В Татарстане недосчитались 320 миллионов рублей взносов населения на капремонт

Правоохранители отказывают в возбуждении уголовных дел на глав УК, которые «зажимают» платежи жильцов

С каждым годом уменьшаются шансы татарстанцев дождаться капитального ремонта в своих многоквартирных домах, поскольку деньги по этой графе квартплаты зачастую не доходят до Фонда жилищно-коммунального хозяйства РТ. Именно эта структура призвана аккумулировать средства населения по этой услуге. В реальности же регоператор не дополучил значительную часть добросовестно уплаченных жильцами денег. Как выяснило «Реальное время», речь идет почти о трети миллиарда рублей. Подробнее о причинах возникновения долгов, медлительности при их взыскании и перспективах граждан, чьи платежи «растворились» на счетах УК, дождаться ремонта в доме — в нашем материале.

Суд не в пользу жильцов



Исправно платить за капремонт, чтобы получить эту услугу в назначенный срок, оказалось недостаточно. Средства граждан должны аккумулироваться на счетах созданного в республике регоператора Фонда ЖКХ РТ, куда их обязаны перечислять управляющие компании. Однако в реальности УК передают эти деньги не в полном объеме, и даже, когда Фонд прибегает к судебному разбирательству, он может отбить далеко не всю сумму уплаченных населением взносов.

Примером может служить недавний случай в Лениногорске, где суд в семь раз урезал подлежащую возврату сумму задолженности местной УК по платежам в Фонд ЖКХ РТ — причиной послужил правительственный мораторий на взыскание долгов. И это лишь одно из множества решений, вынесенных в полном соответствии с законом, но не в пользу жильцов, добросовестно оплачивающих обещанный им в далекой перспективе капитальный ремонт. За все время существования Фонда, согласно открытым данным, он инициировал порядка 250 дел в арбитраже на сумму почти 770 млн рублей, из них более 200 дел — о взыскании долгов управляющих компаний по перечислению платежей на капремонт.

Фото: Инна Серова

В настоящее время судом рассматриваются 28 дел на 261,6 млн, шесть судебных решений по искам на 26 млн обжалуются.



Основная масса исков Фонда к управдомам связана с реальными фактами неперечисления собранных с жильцов средств на капремонт.

Поздно спохватились

Проблема в том, что значительную часть взыскиваемых сумм по платежам населения суд урезает — где-то на несколько миллионов, а где-то и в 10 раз. И не только в связи с правительственным мораторием — в большинстве случаев причина кроется в пропуске Фондом ЖКХ сроков исковой давности.

К примеру, по этой причине суд в 8,5 раза — до 1,9 млн, снизил сумму требований Фонда к нижнекамской УК «ЖКХ-9» стоимостью 16,1 млн рублей. Компания, в управлении которой находится 54 дома, с 2014 года не в полном объеме перечисляла собранные взносы на капремонт, однако фонд подал на взыскание лишь в 2019-м. Из-за пропуска сроков давности резко была снижена и сумма процентов за пользование чужими средствами — с 10,5 млн рублей до 348 тысяч.

По той же причине почти вдвое сократил сумму долга суд казанскому ЖСК «Темп-63», управляющему одним-единственным домом — с 2,87 млн рублей до 1,58 млн. Более чем вдвое — с 31 до 13,9 млн — казанской УО «Берег», в управлении которой находится 31 дом. Более чем втрое — ЖСК «Химик-7» — с 2,77 млн до 0,76. И в 24 раза — нижнекамской УК ЖКХ «Стройхимсервис» — с 18,9 млн рублей (с учетом процентов за пользование денежными средствами) до 778 тысяч!

С казанского ТСЖ «На Восстания, 3» из 1,246 млн рублей долга Фонду удалось взыскать лишь 0,5 млн. С нижнекамской УК «ЖКХ-11» из 11,44 млн — 2,56, а с нижнекамской УК «Вокзальная,1» из 9,1 млн лишь три. И так далее — все суммы нет смысла перечислять.

Суд в 8,5 раза снизил сумму требований Фонда к нижнекамской УК «ЖКХ-9», компания, в управлении которой 54 дома, не в полном объеме перечисляла взносы жильцов. Фото: wikimapia.org

Заплатили в никуда, без учета и следа

В 67 случаях иски Фонда на общую сумму 251,7 млн рублей были судом отклонены. В их числе — курьезные судебные дела, которые подходят под определение: «Это было бы смешно, если бы не было так грустно».

Например, дело о «долге» управляющей компании «Райжилуправление Советского района» в 52,6 млн рублей, который возник исключительно на бумаге. «Истец денежные средства на капитальный ремонт от населения фактически не получает, эта функция по агентскому договору <…> делегирована ответчиком акционерному обществу «Татэнергосбыт», который в свою очередь, аккумулируя поступившие денежные средства от жильцов, перечисляет их истцу», говорится в решении суда.

Другие «отказные» судебные решения были вынесены в связи с тем, что Фонд инициировал иск, но не принес в суд весомых доказательств задолженности. Например, из-за отсутствия своих представителей на заседании Фонд не сумел взыскать почти 2,5 млн рублей с казанского ЖСК «ТЕМП-35». «Данные обстоятельства свидетельствуют об утрате интереса заявителя к рассмотрению его заявления и являются основанием для оставления заявления без рассмотрения», — говорится в определении арбитража.

В судебном решении, которое касается взносов на капремонт, перечисленных мимо счетов УК «Райжилуправление Советского района» и благополучно поступившими на счет Фонда, но при этом не замеченными его сотрудниками, есть очень важная с точки зрения оценки всей ситуации фраза: «Сведениями о перечислении обладает АО «Татэнергосбыт», в связи с чем истец вправе обратиться к ответчику, а тот, в свою очередь, к агенту с целью предоставления информации о произведенной оплате и задолженности по взносам с разбивкой по плательщикам, однако истцом такая работа не проводится. Функции, установленные жилищным законодательством, истец фактически пытается необоснованно переложить на ответчика».

В ряде других решений суда также подчеркивается, мягко говоря, прохладное отношение работников Фонда к исполнению прямой обязанности, указанной в его учредительных документах — вести учет средств капремонта. А когда оказывается, что взносы утекают мимо счета Фонда, крайними остаются жильцы. Ведь согласно республиканской программе капремонта, многие отнюдь не новые дома с ветхими сетями, которые не менялись по 30—40 лет, должны быть отремонтированы лишь в 2041—2043 гг. Только даже если они не рухнут до указанного в программе срока хватит ли средств в «кубышке» Фонда на их ремонт при таком отношении к взносам?

С учетом того, что, согласно официальным данным Минстроя РТ, собираемость платежей за ЖКУ в РТ превысила 99,9%, это особенно обидно.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Взыскание ведется планомерно»

«Реальное время» обратилось в Фонд ЖКХ по РТ с запросом, какова на конец 2022 года общая сумма задолженности управляющих компаний в республике по перечислению взносов на капитальный ремонт, сколько УК ее имеют и почему Фонд с запозданием обращается в Арбитражный суд РТ о ее взыскании, сам себя лишая возможности получить средства в полном объеме. Также мы поинтересовались, каким образом и из каких средств планируется покрыть недостающие — невзысканные своевременно деньги и какие действия Фонд предпринял в целях установления виновных и возмещения ущерба, нанесенного собственникам многоквартирных домов. Ведь отсутствие денег в Фонде ЖКХ перечеркивает шансы собственников МКД на своевременное проведение капремонта, а значит, грозит в лучшем случае уменьшением капитализации. А в худшем — разрушением их недвижимости.

«Совокупная задолженность по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества по состоянию на 31.12.2022г. согласно выгрузке из Государственной информационной системы формирования и мониторинга исполнения государственной программы капитального ремонта и мониторинга состояния объектов жилищного фонда (ГИС МЖФ) составляет 319,9 миллиона рублей, — ответили нашему изданию в организации. — С 01.01.2022г. по 31.12.2022г. Фондом направлены претензии по имеющейся задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в адрес 62 организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами».

В Фонде подчеркнули, что взыскание с УК задолженности по уплате взносов на капремонт общего имущества в многоквартирных домах «ведется планомерно, исходя из штатной численности и технической возможности», что до августа 2020 года численность сотрудников, осуществляющих правовое сопровождение деятельности Фонда была сильно ограничена, что не позволяло в полной мере и своевременно вести претензионно-исковую работу по взысканию задолженности. Там также заверили, что в этой работе «наблюдается положительная динамика, темп работы с должниками поддерживается на высоком уровне с ежегодным увеличением показателей».

В Фонде пояснили, что организация уже в суде отказывается от исков в случае погашения задолженности при рассмотрении дела судом, предоставления осуществляющей управление многоквартирным домом организацией документов о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете и иных случаях, исключающих наличие задолженности.

Фото: realnoevremya.ru

А кто компенсирует?

На вопрос, каким образом и из каких средств планируется покрыть недостающие (невзысканные своевременно) взносы жильцов на капитальный ремонт, в Фонде ЖКХ РТ ответили: «Единого и однозначного решения по данному вопросу не принято. Однако, стоит отметить, что краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта ежегодно исполняются Фондом в полном объеме. Софинансирование проведения работ по капитальному ремонту производится из бюджета Республики Татарстан в соответствии с установленным Кабинетом Министров порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Татарстан и местных бюджетов. Жилищное законодательство также допускает финансирование работ по капитальному ремонту за счет иных не запрещенных законом средств».

В 2022 году, отвечая на другой запрос «Реального времени», в фонде дали понять, что не очень переживают о пропавших деньгах, потому что их отсутствие можно компенсировать из общего котла, куда стекаются платежи от добросовестных управляющих компаний: «В случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, капитальный ремонт может проводиться за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета Республики Татарстан и (или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств».

Фото: realnoevremya.ru

Пропавшие деньги — не повод «возбуждаться»

Неперечисление управляющими компаниями взносов за капремонт в Фонд наносит крупный ущерб собственникам МКД. Это ведь по сути — не деньги Фонда, а их личные деньги, которые они заплатили на содержание своей собственности. Однако, как выяснилось, правоохранительные органы не усматривают большого греха в том, что эти деньги «растворяются», не доходя до назначения.

— Фондом неоднократно направлялись заявления о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами в правоохранительные органы, — сообщили «Реальному времени» в фонде. — Оснований для возбуждения уголовных дел по направленным Фондом заявлениям правоохранительными органами не обнаружено, что повлекло за собой вынесение процессуальных решений в виде отказов в возбуждении уголовных дел.

— Я считаю, что Счетная палата должна этим заняться и разобраться куда деваются деньги, — заявила «Реальному времени» юрист регионального центра НП «ЖКХ Контроль» Зоя Куклина. — С нового года в Татарстане снова повысят взносы на капремонт. Но нельзя же до бесконечности этим заниматься, чтобы компенсировать недобор!

Но Куклина полагает, что собственники МКД также ведут себя безответственно: не вникают, куда уходят их деньги:



— Советы МКД созданы и работают в считанных домах. На отчетных собраниях жильцы с управляющих компаний в должной мере отчета не требуют. Что вы в этом случае хотите. Кто должен бороться за свои деньги?

Собеседница издания выразила надежду, что проблема хотя бы отчасти решится с переходом управляющих компаний на расчеты через ЕРЦ «Энергосбыта», где платежи расщепляются, и взносы на капремонт уходят непосредственно в Фонд ЖКХ, минуя счета управляющих компаний. Однако заметила, что пока президент Татарстана лишь устно потребовал повсеместного перехода УК на расчеты через ЕРЦ. Документов, прямо обязывающих к этому, Куклина не видела. Отметила она необходимость и уголовного расследования по фактам «исчезновения» взносов на капремонт.