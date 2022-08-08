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Старые «Боинги» обанкротившейся «ВИМ-Авиа» выставили на продажу за 1,2 миллиарда

12:50, 08.08.2022 1
Старые «Боинги» обанкротившейся «ВИМ-Авиа» выставили на продажу за 1,2 миллиарда
Фото: realnoevremya.ru

«Барахло» снова выставляют на аукцион

Продать за 1,2 млрд рублей «барахло», по выражению гендиректора «ЮВТ Аэро» Петра Трубаева, от вероятности приобретения которого он открестился еще в 2020 году, в очередной раз пытается «конкурсник» обанкротившейся татарстанской авиакомпании «ВИМ-Авиа». Продать это имущество должника уже дважды пытался предыдущий конкурсный управляющий должника — вначале по цене, определенной оценщиком, затем — со «скидкой» в 10%.

И вот арбитражный управляющий Анастасия Стручалина опубликовала на Федресурсе информацию о поступлении от залогового кредитора — ООО «РНГО» — положения о порядке, сроках и условиях продажи залогового имущества. 228-местный Boeing 757-200, два транспортных самолета Boeing 757-200 и две самолетные вспомогательные силовые установки выставят на торги в ближайшее время. Торги пройдут в ближайшее время в интернете — на площадке «Российского аукционного дома». Точный срок их проведения пока не объявлен.

30 лет «трудового стажа» и скромный остаток ресурса

Согласно отчету оценщика, главный лот — двухмоторный турбовентиляторный самолет Boeing 757-200 — был выпущен 16 марта 1992 года. Последний ремонт самолет прошел в июне 2017 года. С начала эксплуатации налет воздушного судна составил 79 741 час, с даты последнего ремонта — 482 часа. Общее количество посадок, совершенных самолетом, — 23 322. Остаток ресурса судна оценивается в 5 518 часов, остаток ресурса посадок — 2 922. Итоговая величина рыночной стоимости — 841 млн рублей.

Фото: samolety.org

Транспортные самолеты, которые предлагаются к продаже, также выпущены в прошлом столетии. Один — в марте 1992-го, второй — в марте 1993-го. Их, соответственно, оценили в 205,3 и в 226,2 млн рублей.

Как отмечал Трубаев, допустимый «возраст» машины, которая могла бы заинтересовать компанию, не желающую вкладывать слишком много в ремонт самолетов, — 10—15 лет. К тому же, хотя у Росавиации нет ограничений по «возрасту» самолетов — только по техническому состоянию, ресурс описанных выше лотов уже невелик. Шансы продать кому-нибудь этот «неликвид» могли бы возрасти пропорционально снижению цены. Тем не менее оценочная стоимость самолетов, определенная в 2022 году по отношению к 2020 году, не снизилась.

Залогодержатель считает залоги сотнями

Выставленное на торги имущество находится в залоге у кредитора «ВИМ-Авиа» — московского ООО «РНГО».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», эта компания, завершившая 2021 год с выручкой в 3,38 млрд рублей и чистым убытком в 10,4 млрд, является залогодержателем имущества 160 юрлиц. Среди залогов — автомобили, оборудование различных предприятий, строительное оборудование.

«В целом, несмотря на некоторые позитивные сигналы, можно сделать вывод о негативном финансовом состоянии компании ООО «РНГО», — утверждает «СПАРК».

Банкротство после уголовного дела и большие аппетиты обвиняемых

Год назад бывшего генерального директора авиакомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева Мещанский суд Москвы приговорил к 3 годам и 8 месяцам колонии за мошенничество в сфере кредитования. Его освободили в зале суда сразу после оглашения приговора — зачли время содержания под стражей и домашнего ареста.

Уголовное дело против него было возбуждено в 2017 году в связи с тем, что, по версии следствия, владелец «ВИМ-Авиа» Рашид Мурсекаев с гендиректором, финдиректором и главбухом с 2015 по 2017 год закупали нефтепродукты и топливо по завышенным ценам у подконтрольных соучастникам фирм и уклонялись от выполнения обязательств перед контрагентами.

В 2018 году Арбитражный суд РТ признал ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» несостоятельным (банкротом), в отношении него было открыто конкурсное производство.

В 2020 году компания подала иск о банкротстве к своим владельцам — супругам Рашиду и Светлане Мурсекаевым, которые скрываются от уголовного преследования в Лондоне. Арбитражный суд РТ признал их банкротами. В Казань объявленные в международный розыск обвиняемые в мошенничестве собственники компании не вернулись, зато безуспешно пытались отсудить 29 миллионов рублей заработной платы, которые были взысканы с них и возвращены Арбитражным судом Татарстана в конкурсную массу обанкротившегося авиаперевозчика.

Инна Серова
ПроисшествияБизнес Татарстан Следственное управление следственного комитета РФ по РТАрбитражный суд Республики ТатарстанАвиакомпания ВИМ-АВИА

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:01
    Сдать на металлолом. Иначе трагедии в небе не избежать. Это барахло стояло и не обслуживалось. Ничем хорошим это не закончится.
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