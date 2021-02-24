Ведущий застройщик спортплощадок в Татарстане не пережил скандала и обанкротился

АО «Спорт Групп» задолжало 2,2 млн рублей сторонним компаниям и 3,3 млн — учредителю и аффилированной фирме

АО «Спорт Групп», построившее в Татарстане свыше 3,5 тыс. спортплощадок, футбольных полей, хоккейных коробок и других спортобъектов, не пережило скандала, вспыхнувшего вокруг качества строительства в 2017 году лыжных баз в районах Татарстана и обанкротилось. И это невзирая на то, что его коммерческий директор и совладелец Максим Тамбовский еще осенью обещал предприятию долгую жизнь. Однако оказалось, что благополучной фирме — подрядчику «Газпрома» и «Роснефти» нечем расплачиваться с кредиторами. «Реальное время» — о долгах, сделках фирмы-банкрота с аффилированными компаниями и частными лицами, действиях арбитражного управляющего по возврату имущества из конкурсной массы и позиции соучредителя группы компаний «Спорт Групп».

Ах Самара-городок, неспокойная ты



АО «Спорт групп» было признано банкротом в декабре 2020 года по заявлению самарского ООО «Искра» — субподрядчика на строительстве модульных лыжных баз в Татарстане по госзаказу. Тендер стоимостью 55,6 млн рублей на строительство 11 объектов АО «Спорт Групп» выиграло в 2017 году, а в 2018 году разразился скандал вокруг качества работ на этих объектах: по жалобам на низкое качество работ прокуратура Татарстана провела проверки и вынесла представление об устранении нарушений, исполнять которое подрядчику пришлось за свой счет.

У ООО «Искра» и АО «Спорт групп» после «плодотворного» сотрудничества на господряде возникли взаимные денежные претензии, которые перешли в судебную баталию. По итогам судебных разбирательств АО «Спорт Групп» осталось должно «Искре» около 1,2 млн рублей, а «Искра» генподрядчику — немногим более 0,3 млн неустойки. В иске о банкротстве указана сумма требований субподрядчика — 1,18 млн рублей.

Тендер стоимостью 55,6 млн рублей на строительство 11 объектов АО «Спорт Групп» выиграло в 2017 году, а в 2018 году разразился скандал вокруг качества работ на этих объектах

Должны аффилированной фирме и самим себе

В сентябре 2020 года коммерческий директор и совладелец АО «Спорт Групп» Максим Тамбовский заявил «Реальному времени», что в ноябре компания погасит весь долг и «как работали, так 15 лет еще проработаем». Однако с «Искрой» так и не расплатились, а за прошедшие 4,5 месяца, как следует из информации, размещенной на «Федресурсе», требования к должнику предъявили и другие кредиторы.

В частности, 1,17 млн рублей требует ООО «Спорт Групп», гендиректором и учредителем которого является совладелец АО «Спорт Групп» Максим Тамбовский. Основание возникновения требования — неисполненные обязательства по договору займа, заключенному между одноименными компаниями 5 декабря 2019 года.

А соучредитель и бывший (вплоть до вынесения судом решения о банкротстве и назначения конкурсного управляющего) гендиректор АО «Спорт Групп» Игорь Жуков подал требования на общую сумму 2,1 млн рублей (2,05 млн — это задолженность по договорам займа, заключенным в декабре 2019 года и августе 2016-го, остальное задолженность за неиспользованный отпуск и выходное пособие).

Единственный «посторонний» кредитор АО «Спорт Групп» на сегодня — чебоксарское ООО «СЧК», специализирующееся на распиловке древесины. Эта компания требует с АО «Спорт Групп» 1,01 млн рублей по договору поставки материалов, заключенному в октябре 2019 года.

С точки зрения арбитражного управляющего, в преддверии банкротства АО «Спорт Групп» заключило ряд сомнительных сделок

«Недействительные» долги и «уехавшие» машины

Конкурсный управляющий Анна Мингазова отказала в комментариях по телефону по поводу банкротства АО «Спорт Групп». «Реальное время» направило запрос о комментарии по электронной почте и WatsApp, а необходимые для понимания сложившейся ситуации подробности нашло на Федресурсе и сайте Арбитражного суда РТ.

Как выяснилось, с точки зрения арбитражного управляющего, в преддверии банкротства АО «Спорт Групп» заключило ряд сомнительных сделок. Анна Мингазова обратилась в АС РТ с заявлениями, в которых эти сделки оспариваются как недействительные.

Так, Мингазовой поданы заявления об оспаривании следующих сделок АО «Спорт Групп» и возврате в конкурсную массу платежей в пользу ООО «Спорт Групп» на 6,84 млн рублей, платежей в адрес Игоря Жукова на 266,6 тыс. рублей, платежей в адрес Елены Тамбовской на 1,62 млн рублей, платежей в пользу ООО «Спорт Групп» на 2,42 млн. рублей.

Кроме того, конкурсный управляющий обратилась в Арбитражный суд РТ с заявлениями об оспаривании сделок АО «Спорт Групп» по отчуждению автомобилей: Mercedes-Benz CLS 350 CDI 4 MATIC, 2013 года выпуска по договору о передаче имущества Игорю Жукову в счет задолженности от 1 декабря 2018 г., LAND ROVER DISCOVERY 3, 2007 года выпуска по договору о передаче имущества Максиму Тамбовскому в счет задолженности от 5 февраля 2019 года и AUDI Q7, 2016 года выпуска по договору о купле-продаже от 10 июня 2019 года Елене Тамбовской. Согласно заявлениям Анны Мингазовой Жуков должен вернуть в конкурсную массу действительную стоимость автомобиля — 1,9 млн. рублей, Тамбовский — 611 тыс. рублей, а Тамбовская — само отчужденное транспортное средство.

Балансовая стоимость имущества АО «Спорт Групп» на момент банкротства составляла 19,72 млн рублей

«Средства не уводили»

Из протокола о проведении собрания кредиторов следует, что балансовая стоимость имущества АО «Спорт Групп» на момент банкротства составляла 19,72 млн рублей. По мнению арбитражного управляющего, «средств должника не достаточно для погашения общей суммы кредиторской задолженности, восстановление платежеспособности должника невозможно, средств должника достаточно для покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему».

Однако в телефонном разговоре соучредитель АО «Спорт Групп» Максим Тамбовский заверил «Реальное время», что средств, имевшихся у компании до объявления ее банкротом, было вполне достаточно, чтобы расплатиться с «Искрой»:

— Я не знаю, почему этого не было сделано, и насколько я знаю, на счету компании средства сейчас имеются, и почему конкурсный управляющий не гасит долг, я не знаю. Я не работаю там уже три месяца, я уволился. Но я за то, чтобы они получили свои деньги.

— А сделки, которые сейчас оспаривает конкурсный управляющий — в пользу ООО «Спорт Групп», вашего компаньона по бизнесу Игоря Жукова, вашей сестры Елены Тамбовской — они, по вашему мнению, были обоснованными, это не был вывод денег из компании, которой угрожало банкротство?

— Решения [об обоснованности платежей] принимает суд, судебное заседание назначено, а мы напишем отзыв и постараемся как-то отбиться, потому что для ООО «Спорт Групп» это большие суммы. В процессе работы оно давало взаймы и впоследствии не уводило средства, а забирало долг. Автомобили же были проданы. Теперь эта сделка оспаривается, но это обычная практика.

Единственное требование, которое Максим Тамбовский считает обоснованным — это требование ООО «СЧК»:

— АО с ними не успело расплатиться, а требование они подали лишь из-за того, что увидели: компания — банкрот. Но, по моим данным, даже сделку с этой фирмой конкурсный управляющий намерен оспорить. Хотя «СЧК» поставили нам блочно-модульные раздевалки и бытовки для хоккеистов для наших объектов в Ульяновской области и этот госконтракт был принят и оплачен, к качеству претензий не было.

Единственное требование, которое Максим Тамбовский считает обоснованным — это требование ООО «СЧК»

«Есть средства погасить долг и не портить имидж компании»

Тамбовский отметил, что у АО «Спорт Групп» была возможность рассчитаться с «Искрой» и избежать банкротства, просто «Игорь Олегович (Жуков) не успел до решения суда». И высказал беспокойство за судьбу ООО «Спорт Групп», которое работает нормально:

— Мы осуществили много поставок, никого никогда не кидали, но из-за этой ситуации имидж компании может серьезно пострадать, так как теперь ее название ассоциируется с банкротством.

Также Максим Тамбовский сообщил, что Игорь Жуков летом 2020 года вышел из состава учредителей ООО «Спорт Групп», а ООО по-прежнему воспринимается как компания, связанная с одноименным АО, и эта слава ей вредит:

— Рубится другой бизнес, бренд-нэйм, который продолжает существовать и поставлять борта для хоккейных коробок и уличных спортивных площадок, оборудование. В итоге еще одна компания, которая производила качественные хоккейные коробки 20 лет, уйдет в никуда.

Остановить портящий репутацию фирмы процесс, по мнению Тамбовского, зависит от Анны Мингазовой:

— Конкурсный управляющий может продать материалы, которые находятся на складе АО «Спорт Групп», например, там есть искусственная трава, газон, который можно продать, он новый. Его там на два миллиона, на счетах есть миллион рублей — этого хватит, чтобы погасить долг. ООО «Спорт Групп» готово помочь реализовать газон через свои каналы сбыта.

Конкурсный управляющий может продать материалы, которые находятся на складе АО «Спорт Групп»

Бренд-нейм как он есть

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Спорт Групп», единственным бенефициаром которого после выхода Игоря Жукова из состава учредителей в августе 2020 года является Максим Тамбовский, завершило 2019 год с выручкой в 68,27 млн рублей и убытком в 8,62 млн. (напомним, арбитражный управляющий пытается вернуть в конкурсную массу средства, якобы полученные ООО «Спорт групп» от АО «Спорт Групп» в долг — на общую сумму 9,26 млн, что близко к сумме убытков).

В 2019 году ООО «Спорт Групп» приняло участие в 11 торговых процедурах и заключило один контракт на 1,35 млн. рублей. Доля госконтрактов в выручке 2019 года составила 45,5%. В числе госзаказчиков компании в 2015-2020 гг значатся ГКУ «Главинвестстрой РТ», астраханское ГКУ АО «УКС АО» и Комитет Республики Адыгея по физкультуре и спорту.

В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 компания получила поддержку в сумме 77 тыс. рублей от ГКУ «Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Республики Татарстан

Наибольшую чистую прибыль предприятие получило в 2017 году — 643 тыс. рублей при выручке в 34,67 млн.