Дорога к «Аммонию» пролегла через суд

В борьбе за инфраструктуру менделеевского завода удобрений пока не поставлена точка

Фото: Максим Платонов

Как известно, КАО «Азот» Романа Троценко удалось осуществить план по приобретению менделеевского завода удобрений АО «Аммоний», но борьба за его логистический комплекс еще не завершена. К сегодняшнему дню она добралась до Верховного суда РТ. По информации от источников «Реального времени», за попытками получить контроль над заводской инфраструктурой стоит все тот же Ринат Ханбиков. Кроме того, между «Аммонием» и его дочерними и родственными компаниями и «Газпром межрегионгазом Казань» все еще рассматривается ряд взаимных исков на несколько миллионов рублей.

Единственный кредитор проголосовал за мировую

Как рассказывало «Реальное время», 10 июля произошло событие, которого долго ждали. Арбитражный суд Татарстана утвердил мировое соглашение АО «Аммоний» с кредитором — госкорпорацией ВЭБ.РФ и прекратил дело о его банкротстве.

На предшествующем этому первом собрании кредиторов «Аммония» его единственный кредитор — ВЭБ.РФ — проголосовал за мировую. Хотя в тексте соглашения речь шла об условиях и сроках удовлетворения «Аммонием» требований конкурсного кредитора, было упомянуто также о возможности замены стороны в обязательствах.

Одним словом, долг в 111,7 млрд рублей (на такую сумму были включены требования в реестр кредиторов) завод будет выплачивать уже новому инвестору, КАО «Азот» Романа Троценко (№59 прошлогоднего рейтинга Forbes, состояние — $1,6 млрд). А он, в свою очередь, дал заводу рассрочку до 30 июня 2025 года. Причем первые 4 года будет брать с предприятия всего по 1,44 млрд рублей. На заводе удобрений надеются, что график платежей для них окажется посильным: спрос на гранулированный карбамид за рубежом растет.

Позже госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила, что она и КАО «Азот» закрывают сделку по продаже долга АО «Аммоний». До конца следующей за утверждением мирового соглашения недели ВЭБ.РФ должен был получить 900 млн долларов за продажу инвестору прав требований по кредиту завода удобрений.

Госкорпорация ВЭБ.РФ сообщила, что она и КАО «Азот» закрывают сделку по продаже долга АО «Аммоний». Фото: вэб.рф

Госкорпорация «при поддержке Республики Татарстан реализовала сложно структурируемую сделку по продаже 100% акций АО «Аммоний» и прав требований отраслевому инвестору», а мировое соглашение подчеркивает стремление сторон как можно быстрее перезапустить производство на предприятии, говорилось в релизе госкорпорации. Первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев подчеркивал тогда, что инвестор «Аммония» обладает всеми необходимыми ресурсами и компетенциями в производстве минеральных удобрений. Одним словом, по его мнению, предприятие попало в нужные руки. Напомним, именно такой план с участием структур Троценко и предполагалось реализовать изначально.

Завод отдельно, инфраструктура — отдельно

Но у «Аммония» осталась еще одна нерешенная сопутствующая проблема. Как рассказывало «Реальное время», инвестор многострадального менделеевского завода компания «СДС Азот», тоже принадлежащая Троценко, оказалась втянута в судебную борьбу за логистический комплекс предприятия.

Дело в том, что часть инфраструктуры завода удобрений — в том числе склад и железная дорога — еще со времен Ханбикова числится на балансе ООО «Аммоний Агро». В том числе и та дорога, по которой продукцию «Аммония» отправляют на экспорт. В этом перечне и большой строительный городок, доставшийся в наследство от подрядчиков строительства «Аммония» из Поднебесной (между тем, вопрос о строительстве 2-й очереди «Аммония» периодически возникает на повестке дня). Одним словом, завод — отдельно, инфраструктура — отдельно.

За нее-то и развернулась битва в Приволжском райсуде Казани. По данным источников «Реального времени», за попытками получить контроль над заводской инфраструктурой стоит все тот же Ринат Ханбиков.

Дело в том, что часть инфраструктуры завода удобрений — в том числе склад и железная дорога — еще со времен Ханбикова числится на балансе ООО «Аммоний Агро». Фото Максима Платонова

Продал компанию без ведома жены

Начало этой тяжбе положил иск некой Сажиды Латыповой к собственному супругу, Мансуру Латыпову. Женщина жаловалась, что тот втайне от нее 10 лет назад продал свою компанию — ООО «Форвард Групп», тогда как, по Семейному кодексу, это была их совместная собственность.

Уже не говоря о том, что активы «Форвард Групп» на тот момент оценивались не менее чем в 195 млн рублей, а Латыпов оговорил сумму сделки... всего в 511 тысяч. О том, что из семейной копилки убыла целая компания, Сажида Аблахатовна якобы узнала только в октябре 2019 года, когда случайно получила пришедшее мужу по почте письмо с судебным решением (он выяснял отношения с новым собственником).

По ее словам, к тому времени их брак, можно сказать, сошел на нет. Казалось бы, обычная претензия с прицелом на раздел совместно нажитого имущества при разводе. Но дело предстало в ином свете с учетом личности нового владельца. Мансур Латыпов передал «Форвард Групп» (с 2006 года он владел этой компанией единолично) Дамиру Алиеву, родному брату недавнего гендиректора «Аммония» Тимура Алиева, находившемуся у руля его дочернего предприятия «Менделеевсказот». Есть сведения о том, что братья Алиевы — достаточно близкие родственники Рината Ханбикова: по одним данным, племянники, по другим — двоюродные братья. Но волею судьбы они в конце концов оказались по разные стороны баррикад.

Не так проста и сама компания «Форвард Групп»: она владеет 70% уставника упомянутого «Аммоний Агро» — а значит, и контролирует и значимую часть инфраструктуры менделеевского завода.

Команда Троценко, уже пришедшая к тому времени на «Аммоний», расценила происходящее как попытку захвата собственности, контролируемой государством. Фото kremlin.ru

Привлечь в соответчики СДС «Азот» Троценко

В «Форвард Групп» считали, что муж и жена действуют заодно, разыгрывая публичный спектакль ради пересмотра результата спора между Латыповым и Дамиром Алиевым. Как иначе расценить то, что официально супруги не разведены, да и зарегистрированы на одной жилплощади?

Новая команда Троценко, уже пришедшая к тому времени на «Аммоний», расценила происходящее как попытку захвата собственности, контролируемой государством, следовало из письма в Приволжский райсуд заместителя гендиректора — главного инженера завода Александра Владельщикова. Одним словом, выходило, что цель спора — отнюдь не внутрисемейные разборки, а контроль над компанией «Аммоний Агро», обладающей важной для «Аммония» производственной и логистической инфраструктурой.

Между тем, Приволжский райсуд Казани привлек «СДС Азот» Троценко в соответчики. Латыпова была убеждена, что ее иск нельзя рассматривать без тех, кому ныне принадлежит «Форвард Групп»: ООО «Менделеевсказот» (99 процентов) и АО «СДС Азот» (1 процент). Более того: она подала в тот же райсуд иск еще и о признании недействительной последующей цепочки сделок: продажи Алиевым долей в уставном капитале «Форвард Групп» «Менделевсказоту» и СДС «Азот». Этот иск объединили с первоначальным.

Казалось бы, все должно было сложиться. Представитель Мансура Латыпова объяснял в суде, что его доверитель действительно прибегал к некой конспирации. Мансур Шакирович в то время якобы сильно болел, поэтому заключил с Дамиром Алиевым, с которым были дружеские отношения, устное соглашение. По этому соглашению, Латыпов передавал часть капитала в своей компании с условием, что до своей смерти фактически продолжит управлять и оставаться собственником компании — по сути, это было как бы завещание. В случае его смерти Алиев должен был стать фактическим руководителем и выплатить действительную стоимость доли семье. Но Латыпов в конце концов выздоровел.

А 9 августа 2018 года идиллия между партнерами на доверии завершилась. Латыпов был уволен с должности гендиректора. Стал судиться по поводу потери и портфеля, и компании в целом. Дошел до Верховного суда РФ, но тщетно. Тут-то эстафетную палочку и подхватила его жена.

4 июня Приволжский райсуд Казани оcтавил без удовлетворения иск Сажиды Латыповой к ООО «Форвард Групп», Мансуру Латыпову, Дамиру Алиеву, АО «СДС Азот» и ООО «Менделеевсказот». Фото Максима Платонова

Знала или должна была знать

Тем не менее, 4 июня Приволжский райсуд Казани оcтавил без удовлетворения иск Сажиды Латыповой к ООО «Форвард Групп», Мансуру Латыпову, Дамиру Алиеву, АО «СДС Азот» и ООО «Менделеевсказот» о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности.

Причин, судя по тексту решения, две: пропущенный срок исковой давности и сомнения в неведении истицы относительно того, что муж продал бизнес.

Напомним, Латыпова утверждала, что узнала о сделке по «Форвард Групп» в прошлом октябре, когда в отделении почтовой связи получила вместо мужа постановление суда. Но доказательств этому она не представила. Суд даже специально запросил по этому поводу «Татарстан почтасы». Там дали однозначный ответ: в адрес Мансура Латыпова почтовые отправления в октябре 2019 года не поступали.

К тому же у Сажиды Аблахатовны не было доверенности от мужа на получение его бумаг на почте. Выходит, она просто никак не могла получить за него этот документ. Суд свел воедино несколько фактов: постановление каким-то образом у нее все же оказалось, брак между супругами не расторгнут и у них совпадало место проживания. По мнению суда, это подтверждает, что Латыповы продолжали вести совместное хозяйство. И, как следствие, жена была в курсе, что глава семьи продал свою долю в бизнесе. Не говоря уже о том, что при желании она могла узнать об этом и безо всяких писем: сведения об участниках ООО находятся в открытом доступе.

В результате суд пришел к выводу, что истица знала или, «проявив должную степень осмотрительности и заботливости», должна была знать о том, что супруг распорядился их общим имуществом. К тому же она обратилась в суд за пределами срока исковой давности: начало сделке по отчуждению доли было положено 16 октября 2009 года, а иск Латыповой датирован 17 октября 2019-го.

Не согласился суд и с мнением истицы о том, что вся последующая цепочка сделок с долями «Форвард Групп» ничтожна, отметив, что это «в любом случае не восстановит режим совместной собственности супругов Латыповых» на них. Причины названы выше.

Впрочем, Сажида Латыпова не намерена прекращать борьбу. Как стало известно «Реальному времени», она подала апелляционную жалобу в Верховный суд РТ, в которой выражает свое несогласие с решением, которое принял Приволжский райсуд. 28 июля жалобу приняли к рассмотрению.

11-й Арбитражный апелляционный суд в Самаре все-таки ввел в компании-оппоненте газовиков наблюдение. Фото 11aas.arbitr.ru

Как банкротили «Форвард Групп»

Кстати, исками Латыповой дело не ограничилось: возглавляемый тогда Ханбиковым АО «Газпром межрегионгаз Казань» добился банкротства ООО «Форвард Групп» — в компании ввели наблюдение.

Основанием к тому, чтобы потребовать признать эту компанию несостоятельной, стало решение татарстанского арбитража от 8 июля прошлого года. Тогда был удовлетворен иск «Газпром межрегионгаз Казань» по взысканию 377,5 тыс. рублей долга и 4,7 тыс. рублей процентов, и решение вступило в законную силу. Тем не менее, 30 декабря 2019 года Арбитражный суд РТ отказался признать «Форвард Групп» несостоятельным: должник еще 20 ноября представил в доказательство погашения задолженности платежку на общую сумму 382,2 тыс. рублей.

Однако 18 декабря и «Газпром межрегионгаз Казань» предоставлял суду свою платежку — о возврате этих средств обратно на расчетный счет должнику «в связи с нарушением очередности расчетов с кредиторами». По его мнению, «Форвард Групп» неплатежеспособен. Два кредитора — ООО «ЮА «Правовой успех» и ООО «Резерв Актив», а также сам должник опубликовали 5 июля и 16 октября на Федресурсе сообщения о намерении обратиться с заявлением о банкротстве.

Суд тогда принял сторону «Форвард Групп», считавшего, что кредитор добивается не возврата задолженности, а искусственно создает условия для введения наблюдения, и долг остается «фактически искусственно непогашенным». В том числе и потому что этому препятствовал сам кредитор, который дважды возвращал «Форвард Групп» перечисленные в его адрес средства.

Однако 13 февраля 11-й Арбитражный апелляционный суд в Самаре все-таки ввел в компании-оппоненте газовиков наблюдение. Уже спустя считанные дни, 18 февраля арбитражный управляющий «Форвард Групп», член ААУ «Гарантия» Джигит Кадагазов заявил о намерении участвовать в деле в Приволжском райсуде Казани третьим лицом, причем явился на процесс лично.

Осведомленный источник назвал это удачным маневром команды Ханбикова: «Из-за долга в 300 тыс. рублей в компании с активами более чем в 200 млн рублей ввели процедуру банкротства, пусть и начальную!». Одним словом, «Форвард Групп» вот-вот (при последующих процедурах) сможет «рулить» арбитражный управляющий, предложенный «Газпром межрегионгаз Казань». И, само собой, в рамках банкротства он также может потребовать признать недействительной продажу доли в компании.

Правда, компания еще надеется запустить обратный процесс: 23 июня она подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ. К слову, в связи со всеми этими событиями не избежал банкротства и сам Дамир Алиев.

В татарстанском арбитраже рассматривается целый ряд исков «Газпром межрегионгаз Казань» к самому заводу удобрений и его дочернему «Менделеевсказоту». Фото mazot.narod.ru

Ты иск мне, я — тебе

Возможно, тот же сценарий мог быть применим и к другим компаниям. Так, в татарстанском арбитраже рассматривается целый ряд исков «Газпром межрегионгаз Казань» к самому заводу удобрений и его дочернему «Менделеевсказоту», а также родственным компаниям, где по уступленной ему цессии он взыскивает несколько миллионов рублей. Те тоже не остаются в долгу.

Так, газпромовская «дочка» заявила требования к «Форвард групп» в размере 314,6 тыс рублей по договору от 1 июня 2015 года, право требования по которому, в свою очередь, основано на договоре уступки от 3 августа 2018 года.

Разбирательство проходит отнюдь не традиционно рутинно для такого рода споров. Так, ответчик заявил, что доказательства по делу фальсифицированы. Речь идет о том самом договоре уступки права требования двухлетней давности.

Более того, сама эта уступка стала предметом отдельного судебного разбирательства. На этот раз уже «Форвард Групп» в лице участника Дамира Алиева требует от «Газпром межрегионгаз Казань» признать ее недействительной.

В качестве последствий этого он просит восстановить задолженность ООО «Региональная инжиниринговая компания — освоение новых технологий», ООО «Менделеевсказот», АО «Аммоний» перед «Форвард Групп» в 2,3 млн рублей. Заседание назначено на 14 августа. Дело дошло до дополнительной судебной экспертизы на поводу того, соответствует ли дата проставления печати «Форвард Групп» и «Газпром межрегионгаз Казань» той, что указана в документах. Пока первое дело приостановлено до разрешения второго.

«Газпром межрегионгаз Казань» также требует от «Аммония» погашения 1,03 млн рублей долга. На 14 августа назначен и иск «Форвард Групп» к уже известной газпромовской «дочке» о взыскании 698,8 тыс. рублей переменной части арендной платы за август 2018 года, не считая 136,3 тыс рублей пени.

Любопытно, что в большинстве исков «Газпром межрегионгаз Казань» действует как своего рода коллектор: взыскивает чужие долги, которые были ему переуступлены. Причем по самым разным видам деятельности (аренда, уборка частных домов, обслуживание оборудования и др.). То есть изначальные кредиторы не имеют никакого отношения к газовой сфере.

Так, например, в одном из этих исков фигурирует договор между «Менделеевсказотом» и «Форвард Групп» об уборке жилых домов еще от 2015 года, который был уступлен «Газпром межрегионгаз Казань» и в зачет которого был принят договор купли-продажи самолета ТУ-134 по другой цессии от ЗАО ИКХ «Татгазинвест». Зачем «Газпром межрегионгаз Казань» скупал чужие долги, остается только догадываться.

Понятно, что все эти судебные дела могут быть легко прекращены, если на то будет воля обеих ранее противоборствующих сторон. Момент, надо сказать, самый благоприятный: в «Газпром межрегионгаз Казань» недавно сменилось руководство.



Не исключено, что бессменного Рината Сагитовича разменяли на мировую завода удобрений. Фото Максима Платонова

Отставка после мировой по «Аммонию»

21 июля, как рассказывало «Реальное время», 62-летний Ринат Ханбиков, бессменно на протяжении 22 лет руководивший АО «Газпром межрегионгаз Казань», ушел с поста гендиректора, оставшись в компании в должности советника. По официальной версии: в связи с истечением трудового контракта,

До этого он неоднократно продлевался прежним руководством «Газпром межрегионгаза». Его смена год назад запустила эту процедуру и для первых лиц дочерних компаний сбытовой структуры «Газпрома», отвечающей за сборы платежей за газ по стране.

Нельзя не отметить, что отставка Ханбикова совпала по времени с окончанием процесса банкротства АО «Аммоний». Как известно, основатель этого проекта не смог договориться с ВЭБ. РФ о реструктуризации долга в $1,5 млрд, после чего госкорпорация уступила долговые обязательства структурам Троценко.



Все это время циркулировали слухи об отставке Рината Ханбикова, но всякий раз прогнозы не сбывались. Его отставка случилась через полторы недели после того, как мировое соглашение по делу о банкротстве «Аммония» было утверждено Арбитражным судом Татарстана, а сам Ханбиков до этого якобы успел получить отступные в 400 миллионов. Одним словом, не исключено, что бессменного Рината Сагитовича разменяли на мировую завода удобрений.

Преемником бессменного руководителя «Газпром межрегионгаз Казань» стал помощник президента Татарстана по вопросам нефтегазохимического комплекса Ринат Сабиров. А это совсем не посторонний для менделеевского завода удобрений человек. Он был куратором со стороны правительства РТ при строительстве «Аммония», а также больше 7 лет бессменно входил в совет директоров завода.