Как вина в смертельном ДТП поставила крест на успешном бизнесе депутата Казанской гордумы
Компания свернула деятельность вскоре после того, как учредителя осудили за ДТП со смертельным исходом
Конкурсный управляющий банка «Спурт» — Агентство по страхованию вкладов, добивается банкротства компании «СтройГрупп СК» экс-депутата Казгордумы Маргариты Фаизовой. Бывшая народная избранница получила скандальную известность после резонансного ДТП в 2015 году — суд признал ее виновной в аварии со смертельным исходом. Судя по всему, именно трагедия стала переломным моментом в развитии успешного до той поры бизнеса. Как выяснило «Реальное время», если в первой половине 2010-х строительная компания Фаизовой росла и развивалась, то после — фактически свернула деятельность и уже побывала в процедуре конкурсного производства. Сама же Маргарита Фаизова получила судимость и уже пять лет как отошла от дел.
«Спурт» потребовал кредит назад
Сегодня Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск ПАО АКБ «Спурт» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), к стройкомпании «СтройГрупп СК», зарегистрированной в Москве. Сумма иска составляет 39,8 млн рублей. Директором и совладельцем компании является бывший депутат Казгордумы Маргарита Фаизова.
В АСВ пока не прокомментировали свои претензии к должнику, но, судя по другим заявлениям в картотеке арбитражного суда, иск проистекает из кредита, который компания-ответчик взяла в 2015 году. Просрочка по нему на февраль 2019 года составляет 18 млн рублей, остальное — проценты и неустойки.
Чем известна Фаизова и ее компания?
Фаизова является директором и совладельцем «СтройГрупп СК» (ей принадлежит половина доли, другая — записана на само ООО). Эта компания фигурировала в СМИ, например, как строитель кирпичного завода крупного производителя кирпича и черепицы Wienerberger в Высокогорском районе Татарстана. Также компания работала на субподряде в коттеджном поселке «Ореховка», участвовала в строительстве яхт-клуба на улице Аракчинской в Казани.
ООО «СтройГрупп СК» было подрядчиком на двух заказах «КЗСК-Силикона» — близкого «Спурту» проекта. Компания строила для завода некое «убежище» на 200 человек и насосную станцию, общая сумма заказов составила 34 млн рублей.
По итогам 2014 года компания фиксировала выручку в 88 млн рублей и прибыль в 738 тысяч рублей. Сама Фаизова была депутатом Казгордумы еще при мэре Казани Камиле Исхакове. Судя по всему, она была в целом довольно активным участником рынка: так, она выступала в 2014 году на годовом отчетном собрании членов СРО РНП «Содружество строителей Республики Татарстан» с участием главы Минстроя РТ и подробно рассказывала о нехватке кадров в сфере строительства.
Однако широкую известность Фаизова получила не как народный избранник, а в результате трагического инцидента. В январе 2016 года Кировский районный суд Казани признал ее виновной в ДТП со смертельным исходом, которое произошло в октябре 2015-го в Юдино. Тогда на перекрестке улиц Боевой и Набережной Фаизова на своем Porsche Cayenne, двигаясь по второстепенной дороге, столкнулась с «четырнадцатой» Lada, двигавшейся по главной дороге. За рулем был 23-летний парень, который скончался в больнице спустя несколько часов после аварии.
Первоначально Маргарита Фаизова отрицала свою вину в ДТП, утверждая, что погибший выехал на встречную полосу движения. Вместе с тем в комментариях СМИ она выражала сильные переживания по поводу случившегося и называла аварию трагическим совпадением — тут и сложный нерегулируемый перекресток, и плохие погодные условия. Фаизова отмечала, что на ее месте мог оказаться фактически любой водитель.
Сообщалось также, что Фаизова предлагала близким погибшего финансовую помощь в похоронах.
Позже она признала свою вину в судебном порядке, а также попросила суд рассматривать ее дело в особом порядке. В итоге она получила два года условно и лишилась прав, так же на два года.
Как «СтройГрупп» «недобанкротили»
За последние годы (как раз с конца 2015-го) в открытых источниках нет финансовой отчетности «СтройГрупп СК». А в феврале 2017 года Арбитражный суд Москвы ввел наблюдение в компании по иску нескольких ее контрагентов. Позже, в июле того же года, была начата процедура банкротства. Сумма требований кредиторов составляла 68 млн рублей.
Тем не менее по состоянию на сегодняшний день компания числилась в реестре юрлиц как действующая. Это связано с тем, что в конце 2018 года суд прекратил производство по делу о банкротстве «СтройГрупп СК» на основании того, что ни один из кредиторов не согласился финансировать процедуру.
Финансировать там было и нечего. Уже на начальном этапе арбитражный управляющий смог обнаружить лишь небольшое имущество на сумму менее 160 тысяч рублей и дебиторскую задолженность на сумму в 10 млн рублей — правда, столь «грустную», что с торгов она ушла менее чем за 100 тысяч рублей.
«Спурт» при этом фигурировал в карточке дела как один из заявителей, но требований от него в итоге не поступало, и в реестре кредиторов он не значился. Но в числе кредиторов тогда был и «КЗСК-Силикон» с суммой долга в 4,6 млн рублей. Завод подавал в суд на компанию как раз за то, что она не завершила строительство того самого убежища, однако тогда не преуспел в разбирательстве.
Связаться с Маргаритой Фаизовой корреспонденту «Реального времени» не удалось: на каждый из телефонов компании «повешены» еще с десяток юрлиц в Москве. Также у Фаизовой нет действующих аккаунтов в соцсетях: страница в «Одноклассниках» покинута еще в 2009 году.
Ее бывший партнер по строительному бизнесу Вячеслав Щукин также отказался комментировать ситуацию, но сообщил, что Фаизова уже несколько лет полностью отошла от ведения бизнеса.
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