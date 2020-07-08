Первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев защитит интересы кредиторов «Аммония»

ВЭБ настроен быстрее перезапустить производство на менделеевском «Аммонии»

Фото: Юлия Рубцова / volga.news

Кредиторы менделеевского нефтегазохимического комплекса АО «Аммоний» согласовали мировое соглашение об урегулировании долга в $1,5 млрд перед Внешэкономбанком. Ожидается, что «мировая» будет утверждена Арбитражным судом РТ в предстоящую пятницу, после чего будет принято решение о досрочном прекращении процедуры банкротства комплекса. Интересы кредиторов «Аммония» уполномочен представлять первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев.

Первый зампред ВЭБ Михаил Кузовлев согласился на мировое соглашение с «Аммонием»

Внешэкономбанк закрывает процедуру наблюдения на татарстанском АО «Аммоний». Вчера стало известно о том, что кредиторы приняли решение заключить мировое соглашение должника с ВЭБ о конвертации долга в акции предприятия. Это следует из официального сообщения арбитражного управляющего «Аммония». Условия и сроки действия мирового соглашения пока не раскрываются.



Примечательно, что в повестку первого собрания кредиторов «Аммония» были включены и традиционные для этого дня организационные вопросы. Так, предстояло утвердить комитет кредитов, его количественный состав, избрать представителя собрания кредиторов и определить периодичность проведения последующих собраний. Но после объявления результатов по первому вопросу повестки — о мировом соглашении — голосование по ним не проводилось.

ВЭБ как основной кредитор «Аммония» намерен идти на мировую и возобновлять производство. Фото: вэб.рф

Этот факт лишний раз доказывает, что ВЭБ как основной кредитор «Аммония» намерен идти на мировую и возобновлять производство. Интересы кредиторов «Аммония» уполномочен представлять первый зампред Внешэкономбанка Михаил Кузовлев — об этом говорится в сообщении по итогам первого собрания кредиторов.

Чтобы ускорить восстановление производства

«Решение о заключении мирового соглашения в рамках процедуры банкротства завода, принятое на собрании кредиторов АО «Аммоний», позволит ускорить процесс восстановления платежеспособности предприятия и дальнейшего восстановления его деятельности. Условия соглашения не комментируем», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВЭБ.

Источники, близкие к правительству Татарстана, пояснили, что мировое соглашение будет вынесено на утверждение Арбитражного суда РТ в предстоящую пятницу, после чего процедура банкротства будет прекращена. «Именно здесь будут известны подробности условия реструктуризации долга. Думаю, что увидим классический вариант конвертации долга в акции», — пояснил источник «Реального времени».

Мировое соглашение будет вынесено на утверждение Арбитражного суда РТ в предстоящую пятницу. Фото Максима Платонова

Участники процесса объявили режим эмбарго на комментарии к соглашению до пятницы — об этом сообщил другой источник, близкий к «Аммонию». Связаться с временным управляющим Дмитрием Демкиным, входящим в ассоциацию «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие», не удалось.

История вопроса

Напомним, в августе 2019 года ВЭБ согласился уступить долговые обязательства «Аммония» структурам Романа Троценко, близким к «Роснефти». По условиям соглашения, Троценко выкупает у ВЭБ права требования по кредиту, выданному для «Аммония», в размере $900 млн. Сделка по продаже прав заключается «при условии вхождения КАО «Азот» в капитал «Аммония» с соблюдением всех прав акционеров предприятия», о чем уведомил ВЭБ. При продаже долг «Аммония» планировалось конвертировать в акции. В КАО «Азот» на момент публикации на запрос «Реального времени» пока не ответили.

Напомним, что в феврале 2020 года внеочередное собрание акционеров переизбрало совет директоров завода. В совет вошли: от АО «СДС Азот» — Роман Троценко, Игорь Безух, Всеволод Бебутов, от основного кредитора — ГК ВЭБ РФ — Михаил Кузовлев.

При продаже долг «Аммония» планировалось конвертировать в акции. Фото Максима Платонова

Запуск комплекса по производству метанола, аммиака и карбамида АО «Аммоний» в Менделеевске (Татарстан) состоялся во второй половине 2015 года. Официальное открытие предприятия, приуроченное к выходу на проектную загрузку, состоялось 12 февраля 2016 года.

С госбанком в рамках реализации проекта по строительству производства удобрений были подписаны три кредитных соглашения с лимитом в $1428 млн для целевого финансирования капитальных затрат и еще одно на $378 млн на оплату процентов в процессе строительства завода. Изначально базовая ставка была установлена от 5,5 до 7,6% годовых плюс LIBOR 6M. Таким образом, после завершения строительства завод должен был выплатить банку $2,2 млрд с учетом процентов в течение 14,5 года.