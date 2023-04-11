Конкурсник «МЭЛТа» банкротит покойного владельца фирмы-должника

В деле о банкротстве некогда крупнейшего в Татарстане торговца компьютерной техникой наметился новый поворот

Как выяснило «Реальное время», в борьбе бывших бизнес-партнеров, основавших в свое время крупнейшую в Татарстане компанию по торговле компьютерной техникой, появился новый эпизод. Конкурсный управляющий ООО «МЭЛТ» намерен добиваться признания финансовой несостоятельности для умершего руководителя и владельца контрагента фирмы — казанского ООО «Спектр». Подробнее об уникальном для республики случае банкротства покойника, сложном «пасьянсе» из обязательств и взаимных претензий контрагентов, а также о перспективах взыскать 10 млн рублей с должника «с того света» в конкурсную массу разорившегося поставщика — в нашем материале.

«Жизнь» после смерти



Конкурсник «клона» известного татарстанского поставщика компьютерной техники — зарегистрированного Альмиром Ханеевым и Русланом Баязитовым в 2014 году ООО «МЭЛТ» — подал в Арбитражный суд РТ заявление о признании банкротом покойного директора контрагента фирмы ООО «Спектр» Фарида Кадырова. Пока это заявление оставлено без движения — суд ждет от конкурсного управляющего Рузеля Кашапова доказательств уплаты госпошлины. Как пояснил «Реальному времени» Альмир Ханеев, действия конкурсника продиктованы законом, а кроме того, могут дать результат:

— Он обязан предпринять все предусмотренные законом действия к возвращению в конкурсную массу сумм, которые компания должна была получить, но не получила за исполнение обязательств по договорам поставки.

По мнению представителя ООО «МЭЛТ», в случае посмертного признания Фарида Кадырова банкротом шансы кредиторов ООО «МЭЛТ» получить свои деньги повышаются: по данным компании, Кадыров владел достаточно ценной недвижимостью, которой достаточно, чтобы покрыть долг ООО «Спектр».

Конкурсник «клона» известного поставщика компьютерной техники — «МЭЛТ» — добивается банкротства покойного директора фирмы-контрагента. Фото: crn.ru

Долги посредника

Принадлежавшее покойному Фариду Кадырову предприятие было зарегистрировано в 2015 году, а спустя год заключило с крупной энергетической компанией девять госконтрактов общей стоимостью 1,77 млн рублей на поставку компьютерного оборудования. Это оборудование ООО «Спектр» закупило у ООО «МЭЛТ», сыграв роль фирмы-прокладки при освоении бюджетных денег, а затем фактически прекратило деятельность: 2016 год, согласно данным из открытых источников, фирма завершила с выручкой в 18 млн рублей и чистым убытком в 49 тысяч, а начиная с 2017-го не подавала признаков активности и в 2020-м была исключена из ЕГРЮЛ в связи наличием сведений, в отношении которых внесена запись о недостоверности.

В дальнейшем деятельностью ООО «Спектр» заинтересовались правоохранительные органы, было инициировано расследование.

— Нам неизвестны подробности, — говорит Альмир Ханеев. — Меня вызывали к следователю по этому поводу, однако в это время меня не было в стране. А впоследствии мне устно сообщили о прекращении расследования. Тогда же я узнал о смерти Кадырова — якобы он покончил с собой. Отказ в возбуждении уголовного дела я не оспаривал.

За фирму директор отвечает

Смерть Фарида Кадырова спутала все карты участникам другого судебного дела. Дело в том, что в январе 2019 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск зарегистрированного в 2014 году ООО «МЭЛТ» к ООО «Спектр» стоимостью 10,64 млн рублей. В эту сумму входила задолженность «Спектра» по нескольким договорам поставки оборудования, заключенным в 2015 году, а также неустойка за нарушение сроков оплаты товара.

Поскольку на тот момент у ООО «Спектр» не имелось ни имущества, ни денег, взыскать эту сумму с должника было нереально. Однако с 2017 года федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» был дополнен статьей, согласно которой контролирующие лица по заявлению кредитора могут быть привлечены к субсидиарной ответственности за неисполнение обязательств ООО, исключенного из ЕГРЮЛ, если такие лица действовали недобросовестно или неразумно. И ООО «МЭЛТ» номер два воспользовалось этой возможностью — в марте 2022 года компания подала иск в Арбитражный суд РТ к Фариду Кадырову о взыскании убытков в размере 10,72 млн рублей.

В январе 2019 года Арбитражный суд РТ удовлетворил иск зарегистрированного в 2014 году ООО «МЭЛТ» к ООО «Спектр» стоимостью 10,64 млн рублей. Фото: Максим Платонов

В рамках этого арбитражного дела было установлено, что после вступления в феврале 2019 года в законную силу решения суда о взыскании с ООО «Спектр» в пользу ООО «МЭЛТ» 10,64 млн рублей последнему был выдан исполнительный лист, и по нему судебными приставами-исполнителями возбуждено исполнительное производство, однако задолженность не была возмещена, зато было выявлено, что сведения об адресе ООО «Спектр» в ЕГРЮЛ недостоверны. В результате компанию, единственным бенефициаром и руководителем являлся Кадыров, исключили из ЕГРЮЛ и она перестала существовать, не погасив долги.



При таких обстоятельствах в июле 2022 года иск ООО «МЭЛТ» к Фариду Кадырову был удовлетворен.

Успех в апелляции

А 4 апреля 2023 года Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре рассмотрел апелляционную жалобу ООО «МЭЛТ» номер один, зарегистрированного в 1994 году (ИНН 1655014581), решение Арбитражного суда РТ от 20 декабря 2022 года, отказавшего в иске о признании недействительными сделок по договорам с ООО «Теххаус», по которым в эту фирму ушло почти 22,5 млн рублей, и вынес решение в пользу ООО «МЭЛТ».

По делу принят новый судебный акт — договоры субподряда и дополнительные соглашения с ООО «Теххаус» признаны недействительными, субподрядчика обязали вернуть контрагенту 22,49 млн рублей. А Арбитражный суд РТ принял на днях к рассмотрению еще два исковых заявления: Дианы Насибуллиной, финансового управляющего бывшего топ-менеджера ООО «МЭЛТ» Евгения Самарского, к ООО «Теххаус» — о признании уже признанных однажды недействительными договоров субподряда и дополнительных соглашений и взыскании с ООО «Теххаус» в пользу ООО «МЭЛТ» все тех же 22,49 млн рублей и Альмира Ханеева к ООО «Теххаус» о взыскании 166,67 тыс. рублей убытков в пользу ООО «МЭЛТ» (ИНН 1655014581).

В отличие от ситуации со «Спектром», все шансы получить с ООО «Теххаус» причитающиеся по суду деньги у кредиторов имеются. По информации из открытых источников, финансовое состояние этой компании, учрежденной в марте 2016 года бывшим гендиректором ООО «МЭЛТ Закамье» Сергеем Осиповым, вполне стабильно. Ее доходы несколько сократились в ковидные годы, однако 2021 год она завершила с чистой прибылью в 20,6 5 млн рублей и выручкой в 706,8 миллиона. Компания, в выручке которой в 2018 году доля госконтрактов составила почти 20%, в 2021-м снизила ее до 3,7% (заказчиками стали ФГБУ «РЭА» Минэнерго России и ТФОМС РТ).

Фото: it-th.ru

Еще один гендиректор-банкрот

Тем временем конкурсный управляющий признанного банкротом экс-гендиректора ООО «МЭЛТ» Евгения Самарского выставил на продажу его имущество.

На торги были выставлены автомобиль Mazda CX-7 2011 года выпуска черного цвета, с АКПП и кожаным салоном — за 724,8 тыс. рублей, автомобиль Hyundai Accent 2004 года выпуска — за 94,6 тыс. рублей и двухкомнатная квартира площадью 42,8 кв. м в доме по ул. Профессора Камая — за 4,708 млн рублей.

Покупателей на это имущество пока не нашлось, цены на лоты начали снижаться. Квартира, к примеру, на сегодня предлагается уже за 4,301 млн рублей.