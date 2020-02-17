Макаронный гигант «Макфа» судится со своим маленьким чебоксарским двойником

Сумма иска — 10 миллионов рублей. Причина — очень похожая упаковка

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана сегодня принял к рассмотрению иск от одного из крупнейших в мире производителей макаронных изделий — челябинского супергиганта АО «Макфа» — к своему чебоксарскому коллеге «ВакМа». Суть иска — нарушение авторских прав. Невнимательный покупатель действительно легко может спутать упаковки двух этих производителей: юристы «Макфы» настаивают на том, что они похожи до степени смешения.

Дешево, сердито и очень похоже

Макаронная фабрика «ВакМа» находится в Чебоксарах. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ее директором и бенефициаром является Камо Альбертович Айдынян. Производство зарегистрировано в 2002 году, и с тех пор у фабрики особых проблем с интеллектуальной собственностью не возникало.

Но, как свидетельствуют открытые данные, чебоксарская фабрика совсем недавно, 27 ноября 2019 года, подала заявку на новый товарный знак. Судя по всему, именно он вызвал гнев «Макфы».

Макаронная продукция «ВакМа» довольно похожа на знаменитые макароны «Макфа»: такая же прозрачная пачка, те же цвета и примерная стилистика оформления, и даже шрифты логотипа очень похожи. Поэтому, если не особо вглядываться, спутать две пачки действительно можно. Серьезное различие разве что в цене: если пачка макарон VakMa стоит в рознице около 18 рублей, то его челябинский «большой макаронный брат» как минимум вдвое дороже (и то если покупать по акции).

Макаронная продукция «ВакМа» довольно похожа на знаменитые макароны «Макфа». Фото yandex.ru

Судя по отзывам гурманов, от чебоксарских макарон никто не ждет гастрономических оргазмов (еще бы, при такой-то цене), но на некоторых сайтах, изученных «Реальным временем», продукцию «ВакМа» особо не ругают. Зато «Макфа» хочет получить от «двойника» 10 миллионов рублей за нарушение авторских прав, а еще требует от чебоксарской фабрики изъять и уничтожить все «противоправные» макароны (если они будут признаны противоправными в суде).

Арбитражный суд Республики Татарстан сегодня принял иск к рассмотрению, первое заседание состоится 5 марта. В компании с владельцем «ВакМа» ответчиком по иску проходит казанский предприниматель Эльдар Асланов. В списке основных видов деятельности его ИП числится розничная торговля пищевыми продуктами, так что, видимо, его вина заключается в реализации спорного продукта.

«Если бы они делали другое графическое решение упаковки...»

Начальник юридического отдела фирмы «Татюринформ» Павел Тубальцев полагает, что у иска есть мощные перспективы — в том числе и в части многомиллионного штрафа. В своем комментарии «Реальному времени» он рассказал:

— Предопределить на 100% нельзя никогда, но если упаковка схожа по цветовому и графическому решению, то могут и наказать. Вопрос в том, зарегистрирована ли у этого производителя «ВакМа» в качестве товарного знака. Скорее всего, у них даже приоритетной справки нет. Так-то «ВакМу» могли и зарегистрировать, «ВакМа» и «Макфа» — это все-таки разные вещи. Если бы они делали другое графическое решение упаковки, они бы могли еще сказать, что это их собственный товарный знак, но они явно подражали. И я думаю, что у «Макфы» очень серьезные заявки на победу в этом деле. В том числе и в вопросе штрафа. Это же не вывеска пивной, которая не приносит дохода, здесь речь идет о продаже продуктов питания в достаточно больших объемах. Кроме того, этот штраф носит характер не только взыскания, но и наказания, так что суд вполне может и десять миллионов рублей назначить.

«Реальное время» дозвонилось до представителей макаронной фабрики «ВакМа», но те ситуацию комментировать отказались с аргументацией: «Да зачем?»

Маленькая фея против миленькой и Аленка против Алины

Прецедент далеко не первый. Одно из первых громких дел по защите авторского права, когда хитроумные подражатели выпускали продукцию, похожую на знаменитые бренды, бушевало 15 лет назад: в 2004-м татарстанская компания «Нэфис Косметикс» вынуждена была перестать производить шампунь «Миленькая фея» по решению Арбитражного суда Свердловской области. Дело в том, что в то же самое время концерн «Калина» выпускал детскую косметику «Маленькая фея» — шампуни, гели, кремы для девочек. Казанское предприятие ошиблось не только с очень похожим названием, но и разработало упаковку, которая действительно практически полностью имитировала свою екатеринбургскую «коллегу». Тогда продукция «Нэфиса» была признана контрафактной, а товарный знак «Миленькая фея» лишили регистрации.

Часто между собой судятся производители конфет: например, в 2011 году кондитерская фабрика «Красный Октябрь» судилась со старооскольской «Славянкой». «Славянка» выпускала шоколадки «Алина», упаковка которых была подозрительно похожа на обертку знаменитой «Аленки»: та же девочка с круглыми щечками, та же цветовая гамма. Вот только головные уборы у девчушек были разные: у Аленки — платок, у Алины — кокошник. Арбитражный суд Москвы постановил запретить выпуск шоколада «Алина» и взыскать 300 000 рублей компенсации со «Славянки». Правда, «Красный Октябрь» просил 5 миллионов.

