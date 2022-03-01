Поставщик оповещателей в школу №175 Казани остался при лицензии

Заключение экспертизы по уголовному делу о том, что динамики работали недостаточно громко, не убедило Арбитражный суд республики

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Следственный комитет России обратился в Главное управление МЧС по Татарстану с просьбой принять меры «по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления» в рамках уголовного дела о расстреле в казанской гимназии №175. Ведомству предложили рассмотреть вопрос об отзыве лицензии у фирмы «Союз пожарного мониторинга», которая отвечала за систему оповещения в школе. Выжившие ученики расстрелянного 8 «А» рассказали, что не слышали оповещения директора, дверь осталась открытой и именно в этом кабинете Галявиев устроил бойню. Экспертиза по уголовному делу также показала, что динамики работали недостаточно громко. В ГУ МЧС по РТ попытались аннулировать лицензию «СПМ», но проиграли суд. Компания-ответчик выкатила встречный иск о возмещении судебных издержек на полмиллиона рублей. Как крупному поставщику на рынке Татарстана удалось отбиться от претензий силовиков и надзорной службы, сохранив право и дальше обеспечивать безопасность полутысячи детских образовательных учреждений, — подробности в нашем материале.

Следком: «Рассмотреть вопрос об отзыве лицензии»

Казанская фирма «Союз пожарного мониторинга», чей инженер Марат Зиганшин проходит одним из обвиняемых по уголовному делу о расстреле в гимназии №175, обслуживала систему оповещения в этой школе и на сотнях других объектах образования республики. Компания «СПМ» работает на основании лицензии от 17 апреля 2013 года, которую выдало Главное управление МЧС по Татарстану.

Вскоре после начала следствия по делу Галявиева, в ГУ МЧС по РТ получили представление от Следкома России «о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других нарушений закона». СК просил рассмотреть вопрос об отзыве лицензии у фирмы «на основании следующих нарушений:

Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей; не обеспечение исправного состояния речевого оповещателя в кабинете, его своевременного ремонта, предназначенного в том числе для предупреждения учеников и учителей о вооруженном нападении, повлекшее человеческие жертвы и причинение вреда

здоровью; В период 2020—2021 г. Зиганшин М.М. (инженер ООО «СПМ») не прошел обучение по повышению квалификации, а директор ООО «СПМ» Золотарев М.В. не организовал и не направил на соответствующее обучение; ООО «СПМ» не имело штатных средств измерения звука речевых оповещателей, допустимость издаваемых звуков определялась на слух».

В результате, как сделали вывод следователи, Зиганшин не обеспечил надлежащее обслуживание систем оповещения, и в классе не услышали команды директора гимназии Амины Валеевой закрыть все двери и не выходить из классов в коридор.



Однако эти доводы не убедили Арбитражный суд РТ.

Как сделали вывод следователи, Зиганшин не обеспечил надлежащее обслуживание систем оповещения. Фото vk.com

Мера только для грубых нарушений

«Суд вправе принять решение об аннулировании лицензии лишь при наличии оснований, предусмотренных частью 11 статьи 20 Закона № 99-ФЗ, — говорится в решении от 1 октября 2021 года. — Такими основаниями являются: 1) неустранение лицензиатом грубого нарушения лицензионных требований в установленный̆ срок административного наказания в виде административного приостановления деятельности и приостановления действия лицензии; 2) неисполнения лицензиатом в установленный̆ срок вновь выданного лицензирующим органом предписания. Из сказанного следует, что аннулирование лицензии является, в первую очередь, мерой ответственности за невыполнение лицензиатом указаний лицензирующего органа об устранении ранее допущенных нарушений».

А поскольку представитель ГУ МЧС по РТ на первом же заседании сообщил суду, что никакие проверки деятельности ответчика не проводились, предписания об устранении каких-либо нарушений в отношении ООО «СПМ» не выносились, то и обстоятельств, позволяющих требовать аннулирования лицензии, не имеется. Кроме того, суд отметил, что аннулировать лицензию можно лишь в случае грубых нарушений со стороны лицензированной организации, а заявитель наличие таковых не доказал.

В судебном решении также указано, что заявки, согласно госконтракту с «СПМ», принимаются и обрабатываются в цифровом виде, после чего сохраняется цифровой след, а «за период действия муниципального контракта заявок на ремонт или заявок о возникновении аварийной ситуации на обслуживаемом объекте (гимназия №175 г. Казани) не поступало, работы, выполняемые на объекте поименованы как «плановые».

«При интенсивном использовании о неисправности стало бы известно»

Сыграло свою роль в суде и опубликованное вскоре после трагедии интервью с директором гимназии №175. В нем Амина Валиева говорит, что система речевого оповещения использовалась и в качестве школьного радио.

— При подобном интенсивном использовании о неисправности речевого оповещения должно было стать известно, что должно было стать основанием для обращения к ООО «СПМ» с заявкой на ремонт, — пришел к выводу суд. — Однако таких обращений, согласно предоставленному нотариальному протоколу осмотра доказательств, не было. Ответчиком представлены в материалы дела 16 ежемесячных Актов проверки работоспособности комплекса объектового оборудования передачи извещений на пульт централизованного наблюдения подразделений пожарной охраны за период с 01.01.2020 г. по 6 А65-17745/2021 30.04.2021, а также Отчет обследования объекта от 26.02.2020г., подписанных с МБОУ «СОШ №175». Возражений относительно проведенных работ, указание на наличие неисправностей в документах не имеется, в материалы дела не представлены. Таким образом, ответчиком подтверждено регулярное выполнение ежемесячных проверок работоспособности оборудования на обслуживаемом объекте (гимназия №175 г. Казани).

Амина Валиева говорит, что система речевого оповещения использовалась и в качестве школьного радио. Фото: gossov.tatarstan.ru

Что же касается отсутствия у подрядчика в собственности штатных средств измерения звука речевых оповещателей, на которое в МЧС указали как на нарушение требований к лицензиату, то суд обратился к закону «О пожарной безопасности» и подзаконным актам, допускающим, чтобы приборы принадлежали ему не только на праве собственности, но и «на ином законном основании, предусматривающим право владения и пользования, и необходимых для осуществления лицензируемой деятельности». Ответчик предоставил суду договор аренды оборудования, который подтверждает «владение в период произошедшего события у ООО «СПМ» измерительного прибора (шумомера) Testo 816-2».

А довод о том, что инженер Зиганшин, отвечавший за объект, не прошел обучение по повышению квалификации, а директор ООО «СПМ» Золотарев не организовал ему это обучение разбился о то, что это нарушение не относится к категории грубых — следовательно, и лишить организацию лицензии за него нельзя.

В итоге Арбитражный суд РТ счел лишение лицензии мерой, несоразмерной нарушениям, допущенным ООО «СПМ» и отказал в удовлетворении заявления ГУ МЧС по РТ. Суд отказал ГУ МЧС в удовлетворении исковых требований, однако не стал взыскивать с министерства-заявителя возложенные на него расходы по госпошлине, «поскольку он освобожден от ее уплаты в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской федерации».

Полмиллиона на защиту



Но раскошелиться федеральной казне, вероятнее всего, придется, поскольку руководитель ООО «СПМ» твердо намерен взыскать с министерства судебные издержки.

Казанское ООО «Союз пожарного мониторинга» («СПМ») подало в Арбитражный суд РТ заявление о взыскании с Главного управления МЧС по Республике Татарстан в лице Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РТ судебных расходов в размере 533 тыс. рублей. Как подтвердил «Реальному времени» директор компании Михаил Золотарев, компания всерьез намерена вернуть более полумиллиона рублей, потраченных на доказывание того, что нарушений, которые могли бы стать основанием для аннулирования ее лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию, и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в ходе выполнения контракта на обслуживание оборудования гимназии №175 допущено не было. Золотарев также заявил, что не комментирует обстоятельства арбитражных тяжб с МЧС.

«Круглая сумма», как следует из заявления ООО «СПМ», была потрачена в ходе предыдущей тяжбы, инициированной ГУ МЧС по РТ. После того, как в июле 2021 года следствие предъявило обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек инженеру по монтажу, ремонту и обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» Марату Зиганшину, Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по РТ и Главное управление по РТ обратились в Арбитражный суд РТ с заявлением к ООО «СПМ» об аннулировании лицензии, выданной этим же самым министерством 9 лет назад — в апреле 2013-го.

Арбитражный суд РТ счел лишение лицензии мерой, несоразмерной нарушениям. Фото: Максим Платонов

Бюджет заплатит?

— Да, к нам поступало исковое заявление ООО «Служба пожарного мониторинга» о взыскании судебных расходов, — подтвердили «Реальному времени» в ГУ МЧС по РТ. — В свою очередь Главное управление МЧС России по Республике Татарстан не согласно с заявленными требованиями. В Главное управление МЧС России по Республике Татарстан от Следственного комитета Российской Федерации поступило Представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и других нарушений закона в отношении общества с ограниченной ответственностью «Союз пожарного мониторинга», которым в связи с выявленными нарушениями лицензионных условий предлагалось рассмотреть вопрос об отзыве у ООО «Союз пожарного мониторинга» лицензии на осуществление деятельности в области пожарной безопасности. Главное управление МЧС России по Республике Татарстан как лицензирующий орган на основании поступившего Представления направило исковое заявление в Арбитражный суд Республики Татарстан об аннулировании лицензии МЧС России выданной ООО «Союз пожарного мониторинга». В ходе заседания суда ответчиком ООО «Союз пожарного мониторинга» были представлены подтверждающие документы об отсутствии нарушений лицензионных условий, указанных в Представлении Следственного комитета Российской Федерации, на основании чего Арбитражным судом Республики Татарстан в удовлетворении искового заявления отказано.

«Реальное время» поинтересовалось — как получилось, что в суде одним из главных доводов в пользу ООО «ПМК» стало то обстоятельство, что МЧС эту компанию не проверяло и нарушений, как следствие, не находило.

— С 2016 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, объявлены так называемые «надзорные каникулы», — напомнили в МЧС. — Данная позиция закреплена положениями Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Также жалобы на ООО «Союз пожарного мониторинга» о нарушении ими лицензионных условий в лицензирующий орган не поступало. Таким образом, основания на проведение проверки в отношении ООО «Союз пожарного мониторинга» у лицензирующего органа отсутствовали.

В ГУ МЧС по РТ подчеркнули, что «в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ответственность за организацию работ по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающих исправное состояние указанных средств возложена на руководителя объекта. В свою очередь руководитель объекта к выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения может привлекать организации, имеющие специальное разрешение (лицензию). Выбор организации, привлекаемой для выполнения указанных работ, хозяйствующий субъект осуществляет самостоятельно».

В ГУ МЧС по РТ подчеркнули, что ответственность средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения возложена на руководителя объекта. Фото: yandex.ru

От театра кукол до Госсовета



Решая вопрос о лицензии ООО «СПМ», Арбитражный суд, кроме всего прочего, принял во внимание, что компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на значительном количестве объектов социального значения, находящихся в муниципальной собственности, а именно ответчик осуществляет по муниципальному контракту обслуживание 187 объектов школьного и дошкольного образования в городе Казани и «отзыв лицензии у ответчика приведет к невозможности ведения лицензируемой деятельности ООО «СПМ», необходимости проведения в масштабах г. Казани конкурсных процедур для выбора новой обслуживающей системы пожарной безопасности организации и существенному количеству времени, в течение которого объекты будут находится без должного обслуживания, что может негативно сказаться на криминогенной ситуации».

Как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», компания, заработавшая в 2020 году почти 50,7 млн. рублей и завершившая его с чистой прибылью в 21,5 миллиона, за последние 12 месяцев приняла участие в 11 торговых процедурах и заключила контрактов на 1,5 млн рублей. С начала 2022 года было заключено два контракта общей стоимостью 140 тыс. рублей, а самым «урожайным» был 2020 год, который принес 19 контрактов на 71,6 млн. Основным заказчиком тогда стало МБЦ «Департамент коммуникационных технологий», в числе остальных фигурируют и Управление Росреестра по РТ, и Аппарат Госсовета Татарстана.

На сайте компании в числе объектов, которые она обслуживает, указаны и казанский кукольный театр «Экият», и КФУ, и КНИТУ (КХТИ), и КГАСУ (КИСИ), и «Татмедиа», и 7-я горбольница, и «МЕГА», и мечеть Аль-Марджани. Фирма рекламирует услуги пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения управления эвакуацией, систем дымоудаления, автоматического пожаротушения и многие другие.

ООО «СПМ» в равных долях принадлежит Резеде Шариповой и Дмитрию Сумочкину. Первая, согласно информации «СПАРК-интерфакс», является совладельцем лишь одного этого предприятия. А Дмитрию Сумочкину также принадлежит 2/3 доли в московском ООО «Спутник безопасности», специализирующемся, как и «СПМ», на производстве электромонтажных работ. По итогам 2020 года эта компания заработала почти 303 млн рублей и завершила его с чистой прибылью в 4,8 млн. Это крупный поставщик ГУП города Москвы «Центр-Сити», а в Татарстане — поставщик КГАСУ, Агропромпарка, университетской клиники.

Проверка прокуратуры обнаружила, что в гимназии нет «тревожной кнопки», зато в ее неохраняемом заборе есть дыры. Фото: 2gis.com

Школы без охраны

Между тем, претензии у надзорных служб после трагедии 11 мая 2021 года возникли к еще ряду школ.

Советский райсуд Казани вынес решение удовлетворить иск прокурора Советского района города Казани в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ «Гимназия №125» и Казгорисполкому и обязал исполком «в срок в течение трех месяцев с даты вступления решения суда в законную силу предусмотреть и обеспечить финансирование мероприятий по устранению в гимназии нарушений требований законодательства об образовании и антитеррористической безопасности. Гимназии на устранение суд отвел 2 месяца с даты поступления финансирования.

Нарушений, которые суд обязал устранить, оказалось много — и все из разряда таких, что, не дай бог, приди в эту гимназию какой-нибудь «Ильшат Галявиев», ему даже на дверь посильнее давить, чтоб открылась, не понадобится, а полиция и прочие службы приедут очень поздно. Ведь проверка прокуратуры обнаружила, что в гимназии нет «тревожной кнопки», зато в ее неохраняемом заборе есть дыры. В исполкоме это объяснили тем, что денег на приведение системы защиты детей от террористов в порядок у города нет.

Суд обязал: восстановить целостность ограждения территории гимназии, оснастить ее охранной сигнализацией; установить систему видеонаблюдения, обеспечивающую непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта, обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе непосредственной близости от объекта, путем оборудования калиток по периметру территории объекта электромагнитными и навесными замками.

Осенью прошлого года Советский райсуд вынес целый «букет» таких же решений по искам прокуратуры — в отношении гимназии №183, гимназии №90, средних школ № 184, 111, 144, 169, 167, лицея №159. Решения суда ответчиками — Казгорисполкомом и образовательными учреждениями — обжалованы в Верховный суд РТ. А «дыры» в школах остались. И пока неясно, неработающие сигнализации там тоже лицензированными компаниями «обслуживаются» или контракты на установку и обслуживание охранных систем в них вовсе не заключались.