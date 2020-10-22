Застройщиком ЖК «Мелодия» займется Арбитражный суд Татарстана

Фото: Ринат Назметдинов

С формулировкой «признать банкротом»

Признать застройщика ООО «ПИК+», ответственного за возведение ЖК «Мелодия» на ул. Комиссара Габишева, банкротом потребовал федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Иск фонда уже зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана. Кроме того, как выяснило «Реальное время», 16 октября операции по счетам компании в трех татарстанских банках заблокировала татарстанская налоговая. На данный момент в отношении «ПИК+» открыто 66 исполнительных производств на 10 млн рублей.



В августе этого года правительство Татарстана, вняв множественным жалобам дольщиков этого жилищного комплекса, обратилось в федеральный фонд с ходатайством инициировать процедуру банкротства недобросовестного застройщика. Как пояснили в татарстанском Фонде поддержки дольщиков, механизмы помощи федерального фонда могут быть реализованы только в том случае, если в отношении застройщика будет введено конкурсное производство.

Иск федерального Фонда защиты прав дольщиков уже зарегистрировал Арбитражный суд Татарстана. Фото: Максим Платонов

Нет денег — нет стройки

Квартиры в доме ЖК «Мелодия», где должны были также располагаться встроенные детский сад и магазин, на пересечении улиц Комиссара Габишева и Сафиуллина начали строить 4 года назад, а 170 семей дольщиков должны были получить ключи от своих квартир еще в четвертом квартале 2017 года. При этом «Пик+» по договорам, заключенным с дольщиками, получил свыше 280 млн руб. Однако строительство комплекса угасло и, несмотря на высокую степень готовности, так и не было завершено. В итоге так и не сданный застройщиком дом в конце 2019 года был включен в Единый реестр проблемных объектов.

«Сейчас на стройке если и идет какая-то активность, то микроскопическая. Насколько знаю, у застройщика есть серьезные финансовые проблемы, из-за которых стройка, собственно, и встала», — сообщил «Реальному времени» глава регионального Фонда дольщиков Иван Новиков. По его словам, руководство «ПИК+» не выходило на связь с региональным фондом.

«Реальное время» также попыталось связаться с руководством компании-застройщика, однако номера, зарегистрированные на «ПИК+», сейчас недоступны или не отвечают.

После судебных процедур права на достройку перейдут к фонду, который сам выберет подрядчика, которому и предстоит достроить «Мелодию», пояснил Иван Новиков. Фото: Ирина Анисимова

Кстати, немало нарушений в ЖК «Мелодия» во время внеплановой проверки этим летом выявил и Ростехнадзор: не достроена подземная автостоянка, заложенная проектом, но при этом смонтированы не предусмотренные им металлические стойки усиления наружных стен подземного этажа жилого дома, а дверные проемы выхода из подземного этажа дома на автостоянку и вовсе заложены кирпичом.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» финансовые показатели казанской строительной компании ООО «ПИК+», начиная с 2015 г. упали фактически до нулевых отметок: если тогда компания имела ежегодную выручку в 87 млн руб., то в 2016-м — она снизилась более чем в два раза, до 37 млн руб., а последующие два года строительная компания вовсе не отчитывалась о выручке. В прошлом году выручка застройщика составила всего 75 тыс. руб. Чистые активы компании сегодня составляют 50 млн руб.

Помимо «Мелодии» — еще нескольких жилищных комплексов

Как ранее писало «Реальное время», ООО «Пик+» в равных долях владеют Марат Саттаров и Артем Исламов. Саттаров также является директором «Пик+». На сайте застройщика (сейчас недоступен, но архивные копии сохранились в кэше «Гугла») указано, что наряду с ООО «Пик+» и ООО «РТК» в группу компаний «Стандартстрой» входят также ООО «ИК «КазСтройСити» и ООО «СК «ТатСтройДом».

ООО «Пик+» в равных долях владеют Марат Саттаров и Артем Исламов. Саттаров (на фото) также является директором «Пик+». Фото: Ринат Назметдинов

Отмечается, что «Стандартстрой» построил 5-этажный дом №35 по улице Некрасова и 7-этажный дом №21 на Гоголя, а также выигрывал тендеры по строительству учебно-методического центра ФАС, по капремонту главного учебного корпуса и здания стоматологии Казанского государственного медицинского университета, по строительству здания детской поликлиники №4 и других объектов.

Кстати, кроме «Мелодии» и «Нового горизонта» застройщик в 2018 году занимался возведением еще двух объектов — ЖК «Жардин» и ЖК «Поколение». Первый возводился на Аэропортовской, 25, недалеко от улицы Гвардейской. Сдать его планировалось во 2-м квартале прошлого года.

ЖК «Жардин» на Аэропортовской, 25 планировалось сдать во 2-м квартале прошлого года. Фото: jardin.su

Свет в конце тоннеля обещают летом 2021 года

Проблемой дольщиков «Мелодии» в свое время занимались и Управление жилищной политики исполкома, и прокуратура Казани — последнее ведомство взяло вопрос достройки на свой контроль. В свою очередь, городское управление жилполитики в адрес застройщика также выносило акты и предписания, как в части нарушения сроков передачи квартир участникам долевого строительства, так и по нарушению нормативов целевого использования денежных средств участников долевого строительства.

Как сообщил «Реальному времени» глава регионального Фонда дольщиков Иван Новиков, после судебных процедур права на достройку перейдут к фонду, который сам выберет подрядчика, которому и предстоит достроить «Мелодию». В фонде рассчитывают, что вся история завершится уже к середине 2021-го. Все будет зависеть от того, в каком темпе и с каким исходом пройдут судебные процедуры.

Ангелина Панченко