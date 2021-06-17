Купцу и не снилось: владелец дома Маркова заподозрил реставраторов в нечистоплотности

Собственник здания-памятника и его генподрядчик обменялись в арбитраже взаимными исками

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», реставрация памятника истории в центре Казани, известного как дом купца Маркова, вылилась в судебное разбирательство. Московский владелец здания «Аллегро-Центр» вознамерился привести его в порядок и открыть апарт-отель либо продать. Однако теперь он вынужден судиться с тремя подрядными организациями. Генподрядчик, которому они принадлежат, предъявил ему претензии в части оплаты своих трудов. В самом «Аллегро-Центре» между тем считают, что подрядчики «получили средств на порядок больше, чем выполнили работ». Некоторые их них, предполагает хозяин дома, вообще лишь «нарисованы» на бумаге. В том числе по этой причине он настоял на судебно-строительной экспертизе. Между тем начавшийся почти 5 лет назад ремонт в бывшем купеческом доме, на который уже потрачено почти 170 млн рублей, до сих пор не завершен. Наше издание попыталось разобраться в перипетиях этой истории.

Три подрядные организации, четыре арбитражных дела

В судебное разбирательство вылилась реставрация памятника истории в центре Казани, известного как дом купца Маркова. В московском ЗАО «Аллегро-Центр», которое с 2015 года владеет зданием, утверждают, что инициатором тяжбы стал его генподрядчик. Он пошел в суд после того, как хозяин дома-памятника принял решение расстаться с ним, а точнее — с тремя его фирмами.

1 октября прошлого года, через полтора месяца после ухода генподрядчика со стройки, к тому времени уже банкротящаяся СК «Проект-Реставрация» (изначально была зарегистрирована в Москве) подала на «Аллегро-Центр» в арбитраж — якобы из-за долга по оплате допсоглашения от 26 декабря 2016 года на монтаж балок. По расчетам истца, ему не доплатили 39 054 344 рубля с копейками (из которых 54 344 рубля — проценты за пользование средствами).

В декабре последовал аналогичный иск к владельцу здания по дополнительному соглашению на ремонт фасада и установку окон: еще на 11 463 080 рублей. Иначе говоря, генподрядчик полагал, что с ним не расплатились за дополнительные работы. Собственник бывшего купеческого дома и заказчик работ «для защиты своих интересов» был вынужден ответить тем же. В январе этого года он подал в арбитраж заявления на две другие оставшиеся фирмы генподрядчика: ООО «Спектр» — о взыскании свыше 8 715 695 рублей и еще одной, уже чисто казанской, ООО «СК Проект-Реставрация» — чуть более 31 010 231 рубля.

«Аллегро-Центр» намерен доказать, что два допсоглашения на работы, по которым у него якобы остался долг перед генподрядчиком, в действительности не существуют. То есть они, что называется, липовые: оригиналов этих документов у него как заказчика работ нет. Более того, он их не подписывал. Пока что его оппоненты отказались от экспертизы на давность составления документов, в том числе почерковедческой.

— Подрядные организации не представили оригиналы под предлогом того, что при проведении технико-криминалистической экспертизы будет применен уничтожающий метод, — говорит управляющий партнер юрфирмы «Ялилов и партнеры» Айнур Ялилов, представляющий интересы собственника здания в арбитраже. — Другая часть бумаг якобы утеряна, потому в суд они принесли «восстановленные» документы. Мы ходатайствовали об исключении из числа доказательств тех договоров и актов, оригиналы которых не были предъявлены».

Хозяин памятника намерен взыскать излишне выплаченные средства. «Работы выполнены частично, с нарушениями объемов и качества и, по сути, без надлежащей сопутствующей строительной документации», — уточняют в компании. — Поскольку сумма было выплачена огромная, по всем договорам были переплаты по авансированию».

Так как все работы проводились на одном объекте и все три подрядные организации связаны с одним и тем же лицом, татарстанский арбитраж по ходатайству владельца дома Маркова «для всестороннего и полного рассмотрения» четыре судебных дела объединил в одно. Не далее как 3 июня его приостановили в связи с проведением строительной судебной экспертизы. Как нашему изданию отметили в ЗАО «Аллегро-Центр», она нужна для того, чтобы установить объем и качество фактически выполненных работ по всем заключенным договорам подряда и их реальную рыночную стоимость.

Черновые работы планировалось завершить за год

Московский собственник дома Маркова рассказал «Реальному времени», что подрядчиками ремонта (по сути, предполагалась реставрация) дома купца Маркова были три компании: изначально зарегистрированное в Москве ООО «СК Проект-Реставрация», общество с точно таким же названием, но другими ОГРН и ИНН, открытое в Казани, и ООО «Спектр». По информации собственника дома Маркова все три юрлица принадлежат одному человеку: «По факту руководит этими фирмами именно он, хотя официально в них не фигурирует». Имя владельца подрядных организаций (по крайней мере, до окончания разбирательства) в компании не разглашают.

Самый первый договор строительного подряда собственник памятника подписал 20 июля 2016 года с «прописанной» в российской столице СК «Проект-Реставрация». Эта фирма, уверяет он, выиграла тендер, проводимый среди строительных компаний. Цена работ в договоре была фиксированной: она не могла ни снизиться, ни вырасти вне зависимости от поведения рынка. Пересмотр стоимости был возможен только по договоренности сторон, результатом которой должно было стать дополнительное соглашение.

Татарстанский арбитраж по ходатайству владельца дома Маркова «для всестороннего и полного рассмотрения» четыре судебных дела объединил в одно. Фото: Максим Платонов

— Этого генподрядчика, кажется, предложил бывший гендиректор ЗАО «Аллегро-Центр», занимавший этот пост с 11 июля 2016 года по 16 февраля 2018 года. Он же от имени заказчика визировал с ним договор, — говорят в компании, владеющей зданием со столетней историей. Его в «Алегро-Центре» пока также не афишируют.

С этого момента начались работы по восстановлению здания. Впоследствии были заключены договоры строительного подряда на иные работы. К каждому из них есть приложение с графиком работ и укрупненные сметы. У таких соглашений был свой срок исполнения — от нескольких месяцев. Он зависел от сложности и объема выполняемых манипуляций.

Конечно же, заказчик хотел завершить их в максимально короткий срок. Изначально планировалось, что все черновые работы будут закончены за год. Особенность реставрации заключалась в том, что здание относится к нововыявленным памятникам архитектуры. Его фасад на улице Баумана и фасады внутреннего двора находятся под охраной государства.

От Петербургского ломбарда до Бауманского райисполкома

Это здание имеет статус объекта культурного наследия. Оно построено в стиле классицистической эклектики. Четырехэтажный доходный дом с подвалом и антресольным этажом имеет периметральную застройку. Он предстает в виде буквы «О» с вытянутым вглубь квартала внутренним двориком с двумя сквозными проездными арками.

Ранее известный казанский краевед Алексей Клочков рассказывал «Реальному времени», что дом был построен в 1853 году для казанского купца Алексея Тимофеевича Маркова. Первоначально он был двухэтажным. Но после того как в 1915 году его приобрел Петербургский столичный ломбард, архитектор Фердинанд Амлонг добавил к зданию еще два этажа.

После революции ломбард закрыли и верхние два этажа отдали под коммуналки, которые просуществовали там до 2002 года. На нижних же этажах разместился Бауманский райисполком вместе со своими подразделениями вплоть до середин 90-ых годов, когда объединили Вахитовский и Бауманский районы.

В 2012 году московское ООО «Проектное Бюро Мастерская №1» разработало проект реставрации и приспособления здания. Владелец объекта культурного наследия предполагает отремонтировать бывшее купеческое домовладение и разместить в нем апарт-отель на 91 номер. Впрочем, после завершения всех восстановительных работ возможна и продажа.

Инъекции в каменную кладку и временная кровля

Здание на Баумана, 27 москвичи выкупили в 2015 году за 61,6 млн рублей у предпринимателя из Алтайского края Александра Тарутина (на тот момент его имущество находилось в залоге у казанской компании ООО «СтройКапитал»). Собственник отмечает, что на момент покупки здание находилось в плачевном состоянии. Купеческий дом пережил пожар. Его кровля, а также третий и четвертый этажи обвалились, разрушилась и задняя часть здания. Коммуникации были отключены. Во внутреннем дворе гора строительного мусора возвышалась до второго этажа, его было достаточно и вокруг здания. Памятник архитектуры разрушался.

Для сохранения здания и его фасадов с 2016 года были предприняты первоочередные противоаварийные меры. Внутреннее пространство здания очистили, установили временную кровлю из армированного полиэтилена и оцинкованного профлиста, стены для устойчивости «посадили» на стяжку — местами на всю высоту здания. Например, там, где полностью обрушились перекрытия и частично — несущие каменные стены. К ним же для придания большей устойчивости приставили балки-распорки.

Внутри купеческого дома, так же на всю его высоту, установили стальной, жесткий каркас из лесов. С помощью инъекций специальным реставрационным составом укрепили бутовый фундамент, каменную кладку стен подвала и сводов: он заполнил полости, пустоты и трещины…

Собственник отмечает, что на момент покупки здание находилось в плачевном состоянии. Фото: Василий Иванов/kazanfirst.ru

Три подрядчика: два «клона», один из которых банкрот

В ЗАО «Аллегро-Центр» говорят, что руководитель трех подрядных фирм, то есть генподрядчик, был в Казани их доверенным лицом. Прежний гендиректор компании-собственника здания хотя и был управляющим на этом объекте, на постоянной основе трудился в Москве и в нашем городе бывал только наездами. Глава СК «Проект-Реставрация» сам искал субподрядчиков, самостоятельно принимал решения о том, стоит ли поручать им работы и заключал договоры субподряда, оставаясь ответственным за их работу и давая на нее гарантию. Ему же по договору переводились все оплаты. В московском офисе собственника субподрядчиков не знали и напрямую с ними не общались.

СК «Проект-Реставрация» уверяла, что у нее есть опыт работы с подобными зданиями и все необходимые лицензии и допуски. Авторский, технический и архитектурный надзор генподрядная организация также вела сама. Это было предусмотрено договором. Упомянутые работы оплачивались по отдельной статье.

— Однако на деле за время работ сроки всех лицензий и допусков у генподрядчика истекли. Во-вторых, он создал вторую фирму с таким же названием: вряд ли случайно. Заказчика работ, который это заметил, ввел в заблуждение. Попросил начать работать с «двойником», перезаключив все договоры. Ему же, соответственно, оплачивать и работы. Объяснил это оптимизацией налогообложения: мол, мне так выгоднее. А сам в это время подал на банкротство первой СК «Проект Реставрация». Мы как владельцы дома Маркова оставались в неведении, — говорят в ЗАО «Аллегро-Центр».

СК «Проект-Реставрация» уверяла, что у нее есть опыт работы с подобными зданиями и все необходимые лицензии и допуски. Фото: Василий Иванов/kazanfirst.ru

Накопила долгов и сорвала мировое соглашение

На банкротство СК «Проект-Реставрация» в ноябре 2019 года подало ООО «Строительно-монтажное управление №8» из Казани. Согласно материалам арбитража, реставратор дома Маркова задолжал ему за поставленный еще в 2016 году товар почти 6,5 млн рублей. Расплатиться не мог. Тот пытался взыскать сумму в судебном порядке. В итоге в начале марта 2018 года стороны заключили мировое соглашение. СК «Проект-Реставрация» обязалась погасить основной долг меньше чем за 2 недели. В свою очередь кредитор был готов отказаться от процентов и штрафных санкций. Однако мировую должник сорвал. Тогда СМУ №8 получил исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения. Сумма долга к тому времени снизилась лишь незначительно: до 5 985 882 рублей. Увы, и это оказалось неисполнимо.

Представитель кредитора выступал за то, чтобы обанкротить компанию по упрощенной процедуре «ввиду отсутствия у нее имущества» и сразу ввести конкурсное производство. Действительно, согласно ответам регистрирующих органов какое-либо движимое и недвижимое за должником, размер активов которого в 2018 году составлял 68 млн рублей, не значилось. Была лишь дебиторская задолженность перед ним ряда компаний в Москве и Казани.

Но татарстанский арбитраж в «упрощенке» отказал. Ввел наблюдение на 3 месяца. Впрочем, в апреле прошлого года СК «Проект-Реставрация» неизбежно подошла к финальной стадии банкротства: конкурсному производству. «Конкретную причину банкротства пока не назову. Могу предположить, что учредители-руководители набрали долгов и были не в состоянии рассчитаться», — сказал «Реальному времени» о причинах краха СК «Проект-Реставрация» ее конкурсный управляющий, член Союза «СРО «Гильдия арбитражных управляющих» Альберт Галиахметов.

В апреле прошлого года СК «Проект-Реставрация» неизбежно подошла к финальной стадии банкротства: конкурсному производству. Фото: Ирина Плотникова

Оплачено в разы больше, чем сделано по факту

Что же происходило с объектом, который обанкротившаяся компания взялась отреставрировать? В начале октября прошлого года все подрядные организации прекратили работы на доме Маркова якобы из-за нехватки финансирования. При этом в самом ЗАО «Аллегро-Центр» утверждают, что оплатили работ в разы больше, чем было сделано по факту.

— Работы по договорам подряда не были завершены подрядчиком, закрывающие документы не подписаны, какая либо исполнительная или рабочая документация по объекту заказчику также не передавалась. Но при этом оплата по договорам была проведена в гораздо большем размере, чем фактически выполненные работы, — уточнили «Реальному времени» в компании.



Так, по состоянию на 29 апреля этого года московско-казанской СК «Проект-Реставрация» было выплачено по пяти договорам подряда 132 971 112 рублей 15 копеек. Из них только три подряда были закрыты актами о принятии работ и подписаны КС.

ООО «Спектр» по трем договорам подряда со всеми допсоглашениями к ним и договором о переводе долга от московской СК «Проект-Реставрация» получило 15 904 595 рублей. И в этом случае работы не были доведены до конца. Подписанных актов о принятии работ и справок КС нет. Казанской СК «Проект-Реставрация» было переведено 19 363 000 рублей на основании трех договоров подряда с допсоглашениями к ним и одним договором о переводе долга от московской СК «Проект-Реставрация». Работы также не доведены до логического конца, актами «не закрыты», КС не подписаны.

Владелец памятника отмечает, что «ремонт в здании до сих пор не закончен, коммуникации к нему не подведены и не подключены». Фото: Марат Рафиков/domofoto.ru

В какую сумму изначально оценивался ремонт, не сообщается. «Более чем за 4 года работы с тремя фирмами общая финальная смета пересматривалась несколько раз, поскольку в проект вносились изменения», — пояснили в ЗАО «Аллегро-Центр». Но по данным собственника здания с 20 июля 2016 года по 2 октября 2020-го он выплатил генподрядчику (по факту, трем его фирмам) в совокупности 168 238 707 рублей. Владелец памятника отмечает, что «ремонт в здании до сих пор не закончен, коммуникации к нему не подведены и не подключены». Для завершения реставрации еще предстоит выполнить большой объем работ. Соответственно, на них снова придется раскошелиться.

«Пока без комментария»

— Честно говоря, там очень сложная ситуация, — заметил «Реальному времени» конкурсный управляющий СК «Проект-Реставрация» Альберт Галиахметов. — У каждого — своя правда. Мы, арбитражные управляющие, назначаемся судом. И он обязывает нас разбираться в каждом деле. В том числе совместно с ним самим. Это мы сейчас и делаем. Как обычно, кто-то что-то не признает и не хочет оплатить, а мы пытаемся добиться справедливости.

По словам «конкурсника», в этом случае «предположительно» имеет место недоплата по допсоглашениям. «Суд решит. Я ведь не знаю как все начиналось. Я руководствуюсь только теми документами, что мне предоставили. Может быть, мне что-то недодали, скрыли или, наоборот, умышленно передали. Возможно всякое», — воздержался он от каких-либо оценок.

Ксения Медведева, представляющая интересы двух «живых» на данный момент подрядных организаций в Арбитражном суде РТ, попросила выслать ей вопросы. Однако и по истечении нескольких дней ответ на них не дала, сославшись на недостаток времени. Устно ситуацию также не пояснила. «Пока оставим эту тему без комментария», — лаконично ответила она.