Старые «Боинги» обанкротившейся «ВИМ-Авиа» выставили на продажу за 1,2 миллиарда

«Барахло» снова выставляют на аукцион



Продать за 1,2 млрд рублей «барахло», по выражению гендиректора «ЮВТ Аэро» Петра Трубаева, от вероятности приобретения которого он открестился еще в 2020 году, в очередной раз пытается «конкурсник» обанкротившейся татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа». Продать это имущество должника уже дважды пытался предыдущий конкурсный управляющий должника — вначале по цене, определенной оценщиком, затем — со «скидкой» в 10%.

И вот арбитражный управляющий Анастасия Стручалина опубликовала на Федресурсе информацию о поступлении от залогового кредитора — ООО «РНГО» — положения о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества. 228-местный Boeing 757-200, два транспортных самолета Boeing 757-200 и две самолетные вспомогательные силовые установки выставят на торги в ближайшее время. Торги пройдут в ближайшее время в интернете — на площадке «Российского аукционного дома». Точный срок их проведения пока не объявлен.

30 лет «трудового стажа» и скромный остаток ресурса

Согласно отчету оценщика, главный лот — двухмоторный турбовентиляторный самолет Boeing 757-200 — был выпущен 16 марта 1992 года. Последний ремонт самолет прошел в июне 2017 года. С начала эксплуатации налет воздушного судна составил 79 741 час, с даты последнего ремонта — 482 часа. Общее количество посадок, совершенных самолетом, — 23 322. Остаток ресурса судна оценивается в 5 518 часов, остаток ресурса посадок — 2 922. Итоговая величина рыночной стоимости — 841 млн рублей.

Фото: samolety.org

Транспортные самолеты, которые предлагаются к продаже, также выпущены в прошлом столетии. Один — в марте 1992-го, второй — в марте 1993-го. Их, соответственно, оценили в 205,3 и в 226,2 млн рублей.

Как отмечал Трубаев, допустимый «возраст» машины, которая могла бы заинтересовать компанию, не желающую вкладывать слишком много в ремонт самолетов, — 10—15 лет. К тому же, хотя у Росавиации нет ограничений по «возрасту» самолетов — только по техническому состоянию, ресурс описанных выше лотов уже невелик. Шансы продать кому-нибудь этот «неликвид» могли бы возрасти пропорционально снижению цены. Тем не менее оценочная стоимость самолетов, определенная в 2022 году по отношению к 2020 году, не снизилась.

Залогодержатель считает залоги сотнями

Выставленное на торги имущество находится в залоге у кредитора «ВИМ-Авиа» — московского ООО «РНГО».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», эта компания, завершившая 2021 год с выручкой в 3,38 млрд рублей и чистым убытком в 10,4 млрд, является залогодержателем имущества 160 юрлиц. Среди залогов — автомобили, оборудование различных предприятий, строительное оборудование.

«В целом, несмотря на некоторые позитивные сигналы, можно сделать вывод о негативном финансовом состоянии компании ООО «РНГО», — утверждает «СПАРК».

Банкротство после уголовного дела и большие аппетиты обвиняемых

Год назад бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева Мещанский суд Москвы приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии за мошенничество в сфере кредитования. Его освободили в зале суда сразу после оглашения приговора — зачли время содержания под стражей и домашнего ареста.

Уголовное дело против него было возбуждено в 2017 году в связи с тем, что, по версии следствия, владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев с гендиректором, финдиректором и главбухом с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами.

В 2018 году Арбитражный суд РТ признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» несостоятельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство.

В 2020 году компания подала иск о банкротстве к своим владельцам — супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым, которые скрываются от уголовного преследования в Лондоне. Арбитражный суд РТ признал их банкротами. В Казань объявленные в международный розыск обвиняемые в мошенничестве собственники компании не вернулись, зато безуспешно пытались отсудить 29 миллионов рублей заработной платы, которые были взысканы с них и возвращены Арбитражным судом Татарстана в конкурсную массу обанкротившегося авиаперевозчика.

Инна Серова