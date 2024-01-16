«В каждом таком деле велик риск коррупции»: казанская скорая заплатила за то, что спешила доставить пациента

Водитель казанской скорой стал жертвой «неконкретных» Правил дорожного движения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

235 тысяч рублей заплатит водитель Казанской станции скорой медицинской помощи за то, что ему не уступил дорогу водитель автомобиля, принадлежащего структурному подразделению администрации Верхнеуслонского района. Несмотря на то, что нарушение Правил дорожного движения водителем легковой машины, которое привело к аварии, было зарегистрировано сотрудниками ГИБДД, материальную ответственность за ее последствия суд разделил между обоими участниками столкновения. Материал «Реального времени» — о логике Фемиды, «вариативном» пункте действующих ПДД и их «коррупционной составляющей».

ГИБДД не того «назначила» виноватым



В декабре 2023 года по решению Арбитражного суда Республики Татарстан Казанская станция скорой помощи выплатила казанскому ООО «Атлас» 235 тыс. рублей — компенсацию ущерба, причиненного в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Эту сумму медицинское учреждение, в свою очередь, взыскало с водителя Леонида Саморядова, машину которого на перекрестке протаранил двигавшийся на зеленый сигнал светофора и не заметивший мчавшуюся со спецсигналами скорую Ford Mondeo Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района. Выплачивать долг мужчина будет частями до 2027 года — из его зарплаты в пользу работодателя будут ежемесячно вычитать по 10 тыс. рублей.

Это происшествие описано уже в нескольких судебных решениях. 11 марта 2022 года карета скорой помощи, в которой, кроме водителя, находились малолетний пациент, его мать и двое фельдшеров, двигалась по улице Туфана Миннуллина с включенными проблесковыми маячками и звуковым спецсигналом. На пересечении с улицей Тихомирнова водитель желтого «Форда Транзит» рассчитывал, что ему уступят дорогу, и проехал на красный сигнал светофора, однако Ford Mondeo, принадлежащий подразделению Верхнеуслонской администрации, двинулся на загоревшийся зеленый свет. В результате столкновения скорая опрокинулась, ее отбросило на двигавшуюся по встречной полосе «Ладу». В этом ДТП пострадали пять человек, водитель Леонид Саморядов получил тяжелые травмы, и ему впоследствии потребовалась операция.

11 марта 2022 года карете скорой помощи, в которой, кроме водителя, находились малолетний пациент, его мать и двое фельдшеров, не уступил дорогу Ford Mondeo. realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оформили протокол на водителя, управлявшего Ford Mondeo, признав его виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

Закрытый обзор как веский довод

Однако находившийся за рулем автомобиля Управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района водитель Вячеслав Тиханчук своей вины не признал.

Тиханчук утверждал, что не видел машину скорой помощи, не заметил проблесковые маячки и не слышал звуковых сигналов, хотя видеозапись с регистратора скорой подтвердила, что сирена работала. Мужчина заявил, что обзор слева ему закрывал другой автомобиль и он поехал на разрешающий сигнал светофора вместе с ним. Как при этом получилось, что машина слева пропустила скорую, не столкнувшись с ней, а Ford Mondeo столкнулся, осталось загадкой.

Управлявший служебным седаном мужчина оспорил «обвинительное» постановление командира первой роты первого батальона полка ДПС ГИБДД Управления МВД России. В возбуждении уголовных дел на водителей Ford Mondeo и автомобиля скорой помощи было отказано за отсутствием состава преступления.

Шестой кассационный суд счел, что выводы предыдущих судов о виновности водителя, не уступившего дорогу скорой, «не находят объективного подтверждения в материалах дела». realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первая инстанция — Вахитовский райсуд Казани — сочла постановление ГИБДД обоснованным, а Тиханчука — виновным в административном правонарушении, Верховный суд Татарстана «затвердил» это решение. А вот следующая инстанция — Шестой кассационный суд — сочла, что выводы предыдущих судов «не находят объективного подтверждения в материалах дела».

Не слышал и не видел — значит, не виноват

Решение Вахитовского райсуда было отменено на том основании, что Тиханчук не видел и не слышал приближавшейся к перекрестку скорой, а экспертиза показала, что «водитель автомобиля Ford Mondeo Тиханчук В.Ю. не располагал технической возможностью предотвратить столкновение с автомобилем Ford 28575 (скорая медицинская помощь)… с момента возникновения опасности для движения путем применении торможения», в то время как водитель скорой (Ford 28575) «мог предотвратить столкновение с автомобилем Ford Mondeo, и что действия Тиханчука «в данной дорожной ситуации не противоречили требованиям Правил дорожного движения», тогда как действия водителя автомобиля скорой Ford Transit Саморядова этим требованиям не соответствовали.

В судебном решении указано: «Принимая во внимание, что специальные световой и звуковой сигналы являются достаточными предупредительными мерами для иных участников дорожного движения, учитывая служебный характер следования автомобиля скорой медицинской помощи, водитель специализированного автомобиля обладал правом преимущественного движения на перекрестке. В то же время для оценки дорожной ситуации с точки зрения наличия преимущества для движения водителю специализированного автомобиля необходимо убедиться в том, что иные участники дорожного движения предоставляют ему возможность преимущественного проезда путем снижения скорости вплоть до полной остановки транспортного средства…» И отмечено, что автомобиль скорой, «как следует из приобщенной видеозаписи, подъехал к перекрестку на запрещающий красный сигнал светофора, не снижая скорости, и двигался со значительной скоростью — 100 км/ч; при этом специализированный автомобиль преодолел расстояние в квартал за несколько секунд».

Шестой кассационный суд признал Вячеслава Тиханчука невиновным в нарушении Правил дорожного движения «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление» ГИБДД. realnoevremya.ru (архив)

Шестой кассационный суд признал Вячеслава Тиханчука невиновным в нарушении Правил дорожного движения «в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление» ГИБДД, и отметил, что предыдущие решения выносились судебными инстанциями «без внимания, должной оценки и проверки». В частности, никто не проверил, мог ли слышать Тиханчук звуковой сигнал приближавшейся скорой и насколько объективны его утверждения о том, что обзор был закрыт.

Плата за отсутствие доказательств

«В представленных материалах дела не имеется достаточных и бесспорных доказательств того, что сигнал специализированного транспортного средства был доступен для участников дорожного движения, находившихся в перпендикулярном движению автомобиля скорой помощи направлении, а Тиханчук В.Ю. имел объективную возможность обнаружить опасность для движения в виде автомобиля скорой помощи и имел техническую возможность предотвратить столкновение автомобилей», — сказано в решении Шестого кассационного суда, которое легло в основу другого решения — о взыскании ущерба, причиненного этим ДТП третьим лицам.

Автомобиль скорой помощи после столкновения отбросило на соседнюю машину — «Лада Ларгус» получила серьезные повреждения, которые страховка не покрывала. Разница составила 421 тыс. рублей, экспертиза по оценке ущерба также стоила денег. Владелец пострадавшей легковушки — казанское ООО «Атлас» потребовало возмещения этих сумм. Арбитражный суд РТ, указав, что «если оба водителя не доказали отсутствия своей вины в причинении вреда в дорожно-транспортного происшествии, а в возбуждении дела об административном правонарушении отказано, то вина обоих участников дорожно-транспортного происшествия может быть признана равной», распределил материальную ответственность за ДТП поровну между владельцами Ford Mondeo и Ford 28575. МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Верхнеуслонского муниципального района» и ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи» выплатили по решению суда ООО «Атлас» по 235 тыс. рублей.

«Он человек ответственный»

— Мы очень сожалеем, что произошла эта авария, что в ней пострадали люди, но полагаем, что судебное решение, освободившее нашего водителя от ответственности, было вынесено совершенно законно и справедливо, — прокомментировала «Реальному времени» эту историю руководитель аппарата Совета Верхнеуслонского муниципального района Людмила Никитина.

Она добавила, что Вячеслав Тиханчук — водитель с большим стажем и очень хорошей репутацией, который вряд ли бы рискнул не пропустить скорую, если бы знал о ее приближении:



— Он водитель с большим стажем и очень аккуратно управляет машиной, это у нас все знают! Нарушений Правил дорожного движения за ним не водится, человек он очень ответственный.

Преимуществом надо уметь пользоваться

— Пункт Правил дорожного движения о том, что наши автомобили имеют преимущество при движении со спецсигналами, существует давно, однако так же давно существует и условие: воспользоваться этим преимуществом можно, лишь убедившись, что тебе уступили дорогу, — говорит главврач Казанской станции скорой помощи Фарид Галяутдинов. — Водителей, которые приходят к нам на работу, мы направляем на учебу, где им объясняют и на практике показывают, как надо ездить со спецсигналами. По окончании учебы они сдают экзамен, но, к сожалению, такие ситуации все-таки возникают.

Фарид Галяутдинов считает, что судебные инстанции досконально разобрались в причинах ДТП 11 марта 2022 года, однако отметил, что другие автомобили карету скорой помощи тогда все-таки пропустили:



— Удар Ford Mondeo пришелся в заднее колесо спецмашины, когда она уже заканчивала пересекать перекресток.

Что же касается ущерба, который в итоге приходится возмещать Леониду Саморядову, учреждение станции скорой помощи и радо бы помочь, но не в силах:

— Мы оплатили ущерб ООО «Атлас», и я обязан взыскать эти деньги с того, кто признан виновником ДТП. Покрыть эти расходы за счет учреждения невозможно — это было бы нецелевым расходованием средств, нарушением закона.

Неконкретные правила как лазейка для коррупционеров

— Наши Правила дорожного движения очень несовершенны, — считает казанский юрист Владлен Копвиллем. — В них не прописано конкретно, как следует поступать в той или иной ситуации, и поэтому их можно «повернуть» в любую сторону. Я участвовал в двух судебных процессах по ДТП со скорой помощью, и оба раза невиновность водителя, который не пропустил машину со спецсигналами, доказать не удалось. В каждом таком деле велик риск коррупции: в правилах сказано, что скорой все обязаны уступить, а водитель скорой должен убедиться, что ему уступают дорогу, при этом как он может убедиться и как подтвердить, что убедился, там не сказано, а значит, возможны любые толкования.

По мнению Копвиллема, такая ситуация открывает лазейку для коррупции, и это касается не только пункта ПДД, который обязывает пропускать кареты скорой помощи, но и других пунктов правил:



— Например, пункт, который регулирует поведение водителей на полосе для общественного транспорта. Заезжать автомобилям на нее в целом нельзя, но можно для посадки и высадки пассажиров, причем при условии, что это не помешает движению общественного транспорта. А кто и как, по каким нормам должен определять, помешает или нет? Что это, как не еще одна коррупционная лазейка?

Что же касается ДТП, произошедшего 11 марта 2022 года на перекрестке улиц Туфана Миннуллина и Тихомирнова, то Копвиллем считает, что у казанской скорой и ее водителя все-таки были неплохие шансы отбиться от выплаты компенсации за ДТП:

— После того как Шестой кассационный суд снял ответственность с водителя седана, который не уступил дорогу скорой помощи, надо было обращаться в Верховный суд РФ.