за квадратный метр здания — хорошая цена для покупателя, — считает заместитель генерального директора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. — Рыночные цены сейчас очень сильно выросли. Не факт, что в ходе торгов цена могла еще больше снизиться: не купила бы Галиева — купили бы другие за эту цену.

Но кто бы ни был новый собственник, ресторан, по мнению Шайхиева, здесь вряд ли уже откроется, во всяком случае, до окончания пандемии:

— Тут возможен формат столовой, но в этом районе для столовой нет достаточного трафика. А для дорогого ресторана место тем более недостаточно «дорогое» — потенциальных клиентов в этом небольшом районе нет. Значит, и нет смысла инвестировать в это денежные средства.

Замгендиректора «А-Девелопмент» предположил, что объект Галиевы приобрели с целью сдачи в аренду:

— Это классический стрит-ретейл, первая линия. Здание вполне можно сдать в аренду под продуктовый магазин, это отлично окупится.



Ресторан «Пиросмани», если верить надписи на крепко запертых железных дверях, переехал в центр Казани — на улицу Овражную

«Пиросмани» перебрался поближе к Ленину?

Пытавшееся купить, да не купившее ресторан ООО «Пиросмани», в отличие от ООО «Встреча», по данным «СПАРК-Интерфакс», вполне крепко стоит на ногах: по итогам 2020 года выручка от продажи превысила 24 млн рублей, чистая прибыль составила 29 тыс. рублей. Однако в допандемийные годы при выручке в 28—29 млн чистая прибыль была на порядок выше.

Аффилированная ООО «Пиросмани» компания «Встреча+» также на плаву, хотя завершила 2020 год с выручкой в 9,6 млн и нулевой прибылью.



А ресторан «Пиросмани», если верить надписи на крепко запертых железных дверях, переехал в центр Казани — на улицу Овражную, в дом по соседству с Домом-музеем В.И. Ленина. Телефона организации там не указано, а в соответствующем доме на Овражной нет вывески «Пиросмани», но в интернете есть реклама расположенного по этому адресу ресторана грузинской кухни «У Сосо». По телефону, указанному на страничке в соцсети, никто не отвечает, поэтому убедиться, что «Сосо» — и есть преемник «Пиросмани», не удалось. Открылся этот ресторан 28 октября.

— Судя по итогам торгов, цена оказалась ниже ранее заявленной в 46 млн рублей. По факту, зафиксированная цена в 78 тысяч рублей за квадратный метр уже, на мой взгляд, в рынке, учитывая значительный рост себестоимости строительства в последний год на жилую и коммерческую недвижимость, — отметил генеральный директор ООО «Реагентство» Юрий Чикиров и согласился с мнением Владимира Шайхиева. — Наиболее вероятный сценарий использования этого здания — сдать под федеральную продуктовую сеть. Организация общепита — «опасное» занятие на сегодня, особенно учитывая участившиеся рекламные объявления по продаже бизнесов в сфере организации питания.

В качестве альтернативы Чикиров предложил и такой вариант — «делить площадь с организацией отдельных входов на лоты»:

— Данный вариант я вижу как наиболее целесообразный. Возможные арендаторы — дарксторы, службы доставки, компании, оказывающие услуги. Отдельные входы позволят новому владельцу быть «стрессоустойчивым» к пандемийным вызовам и ограничениям, а диверсификация арендаторов снизит риски внезапного съезда.