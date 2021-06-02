На чем споткнулся челнинский «Викинг»?

Некогда «громкий» проект по производству колесных вездеходов в КИП «Мастер» приостановлен. Его участники выясняют отношения в суде

Как стало известно «Реальному времени», ООО «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» добивается от совладельца ООО «Атон-Импульс» — бывшего резидента Камского индустриального парка «Мастер» — Артура Туктарова оплаты почти 85 процентов уставного капитала своей компании. Стороны еще в 2017 году заключили договор купли-продажи, отсрочив для Туктарова платеж в 13 млн рублей на 240 календарных дней. Впрочем, в том же году компания съехала с территории КИП «Мастер», приостановив выпуск вездеходов и погрязла в долгах. Однако, несмотря на признание бывшего компаньона о том, что у него элементарно нет денег на покупку доли, его по суду все же понуждают к выплате средств: условия договора не подлежат изменению.



Судебная доля

«Реальному времени» стали известны подробности конфликта партнеров по нашумевшему в свое время проекту производства колесных вездеходов «Викинг».



Московский «Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании» («ФПИ РВК») в судебном порядке потребовал от своего бывшего партнера, совладельца ООО «Атон-Импульс» Артура Туктарова оплатить долю в компании. В числе соответчиков и межрайонная ИФНС №18 по РТ. Если от «физика» Туктарова истец требовал взыскать задолженность по оплате свыше 84,58% уставного капитала фирмы и обязать принять упомянутый пакет, то от налоговой — внести изменения в ЕГРЮЛ о переходе прав на него от фонда к Туктарову.

Известно, что большая часть компании «Атон-Импульс» принадлежала ФПИ РВК с 27 апреля 2012 года. Однако, спустя пять лет фонд заключил с другим, уже миноритарным совладельцем Туктаровым (принадлежало около 15% УК) договор купли-продажи своей доли.

Согласно договору, Туктаров приобретал пакет фонда номинальной стоимостью 48 млн рублей за 13 млн. Покупатель обязался принять большую часть уставного капитала компании и оплатить ее в течение 240 календарных дней (примерно 8 месяцев) с даты заключения договора. Однако, денег в фонде так и не увидели. Ситуация остается неизменной по сегодняшний день.

Резидент челнинского КИП «Мастер», замахнувшийся на ОАЭ



Некогда компания была одним из успешных и известных резидентов Камского индустриального парка «Мастер» в Набережных Челнах. Ее основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Сообщалось, что ООО создали москвичи, выходцы с КАМАЗа. В одном из своих сообщений пресс-служба президента РТ указала, что специалисты «Атона» участвовали в создании спортивных автомобилей для команды «КАМАЗ-Мастер».

В материалах арбитража есть информация, что «Aтон-Импульс» занимался организацией серийного производства вездеходов семейства «Викинг» совместно с закрытым паевым инвестфондом особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере РТ под управлением ООО УК «АК БАРС Капитал» и ФПИ РВК. В частности, они финансировали первый этап проекта, вложив 39,7 млн и 8,3 млн рублей в уставный капитал общества. Впоследствии, как стало известно «Реальному времени», УК «АК БАРС Капитал» вышла из этого проекта.

Кроме того, «Атон-Импульс» заручился поддержкой властей. По договору от 4 сентября 2013 года компании были предоставлены 5 млн рублей субсидий как субъекту МСП для развития инноваций и технической модернизации. Минэкономики республики оговорило, что эта сумма носит исключительно целевой характер: ранее упомянутый бизнес-проект по серийному производству вездеходов «Викинг» нового поколения, предназначенных «для эксплуатации в условиях полного бездорожья и преодоление водных препятствий в любых природных и климатических условиях».

В этой связи у «Атон-Импульс» тогда возникли проблемы с налоговой. Туктаров рискнул пожаловаться на челнинских налоговиков Рустаму Минниханову. Спор с ИФНС Набережных Челнов относится к 2014-2015 годам. Причем, все три судебные инстанции подтвердили правоту «Атон-Импульс». Компания оспаривала решение ИФНС от 10 декабря 2014 года о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение. Налоговики доначислили ООО, возглавляемому Туктаровым, 369,5 тыс. рублей НДС. Но после свидетельства минэкономики РТ суд пришел к выводу, что «Атон-Импульс» «правомерно уменьшил сумму НДС», поскольку субсидии в октябре 2013 года были предоставлены ему без учета налога…

Дела у компании как будто шли успешно. В 2017 году сообщалось, что «Атон-Импульс» планировал развернуть мелкосерийное производство вездеходов-амфибий и в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом президенту Рустаму Минниханову в ходе проходящей в Абу-Даби международной оборонной выставки IDEX-2017 сообщал сам Туктаров. Местные издания со ссылкой на пресс-службу президента РТ рассказывали, что эта компания имеет международный идентификационный код изготовителя транспортных средств. Как далее обстояло дело у самой компании, в том числе с планами производства в ОАЭ, не сообщалось.

«Викинг» в Абу-Даби на международной оборонной выставке IDEX-2017. Фото: tatarstan.ru

«Мы не платим, потому что в такой ситуации оказались»

Однако, в том же 2017 году «Атон-Импульс» покинул КИП «Мастер». Это обстоятельство «Реальному времени» подтвердили в администрации парка. Какие причины привели к такой ситуации, нашему изданию не сообщили. «Мы не можем разглашать данную информацию», — сообщили на том конце провода, посоветовав отправить письменный запрос.



Впрочем, источник нашего издания в Камском индустриальном парке вспомнил, что производитель «Викингов» «долго не платил» за аренду. После этого «Атон-Импульс» зарегистрировался на улице Сеченова в Казани.

Согласно СПАРК-Интерфакс, ООО «Атон-Импульс» действующая компания, но операции по ее счетам приостановлены по решению ФНС. Судя по заявлениям приставов в суде, компания накопила долгов. По данным анонимных источников, челнинские «Викинги» уже года два-три как не производятся. Позже это обстоятельство «Реальному времени» подтвердил и сам Туктаров, назвав остановку «временной».



В 2016-2017 годах с «Атон-Импульс» неоднократно выяснял отношения в суде по поводу аренды Камский индустриальный парк «Мастер». Так, за 2012 год третейский суд взыскал с резидента почти 1,77 млн рублей долга и больше 2 млн пени, за 2014 год — 347,3 тыс. рублей и 169,9 тыс. пени.

В том же 2015 году, как писали СМИ, на встрече министра эко­номики Татарстана Ар­тема Здунова с предп­ринимателями Набереж­ных Челнов и городов Закамья, Туктаров поднял вопрос накрутки пени за про­срочку арендной платы на КИП «Мастер».



Во-первых, он предло­жил заморозить постоянную часть арендных пла­тежей на период кризиса. Во-вторых, заме­тил, что администрац­ия КИП «Мастер» начи­сляет резидентам за просрочку аренды выс­окие пени и штрафы: якобы в пересчете по­лучается за каждый день порядка 109%. Он предлагал снизить эту ставку до ключевой ЦБ РФ и временно, в связи с трудными времени, совсем отк­азаться от штрафных санкций. «Мы не плат­им не из-за того, что у нас есть хитрые и злые помыслы не пл­атить, а потому, что мы в такой ситуации оказались», — отмеч­ал Туктаров. В ответ гендиректор парка Максим Стеблов обвинил его в том, что он «один из немногих резидентов, который постоянно кредитуется за наш счет».

В 2017 году «Атон-Импульс» покинул КИП «Мастер». Фото: kipmaster.ru

С требованиями не согласен

Фонд посевных инвестиций дважды (в ноябре 2019 года и феврале 2020-го) обращался к без пяти минут бывшему партнеру с претензией, требуя исполнить условие договора: в месячный срок перечислить деньги в счет оплаты 85% «Атон-Импульс» и «принять меры по устранению причин, препятствующих регистрации перехода прав». Но тот в ответ заявил, что с этими требованиями не согласен.

Судя по всему, мажоритарный участник пытался действовать и по другой линии. Так, еще 29 апреля 2017 года нотариус, удостоверивший договор купли-продажи, подал в налоговую инспекцию заявление о внесении изменений в сведения о юрлице в ЕГРЮЛ, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью.

Согласно этим документам, ООО «ФПИ РВК» прекращает свое участие в обществе. Однако, налоговая отказала в государственной регистрации изменений. Причина — постановление Советского РОСП УФССП России по РТ по исполнительному листу Межрайонной ИФНС России №18 по Татарстану (к тому моменту компания уже перерегистрировалась в Казань). Как выяснилось, на имущество ООО «Атон-Импульс» наложен арест. В мае того же года нотариус дважды повторно подавала пакет документов и раз за разом получала отказ.

Расторгнуть ввиду отсутствия денежных средств

Фонд посевных инвестиций в результате подал иск в суд. Однако, уже на исходе все того же 2017 года остающийся миноритарием Туктаров предложил ООО «ФПИ РВК» расторгнуть договор купли-продажи доли «ввиду отсутствия денежных средств в объеме, предусмотренном указанным договором». Фонд это предложение не принял. Тем не менее, 16 ноября 2019 года партнер-«физик» сообщил фонду, что все-таки считает договор купли-продажи расторгнутым.

Судя по всему, он либо невнимательно читал документ, либо что-то запамятовал. Как позже пояснили в суде юристы московского фонда, договор купли-продажи доли между ООО «ФПИ РВК» и Туктаровым содержал условие о том, что его одностороннее расторжение или односторонний отказ от исполнения не допускаются. Иначе говоря, все изменения и дополнения должны быть сделаны обеими сторонами письменно и нотариально удостоверены. Но таких бумаг представлено не было.

20 ноября прошлого года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Фонда посевных инвестиций. Фото: Максим Платонов

В результате 20 ноября прошлого года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск Фонда посевных инвестиций. Было решено взыскать с Туктарова 13 млн рублей долга по оплате доли в уставном капитале ООО «Атон-Импульс», также обязать его принять ее. А Межрайонную инспекцию ФНС №18 по РТ внести изменения в ЕГРЮЛ о переходе права. Суд учел, что ранее такая корректировка не состоялась по причинам, не зависящим от нотариуса и ФПИ РВК. К тому же выяснилось, что наложенный на имущество компании арест не является препятствием. Как сообщил в суде представитель отделения судебных приставов №1 по Советскому району Казани УФССП по РТ, запрета на изменение долей участников и их состава нет. С судом первой инстанции согласилась и апелляция. Туктаров подал кассационную жалобу.

«Был лишен возможности защищаться должным образом»

27 мая Туктаров лично участвовал в рассмотрении своей жалобы в Арбитражном суде Поволжского округа. Он сразу заявил ходатайство об отложении судебного заседания в связи с тем, что не участвовал при рассмотрении дела в первой инстанции. «В решении суда говорится, что меня информировали: я не приехал. Я не мог приехать, потому что болел известной нынче модной болезнью», — пояснил он. Как следствие, совладелец «Атон-Импульс» «не слышал доводы ни той, ни другой, ни третьей стороны» и «был лишен возможности защищаться должным образом» и в суде первой инстанции, и в 11 арбитражном апелляционном суде.

В отложении дела отказали. Бизнесмен и тут продолжил прежнюю линию. Сказал, что свою жалобу поддерживает, но ни отзыва оппонента на нее, ни документов: «ничего не получил» и хотел бы ознакомиться. Юрист фонда утверждала, что все бумаги они направили заблаговременно: «Любая почта за две с половиной недели дошла бы». Документы были отосланы по адресу, который указал «сам господин Туктаров»: Московская область, город Видное. Кроме того, они были поданы также через систему «Мой арбитр» в электронном виде: можно было подать ходатайство и ознакомиться.

Председательствующий на процессе судья заметил, что у них есть доказательство направления в адрес Туктарова корреспонденции из кассации 14 мая. Но тот сообщил, что ни по адресу на улице Сеченова в Казани, ни в Московской области извещения не получал. Сам назвал и причину: живет сейчас в Набережных Челнах на съемной квартире. Вместе с тем адрес электронной почты у него остался прежним, как и телефоны. Его компаньонам они известны. Туктаров согласился с судьей, подытожившим его ситуацию: адрес ООО «Атон-Импульс», который указан в ЕГРЮЛ (г. Видное), не соответствует действительности.

27 мая Туктаров лично участвовал в рассмотрении своей жалобы в Арбитражном суде Поволжского округа. Фото: Гуландам Фатхуллина

«Виноват только фонд»

Совладелец «Атон-Импульс» заявил, что еще до окончания рассрочки письменно уведомил фонд посевных инвестиций о том, что у него нет инвестора. А. соответственно, и денег. Он рассказал, что больше трех лет, фонд «сидел», не предпринимая против него никаких действий, потому что была устная договоренность с прежним руководством, но с тех пор «оно там сменилось в третий или четвертый раз».

Туктаров сообщил, что инвестор был, но «сорвался» по независящим от него причинам. Он считает, что это произошло только потому, что было упущено время для заключения сделки. В частности, переговоры велись с компанией ARJ Holding из Эмиратов. Заявка на рассмотрение этого вопроса и утверждение в фонд посевных инвестиций была подана в конце декабря 2016 года и «только лишь под самый конец апреля 2017 года был заключен договор». «За это время поменялась политическая ситуация, экономическая», — констатировал Туктаров.

Самостоятельно же развивать дорогостоящий проект бизнесмен не в состоянии. Его партнер «прекрасно знает ситуацию». Более того, ответчик заявил, что в том экономическом положении, в котором оказалась его компания, «виноват только фонд». В частности, в 2018 году там «фактически отвергли серьезного промышленного инвестора», которого нашел инициатор проекта.

По словам Туктарова, инвестор, который должен был прийти взамен существующих «Ак Барс Капитала» и фонда посевных инвестиций, это «солидная татарстанская компания». Ее имя он не назвал. Предполагалось, что она войдет в проект в два этапа: сначала выкупит долю одного участника, а затем и другого. Вторым был определен фонд. Такие договоренности, рассказал Туктаров, были достигнуты в присутствии первых лиц фонда, компании-инвестора, его самого и представителей от РВК. Но в итоге сделка оказалась сорвана. «Не мы отказались, а инвестор, видя такое отношение», — лаконично прокомментировал бизнесмен.

Самостоятельно развивать дорогостоящий проект бизнесмен не в состоянии. Фото: vk.com/vikingaton

«Проект нулевой: рыночной перспективы нет»

Совладелец «Атон-Импульс» сообщил, что обращался письменно в фонд посевных инвестиций и РВК «с просьбой вмешаться в ситуацию». Когда очередное инвестиционное предложение в 2018 году не завершилось сделкой, «финансирование проекта было фактически остановлено». По словам Туктарова, он был услышан. «Мне сказали: «Хорошо, давай будем искать инвестора». И, судя по всему, действительно нашли. «Он поковырялся, это было в конце 2019 года, и сказал: рыночной перспективы у проекта нет. Он нулевой, сама компания с убытками. Все».

«Я в этот проект вкладывал свои деньги до последнего дня», — пояснил миноритарий. — Понимания не нашел. Просто сели в стороне и сказали: барахтайся как хочешь». Туктаров просил направить дело на новое рассмотрение с тем, чтобы были учтены все обстоятельства. «Предприятие, так сказать, довели до состояния банкротства — на 31 декабря 2016 года по данным бухгалтерского учета 14 млн убытков», — отметил он. По его мнению, в такой ситуации «учредитель не может требовать сумасшедшие деньги». Он также сообщил, что не подавал документы на перерегистрацию, но доля ему, тем не менее, переведена. Во-вторых, «сбивает с толку решение» налоговиков о ликвидации компании в связи с недостоверностью данных о месте ее нахождения.

«Сделано специально: чтобы мы никогда не могли зарегистрировать нашу сделку»

Представитель фонда Наталья Мешкова, которой предоставили слово следом, больше упирала на юридическую сторону вопроса. «Мы считаем, что жалоба не обоснована», — заявила она. Мешкова напомнила, что был заключен нотариальный договор. Стороны согласовали сумму, которая должна быть выплачена. «Никто никому руки не выкручивал. Он [Туктаров] сам принял решение приобрести долю по такой цене», — сообщила она. Последний сразу возразил «Руки выкручивали».

Но юрист фонда стояла на своем: «Договор не расторгнут, не признан недействительным. Стороны должны его исполнять». Судья напомнил, что в жалобе Туктарова идет речь в том числе о том, что доля на него была перерегистрирована в нарушение закона. В постановлении суда апелляционной инстанции так и говорится: регистрирующий орган обязан отказать в регистрационных действиях, если есть сведения о недостоверности места нахождения. Это как раз случай «Атон-Импульс»: 2 марта 2018 года в налоговую было заявлено, что адрес этой компании, указанный в ЕГРЮЛ, фактическому не соответствует.

Судья долго пытался выяснить, по чьей инициативе были внесены эти сведения: в документах указаны номер записи и дата, есть даже номер информационного дела, и все. Представитель ИФНС №18 Анастасия Беркина лишь пояснила, что недостоверность адреса вносится на основании акта обследования: «Проверили, направили нам сведения. Мы уведомили физлицо-участника и исполнительный орган. Если не отвечают, мы должны внести сведения о недостоверности». Беркина заметила, что из-за этого юрлицо можно даже исключить из госреестра, что в случае с «Атон-Импульс» «и было сделано». Но в апреле 2021 года эта процедура была прекращена «по заявлению истца» — фонду посевных инвестиций нужно довести сделку купли-продажи до конца.

Юрист последнего отметила, что в ситуации с недостоверным адресом «может быть отказано» в регистрации: обязанности нет. «А, во-вторых, я считаю, что таким образом мы поощряем участника общества, а также его директора. Он специально будет переносить [судебные заседания], не собирать общие собрания, не вносить изменения в сведения об адресе», — с каким-то отчаянием добавила она. «Такие действия совершенно точно были совершены специально. Чтобы мы не могли никогда зарегистрировать нашу сделку. Таким образом Туктаров себя подстраховывал», — заявила юрист.

Впрочем, по мнению судьи, в сложившейся ситуации есть вина и самого фонда. «Вы мажоритарный участник с апреля 2017: у вас почти 85 процентов. Закон предоставляет и вам возможность созвать собрание, объявить повестку дня и выяснить все вопросы», — заметил он Мешковой. По словам председательствующего на процессе, фонд посевных инвестиций с мая 2018 года не принимал управленческие решения, несмотря на то, что доля еще не была переписана на Туктарова. Никаких мер для того, чтобы выяснить достоверный адрес «Атон-Импульс», тоже не предпринимал.

«Как мы можем? Общество находится в Казани или Челнах, а мы в Москве», — возражала женщина. По ее мнению, с этим вполне мог бы справиться и сам Туктаров: «Одну строчку написал: «Мы находимся по такому-то адресу. Разместите и зарегистрируйте». Созывать собрания, заметила она, должен тоже директор. Впрочем, Туктарову от служителя Фемиды тоже «перепало». «Вы остались гендиректором этой организации. Регистрирующим органом принимается решение о ликвидации юрлица!..», — напомнил ему он уже прошлые события. «Тогда за что я вообще должен платить?!», — воззвал к нему бизнесмен.

Мешкова опровергла обвинения со стороны Туктарова о том, что фонд находится в сговоре с налоговиками: поэтому якобы последние и внесли запись о прекращении деятельности компании: «Если бы не запрет пристава, они бы уже давно пришли к этому решению». Как ни удивительно, голос миноритария был услышан. Окружной суд направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Гендиректор и совладелец ООО «Атон-Импульс» Артур Туктаров от подробных комментариев «Реальному времени» отказался, пообещав пообщаться с журналистами, «когда завершится эта судебная история».

«Я в этот проект вкладывал свои деньги до последнего дня», — говорит Туктаров. Фото: vk.com/vikingaton

«Проект не показал тех результатов развития, которых от него ожидали»

В свою очередь, в пресс-службе Инфрафонда РВК «Реальному времени» сообщили, что «Фонд посевных инвестиций российской венчурной компании» (ФПИ РВК) является венчурным фондом и, согласно своей инвестиционной стратегии, инвестирует денежные средства в российские инновационные компании ранней стадии развития». В комментарии отмечается, что в рамках инвестиционной деятельности фонд профинансировал несколько десятков малых технологических компаний, в том числе, компанию «Атон-Импульс». Но «в дальнейшем проект не показал тех результатов развития, которых от него ожидали все его участники».

«В апреле 2017 года между ФПИ РВК и А.Г. Туктаровым был заключен договор купли-продажи доли, принадлежащей фонду в проекте «Атон-Импульс». Инициатива совершения сделки принадлежит господину Туктарову. Продажа доли в уставном капитале ООО «Атон-Импульс» является результатом обоюдных и добровольных договоренностей, достигнутых между владельцем доли, фондом ФПИ РВК, и покупателем в лице А. Г. Туктарова. Факт заключения сделки ни одной из сторон не оспаривается», — говорится в ответе. «Обязательства, возникшие у покупателя в результате заключения договора с фондом, не были исполнены, — констатирует пресс-служба Инфрафонда РВК. — Исчерпав возможности решить проблему путем переговоров фонд реализовал свое законное право обратиться в суд».

А в ОАЭ въехал российский «Шаман»

Опрошенные нашим изданием участники российского рынка вездеходов отмечают, что он «съежился» вслед за резким повышением курса доллара. Вездеходы с разбросом цены от 300 тысяч до 10 млн рублей (в зависимости от размера и комплектации) в условиях падения платежеспособности населения стали изготавливать только по предзаказу.

В конце 2019 года издание «Деловые Эмираты» сообщало, что российская компания «Авторос» начала поставки в эту страну своих вездеходов «Шаман». Фото: wikipedia.org

Что же касается перспектив российских вездеходов в ОАЭ, в конце 2019 года издание «Деловые Эмираты» сообщало о том, что российская компания «Авторос» (Тверская область) начала поставки в эту страну своих вездеходов «Шаман». Один из первых вездеходов пополнил автопарк полиции Дубая. Отмечалось, что поставке вездеходов предшествовало экспортное соглашение, которое было заключено в 2019 году на выставке IDEX (Абу-Даби).

