Миллиардер Роман Троценко получит «Аммоний» без инфраструктуры?

Инвестора многострадального менделеевского завода удобрений затягивают в судебную борьбу за логистический комплекс предприятия

Фото: Максим Платонов

Без заводской инфраструктуры рискует остаться миллиардер Роман Троценко, планирующий стать инвестором многострадального менделеевского завода удобрений АО «Аммоний». За логистическую недвижимость предприятия развернулись новые судебные тяжбы. Причем, суд уже привлек троценковский «Азот» в соответчики. По данным источников «Реального времени», за попытками оспорить часть имущества стоит все тот же Ринат Ханбиков.

Совет директоров «Аммония» возглавил лично Троценко

Менделеевский завод удобрений окончательно перешел под контроль компании «СДС Азот» миллиардера Романа Троценко (№59 прошлогоднего рейтинга Forbes, состояние — $1,6 млрд), который выиграл конкурс по уступке прав требования по кредитным соглашениям с «Аммонием». Конкурс для госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» проводил «Газпромбанк».

В феврале совет директоров «Аммония» возглавил лично Троценко. Также в него вошли гендиректор КАО «Азот» Игорь Безух и Всеволод Бебутов (оба являются членами совета директоров АО СДС «Азот») и первый заместитель предправления госкорпорации ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев. Пока что сохранил статус члена совета директоров и министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов.

В конце прошлого года на завод удобрений уже высадился внушительный десант новых назначенцев из команды Троценко. Так, кресло гендиректора «Аммония» Тимур Алиев уступил Дмитрию Макарову. Новый руководителем дочернего ООО «Менделеевсказот» стал Игорь Хомутовский, а финансовым директором и там, и там его жена Оксана Хомутовская. Все ранее занимали не последние посты в компаниях группы Троценко. И это далеко не полный список сменщиков, причем смена произошла как в руководстве «Аммония», так и в сопутствующем бизнесе.

Вероятно, эти подвижки стали реакцией на разрешение проблемного вопроса, по поводу которого было сломано много копий как в коридорах власти, так и в залах суда. Речь идет о выкупе пакета в 46,43% акций «Аммония» у ООО «Татаммоний» (его конечным владельцем называют Рината Ханбикова, который возглавляет «Газпром межрегионгаз Казань»). По данным источников нашего издания, это приобретение обошлось республике более чем в 400 млн рублей. К сведению: долги находящегося сейчас в процедуре банкротства «Аммония» близки к $2 млрд.

Троценко должен был выкупить долги завода минеральных удобрений за $900 млн. Фото kremlin.ru

Еще в минувшем ноябре, как рассказывают знакомые с ситуацией источники, глава ВЭБ.РФ настоятельно рекомендовал властям республики разрубить гордиев узел, препятствующий продаже менделеевского завода удобрений инвестору. И вот 12 декабря 100-процентным владельцем «Татаммония» стал инвестиционно-венчурный фонд (ИВФ) РТ, принадлежащий правительству республики (80% акций, остальные 20% у ВЭБ.РФ).

По данным источника, знакомого с ситуацией, после передачи Татарстаном 80% пакета акций «Аммония» «Азоту» Троценко новый собственник и кредитор планировали завершить дело о банкротстве завода мировой. После этого Троценко должен был выкупить долги завода минеральных удобрений за $900 млн. Есть данные, что параметры будущей сделки обговорили на наблюдательном совете под председательством теперь уже бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в минувшем августе.

После продажи кредитных соглашений предполагалась уступка прав требований на $900 млн, ВЭБ.РФ продал бы Троценко оставшиеся 20% акций «Аммония» по номиналу. Следующим этапом должно стать заключение инвестиционного соглашения, по которому миллиардер вложит в республику 3 млрд рублей (именно столько стоит 80%-ный пакет акций «Аммония», ныне принадлежащий ИВФ РТ).

Срок процедуры наблюдения на «Аммонии», а на нее сразу отвели максимально возможные 7 месяцев, истекает в конце мая. Сделка должна была состояться также в его последних числах.

Однако все не так просто. Дело в том, что вся логистическая инфраструктура завода удобрений — от складов до железной дороги — со времен Ханбикова числится на балансе ООО «Аммоний Агро». И никто не намерен отдавать ее просто так. Одним словом, хочешь мира, готовься к войне.

Битва уже вовсю развернулась в Приволжском райсуде Казани. Фото Максима Платонова

Продал компанию без ведома жены

А битва уже вовсю развернулась в Приволжском райсуде Казани. Начало ей положил, на первый взгляд, полукурьезный иск. Некая Сажида Латыпова подала иск к собственному супругу, жалуясь на то, что он втихаря от нее 10 лет назад продал свою компанию.

Семейный кодекс, о чем прекрасно известно женщине, признает совместной собственностью супругов также и доли в коммерческих компаниях. Однако, ее согласия на продажу никто не спросил. Уже не говоря о том, что муж, по ее мнению, продешевил. Активы «Форвард Групп» на тот момент оценивались не менее чем в 195 млн рублей. И вдруг откуда ни возьмись цена в 511 тыс. рублей за всю компанию (такую сумму письменно оговорил ее супруг). Так совпало, говорит женщина, что Мансур Латыпов избавился от бизнеса, когда брачные отношения между ними фактически сошли на нет. Об обмане истица узнала только в октябре 2019 года, когда случайно открыла пришедшее мужу по почте письмо с судебным решением (он выяснял отношения с новым собственником).

Но дело предстает в ином свете, если присмотреться к личности нового владельца. Как оказалось, Мансур Латыпов передал «Форвард Групп» (с 2006-го он владел этой компанией единолично) Дамиру Алиеву. Речь идет о родном брате недавнего гендиректора «Аммония» Тимура Алиева, который находился у руля его дочернего предприятия «Менделеевсказот». Вообще-то братья Алиевы достаточно близкие родственники Рината Ханбикова: племянники. Но волею судьбы они в конце концов оказались по разные стороны баррикад. Не так проста и сама компания «Форвард Групп»: как никак, она владеет 70% уставника упомянутого «Аммоний Агро».

Впрочем, в «Форвард Групп», как рассказал в суде ее директор Максим Васильев, считают, что муж и жена действуют заодно, разыгрывая публичный спектакль ради пересмотра результата спора между Латыповым и Дамиром Алиевым. Как иначе расценить то, то официально супруги не разведены, да и зарегистрированы на одной жилплощади?

Дело в том, что 9 августа 2018 года идиллии в отношениях Алиева и Латыпова пришел конец. Последний был со скандалом уволен с должности гендиректора, но стал судиться по поводу потери как директорского портфеля, так и компании. Прошел весь путь вплоть до Верховного суда РФ, но тяжбу проиграл. Тут-то эстафетную палочку и подхватила его жена.

Вообще-то братья Алиевы достаточно близкие родственники Рината Ханбикова: племянники. Фото Максима Платонова

Новая команда, пришедшая на «Аммоний», вообще считает происходящее попыткой захвата собственности, контролируемой государством. Об этой точке зрения Приволжский райсуд уведомил заместитель гендиректора — главный инженер завода Александр Владельщиков.

Там тоже убеждены, что цель спора отнюдь не внутрисемейные разборки, а контроль над компанией «Аммоний Агро», обладающей жизненно важной для «Аммония» производственной и логистической железнодорожной инфраструктурой. В том числе той, по которой продукцию «Аммония» отправляют на экспорт. В этом же перечне склады, куда поступает готовая продукция и даже большой строительный городок, доставшийся в наследство от подрядчиков строительства «Аммония» из Поднебесной (а вопрос о строительстве 2-й очереди «Аммония» периодически возникает на повестке дня).

Супруги Латыповы, как отмечает главный инженер «Аммония», уже целое десятилетие не имеют к «Форвард Групп» никакого отношения. Однако может случиться так, что бразды управления производственной инфраструктурой завода окажутся именно в их руках. Он не сомневается, что это может иметь для предприятия крайне негативные последствия.

«За кого вы нас считаете, рассказывая такие истории?!»

Представитель Мансура Латыпова, Шамиль Шарафиев, заявил в Приволжском райсуде, что его доверитель — «простой гражданин», который «строил свои отношения на доверии».

По версии юриста, Латыпов действовал в интересах наследников. «Дело в том, что Мансур Шакирович в то время сильно болел и мог умереть», — поведал он. Якобы по этой причине владелец «Форвард Групп» заключил с Дамиром Алиевым, с которым у него были дружеские отношения, устное соглашение (и этот «контракт» действовал до 2018 года). Заключался он в следующем: Латыпов держит в тайне от всех, включая членов семьи, факт болезни. В то же время передает часть капитала в своей компании Алиеву с условием, что до своей смерти фактически продолжает управлять и оставаться собственником компании. «Иначе какой смысл был просто так дарить долю в предприятии, которое приносит прибыль?», — задал риторический вопрос Шарафиев.

По его словам, вопрос о выплате действительной стоимости доли Латыпову никогда не поднимался. Не было даже оплаты входа Алиева: 1 тысячи рублей (за первоначальную 1/511 доли). Потому что цели сменить собственника не было: Алиев должен был оставаться номинальным руководителем. Это, по сути, было как завещание. В случае его смерти Алиев должен был стать фактическим руководителем и выплатить действительную стоимость доли семье. Однако Латыпов, к счастью, в конце концов выздоровел.

Иски в арбитражный и районный суды схожи как две капли воды. Фото Максима Платонова

Судья поинтересовался не хочет ли Алиев сейчас выплатить стоимость доли Латыпову — тогда бы можно было прекратить производство по делу. Камалова сообщила, что этот вопрос ей нужно обсудить со своей доверительницей, которая ранее настаивала именно на возврате доли. Что же касается «Менделееввсказота», у его представителя это предложение вызвало негативную реакцию.

По словам Альфреда Низамиева, срок для выплаты доли (а закон отводит на это 3 месяца) давным-давно истек. У Латыпова были все возможности для защиты: бизнесмен 10 лет после передачи доли, до 2018 года, исполнял обязанности гендиректора «Форвард Групп». «Он не лежал прикованный к кровати. О смерти речь не шла. Только в судебном заседании стали драматизировать ситуацию», — заметил он.

В 2010 году Латыпов добровольно подал заявление о выходе. Подписал протокол общего собрания, в котором была обозначена сумма, на выплату которой он был согласен в связи с выходом: 510 тыс. рублей. «Человек прекрасно понимал, что делает», — полагает Низамиев. По его словам, пока Латыпов в 2018 году не лишился должности директора, его все устраивало.

Арбитраж уже подробно изучил все доводы. Низамиев рассказал, что, услышав эти аргументы, судьи окружного суда прямо спросили: «Вы за кого нас считаете, рассказывая такие истории?!». Представитель «Менделеевсказота» убежден, что все срежиссировано противной стороной. Иски в арбитражный и районный суды схожи как две капли воды. В последнее только добавили про семейное право…

«Искусственное создание условий для наблюдения…»

Впрочем, этим дело не ограничилось: по заявлению АО «Газпром межрегионгаз Казань» (напомним, общество возглавляет Ринат Ханбиков) арбитраж ввел в ООО «Форвард Групп» начальную стадию банкротства — наблюдение.

Кредитор ссылался на решение татарстанского арбитража от 8 июля прошлого года, удовлетворившего его иск по взысканию 377,5 тыс. рублей долга и 4,7 тыс. рублей процентов. Это решение «устояло» в последующих судебных инстанциях. Тем не менее 30 декабря прошлого года Арбитражный суд РТ отказался признать «Форвард Групп» несостоятельным. Должник 20 ноября представил в доказательство погашения задолженности платежку на общую сумму 382,2 тыс. рублей.

«Газпром межрегионгаз Казань» представил суду свою платежку — о возврате этих средств обратно на расчетный счет должнику «в связи с нарушением очередности расчетов с кредиторами». Фото: yandex.ru (kalynevich)

Но 18 декабря «Газпром межрегионгаз Казань» представил суду свою платежку — о возврате этих средств обратно на расчетный счет должнику «в связи с нарушением очередности расчетов с кредиторами». По его мнению, «Форвард Групп» неплатежеспособен. Два кредитора — ООО «ЮА «Правовой успех» и ООО «Резерв Актив», а также сам должник опубликовали 5 июля и 16 октября на Федресурсе сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.

Суд тогда принял сторону «Форвард Групп», считавшего, что кредитор добивается не возврата задолженности, а искусственно создает условия для введения наблюдения и долг остается «фактически искусственно непогашенным». В том числе потому что этому препятствовал сам кредитор, который дважды возвращал «Форвард Групп» перечисленные в его адрес средства.

Однако 13 февраля 11-й Арбитражный апелляционный суд в Самаре все-таки ввел в отношении оппонента газовиков наблюдение. Уже спустя считанные дни, 18 февраля арбитражный управляющий «Форвард Групп», член ААУ «Гарантия» Джигит Кадагазов заявил о намерении участвовать в деле в Приволжском райсуде Казани третьим лицом, причем явился на процесс лично. Суд его ходатайство удовлетворил.

Осведомленный источник называет это удачным маневром команды Ханбикова. «Еще бы: из-за долга в 300 тыс. рублей в компании с активами более чем в 20 млн рублей ввели процедуру банкротства, пусть и начальную!», — говорит он. Одним словом, «Форвард Групп» вот-вот (при последующих процедурах) сможет «рулить» арбитражный управляющий, предложенный «Газпром межрегионгаз Казань». И, само собой, в рамках банкротства он также может потребовать признать недействительной продажу доли в компании.

Сажида Латыпова vs Роман Троценко

Между тем «СДС Азот» Романа Троценко Приволжский райсуд Казани еще 30 января привлек в соответчики. Сажида Латыпова, как уведомила суд ее адвокат Рушана Камалова, убеждена, что ее иск нельзя рассматривать без тех, кому ныне принадлежит «Форвард Групп»: ООО «Менделеевсказот» (99 процентов) и АО «СДС Азот» (1 процент). Тот факт, что Дамир Алиев продал компанию уже в момент нынешнего судебного разбирательства, она расценивает как целенаправленный вывод имущества.

Пока же ее адвокат собирает этому доказательства. Регистрационное дело по поводу последнего отчуждения долей «Форвард Групп» уже поступило в суд. Теперь Камалова запрашивает сам договор купли-продажи у заверившего его московского нотариуса Алексея Парамонова и участников сделки.

«Менделеевсказот» не оставляет попыток добиться передачи дела на рассмотрение в Арбитражный суд РТ. Фото mazot.narod.ru

Между тем 18 февраля Латыпова подала в Приволжский райсуд еще один иск: теперь уже о признании недействительной последующей цепочки сделок: продаже Алиевым долей в уставном капитале «Форвард Групп» «Менделевсказоту» и СДС «Азот». Ее адвокат ходатайствует об объединении первоначального и нового дел.

В свою очередь «Менделеевсказот» не оставляет попыток добиться передачи дела на рассмотрение в Арбитражный суд РТ. Он мотивирует это тем, что все корпоративные споры подведомственны ему. Исключением могут быть только тяжбы, связанные с разделом. А в этом случае никто ничего не делит.

Более того, юрист «Менделеевсказота» Альфред Низамиев заметил, что татарстанский арбитраж уже рассматривал аналогичный иск: не добившись восстановления корпоративного контроля, Латыпов и К стремятся достичь этого другим способом. По его мнению, они обратились к семейному праву, чтобы увести это дело из арбитражного суда, где оно не «выгорело», в районный. Представители Дамира Алиева и «Форвард Групп» его поддержали.

В свою очередь, адвокат Латыповой заметила, что после того как доля вернется в общее совместное пользование, супруга как раз займется ее разделом. Она напомнила, что вопрос о подсудности этого разбирательства уже ставился. Приволжский райсуд пришел к выводу, что этот спор должен разбирать именно суд общей юрисдикции. Верховный суд РТ в ответ на частную жалобу с этим согласился. В итоге 17 марта Приволжский райсуд в очередной раз отказал в ходатайстве «Менделеевсказота» и СДС «Азот» о передаче дела в арбитраж…

Очередное заседание по делу, а равно и новому иску Латыповой назначены на 30 марта. Однако, на сайте Приволжского райсуда сообщается, что в связи с угрозой распространения коронавируса судебные заседания по рассмотрению гражданских и административных дел с 23 марта по 10 апреля включительно, будут отложены. Исключения будут сделаны только для дел безотлагательного характера.