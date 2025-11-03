В Татарстане признали законным включение «отловщика» собак в реестр недобросовестных поставщиков

Решение УФАС отлучить ульяновского бизнесмена от госконтрактов по отлову безнадзорных животных нашло поддержку в арбитраже

«Бессменный» отловщик безнадзорных собак Сергей Мадьянкин рискует потерять значительную часть своих доходов, угодив в реестр недобросовестных поставщиков с подачи Татарстанского УФАС. Арбитражный суд РТ счел законным решение, вынесенное антимонопольным органом по обращению заказчика ульяновского индивидуального предпринимателя — исполкома Чистопольского муниципального района. Подробнее о нарушениях, из-за которых антимонопольщики и суд пришли к выводу о недобросовестности исполнителя госзаказов, масштабах деятельности ИП Мадьянкина и оценке экспертами ее последствий, — в материале «Реального времени».

«Рассматриваемый случай ненадлежащего исполнения обязательств — не единичный»

Арбитражный суд РТ вынес решение по заявлению ульяновского индивидуального предпринимателя Сергея Мадьянкина, который добивается признания незаконным решения Татарстанского УФАС о включении его в реестр недобросовестных поставщиков. И это решение оказалось не в пользу заявителя, который много лет выигрывает аукционы на отлов безнадзорных животных на территории нашей республики.

Решение УФАС о его включении в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года было вынесено в связи с обращением в антимонопольный орган Чистопольского райисполкома — в связи с односторонним отказом отловщика от исполнения контракта в 2024 году. Основанием для этого послужили многочисленные отступления исполнителя от условий контракта, которые перечислены в решении Арбитражного суда РТ, в частности:

не приступил в оговоренное в контракте время к исполнению заявок заказчика в населенных пунктах пяти сельских поселений (Татарский Сарсаз, Уракчи, Красный Яр, Русские Сарсазы, Каргали, Михайловка, Чистопольские выселки, Чистопольское);

не проинформировал население о предстоящих отловах, как предусмотрено контрактом, через СМИ и Интернет — на наиболее популярных у населения ресурсах — о местах и сроках отлова;

не предоставил данные геолокации мест отлова в соответствии с условиями контракта;

в представленных им видеозаписях фиксации отлова безнадзорных собак отсутствовала настройка даты и времени отлова — они озвучивались осуществлявшими отлов сотрудниками либо вовсе не озвучивались, а сами видеозаписи осуществлялись так, что «невозможно установить связь кадров отловленного животного с кадрами отснятой местности»;

отпуск отловленных животных после программы «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» был зафиксирован в лесном массиве;

справки о вакцинации и клинических осмотрах отловленных животных ветеринаром были представлены без дат составления, а также не позволяли установить, какие животные вакцинированы, а какие осмотрены;

дегельминтизация собак проводилась с использованием препарата «Ивермек», который, согласно информации Главного управления ветеринарии кабмина РТ, для этих целей применять нельзя (согласно инструкции, он предназначен для крупного рогатого скота, овец, коз, оленей, верблюдов и свиней);

транспортировка отловленных собак производилась не в клетках, а в деревянных ящиках, не соответствующих размерам животных — видеозаписи свидетельствуют, что они во время перевозки (от 2 до 4 часов по дороге в приюты в Ульяновской области) вынуждены в них стоять на полусогнутых лапах, не могут ни сидеть, ни лежать;

в документах имелись расхождения о количестве отловленных животных (6 декабря 2024 года Мадьянкин сообщил заказчику об отлове 12 собак и 22 щенков, но в счете на оплату указал, что всего их отловлено 24, в ответе на претензию — 36 животных, в другом счете указал, что содержит в приюте 466 животных; по карточкам учета и актам приема-передачи в поселке Юлдуз отловил 9 собак, тогда как в справке указал 4 собаки; по карточкам учета в деревне Русские Сарсазы отловлено 12 собак, по акту приема-передачи — 13 собак, по справке — 7 собак; по карточкам учета в поселке Луч отловлено 2 собаки, по акту приема-передачи — 12 собак, а по справке — 10 собак). «Имеющиеся расхождения в количестве отловленных животных ставят под сомнение достоверность представленной исполнителем информации», — сделал вывод суд.

акты отлова животных в октябре и ноябре 2024 г. были подписаны не заказчиком, а главами сельских поселений, а в декабре 2024 г. — в одностороннем порядке, в связи с чем, по мнению суда, «подлежат критической оценке».

Суд также отметил, Мадьянкин пояснил, что животные вывозились в приют в поселок Курлан Мелекесского района Ульяновской области, тогда как решением Мелекесского районного суда Ульяновской области еще в 2023 году вынес решение по иску администрации муниципального образования «Мелекесский район» к собственнице этого земельного участка Анисимовой, которым обязал ее не использовать участок для размещения приюта для собак и вольеров.

Арбитражный суд РТ также учел тот факт, что ранее в адрес Татарстанского УФАС уже поступало обращение о включении индивидуального предпринимателя Мадьянкина в реестр недобросовестных поставщиков, «что свидетельствует о том, что рассматриваемый случай ненадлежащего исполнения обязательств является не единичным». И отказал в удовлетворении иска Мадьянкина, признав законным решение УФАС о его включении в реестр.

«Понятных мест для отпуска нет»

В судебном заседании Сергей Мадьянкин объяснил часть допущенных им нарушений условий контракта внешними факторами. К примеру, «сложившейся политической и экономической ситуацией в стране, в связи с которой геолокация сильно глушится», хотя как раз в дни, предусмотренные для передачи им данных геолокации мест отлова собак, в Чистопольском районе режим беспилотной опасности не действовал. А отпуск собак в лес вместо прежних мест обитания он объяснил тем, что на территории городов и поселков Чистопольского района «понятных мест для отпуска нет» (возле школ, жилых домов, магазинов и т. п. запрещено), поэтому он выпускал собак недалеко от населенных пунктов «в зоне предполагаемого места обитания».

Кроме того, отловщик в доказательство своего добросовестного поведения указал, что он ведет деятельность с 2006 года и за это время им успешно выполнено более 400 контрактов.

«Это обстоятельство, напротив, свидетельствует о том, что предприниматель является профессиональным участником правоотношений в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд, следовательно, должен знать и предвидеть возможность исполнения принимаемых на себя обязательств по контракту, равно как знать о последствиях неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий контракт», — сделал вывод суд.

В связи с тем, что имеющиеся в свободном доступе телефоны ИП Мадьянкина не отвечают, «Реальное время» направило ему по электронной почте запрос о согласии либо несогласии с решением Арбитражного суда, а также о причинах, по которым он допустил отступления от условий контракта. В частности, мы попросили его пояснить, почему в документах об отлове собак содержатся серьезные разночтения, а самих собак перевозили в несоответствующих контракту условиях, заставляя испытывать многочасовые мучения в тесных деревянных ящиках и проводили им дегельминтизацию препаратом, предназначенным для коров и верблюдов.

По получении ответ предпринимателя будет опубликован. Ранее Мадьянкин объяснял «Реальному времени» причины «неправильной» видеофиксации отлова собак следующим образом:

— Требуют видеозапись от начала до конца процесса — собаку на местности, выстрел снотворным из духового ружья, погрузку… А при всем старании то одно, то другое не попадает в кадр.

Со второй попытки

— По нашему мнению, Арбитражный суд Республики Татарстан полно, всесторонне и на основе всех представленных доказательств вынес решение о признании законным решения о включении в реестр недобросовестных поставщиков ИП Мадьянкина, сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС. — Частичное либо неполное исполнение контракта, особенно в такой социально значимой сфере, как обращение с животными, недопустимо.

Претензии к качеству работы и соблюдению условий контрактов подрядчиком Мадьянкиным возникали и ранее. «Реальное время» писало, что в конце 2023 года муниципальный контракт с ним расторг исполком Нурлатского района, но повод был формальным — в связи с тем, что подрядчик «перестал соответствовать установленным извещением о госзакупке требованиям», а также «предоставил недостоверную информацию о соответствии этим требованиям». А именно из-за отсутствия приюта для передержки отловленных собак.

Первое обращение о включении индивидуального предпринимателя Мадьянкина в реестр недобросовестных поставщиков в адрес Татарстанского УФАС поступило в 2024 году от Исполкома Нурлатского района. Оно было связано с тем, что на собственника участка, который Мадьянкин арендовал в Ульяновской области, и где он планировал разместить приют для содержания животных, были наложены ограничения. Поскольку на самого Мадьянкина они не распространялись, жалобу признали необоснованной. А Нурлатский райисполком просто расторг с ним договор.

Также в 2024 году в региональный антимонопольный орган поступило обращение от исполкома Нижнекамского района индивидуальной предпринимательницы Эльвиры Кутуевой, которая в июне прошлого года прекратила оказывать услуги по контракту в связи с исчерпанием объема оказываемых услуг (попросту говоря, деньги, предусмотренные контрактом на отлов, закончились). Исполком она об этом уведомила, а в ходе разбирательства подтвердила свою добросовестность документально. Во включении ИП Кутуевой в реестр недобросовестных поставщиков антимонопольный орган отказал.

Последствия — вплоть до гибели

— Препарат «Ивермек», согласно инструкции по его применению, предназначен в качестве глистогонного и противопаразитарного средства для сельскохозяйственных животных, — говорит ветеринар, владелец высокогорской клиники «Ласка» Ольга Шамкина. — Его применение у собак опасно: есть некоторые породы, которые имеют повышенную чувствительность к этому препарату, например, колли, аусси, вельшкорги, бельгийские овчарки. У отловленных дворняг они могут быть в предках, и из-за непереносимости этого препарата у них могут быть последствия вплоть до гибели, причем смерть будет очень мучительной.

Кроме того, она отметила, что рассчитать правильную дозу этого препарата для собак при пероральном применении невозможно, так как нет указаний, какая доза должна вводиться на 1 кг веса собаки, а при внутримышечном введении эта маслянистая жидкость образует под кожей капсулу, которая будет болезненной и может привести к абсцессу.

— Применять для собак самый дешевый препарат, у которого в аннотации не написано «мелкие домашние животные», мы просто не имеем права, — заключила ветеринар.

А что касается условий перевозки собак в тесных ящиках, то это надо оценивать, по ее мнению, как с точки зрения гуманности, так и с точки зрения опасности.

Ольга Шамкина напомнила, что при перевозке крупных собак железнодорожным транспортом или самолетом всегда ставится условие: переноска должна быть такой, чтобы собака не просто там могла стоять, никуда не упираясь головой, но и еще, чтобы она там могла повернуться. Тогда последствия будут минимальны и с точки зрения комфорта, и с точки зрения здоровья. Она подчеркнула, что собаку во время транспортировки может укачать, и в стесненных условиях животное может захлебнуться рвотными массами.

Успех за пределами родного региона

По данным сервиса «СПАРК», отлов хвостатых беспризорников уже много лет является основным источником дохода ульяновского индивидуального предпринимателя Сергея Мадьянкина. Трудно найти район в Татарстане, где бы он не оказывал услуги по отлову, содержанию и регулированию численности безнадзорных животных.

Кроме Татарстана и родной Ульяновской области, где у него была заключена меньшая часть госконтрактов такого рода, предприниматель работает в соседних регионах. К примеру, в 2025 году с ним заключили договоры несколько муниципалитетов в Оренбургской области, в 2024 и 2023 гг.— в Чувашии и Пензенской области, в 2022 — в Самарской и Пензенской областях, в 2022 — в Самарской области.

За последние 5 лет госконтракты на отлов собак принесли Сергею Мадьянкину в общей сложности более 84 млн рублей. На оказании других видов услуг — ремонте и прочих работах он за этот срок заработал впятеро меньше — 17,17 млн. Самым «урожайным» для него стал 2022 год.

А в 2023 году татарстанские зоозащитники добивались проверки надзорными органами правомерности использования Мадьянкиным вакцины «Рабикан» серии №9030 для прививок от бешенства отловленным псам, однако эта история не получила продолжения.