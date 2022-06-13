Три выходных — на день работы: в Татарстане в суде вскрыли схему «раскулачивания» ФСС

В расчете на компенсации от фонда предприимчивые татарстанцы прибегают к манипуляциям, с которыми им нестыдно идти в суд

Возместить более 1,6 млн рублей расходов на оплату своему сотруднику трех дополнительно оплачиваемых выходных дней для ухода за ребенком-инвалидом предложило казанское ООО «Приз» региональному отделению Фонда социального страхования РФ по РТ. Получив отказ, предприятие попыталось взыскать деньги в судебном порядке, но Арбитражный суд РТ иск не удовлетворил (решение не вступило в законную силу). Разумеется, речь идет о суммах, значительно меньших, чем вменяемые экс-главе Павлу Лоханову, но тоже о достаточно крупных. О том, как высококвалифицированный инженер-протезист при окладе в 30 тысяч рублей за один день заработал 239,5 тысячи рублей, почему руководство предприятия не согласилось с отказом ФСС и какие выплаты и компенсации фонд возвращает через суды как незаконные — в материале «Реального времени».

Большой сюрприз от «Приза»



Арбитражный суд РТ отказал казанскому ООО «Приз» в иске к ФСС РФ по РТ о возмещении расходов на оплату инженеру-протезисту предприятия Андрею Царькову, начисленных с учетом его однодневного заработка. Согласно материалам дела, специалист был принят на работу в компанию по срочному трудовому договору на период с 11 ноября 2021 года по 10 мая 2022-го на должность инженера-протезиста с окладом 30 тыс. рублей в месяц на условиях окладно-сдельно-премиальной оплаты труда, причем должность инженера-протезиста была введена в штатное расписание предприятия в день его трудоустройства.

«11.11.2021 Царьков А.Е., согласно табелю рабочего времени, отработал полный рабочий день, в этот же день Царьков А.Е. написал заявление о предоставлении ему дополнительных выходных дней по уходу за ребенком-инвалидом на 12.11.2021, 15.11.2021 и 30.11.2021, а также заявление на предоставление ему административного отпуска на период с 16.11.2021 по 29.11.2021, — говорится в судебном решении. — 13 и 14 ноября 2021 являлись выходными днями. Таким образом, устроившись на работу в общество 11.11.2021, Царьков А.Е., согласно представленным в Фонд социального страхования документам, в ноябре 2021 года фактически работал только один день, а именно в день приема на работу, 11.11.2021» <…> В этот же день, то есть в первый день работы, были удовлетворены его заявления и оформлены приказы на предоставление дополнительных дней по уходу за ребенком-инвалидом и административные отпуска на последующие рабочие дни ноября 2021 года. В этот же первый и единственный рабочий день в ноябре 2021 года Царьков А.Е, согласно представленным документам, осуществил все работы, предусмотренные договором оказания услуг от 11.11.2021, заключенного между ООО «РИН» и ООО «Приз».

За этот день Царьков, как следует из представленных в суд документов, успел «оказать услуги по изготовлению гильзы корсета жесткой фиксации стоимостью 5 000 руб., гильзы протеза бедра модульного стоимостью 18 000 руб., гильзы протеза после вычленения стоимостью 20 000 руб., гильзы протеза голени модульного стоимостью 12 000 руб., гильзы и настройки протеза бедра модульного с внешним источником энергии стоимостью 320 000 руб.», притом что по договору срок проведения работ составлял шесть месяцев. И это не случайно: обычно создание протеза требует нескольких примерок, подгонки и тому подобного, то есть за один день выполнить эту работу вряд ли представляется возможным.



Общая сумма возмещения от Фонда соцстраха, на которую претендовало предприятие, превысила 1,676 млн рублей. Фото: tatarstan.ru

Исходя из такого расклада, в ООО «Приз» рассчитали среднюю дневную зарплату инженера-протезиста и 6 декабря 2021 года обратились в Фонд соцстраха с заявлением о возмещении 718 554,9 руб. расходов на оплату Царькову дополнительно оплачиваемых трех выходных дней в ноябре. После этого ФСС провел на предприятии камеральную проверку, обнаружил ряд нарушений — правил наличных расчетов и требований к оформлению документов, и 16 декабря отказал в возмещении страхового обеспечения. Но по устранении нарушений ООО «Приз» вновь обратилось в фонд — с заявлением о возмещении уже 958 тыс. руб. расходов на оплату Царькову дополнительно оплачиваемых четырех выходных дней в декабре 2021 года. Общая сумма возмещения, на которую претендовало предприятие, превысила 1,676 млн рублей.

«Ситуация создана искусственно»

В ФСС сочли, что «страхователем создана искусственная ситуация для получения страхового обеспечения в максимальном размере, что является злоупотреблением правом со стороны страхователя». Суд решил, что доводы Фонда соцстраха обоснованны.

«О создании искусственной ситуации с целью завышения средней заработной платы Царькову А.Е. и, как следствие, с целью получения возмещения из бюджета в необоснованном размере свидетельствуют выявленные в ходе проверки обстоятельства, — говорится в решении Арбитражного суда РТ. — В частности, договор оказания услуг от 11.11.2021 между ООО «РИН» (заказчик) и ООО «Приз» (исполнитель) заключен между взаимозависимыми лицами, поскольку руководители этих обществ Суворов Владимир Николаевич и Суворова Ксения Владимировна являются отцом и дочерью. Принятие на работу 11.11.2021 Царькова А.Е. и предоставление ему в тот же день дополнительных выходных дней на 12.11.2021, 15.11.2021 и 30.11.2021, а также административного отпуска на период с 16.11.2021 по 29.11.2021, свидетельствуют о согласованности действий с целью получения необоснованной налоговой выгоды». Отказ ФСС возместить расходы ООО «Приз» на оплату Царькову выходных в ноябре и декабре 2021 года суд счел правомерным.

«Все просто совпало»

Руководитель ООО «РИН» Владимир Суворов сообщил «Реальному времени», что в настоящее время Андрей Царьков находится в отпуске и в отъезде. Мы попросили передать ему, что готовы опубликовать его позицию в этом споре. А Суворов ответил на вопросы о том, каким образом однодневный заработок специалиста протезного предприятия оказался почти в 6 раз выше средней заработной платы по республике и в 8 раз выше медианной.

— Дело в том, что этот протез с внешним источником энергии, о котором идет речь, — нового поколения, настройка его занимает целый день, — объяснил он высокий размер оплаты труда. — Примерки протезов актуальны, когда к протезисту приходит новый пациент, а эта пациентка протезируется у Царькова более 7 лет, он ее очень хорошо знает, примерок тут не требуется. Ранее он менял место работы, уходил от нас, а перед тем как она в очередной раз к нам обратилась, он как раз вернулся.

По словам Владимира Суворова, все просто совпало: на разные виды работ действуют разные расценки, и чем работа ответственнее, тем они выше.



— Этот протез стоит 3,5 млн рублей, ошибка в настройках может привести к поломке, естественно, и заработная плата соответственная. Царьков — высококлассный специалист, он неоднократно проходил обучение, переподготовку, нередко сам за это платил. Нам кажется, что оплата его труда была адекватной.

Суворов также сообщил, что судебный спор не завершен — решение Арбитражного суда будет оспорено. И добавил, что на самом деле заработки у протезистов совсем не такие высокие — «просто тут так совпало», и подчеркнул, что расчет возмещения был проведен согласно закону.

Как свидетельствует сервис «СПАРК», доходы предприятий, специализирующихся на протезировании, действительно, не так уж велики. К примеру, ООО «РИН» (полное наименование фирмы — «Реабилитация инвалидов») в 2021 году получило выручку в 40,5 млн рублей и завершило этот год с чистой прибылью в 664 тыс. рублей. На госконтрактах с ФСС эта компания заработала в 2021 году 2,47 млн рублей — 6,1% от выручки, причем лишь 0,92% принес госконтракт с ФСС по РТ. ООО «Приз» (полное наименование — «Производство реабилитационных изделий») завершило 2021 год с выручкой от продажи в 4,88 млн рублей и убытками без малого на миллион. Последний госконтракт эта компания заключила в 2019 году.

«Комментарии преждевременны»



— Государственное учреждение — региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан (ГУ-РО ФСС РФ по РТ) осуществляет контроль за целевым расходованием средств обязательного социального страхования на выплату страхового обеспечения на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, оплату четырех дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами и иных выплат, — сообщили «Реальному времени» в ФСС. — В целях контроля ГУ-РО ФСС РФ по РТ проводит проверки полноты и достоверности представляемых страхователем или застрахованным лицом сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере социального страхования. Указанные контрольные мероприятия осуществляются ГУ-РО ФСС РФ по РТ систематически.

Отказ ФСС возместить расходы ООО «Приз» на оплату Царькову выходных в ноябре и декабре 2021 года суд счел правомерным. Фото: Максим Платонов

Давать пояснения по конкретному арбитражному спору с ООО «Приз» в ФСС по РТ не стали — сослались на то, что решение суда в силу пока не вступило.

— В случае выявления в результате проверки фактов представления недостоверных сведений и (или) документов ГУ-РО ФСС РФ по РТ принимает решение об отказе в назначении и выплате страхового обеспечения (возмещении расходов страхователя) или об отмене решения о назначении и выплате страхового обеспечения (возмещении расходов страхователя), а также решение о возмещении излишне понесенных расходов, — обрисовали там общую схему взаимодействия с предприятиями и их сотрудниками. — Страхователи и застрахованные лица вправе обжаловать принятые ГУ-РО ФСС РФ по РТ решения в судебном порядке. В случае устранения страхователями и застрахованными лицами недостатков и представления необходимых сведений и подтверждающих документов ГУ-РО ФСС РФ по РТ осуществляет назначение и выплату страхового обеспечения в соответствии с нормами действующего законодательства.

Скромные переплаты и крупный ущерб

В разговоре с корреспондентом «Реального времени» представители ФСС РФ по РТ дали понять, что спор о выплате возмещения в полтора с лишним миллиона не рядовой, а уникальный. А вот взыскивать переплаченные суммы значительно меньшего порядка — дело обыденное.

На сайте Арбитражного суда РТ имеется информация об исках ФСС к ООО «Лазер» о взыскании излишне перечисленного пособия пяти сотрудникам предприятия — всего — 10,5 тыс. рублей, к АО «Судоходная компания «Татфлот» о взыскании излишне выплаченной суммы пособия в размере 254 руб. 62 коп., к ИП Ибрагимовой о взыскании 345 руб. 66 коп., к ООО «Казань Отель Групп» о взыскании излишне выплаченной суммы пособия по материнству в размере 432 руб. 87 коп., к ООО «Мир Прессы Казань» о взыскании 1,4 тыс. рублей, к ООО «Промышленная группа Димет» — о взыскании 4,5 тыс. рублей излишне уплаченного пособия, к ИП Галявиевой — о взыскании 1,85 тыс. руб. излишне выплаченной суммы пособий по материнству и так далее.

В Вахитовском суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве с выплатами ФСС РФ по РТ. Фото: Ирина Плотникова

В Вахитовском райсуде Казани сейчас рассматривается уголовное дело о мошенничестве индивидуальной предпринимательницы Адили Галяутдиновой, которая с 2016 по 2017 год представляла в фонд заявления на выплату пособий по беременности и родам женщинам, которые недавно встали на учет, и «заработала» таким образом почти 2 млн рублей.



А в Арбитражном суде РТ принято к рассмотрению исковое заявление ФСС по РТ к казанскому ООО «Производственная Фирма «Ренакс» о взыскании неустойки в 24,1 млн рублей за ненадлежащее исполнение обязательств по госконтракту на поставку в 2020 году 385 кресел-колясок с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела для детей-инвалидов. В претензии, послужившей основанием для расторжения контракта, указано, что польские кресла-коляски, поставленные ООО «ПФ «Ренакс», по характеристикам не соответствовали действующим на территории России требованиям и не были надлежащим образом зарегистрированы в Росздравнадзоре. Они были меньшей, чем требуется, грузоподъемности и меньших размеров.

