В Татарстане идут баталии за деньги от строительства детского комплекса в Крыму

Подрядчики не смогли доказать, что имели договоры на работу в парке Фороса

Как стало известно «Реальному времени», одного из подрядчиков открывшегося в Крыму татарстанского детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс» обвинили в неосновательном обогащении. Казанская компания «Арми» участвовала в стройке объекта в отсутствие подписанных договоров и не сумела доказать наличие фактических подрядных отношений. Ей предстоит вернуть привлекшей ее казанской фирме «Прайд» порядка 25,16 млн рублей. Проигравший подрядчик не остался в долгу: в суде разгорелась новая тяжба между теми же контрагентами за выплату долга по работе на другом объекте — реконструкции трагически прославившейся казанской гимназии №175. Подробности обоих процессов — в нашем материале.

Договоренность в мессенджере — еще не договор

Строительство оздоровительного комплекса «Ак Барс» на участке площадью 7,2 га в западной части Форосского парка стартовало в начале 2021 года. В июле 2022 года комплекс, состоящий из двух спальных корпусов, столовой, клуба, спорткомплекса и бассейна, принял первую смену. К этому моменту в суде же более полугода рассматривалось дело по иску ООО «Прайд» к ООО «Арми» — о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Истец обвинил ответчика в том, что тот в отсутствие договорных отношений необоснованно удерживает полученные от него средства, а именно порядка 25 млн рублей.

Из материалов суда следует, что в мае — июле 2021 года за общестроительные работы на объектах «Детско-молодежный оздоровительный комплекс «Ак Барс» и МКУК «Ялтинская централизованная клубная система» ООО «Прайд» тремя траншами на основании выставленных ООО «Арми» счетов перечислило авансовые платежи в общей сложности на 25 млн рублей, а в декабре 2021 года потребовало вернуть деньги.

В мае — июле 2021 года за общестроительные работы детском комплексе «Ак Барс» и на другом объекте на счета «Арми» перечислили аванс на 25 млн рублей. Фото: vk.com/selet.akbars.foros

В деле также говорится о том, что факт передачи договоров, переданных ответчиком истцу через инженера УКС Тагировым, несмотря на наличие расписки последнего, не является надлежащей передачей документов, равно как и имевшая место пересылка по WhatsApp документации и смет, позволяющих определить объем выполненных работ, «не может свидетельствовать о наличии каких-либо правоотношений с истцом».

Представитель ООО «Арми» настаивал на том, что деньги компания получила обоснованно, так как компания фактически состояла в подрядных отношениях с ООО «Прайд», а работы на объекте в Форосе выполнялись в соответствии с проектом, были приостановлены по требованию истца, истцу были переданы стройматериалы. Однако представитель истца заявил, что истец на указанных ответчиком объектах подрядчиком, генподрядчиком, заказчиком не являлся и в подтверждение представил письмо ООО «Парк Форос», где говорилось об отсутствии у этой компании гражданско-правовых отношений с ООО «Прайд».

На стороне истца выступили и представители привлекавшегося к процессу в качестве третьего лица ГУП «Татинвестгражданпроект» — они указали, что договорные отношения у истца с ответчиком отсутствовали, по результатам переговоров договоры не были заключены. Ответчик не смог доказать, что между ним и истцом сложились фактические правоотношения в силу того, что ООО «Арми» выставило счет за работы, а ООО «Прайд» этот счет оплатило, что с учредителем истца велась переписка в мессенджере, а уведомление истца о возврате денежных средств следует рассматривать как отказ от исполнения договора.

Представитель «Арми» настаивал, что деньги компания получила обоснованно и работы на объекте в Форосе выполняла в соответствии с проектом. Фото: vk.com/selet.akbars.foros

Маленькая компания с большими оборотами

Арбитражный суд РТ и вышестоящие судебные инстанции приняли сторону компании «Прайд», чей представитель настаивал, что перечисление средств фирме «Арми» было произведено в связи с наличием намерений на заключение договора, но договор не был заключен, а после получения от ответчика актов выполненных работ истцом был направлен отказ в приемке в связи с отсутствием документации, позволяющей определить, какие работы поручались ответчику и какие им были выполнены.

В настоящее время в отношении ООО «Арми» возбуждены два исполнительных производства на общую сумму 25 млн рублей — приставы-исполнители взыскивают по отдельности долг и исполнительский сбор, который составляет 14 тысяч рублей.

С учетом того, что эта компания, зарегистрированная гендиректором и единственным бенефициаром Михаилом Павловым в феврале 2020 года, следующий 2021 год завершила силами всего 7 работников с выручкой в 177 млн рублей и валовой прибылью в 173,8 млн, которая, впрочем, практически полностью ушла на покрытие управленческих расходов (173,4 млн рублей), шансы взыскать долги у приставов есть.

Фото: realnoevremya.ru

Кто остался должен за гимназию №175?



Кроме того, ООО «Арми» инициировало процесс по встречному «выбиванию» денег из ООО «Прайд» уже по другому объекту. В апреле 2022 года фирма обратилась в арбитражный суд с иском о взыскании 13,2 млн рублей задолженности по договору, заключенному в июле 2021-го — на производство работ на объекте «Гимназия №175». Правда, ООО «Прайд» в сентябре того же года инициировало встречный иск на 7,4 млн рублей — о взыскании неустойки за просрочку срока сдачи работ. Суд принял решение об совместном рассмотрении обоих заявлений.

Истец также заявил ходатайство о назначении экспертизы с целью определения объемов и стоимости работ — и суд его удовлетворил. Перед экспертами были поставлены вопросы об объеме и стоимости выполненных ООО «Арми» работ по двум договорам подряда — на 12,53 млн рублей и на 20,08 млн рублей. С целью проведения экспертизы производство по делу было приостановлено до 21 апреля 2023 года. Однако в конце марта эксперты подали в суд ходатайство о предоставлении дополнительных документов и назначении натурного осмотра объекта исследования, и суд это ходатайство удовлетворил.

Можно предложить, что для ООО «Прайд», зарегистрированного в феврале 2016 года и на конец 2021 года состоявшего всего из трех сотрудников, ни победа, ни поражение в этом арбитражном поединке не обернутся фатальными последствиями. 2021 год компания, которой с 2021 года владеет Дмитрий Кателин, а руководит Анатолий Поляков, завершила с выручкой в 311,2 млн рублей и чистой прибылью в 11,7 млн.

«Арми» инициировала процесс по встречному «выбиванию» денег из «Прайда» по другому объекту — казанской гимназии №175. Фото: «Татинвестгражданпроект»

Впрочем, пока у этой компании проигрышных процессов не было. А в мае 2022 года ООО «Прайд» отсудило 16,24 млн рублей у тульского ООО «Национальная строительная компания», уплаченные по договору подряда на выполнение работ по устройству кровли детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак-Барс» в Форосе. Как и в случае с ООО «Арми», акты о приемке работ ООО «Прайд» подписаны не были и было направлено требование о возврате денежных средств.

Остается добавить, что «Реальное время» не обнаружило в открытом доступе актуальных контактов ООО «Прайд» и ООО «Арми», однако готово опубликовать комментарии представителей этих компаний по получении.