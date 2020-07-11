События недели: переедет ли Telegram в Иннополис, мечеть «Айя-София» и арест Фургала

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Фото Максима Платонова

На уходящей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил Татарстан, выбрав республику для своего первого рабочего визита с начала пандемии. В четверг он провел в Иннополисе совещание по вопросам IT-индустрии, в пятницу в ОЭЗ «Алабуга» обсудил проект магистрали Европа — Западный Китай, частью которой станет трасса Москва — Казань. Власти Турции отменили музейный статус собора Святой Софии («Айя-София») в Стамбуле. Теперь исторический памятник вновь станет мечетью. В местных СМИ обсуждается своя версия «плана Даллеса», согласно которой американцы собирались сделать из мечети музей только затем, чтобы потом вновь превратить его в христианский собор. Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали на два месяца по подозрению в причастности к заказным убийствам.

«Все привозили дань в Татарстан»

Первую рабочую поездку после самоизоляции премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил в Татарстан. У него была насыщенная программа, и за два дня глава российского правительства успел провести множество встреч, осмотреть целый ряд объектов, возглавить два важных совещания.

В четверг Мишустин провел совещание по вопросам государственно-частного партнерства в сфере IT. Премьер напомнил лидерам цифровой индустрии об уже введенных мерах поддержки высокотехнологичного бизнеса, анонсировал несколько новых. Он отметил шесть основных направлений господдержки цифровой отрасли: новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержка внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие ГЧП, расширение кадровой базы отрасли.

Фото Максима Платонова

Вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов объявил о решении создать на базе Иннополиса единый учебный методологический центр по цифровизации экономики РФ.



Отдельный интерес вызвало выступление на мероприятии вице-президента Telegram Ильи Перекопского. Топ-менеджер выступил против гегемонии американских IT-гигантов на рынке цифровых услуг, сравнив Кремниевую долину с Золотой Ордой. Некоторые усмотрели в его речи намек на возможное возвращение мессенджера Павла Дурова в Россию. Если такое произойдет, то кто знает, может быть, Telegram выберет для своей штаб-квартиры Иннополис?



На следующий день Михаил Мишустин отправился в ОЭЗ «Алабуга», где прошло обсуждение еще одного важного для страны проекта: строительство трассы Европа — Западный Китай. Одним из ключевых элементов этого проекта станет трасса М-12 Москва — Казань. Она соединит четыре из восьми крупнейших агломераций России — Московскую, Самаро-Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую. Премьер назвал этот проект самым масштабным для России на ближайшие 4 года. Подробно об этапах строительства рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.



Из мечети в музей и обратно

Госсовет Турции вернул статус мечети собору Святой Софии («Айя-София») в Стамбуле, который был объявлен музеем в 1934 году. Решение утвердил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.



Фото wikipedia.org

Незадолго до этого колумнист интернет-газеты Star.com.tr Нух Албайрак опубликовал свое историческое расследование, согласно которому решение турецкого правительства почти 90-летней давности было инспирировано спецслужбами США. В статье говорится о «крестовом походе», упоминается знаменитый глава ЦРУ Аллан Даллес и утверждается, что единственной целью перевода «Айя-Софии» в музей был план по дальнейшему превращению ее в церковь.



Арест Фургала

В пятницу, 10 июля, Басманный суд Москвы на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Чиновника подозревают в организации убийств предпринимателей. Задержали главу дальневосточного региона в ночь на 9 июля и сразу же доставили на самолете в Москву.



Большинство экспертов сходятся во мнении, что федеральные власти использовали это уголовное дело для решения других вопросов. Кто-то уверен, что это месть за неожиданную победу Фургала на губернаторских выборах в 2018 году, другие считают одной из причин результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Фото sledcom.ru

Журналист Максим Шевченко назвал арест губернатора актом устрашения жителей Хабаровского края:

«Я это рассматриваю как запугивание Хабаровского края и его жителей, которые устойчиво поддерживали Фургала, голосовали за ЛДПР на выборах и всячески показывали федеральному центру козу и дулю».



Татарстан получает только треть налога на прибыль

«Коронакризис» больно ударил по бюджету Татарстана. Поступления в республиканскую казну резко сократились. Например, налог на прибыль собирается только на 30%, рассказал председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

Татарстан показал самое глубокое падение среди регионов, добавил он. За пять месяцев отставание в поступлении доходов от прошлого года составило более 30 млрд рублей.

Среди причин Якунин назвал нестабильный курс доллара, снижающиеся цены на нефть и экономический кризис, вызванный пандемией.

«Ковидная» дотация из федерального бюджета в 13,5 млрд рублей не покроет потери даже на 50%.



Банкротство «Аммония» отменяется

Арбитражный суд Татарстана прекратил дело о банкротстве АО «Аммоний». Производитель минеральных удобрений заключил мировое соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ. Кредитор предприятия утвердил проект документа еще 6 июля. По условиям соглашения, 111,7 млрд рублей долга «Аммоний» будет выплачивать 5 лет, причем основная нагрузка придется на 2025 год.

Фото Максима Платонова

На заводе удобрений надеются, что график платежей для них окажется посильным: спрос на гранулированный карбамид за рубежом растет. Первые 4 года «Аммоний» должен будет выплачивать всего по 1,44 млрд рублей.



Дело экс-ректора КНИТУ-КХТИ

В казанском суде продолжаются заседания по делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова и шести его подчиненных. Прокурор запросил для фигурантов в общей сложности 37 лет. Бывшего руководителя университета обвинение просит посадить на 9 лет.



Представлявшая на процессе сам вуз начальник отдела организационно-правового обеспечения Елена Махмутова попросила суд о снисхождении к уже осужденному экс-проректору Ильдару Абдуллину и еще двум фигурантам.



Ошибка в истории с Арской ратушей

Эксперты выяснили, что здание Арской ратуши, за которое татарстанский Комитет по охране объектов культурного наследия бился с собственниками, оказалось совершенно другим объектом. Зампред регионального отделения ВООПИК Фарида Забирова рассказала «Реальному времени» о возможной истории столетнего дома.

Фото okn.tatarstan.ru

«Анализ показал, что здание Арской городовой ратуши находилось восточнее на три квартала, ориентировочно на месте современной башни перед администрацией города», — говорится в акте государственной экспертизы.



Реставратор Попов

Вологодский реставратор Александр Попов лишился и второго контракта в Татарстане. Договор с ним на этой неделе расторгло Духовное управление мусульман РТ. Он должен был восстановить мечеть XIX века в селе Большая Елга. Памятник хотят вывезти обратно в Татарстан ориентировочно в первой декаде августа.

В начале июля Попов подал заявление в МВД по поводу другого памятника из Татарстана — Михаило-Архангельской церкви. Реставратор утверждает, что представители РПЦ и ОКН не стали подписывать акт приемки церкви и вывезли его из Вологды незаконно.

Фото cultinfo.ru

Конфликт художника и ОКН начался после того, как он повысил смету работ по восстановлению церкви и мечети. В мае президент Татарстана разрубил этот гордиев узел: он посоветовал повысить смету для одного из объектов, а второй забрать у мастера.

Самые успешные стоматологии

Аналитическая служба «Реального времени» составила топ самых успешных сетей стоматологических клиник в Татарстане. Пять сетей могут похвастаться выручкой свыше 100 млн рублей. При этом совокупно они получили 2,12 млрд рублей.

Самая успешная группа компаний принадлежит родственникам экс-главы «Татнефти» Шафагата Тахаутдинова. Суммарная выручка 19 юрлиц, входящих в группу, составила в 2019 году 1,19 млрд рублей.



Как пройдет Курбан-байрам?

В ДУМ РТ определили порядок организации и проведения праздника Курбан-байрам. Богословы Татарстана определили время праздничного намаза и размер нисаба. Рассказали они и о мерах эпидемиологической защиты. Стало уже привычным, что массовые мероприятия проходят с одним и тем же набором ограничений — маски, перчатки, дистанцирование.



Фото Олега Тихонова