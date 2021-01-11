Дело «Деревеньки» копнут глубже: с владельца спросят за «грубую неосторожность»?

Суд рекомендовал тщательнее подходить к вопросу компенсации птицекомплексу «Лаишевский» за уничтоженных кур

В этом месяце в Арбитражном суде Татарстана заново стартует дело о компенсации ущерба за сожженых из-за эпидемии кур, которую с июня прошлого года добивается птицекомплекс «Лаишевский». В 2017 году в этом хозяйстве — на тот момент одном из самых крупных в республике — из-за «птичьего гриппа» были уничтожены все 450 тыс. кур-несушек. В таких случаях государство компенсирует хозяйствам потери. Но Главное управление ветеринарии РТ придерживалось мнения, что владелец «Лаишевского», «куриный король» из Омска Виктор Пашкеев не может рассчитывать на возмещение потерь. Суд признавал обратное и, по сути, спор свелся лишь к размеру ущерба, который со 148 млн рублей в итоге снизился до 99 млн. Пока суд кассационной инстанции в конце нынешнего года не рекомендовал нижестоящим инстанциям восполнить пробел: исследовать, имела ли место в этом случае «грубая неосторожность потерпевшего», между тем птицекомплекс «Лаишевский» уже обратился с жалобой в Верховный суд РФ.

«Приговор» лаишевским несушкам вынес вирус Н5

21 января в Арбитражном суде Татарстана заново стартует разбирательство по делу о компенсации ущерба ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», все поголовье которого было уничтожено в связи со вспышкой птичьего гриппа

Как рассказывало «Реальное время», о начавшейся на птицекомплексе эпидемии стало известно 8 мая 2017 года из письма ГУ ветеринарии КМ Татарстана. Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства во Владимире подтвердил, что у лаишевских кур высокопатогенный вирус Н5. Как позже заявили в Россельхознадзоре, причиной вспышки гриппа стали дикие птицы. Все поголовье птицекомплекса и его продукция, включая ту, что успела попасть в продажу, были изъяты и уничтожены. Речь шла в общей сложности о 450 тысячах кур-несушек, более чем о 3 миллионах яиц и сопутствующих продуктах птицеводства.

Птицекомплекс «Лаишевский», который на момент эпидемии принадлежал так называемому «куриному королю» из Омска Виктору Пашкееву, выпускал продукцию под маркой «Деревенька» и был одним из крупных сельскохозяйственных птицеводческих предприятий в Татарстане. Он производил до 130 миллионов яиц в год. Продукция реализовывалась во всех крупных торговых сетях республики.

Птицекомплекс «Лаишевский» выпускал продукцию под маркой «Деревенька» и производил до 130 миллионов яиц в год. Фото: ko-ko.ru

Новый собственник, новое имя

Известно, что после вспышки птичьего гриппа и последующего уничтожения птицы Пашкеев продал производство. Его купил ижевский агрохолдинг «Комос Групп», которым владеет холдинг «Хайперфудс» (его в равных долях контролируют Андрей Осколков и Андрей Шутов). Также агрохолдингу в Татарстане принадлежат ООО «Татмит Агро» (в Шемордане) и ООО «Казанский молочный комбинат».



Новый владелец сохранил профиль птицефабрики в Лаишево, переименовав ее в «Державинскую» (речь идет о создании нового юрлица). На сайте «Комос Групп» упоминается о том, что она вошла в состав агрохолдинга зимой 2018 года. Последний выкупил имущественный комплекс у предыдущего владельца и, видимо, памятуя о вспышке гриппа, провел «все необходимые санитарные работы»…

Новый владелец сохранил профиль птицефабрики в Лаишево. Фото: ko-ko.ru

Разница в оценке ущерба составила почти 50 миллионов

На тот момент министр продовольствия и сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов заверял, что республика поддержит птицекомплекс, который из-за птичьего гриппа лишился всего поголовья кур. Но компенсировать предусмотренный законом ущерб «Лаишевскому» (а он выставил счет на 148 миллионов) главное управление ветеринарии РТ отказалось.

Почему хозяйство не имеет права на возмещение потерь, в самом управлении «Реальному времени» тогда не сообщили. В свою очередь, юрист ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» Алина Масленикова рассказала нашему изданию, что основной довод их оппонентов сводился к тому, что птицекомлексом не был соблюден претензионный порядок. Кроме того, он нарушил срок подачи досудебного заявления: не уложился в 30 дней.

Юрист отметила, что 30-дневный срок для подачи заявления на возмещение ущерба от уничтожения птицы в связи со вспышкой заболевания оговорен постановлением кабинета министров РТ №84 от 14 февраля 2018 года, тогда как эпидемия на их птицефабрике была обнаружена годом ранее.

Стороны расходились и в самой оценке возможной компенсации. В частности, в ветеринарном управлении называли более скромную сумму потерь в 65 млн рублей. Решение этого вопроса отдали на откуп Арбитражного суда РТ. Последний 18 марта этого года частично удовлетворил иск птицекомплекса, постановив взыскать в его пользу из казны республики 99,04 млн рублей. Именно в такую сумму судебные эксперты оценили рыночную стоимость сожженных кур, яиц и других продуктов птицефабрики.

И Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, куда Главное управление ветеринарии кабинета министров Татарстана подавало жалобу, оставил это решение в силе.

Марат Ахметов заверял, что республика поддержит птицекомплекс, который из-за птичьего гриппа лишился всего поголовья кур. Но компенсировать предусмотренный законом ущерб «Лаишевскому» главное управление ветеринарии РТ отказалось. Фото: Максим Платонов

Имела ли место «грубая неосторожность»?

Однако в конце этого года суд кассационный инстанции обозначил в деле новый акцент, отменив предыдущие решения. В частности, в постановлении окружного суда говорится о том, что ранее не был сделан вывод по поводу того, имела ли в данном случае место или нет «грубая неосторожность потерпевшего». Одним словом, рекомендовано копнуть «куриное дело» поглубже.

В материалах суда говорится, что в предмет доказывания входят не только установление факта причинения вреда и его размер, но и возможное «противоправное поведение причинителя вреда», связь между действиями последнего и наступившими последствиями. При этом, судя по тексту постановления, владелец хозяйства должен доказать, что принимал «все зависящие от него меры для предотвращения (уменьшения) убытков».

Значит ли это, что в Главном управлении ветеринарии птицекомплекс «Лаишевский» подозревают в халатности? В пресс-службе управления «Реальному времени» не стали конкретизировать свои доводы. Лишь сообщили, что «надлежащая правовая оценка относительно наличия, либо отсутствия грубой неосторожности в действиях (бездействии) истца, которые способствовали возникновению вируса высокопатогенного гриппа птиц на территории предприятия, принадлежащего ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», в равно обоснованности возмещения ущерба и установление его размера, будет дана Арбитражным судом РТ».

Во время рассмотрения дела в кассации в том числе вставал вопрос, штрафовали ли хозяйство за нарушение ветеринарных норм. Выяснилось, что по этому поводу было отдельное разбирательство, которое признало «невиновность» птицефабрики Пашкеева. Фото: ko-ko.ru

Вопрос о нарушении ветеринарных норм уже возникал

Между тем ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», как сообщила «Реальному времени» его представитель Алина Масленикова, подал жалобу на постановление суда округа в Верховный суд РФ.

АС ПО, пояснила юрист, указал, что не дана правовая оценка действиям истца по соблюдению ветеринарных правил, не установлено, могли ли они повлечь за собой возникновение очага высокопатогенного вируса птиц на территории птицефабрики, последующее уничтожение которых стало основанием для иска о возмещении ущерба. При этом, как подчеркнула Масленикова, закон не предусматривает зависимость выплаты возмещения от нарушения или ненарушения заявителем ветеринарных норм.

К тому же, по ее словам, у птицекомлекса «Лаишевский» в этом плане все в полном порядке. В частности, во время рассмотрения дела в кассации в том числе вставал вопрос, штрафовали ли хозяйство за нарушение ветеринарных норм. Выяснилось, что по этому поводу было отдельное разбирательство, которое признало «невиновность» птицефабрики Пашкеева: Росельхознадзор в мае того же 2017 года, когда возникла эпидемия, попытался оштрафовать хозяйство на 100 тыс. рублей, но эти санкции были отменены судом как незаконные.

«Считаем, что отмена судебных актов о взыскании денежных средств в пользу истца привела к тому, что в сложной экономической, санитарно-эпидемиологической обстановке добросовестно исполняющий свои обязанности птицекомплекс «Лаишевский» был незаконно лишен права на компенсацию потерь», — констатирует представитель хозяйства. — Он не нарушал ветеринарных, санитарных и иных норм, добровольно передал имущество в период эпидемии птичьего гриппа для уничтожения, а взамен ничего не получил».



Знакомый с ситуаций источник считает, что причина кроется в том, что в бюджете РТ нет средств, поэтому «был найден формальный повод для того, чтобы отправить дело на «второй круг»».

Росельхознадзор в мае того же 2017 года, когда возникла эпидемия, попытался оштрафовать хозяйство на 100 тыс. рублей, но эти санкции были отменены судом как незаконные. Фото: ko-ko.ru

225 млн на реанимацию агрофирмы по выращиванию индюшек

Между тем этот вопрос может стать актуальным и для ряда других хозяйств Татарстана, столкнувшихся с куриным гриппом уже в нынешнем году. В частности, СМИ сообщали о том, что владельцы агрофирмы «Залесный» Ильнур и Нафик Мадьяровы из Зеленодольского района Татарстана, которые разводят индюшек (бренд «Индюжина») точно так же, как некогда в птицекомплексе «Лаишевский», были вынуждены сжечь все поголовье птицы (175 тыс. индюшек), а также свыше 80 тонн продукции, яйца и корма. В начале ноября и здесь была отмечена вспышка птичьего гриппа.

В середине декабря на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политики Госсовета РТ начальник главного управления ветеринарии кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов заверял, что Мадъяровы могут рассчитывать на компенсацию ущерба от государства. А он, отметим, более чем вдвое превышает тот, что фигурирует в случае с лаишевскими несушками: 225 млн рублей. Предполагается, что это позволит агрофирме «Залесный» реанимировать свое производство.