События недели: смертельные воды Волги, забастовка крановщиков и новые ветки казанского метро

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Лейсан Набиева

На этой неделе казанцев взбудоражили сообщения о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города. Восточную часть Татарстана тем временем накрыл смог от сибирских пожаров, к пятнице он достиг и столицы республики. В середине недели в Казани перестали работать 20 башенных кранов — крановщики устроили забастовку. Также в городе приступили к строительству четырех новых станций метро. Об этих и других событиях — в недельном обзоре «Реального времени».

Транспортная реформа в Нижнекамске

Власти Нижнекамска намерены провести масштабную транспортную реформу. Необходимость в изменениях назрела давно — маршрутная сеть в городе не обновлялась 10 лет, автобусы не доезжают до новых микрорайонов, поскольку из-за низкой экономической эффективности автопредприятия не соглашаются браться за отдаленные направления. Сами жители жалуются на дублирующие маршруты. Основная цель реформы — вывести пассажирские перевозки на самоокупаемость. Пока же приходится ежегодно просить многомиллионные субсидии из республиканского бюджета.

Раскаяние экс-гендиректора «Заинского сахара» и приговор за хищение сливочного масла



Раскаялся и вышел из СИЗО бывший гендиректор ОАО «Заинский сахар» Шамиль Мингазов. Ново-Савиновский суд отпустил его под домашний арест. На заседании стало известно — Мингазов «изобличил других участников преступления», а его семья уже рассталась с недвижимостью на сумму свыше 50 млн рублей — в счет компенсации ущерба, нанесенного компании. Правда, сделка пока не прошла регистрацию.

На заседании стало известно — Мингазов «изобличил других участников преступления». Фото Ирины Плотниковой

Верховный суд Татарстана утвердил приговор гендиректору компании «Джунимилк» Максиму Трошину — за хищение 42,5 тонны сливочного масла он получил 3 года и 10 месяцев колонии. По совету Трошина сторонняя фирма успела закупить тонны скоропортящегося товара под грядущий тендер исполкома, но в итоге осталась и без тендера, и без масла.



Забастовка крановщиков в Казани



В середине недели 20 башенных кранов на стройках в Казани остановили свою работу. Среди требований крановщиков — обеспечение соблюдения техники безопасности на стройплощадке, а также повышение зарплаты рабочим. Некоторых бастующих крановщиков уволили.

В московском офисе Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) выразили готовность поддержать коллег и напомнили, что санкции со стороны застройщиков к крановщикам неправомерны. Низкая зарплата и нарушение техники безопасности — общие проблемы представителей профессии по всей России. Однако стачка в столице Татарстана стала первой в череде возможных забастовок.



В городе могут появиться еще 26 станций метрополитена. Фото Рината Назметдинова

Строительство новых веток метро в Казани



В Казани начали строить сразу четыре станции второй ветки метро: «Улица Юлиуса Фучика», «10-й микрорайон», «100-летие ТАССР» и «Улица Академика Сахарова». В новой версии проекта генплана к существующим 18,3 км линий метро добавили 41 км новых — а с ними и 26 новых станций. Часть из них, например, в районе улицы Вишневского или ипподрома, можно отнести к третьей линии подземки.

Спасение КЗСК не состоялось



Арбитражный суд Татарстан удовлетворил ходатайство ВЭБ.РФ и внешнего управляющего Казанского завода синтетического каучука о признании должника несостоятельным. Таким образом, план внешнего управления, которого ждали 8 месяцев, несмотря на вдвое меньший установленный срок, не понадобится. Суд принял решение прекратить ожидание радикальным путем, объявив введение конкурсного производства сроком на полгода, несмотря на позицию республиканской налоговой службы и остальных кредиторов.

Смертельные воды Волги



Казанцев взбудоражили сообщения о гибели птиц и рыбы на Волге в границах города. В соцсетях рассказали о мертвых рыбе и чайках, выброшенных на берег в районе Победилово. Были тревожные звонки и по другим прибрежным зонам вокруг Казани. Ситуация ухудшилась примерно неделю назад. Накануне в Сети также появились снимки воды неестественного зеленого оттенка с обильной пеной на пляже «Локомотив». К делу подключились экологи.

Гарантийный фонд предоставит поручительство в 50% от суммы каждого займа. Фото tatarstan.ru

Программа краудлендинга с господдержкой для малых предприятий Татарстана



На этой неделе для малых предприятий Татарстана стала доступна первая в России программа краудлендинга с господдержкой. Небольшие татарстанские компании смогут получать кредиты на любые цели в сумме до 3 млн рублей под 14% годовых с помощью федеральной интернет-платформы «Поток» Никиты Абраменко и подведомственного Минэкономики РТ Гарантийного фонда Татарстана. В качестве кредиторов предлагается выступить крупному и среднему бизнесу. Пока инвестировать могут только держатели счетов «Ак Барс» Банка. Для их спокойствия Гарантийный фонд предоставит поручительство в 50% от суммы каждого займа.

Набережные Челны накрыл смог от лесных пожаров в Сибири



В четверг во второй половине дня Набережные Челны окутала густая пелена дыма, в воздухе стоял запах гари. Выяснилось, что до автограда добрался смог от лесных пожаров в Сибири. По данным экологов, «мгла» движется со скоростью 40 км/ч, но превышения ПДК вредных веществ в атмосфере нет, горожан призывают к спокойствию.

Спор УФАС и «Газпром газомоторное топливо» о ценах на метан



Татарстанская антимонопольная служба начала рассматривать дело «Газпром газомоторное топливо», связанное со скачком цен на метан в прошлом году в условиях отсутствия конкуренции. На первом заседании представители компании утверждали, что цены в республике одни из самых низких на рынке, приведя в качестве примера Сахалин и Москву. УФАС напомнил, что предмет разбирательства — стоимость топлива в ПФО, и здесь Татарстан уступает только Чувашии. По данным Минпромторга, нельзя говорить о конкуренции в условиях, когда в республике нет и одного процента автомобилей, заправляющихся метаном.

Дом на Заслонова, 38-42 выставлен на торги как «объект незавершенного строительства» по начальной цене 28,7 млн рублей. Фото domofoto.ru

Долгострой «Свея» продают вместе с дольщиками



Очередной объект «Свея» — дом на Заслонова, 38-42 — выставлен на торги как «объект незавершенного строительства» по начальной цене 28,7 млн рублей. Порядок реализации имущества утвержден Арбитражным судом республики. Дольщики долгостроя не согласились на создание ЖСК, и конкурсному управляющему банкрота пришлось продавать недострой вместе с ними.

