Наследника «Сувара» подвели долги по строительству плавучих АЗС
Андрей Чуб, сын погибшего основателя «Сувара» Бориса Чуба, на этой неделе официально признан банкротом. Несмотря на то, что в годы правления отца, владельца крупнейшей строительной империи, состояние сына исчислялось сотнями миллионов рублей, в конечном счете как наследник он получил больше проблем, нежели выгоды. Как выяснило «Реальное время», долги Андрея Чуба образовались еще в прошлом десятилетии, во время строительства плавучих заправок для «Татнефти», а расплатиться по ним, похоже, не получится.
Наследник погибшего «суваровца» стал банкротом
В эту субботу в законную силу вступит решение Арбитражного суда РТ о признании обоснованным заявления о банкротстве Андрея Чуба, сына бизнесмена и создателя строительной компании «Сувар» Бориса Чуба. Резолютивную часть определения арбитраж огласил уже 19 июня. Иск о несостоятельности потомка знаковой для татарстанской стройотрасли фамилии на сумму около 74 млн рублей подал конкурсный управляющий московского ООО «СК Новострой» Замир Артыков. «Новострой» — это последняя фирма, с которой связан Чуб: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», он владеет 70% уставного капитала, а до банкротства был ее генеральным директором. Действующей она будет недолго, процедура банкротства «Новостроя» уже близится к завершению.
Напомним, что Борис Чуб (в прошлом работавший крупным чиновником, а затем — нефтетрейдером) в 2008 году погиб при загадочных обстоятельствах на рыбалке, Андрей — один из двоих его детей. Правоохранители установили, что причиной смерти стал несчастный случай, хотя версии убийства и самоубийства тоже рассматривались. До того, как было обнаружено тело, а это произошло спустя 10 дней после заявления о пропаже бизнесмена, ходили версии даже об инсценировке собственной смерти.
После трагедии Андрей Чуб получил наследство и участвовал в работе нескольких фирм группы «Сувар» в качестве совладельца и менеджера. Последняя из них, ООО «Феникс», закрылась в 2015 году, Андрей Чуб был в ней совладельцем, а Борис Чуб наряду с другими сооснователями «Сувара» Евгением Корольковым и Айратом Жамиловым входил в состав совета директоров. Еще в 2006 году в ООО «Сувар-Казань» (головная компания «Сувара») у Бориса Чуба вообще не было доли, но она была у сына в размере 13,481%, стоимость доли оценивалась в 124,6 млн рублей. Сейчас Корольков и Жамилов проходят процедуры личного банкротства после падения тесно связанного с ними «ИнтехБанка».
В отношении Андрея Чуба суд ввел реструктуризацию долгов. Финансовым управляющим должника назначен Андрей Цитриков, член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Цитриков оказался пока не готовым отвечать на большинство вопросов, связанных с банкротством бизнесмена, пояснив, что только приступил к своим обязанностям в рамках данного дела. Арбитражник лишь сообщил, что несостоятельность Чуба связана с долгами его компании «Новострой». Связаться с самим Андреем Чубом не удалось: ни Цитриков, ни «конкурсник» заявителя не поддерживают с ним связь, а других контактов бизнесмена в открытом доступе нет. «Реальное время» готово предоставить Андрею Борисовичу возможность высказать свою позицию.
Наследство раздора
Фактическая стоимость доли Бориса Чуба в компании «Сувар-Казань» на момент его смерти составляла 246 млн рублей, при этом наследников было трое: Андрей Чуб, дочь Бориса Чуба от первого брака Ирина Петрова и жена бизнесмена Татьяна Чуб. Помимо доли в «Суваре» были и другие активы, переданные в наследство, в частности, двухкомнатная квартира и доли в ЗАО «ТД «Мода» (действующее предприятие с прибылью в 13 млн рублей за 2017 год, информация о нынешних владельцах не раскрывается, Татьяна Чуб была в ТД гендиректором до 2014 года).
Но вступление в наследство сопровождалось немалыми проблемами. Татьяна Чуб судилась с «Суваром» по поводу своей части доли, требуя расторгнуть соглашение, по которому эта доля отходит «Сувару» в счет погашения долгов мужа. Суд в трех инстанциях принимал различные решения, в итоге за ней сохранилась только доля супруга, но не ее собственная. К тому моменту фактическая стоимость долей в «Суваре» уже стремилась к нулю (по оценкам СМИ) и была неинтересна для продажи.
Долги Бориса Чуба перед собственной компанией аукнулись всем наследникам: «Сувар» через суд требовал взыскать с Андрея Чуба 7,5 млн рублей долгов, перешедших от отца. На сайте Ново-Савиновского районного суда в карточке дела сообщается, что суд удовлетворил иск частично, однако материалы суда не позволяют сказать, какую именно сумму взыскали с Андрея Чуба.
Дележ наследства, судя по всему, привел и к внутрисемейным конфликтам. В четырех районных судах Казани рассматривались иски по отдельным вопросам разделения имущества, которые подавала Татьяна Чуб к Андрею Чубу и Ирине Петровой.
Долги образовались на плавучих заправках «Татнефти»
Тем не менее иск о несостоятельности Андрея Чуба пришел не со стороны «Сувара», он возник в процессе банкротства СК «Новострой». Компания была признана банкротом в ноябре 2013 года по иску ныне недействующего ООО «Кимберли», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», было связано с компаниями «Татнефти». Сумма долга составляла 45,3 млн рублей, позже в дело о банкротстве вошла другая компания из круга «Татнефти», «ЦТК-Магистраль» с требованиями на 27,8 млн рублей. Как следует из материалов суда, требования этих компаний были связаны с участием СК «Новострой» в строительстве трех плавучих заправок для «Татнефти» в 2008 году в водохранилищах Московской области, компания-должник не смогла выполнить взятые на себя обязательства.
Конкурсный управляющий «Новостроя» Замир Артыков рассказал «Реальному времени», что в ходе процедуры банкротства у должника не обнаружилось хоть сколько-нибудь значимых активов. Это подтверждается данными Единого федерального реестра сведений о банкротстве: в ходе процедуры было проведено лишь двое торгов с лотами, стоимость которых исчислялась десятками тысяч рублей. Вместе с тем Артыков заявил, что в последние годы существования компании Андрей Чуб фактически самоустранился от участия в работе СК «Новострой» и не передал конкурсному управляющему необходимого пакета финансово-хозяйственных документов. Это стало поводом для привлечения Чуба к субсидиарной ответственности.
Интересно, что для этого Артыкову пришлось пройти три судебных инстанции. Сначала он планировал привлечь всех совладельцев компании (помимо Чуба это Ирек Каюмов, Юрий Кубрик и Глеб Чусов, у каждого из троих доля в 10% и только у Чусова есть активные компании кроме «Новостроя»), однако в первой инстанции, а затем в апелляционной суд ему отказал. На сторону Артыкова встала кассационная инстанция, отправив дело на пересмотр. В итоге суд все же нашел субсидиарного ответчика, правда, уже в лице одного Чуба. Сумма долга на момент вынесения решения составила те самые 74 млн рублей.
Денег не дождутся
Однако вряд ли кому-либо из участников этой цепочки суждено получить по счетам от должника Чуба. Артыков сообщил, что в рамках процедуры банкротства «Новостроя» он продал права требования к Чубу менее чем за 900 тысяч рублей. Такая оценка связана как раз с ничтожно малой вероятностью возврата долга в полном объеме.
По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, покупателем долга стал Юрий Афанасьев, также конкурсный управляющий, сумма сделки составила 891 тысячу рублей. Права требования к Чубу удалось продать лишь со второго раза. Артыков пояснил, что новый владелец требований пока не фигурирует в деле о банкротстве, но со временем заявит о себе.
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