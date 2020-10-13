«Нам бизнес заблокировали!»: цветочная бизнес-драма развернулась под Казанью

Пандемия коронавируса и конфликт между арендатором и собственником теплиц в Богородском грозят гибелью бизнес-проекту фермеров из Татарстана

Как стало известно «Реальному времени», в Татарстане продаются знаменитые своими цветами теплицы в Богородском, комплекс оценили в 79 млн рублей. Продает предприятие компания из структур Александра Синельникова — экс-владельца ООО «Фоника Гипс», обанкротившегося после взрыва на руднике в Сюкеево. Бизнесмен выставил за дверь арендатора, который успел крупно вложиться в ремонт теплицы. И теперь предлагает купить не только площади, но и налаженный местным фермером «удачный и прибыльный» цветочный бизнес.

«Готовый бизнес» на миллион в месяц



«Удачный и Прибыльный бизнес в виде Теплицы — 13 101 кв. м.» (орфография объявления сохранена), расположенный на участке площадью 3,3 га и входящий в «состав тепличного комбината» выставлен на продажу в Казани.

В комплексе идут вторая — рассадная — теплица, офисные помещения, газовая котельная, трансформаторная подстанция, артезианская скважина и «готовый проект и фундамент под строительство дополнительной площади в 1 200 кв. м под тепличный комплекс». В качестве бонусов перечислены «трудовые ресурсы» в Богородском «с населением 2,5 тыс. человек», близость к столице республики (всего 15 км до Казани) и проходящая вдоль продаваемого участка федеральная трасса М-7.

Риелтор из агентства недвижимости «Янус» в телефонном разговоре заверила корреспондента «Реального времени», позвонившего от имени потенциального покупателя, что при личной встрече с собственником недвижимости возможен торг, а также может быть достигнута договоренность не о покупке, а об аренде тепличного комплекса.

— Миллион в месяц плюс коммуналка, — обозначила она размер арендной платы.

«Увидев объявление, мы побежали в прокуратуру»

Тем временем в Сеть попала шокирующая видеозапись, на которой некий мужчина в присутствии сотрудника полиции препятствует арендатору этой самой теплицы вывезти его имущество — цветы и вещи, утверждая, что оно «находится в залоге».

— 1 октября 2019 года мы заключили договор аренды с ООО «Резонанс» — собственником теплицы в Богородском на улице Новой, — рассказал «Реальному времени» фермер Павел Владимиров, представляющий КФХ Полины Владимировой. — Теплица была в ужасном состоянии — ни столов, ничего. Мы заехали туда, до весны мы ее оборудовали, заполнили, вырастили цветы. У нас своя клиентская база, заказы были, мы работаем с другими регионами — с Марий Эл, Чувашией… И тут бац — пандемия! Рынки закрылись, цветы было невозможно продать. Даже день открытых дверей мы не смогли провести.

30 июня, по словам Владимирова, КФХ, у которого не было возможности заплатить за аренду, направило в ООО «Резонанс» письмо со ссылками на действующее законодательство, согласно которому владельцы недвижимости были обязаны продлить договоры аренды в связи с пандемией. Но арендодатель проигнорировал это письмо.

— В итоге 17 августа ООО «Резонанс» ограничило нам доступ в теплицу, и что там происходило, проводились ли полив и продажа цветов, мы не знали, — вспоминает Владимиров. — Нам бизнес заблокировали! Пик продаж у нас приходится обычно на май — июнь, а тут в связи с пандемией торговля была не ахти какая, а в августе — октябре нам торговать не дали. Приезжали оптовики с деньгами, говорили: «Ребята, мы хотим цветы купить», — а хозяева теплицы отвечали: «Нет, нельзя, на карантин закрыто». Просто вредничали, по сути. И из-за этого мы второй сезон потеряли. Могли бы спокойно и рассчитаться по долгам, и дальше работать. Не вышло. Сейчас мы получили уведомление об освобождении теплицы до 15 октября, но это невозможно сделать. Они нам препятствуют, каждый день заявление в полицию пишем. С мертвой точки сдвинулось только после заявления в прокуратуру.

По словам Владимирова, для ухода за цветами арендодатели наняли работников, которые производили полив, но не опрыскивали и не обрабатывали их, как положено. А еще, по его словам, собственники теплицы якобы продавали цветы, получая от покупателей деньги на счет специально созданного ИП, и не зачли полученные при этом средства в счет долга.

— Увидев объявление о продаже готового бизнеса, мы побежали в прокуратуру, — подытожил Владимиров. — С помощью прокуратуры и полиции удалось попасть в теплицу и начать вывозить имущество.

«Увидев объявление о продаже готового бизнеса, мы побежали в прокуратуру», — подытожил Владимиров. Фото: avito.ru

«Это обычный спор хозяйствующих субъектов»

— Это не имеет никакого отношения к пандемии, — возразил на рассказ Павла Владимирова Рамиль Ахметгалиев — представитель ООО «Резонанс», к которому переадресовал с вопросами «Реальное время» гендиректор компании Ирек Махмутов. — Да, у нас государство не настолько поддерживает бизнес в условиях пандемии, как это делается в западных странах. Но и относить все проблемы на коронавирус, как это многие стали делать, нельзя. Сейчас все «косят» на пандемию, но ведь не должно быть так, что один бизнес под этим предлогом освобождают от обязательств за счет другого бизнеса!

По словам Ахметгалиева, долги у арендатора Владимирова образовались задолго до ковидного бизнес-апокалипсиса:

— Человек с прошлого года за аренду не платит! Мы давали ему время, возможность работать, платили за коммунальные услуги, а человек весной продает товар, а долг не гасит! А по поводу удержания цветов — есть видео, где он их вывозит. Хотя товар в залоге — у нас договор такой. Для нас это — рядовой спор хозяйствующих субъектов, который мы готовы урегулировать путем соглашения мирового соглашения. Есть дело в Арбитражном суде, там, кстати, есть еще иск и от АО «Газпром межрегионгаз Казань» на крупную сумму — за газ они тоже не платили.

Представитель ООО «Резонанс» сказал «Реальному времени», что пока полностью не ознакомился со всеми деталями, касающимися этого спора хозяйствующих субъектов, но по завершении их анализа будет готов более подробно прокомментировать ситуацию. Редакция, в свою очередь, готова предоставить такую возможность.



В Арбитражном суде республики сейчас рассматриваются два иска к КФХ Полины Владимировой. Фото: Максим Платонов

Суть дела — в суде

В Арбитражном суде республики сейчас рассматриваются два иска к КФХ Полины Владимировой.

Один — от ООО «Резонанс» — на общую сумму 31,5 млн рублей (9 млн рублей — арендная плата, 19,8 млн — проценты за пользование чужими денежными средствами и 2,69 млн — задолженность по оплате коммунальных услуг). Исковое заявление принято к производству 28 сентября, первое заседание по делу назначено на 21 октября.

Второе исковое заявление — от АО «Газпром межрегионгаз Казань» — принято к производству 1 октября. Общая сумма иска — 839 тыс. рублей, в том числе основной долг — 808,1 тыс. рублей. Первое заседание — 2 ноября.

Ни по первому, ни по второму иску судом не вынесено каких-либо решений, например, об аресте имущества должника.

Ни по первому, ни по второму иску судом не вынесено каких-либо решений, например, об аресте имущества должника. Фото: evening-kazan.ru

Большие убытки и далеко идущие связи

Не сладко все и у собственника тепличного хозяйства. Судя по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Резонанс», зарегистрированное в Богородском, переживает не лучшие времена. И проблемы у компании начались гораздо раньше, чем в Россию пришел COVID-19.

ООО «Резонанс», являющееся дочерним предприятием московского АО «Промышленная строительно-инвестиционная компания» и обладающее уставным капиталом в 73,4 млн рублей, завершило 2019 год с чистым убытком в 1,67 млн рублей. Убыточным оно было и в 2018 году (чистый убыток — 3,5 млн), и в 2017-м (6,5 млн). За последние 12 месяцев оно не проявляет признаков хозяйственной деятельности и по официальным данным состоит из одного сотрудника — гендиректора Ирека Махмутова.

АО «Промышленная строительно-инвестиционная компания», как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», 2019 год завершило почти с 8-миллионным убытком, и это не рекорд: в 2017 году убытки предприятия превысили 166,5 млн. В нем также всего один сотрудник — гендиректор Елена Сиротина. Учредителем этой компании выступает ООО «Юком-С», а бенефициаром последнего — Александр Синельников, который также через ряд аффилированных компаний владел ООО «Фоника Гипс».

Протест и протокол

Старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев подтвердил «Реальному времени», что 4 октября в полицию Пестрецов поступило заявление о принятии мер в отношении гражданина, который не возвращает вещи, находящиеся на территории теплицы в Богородском. В полиции вынесли отказ в возбуждении дела об административном правонарушении, однако по результатам прокурорской проверки факты подтвердились, и прокуратура опротестовала отказ и внесла в адрес начальника Отдела МВД России по Пестречинскому району представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 12 октября полицейские составили протокол на заместителя гендиректора ООО «Резонанс» Линара Галеева по факту самоуправства.

— В настоящее время КФХ Владимировой продолжается вывоз имущества, — сообщил Руслан Галиев.

— Здесь речь идет о споре двух хозяйствующих субъектов, предпринимателей. На стороне кого-то мы не можем выступать, — сообщил «Реальному времени» пресс-секретарь уполномоченного при президенте РТ по защите прав предпринимателей Александр Андреев. — В таких случаях мы призываем решать конфликт путем переговоров. Если же одна из сторон занимается самоуправством, то можно обратиться в прокуратуру, которая даст правовую оценку действиям. В некоторых случаях, когда обе стороны настроены на решение спора, медиация показывает отличные результаты, но зачастую собственники отказываются идти на переговоры, так как они сами оказываются в сложной ситуации — банки требуют от них возврата кредитов, а доходы во время карантинных мероприятий сильно упали. Иногда собственники идут на противоправные меры, такие, как ограничение деятельности арендаторов, опечатывание торговых площадей должника и даже вывоз товаров, что является самоуправством.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.