Картель вышел боком участнику госзаказа на ремонт татарстанской инфекционки и лабораторий вуза

Стройфирме, «подсевшей» в пандемию, нечем заплатить почти миллионный штраф за поддержание цены на торгах

Фото: Максим Платонов

Вдвое снизили размер штрафных санкций за участие в сговоре на торгах московско-казанскому ООО «Сервис-Строй» татарстанские антимонопольщики. Причина — его тяжелое материальное положение. Точно также поступил и арбитраж, в котором стройфирма обжаловала размер уже секвестированного наказания. Но и без того признанной в нарушении компании нечем заплатить почти что миллионный оборотный штраф. Пандемия принесла одни убытки: заказчики едва ли не поголовно перестали платить за работу, ее объемы снизились, а сотрудники массово болели. Как результат, на расчетных счетах нет денег. Между тем, участников сговоров в сфере госзаказа антимонопольщики ловят едва ли не пачками, а их последователей меньше не становится.

Снизить с 1,2 млн рублей до 100 тысяч

ООО «Сервис-Строй» пытается в судебном порядке добиться снижения для себя штрафных санкций. 13 октября прошлого года Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало эту стройфирму виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ («Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения»). В качестве наказания ей тогда был назначен оборотый штраф: 1 195 222 рубля с копейками.

Как известно, Административный кодекс в таких случаях предусматривает для юрлиц денежное наказание в размере от одной десятой до одной второй начальной стоимости предмета торгов. При этом санкции не должны превышать четверть совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг) и в то же время не могут составить меньше 100 тыс рублей. Судя по всему, «Сервис-Строй» оценил ранее назначенный ему штраф как неподъемный для себя и пошел в суд. А именно: он просил снять с него лишь «минималку»: 100 тысяч.

13 октября прошлого года Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану признало эту стройфирму виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ. Фото: Роман Хасаев

«Держали» цену на четырех аукционах

Суд при рассмотрении дела отметил, что правонарушение, на котором «поймали» «Сервис-Строй», малозначительным никак не назовешь. УФАС по РТ 13 декабря 2019 года возбудило против этой компании и ООО «Версус» дело по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции». А именно: компании подозревали в том, что они заключили между собой картельное соглашение, направленное на снижение цены на торгах.

В поле зрения антимонопольщиков тогда попали четыре электронных аукциона, информация о которых была размещена на официальном сайте РФ zakupki.gov.ru. Во всех случаях речь шла о ремонте в Казани: лабораторий в учебном здании № 2, а также лаборатории защиты растений и семеноводства на улице Ферма-2, д. 53, помещений в учебном здании ФГБОУ ВО Казанского ГАУ № 1 на улице К. Маркса, д. 65. Заказчиком трех из четырех закупок был Казанский государственный аграрный университет, а четвертым — Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора А.Ф. Агафонова.

В упомянутых торгах участвовал как «Версус», так и «Сервис-Строй». Аукционы состоялись в 2018-2019 годах. При их общей начальной максимальной цене в 7 968 148,74 рублей контракты были подписаны на 7 917 538 рублей. В том числе в двух тендерах стоимостью свыше 5 785 104 рублей победителем стало ООО «Версус», еще пару контрактов на сумму и того же меньше, 2 132 434 рублей, подписало ООО «Сервис-Строй».

Как позже отметили в УФАС, подав в ходе аукционов по одному ценовому предложению, они отказывались от дальнейшей конкурентной борьбы. В результате начальная цена во всех этих случаях снижалась не больше, чем на 1 процент. Тогда как в аукционах с более широким представительством эти же игроки строительно-ремонтного рынка вели себя по-другому: сбивали цену заказа более чем на 30 процентов.

Заказчиком трех из четырех закупок был Казанский государственный аграрный университет. Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Начав разбираться в этом деле, антимонопольщики установили, что «Версус» и «Сервис-Строй» при подаче заявок на торги пользовались единой инфраструктурой для выхода в интернет. Их заявки и последующие ценовые предложения были поданы с одного и того же IP адреса, из офиса в Казани, который не совпадает с их юридическим местонахождением.

Более того, в этих заявках совпадали имя учетной записи, создавшей файл и изменившей ее. Да и email при аккредитации на ЭТП они использовали одинаковый. Упомянутые аукционы проходили в разные дни, у них была разная начальная цена. Но у «заговорщиков» всегда была одна и та же модель поведения. Компании между собой фактически не конкурировали. УФАС пришло к выводу, что они стали участниками картеля и намеренно поддерживали высокие для исполнителей цены на торгах.

ООО «Сервис-Строй» изначально вообще-то имело московскую «прописку». А именно, располагался в Зеленограде. Руководителем и бенефициаром был назван Руслан Мусаев. Но ФНС признала сведения о компании в ЕГРЮЛ недостоверными. В частности, по ее информации, компания отсутствует по юридическому адресу.

В конце 2019 года «Сервис-Строй» показал изменения адреса своего местонахождения: им значился уже офис на ул. Пушкина в Казани. Но в конце 2020 года сменился и он: на офис на улице Лево-Булачной. Тогда же поменялся и директор: им стала Ирина Феоктистова. К слову, согласно СПАРК-Интерфакс с 31 мая этого года в том же самом офисе находится и ране упомянутое ООО «Версус». И руководит им все та же Феоктистова. При этом бенефициары у обществ названы разные.

«Сервис-Строй» просил снизить размер штрафа, ссылаясь на то, что сговор организовал не он и всячески содействовал УФАС при проведении проверки. Фото: smolenskcci.ru

Одно смягчающее обстоятельство

«Сервис-Строй» просил снизить размер штрафа, ссылаясь на смягчающие обстоятельства, которые антимонопольная служба не учла. Как-то: то, что правонарушение он совершил впервые, раскаялся и полностью признал вину. Сговор организовал не он и всячески содействовал УФАС при проведении проверки, предоставил все запрошенные документы. Одним словом, «Сервис-Строй» надеялся, что может рассчитывать на некоторые послабления.

К слову, свою вину он признал еще на стадии рассмотрения дела, согласился с принятым УФАС решением. И постановление антимонопольной службы по существу «Сервис-Строй» не оспаривал: боролся только за снижение суммы наказания. Компания отмечала, что пандемия нанесла непоправимый ущерб ее хозяйственной деятельности. К этому привели неплатежи со стороны заказчиков, снижение объемов работ и массовая болезнь сотрудников. Как следствие, на расчетных счетах нет денег на оплату штрафа.

И действительно, согласно справочной системе СПАРК-Интерфакс, в 2020 году «Сервис-Строй» выручил всего 3,5 млн рублей. Указано, что госконтракты составляют в его выручке значительную долю. При этом его чистая прибыль составила 787 тысяч. Антимонопольная служба в ответ заявила, что содействие при проведении проверки прямая обязанность любой компании — особых заслуг в этом нет. Но суд с ней не согласился. По его мнению, такое содействие было все же вызвано добросовестным поведением «Сервис-Строя». И это смягчающее обстоятельство.

За участие в сговоре придется выложить почти миллион рублей. Таков вердикт окружного суда. Фото: Ирина Плотникова

Ниже низшего предела

Антимонопольная служба насчитала «Сервис-Строю» 1195 221 рублей штрафа. В расчет была взята его выручка за 2018 год (125 383 000 рублей) и этот же показатель на рынке — 7 968 148,74 рубля. При этом в связи с тяжелым имущественным положением компании УФАС посчитало возможным снизить величину санкций вдвое. Изначальный оборотный штраф вообще-то составлял 1992 037 рублей с корейками. КоАП это предполагает: штраф, налагаемый на юрлицо, может быть уменьшен на одну восьмую разности его максимального значения за это правонарушение, и минимального. Точно также поступил и суд. С учетом смягчающего обстоятельства он назначил компании материальное наказанием в 996 018,59 рубля. Оснований для того, чтобы снизить эту сумму до символических 100 тыс. рублей он не нашел. Как отмечается в решении, санкции в этом случае и так были снижены ниже низшего предела.

Одним словом, за участие в сговоре придется выложить почти миллион рублей. Таков вердикт окружного суда — уже третьей по счету судебной инстанции, которую прошел «Сервис-Строй». Узнать мнение самой компании по поводу исхода спора и перспектив дальнейшей тяжбы не удалось. По прежнему телефону, указанному в СПАРК-Интерфакс корреспонденту «Реального времени» подтвердили, что это компания «Сервис-Строй», у которой директор Мусаев.

Но от заявления в арбитраж по поводу штрафа там поспешили откреститься. «Не подавали. Мы в разбирательстве не участвовали. Это вообще, может быть, действовали не мы», — сообщил женский голос на том конце провода. По телефону же, указанному как контакт ООО «Версус», на просьбу пригласить Ирину Феоктистову, ответили: «Вы ошиблись номером».

В конце 2018 года «Каздорстрой» за устный картельный сговор получил внушительный штраф на 52 млн рублей. Фото: Олег Тихонов

И 50 млн не потолок

Строительные компании нашей республики выявлением такого рода сговоров при розыгрыше госзаказа не удивишь. И штрафы по ним зачастую выносятся рекордные. Как рассказывало «Реальное время», в конце 2018 года «Каздорстрой» за устный картельный сговор получил внушительный штраф на 52 млн рублей, а еще две участвовавшие в этом соглашении компании из Набережных Челнов ООО «РБР-групп» и ООО «РБР 16» были материально наказаны на 18 млн рублей. Общий размер штрафных санкций составил 70 млн рублей.

Этот крупный игрок тогда выиграл в автограде госконтракт на ремонт дорожно-уличной сети стоимостью 345 млн рублей. Бюджет Татарстана в результате потратил на 1,8 млн рублей больше, чем мог бы. В прошлом году схожая ситуация возникла с другими участниками рынка дорожного строительства республики. Тогда в картельном сговоре заподозрили трех татарстанских подрядчиков «Агарум», «Инвестстройпроект» и «Экостройинжиниринг».

Все три аффилированные, по мнению антимонопольщиков, компании участвовали в одних и тех же торгах по ремонту федеральных трасс на общую сумму 275 млн рублей. В УФАС по РТ отметили единую стилистику заявок, один IP-адрес, с которого подавались ценовые предложения, и даже одну электронную почту. За три года упомянутые компании набрали портфель госзаказов на 2 млрд рублей и нарастили выручку в десятки раз.

По словам Цариковского, для картельных соглашений сфера строительства с ее обычно большими объемами и дорогими проектами просто «идеальная история». Фото fas.gov.ru

Всегда подозрительно минимальное снижение цены

В начале этого года замглавы ФАС Андрей Цариковский в интервью «Российской газете» отмечал, что за последние три года недобросовестные строители получили из бюджета 85 млрд рублей. Без их махинаций на те же деньги можно было бы построить гораздо больше дорог, школ и детсадов. Строительство называют отраслью-лидером по количеству картелей. По словам Цариковского, для таких соглашений эта сфера с ее обычно большими объемами и дорогими проектами просто «идеальная история».

ФАС, как выяснилось, оценивает торги по более чем 40 маркерам. «Всегда подозрительным является минимальное снижение цены. Или «карусель» на лотах: когда 8 участников и 8 торгов, и на первых выиграл первый участник, на вторых второй, на третьих третий... Или, например, мы видим, что выигравший участник берет на субподряд проигравшего, который особо и не сопротивлялся на торгах. Значит, между ними может быть предварительная договоренность», — рассказывал заместитель руководителя ФАС, покинувший пост в июне этого года.