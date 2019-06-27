Наследника «Сувара» подвели долги по строительству плавучих АЗС

Андрей Чуб, сын погибшего основателя «Сувара» Бориса Чуба, на этой неделе официально признан банкротом. Несмотря на то, что в годы правления отца, владельца крупнейшей строительной империи, состояние сына исчислялось сотнями миллионов рублей, в конечном счете как наследник он получил больше проблем, нежели выгоды. Как выяснило «Реальное время», долги Андрея Чуба образовались еще в прошлом десятилетии, во время строительства плавучих заправок для «Татнефти», а расплатиться по ним, похоже, не получится.

Наследник погибшего «суваровца» стал банкротом

В эту субботу в законную силу вступит решение Арбитражного суда РТ о признании обоснованным заявления о банкротстве Андрея Чуба, сына бизнесмена и создателя строительной компании «Сувар» Бориса Чуба. Резолютивную часть определения арбитраж огласил уже 19 июня. Иск о несостоятельности потомка знаковой для татарстанской стройотрасли фамилии на сумму около 74 млн рублей подал конкурсный управляющий московского ООО «СК Новострой» Замир Артыков. «Новострой» — это последняя фирма, с которой связан Чуб: по данным системы «СПАРК-Интерфакс», он владеет 70% уставного капитала, а до банкротства был ее генеральным директором. Действующей она будет недолго, процедура банкротства «Новостроя» уже близится к завершению.

Напомним, что Борис Чуб (в прошлом работавший крупным чиновником, а затем — нефтетрейдером) в 2008 году погиб при загадочных обстоятельствах на рыбалке, Андрей — один из двоих его детей. Правоохранители установили, что причиной смерти стал несчастный случай, хотя версии убийства и самоубийства тоже рассматривались. До того, как было обнаружено тело, а это произошло спустя 10 дней после заявления о пропаже бизнесмена, ходили версии даже об инсценировке собственной смерти.

Борис Чуб (в прошлом работавший крупным чиновником, а затем — нефтетрейдером) в 2008 году погиб при загадочных обстоятельствах на рыбалке. Фото gzt.ru

После трагедии Андрей Чуб получил наследство и участвовал в работе нескольких фирм группы «Сувар» в качестве совладельца и менеджера. Последняя из них, ООО «Феникс», закрылась в 2015 году, Андрей Чуб был в ней совладельцем, а Борис Чуб наряду с другими сооснователями «Сувара» Евгением Корольковым и Айратом Жамиловым входил в состав совета директоров. Еще в 2006 году в ООО «Сувар-Казань» (головная компания «Сувара») у Бориса Чуба вообще не было доли, но она была у сына в размере 13,481%, стоимость доли оценивалась в 124,6 млн рублей. Сейчас Корольков и Жамилов проходят процедуры личного банкротства после падения тесно связанного с ними «ИнтехБанка».

В отношении Андрея Чуба суд ввел реструктуризацию долгов. Финансовым управляющим должника назначен Андрей Цитриков, член Ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих». Цитриков оказался пока не готовым отвечать на большинство вопросов, связанных с банкротством бизнесмена, пояснив, что только приступил к своим обязанностям в рамках данного дела. Арбитражник лишь сообщил, что несостоятельность Чуба связана с долгами его компании «Новострой». Связаться с самим Андреем Чубом не удалось: ни Цитриков, ни «конкурсник» заявителя не поддерживают с ним связь, а других контактов бизнесмена в открытом доступе нет. «Реальное время» готово предоставить Андрею Борисовичу возможность высказать свою позицию.

Наследство раздора

Фактическая стоимость доли Бориса Чуба в компании «Сувар-Казань» на момент его смерти составляла 246 млн рублей, при этом наследников было трое: Андрей Чуб, дочь Бориса Чуба от первого брака Ирина Петрова и жена бизнесмена Татьяна Чуб. Помимо доли в «Суваре» были и другие активы, переданные в наследство, в частности, двухкомнатная квартира и доли в ЗАО «ТД «Мода» (действующее предприятие с прибылью в 13 млн рублей за 2017 год, информация о нынешних владельцах не раскрывается, Татьяна Чуб была в ТД гендиректором до 2014 года).

Но вступление в наследство сопровождалось немалыми проблемами. Татьяна Чуб судилась с «Суваром» по поводу своей части доли, требуя расторгнуть соглашение, по которому эта доля отходит «Сувару» в счет погашения долгов мужа. Суд в трех инстанциях принимал различные решения, в итоге за ней сохранилась только доля супруга, но не ее собственная. К тому моменту фактическая стоимость долей в «Суваре» уже стремилась к нулю (по оценкам СМИ) и была неинтересна для продажи.

На сайте Ново-Савиновского районного суда в карточке дела сообщается, что суд удовлетворил иск частично, однако материалы суда не позволяют сказать, какую именно сумму взыскали с Андрея Чуба. Фото Ирины Плотниковой

Долги Бориса Чуба перед собственной компанией аукнулись всем наследникам: «Сувар» через суд требовал взыскать с Андрея Чуба 7,5 млн рублей долгов, перешедших от отца. На сайте Ново-Савиновского районного суда в карточке дела сообщается, что суд удовлетворил иск частично, однако материалы суда не позволяют сказать, какую именно сумму взыскали с Андрея Чуба.

Дележ наследства, судя по всему, привел и к внутрисемейным конфликтам. В четырех районных судах Казани рассматривались иски по отдельным вопросам разделения имущества, которые подавала Татьяна Чуб к Андрею Чубу и Ирине Петровой.

Долги образовались на плавучих заправках «Татнефти»

Тем не менее иск о несостоятельности Андрея Чуба пришел не со стороны «Сувара», он возник в процессе банкротства СК «Новострой». Компания была признана банкротом в ноябре 2013 года по иску ныне недействующего ООО «Кимберли», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», было связано с компаниями «Татнефти». Сумма долга составляла 45,3 млн рублей, позже в дело о банкротстве вошла другая компания из круга «Татнефти», «ЦТК-Магистраль» с требованиями на 27,8 млн рублей. Как следует из материалов суда, требования этих компаний были связаны с участием СК «Новострой» в строительстве трех плавучих заправок для «Татнефти» в 2008 году в водохранилищах Московской области, компания-должник не смогла выполнить взятые на себя обязательства.

Конкурсный управляющий «Новостроя» Замир Артыков рассказал «Реальному времени», что в ходе процедуры банкротства у должника не обнаружилось хоть сколько-нибудь значимых активов. Это подтверждается данными Единого федерального реестра сведений о банкротстве: в ходе процедуры было проведено лишь двое торгов с лотами, стоимость которых исчислялась десятками тысяч рублей. Вместе с тем Артыков заявил, что в последние годы существования компании Андрей Чуб фактически самоустранился от участия в работе СК «Новострой» и не передал конкурсному управляющему необходимого пакета финансово-хозяйственных документов. Это стало поводом для привлечения Чуба к субсидиарной ответственности.

Иск о несостоятельности Андрея Чуба пришел не со стороны «Сувара», он возник в процессе банкротства СК «Новострой». Фото Максима Платонова

Интересно, что для этого Артыкову пришлось пройти три судебных инстанции. Сначала он планировал привлечь всех совладельцев компании (помимо Чуба это Ирек Каюмов, Юрий Кубрик и Глеб Чусов, у каждого из троих доля в 10% и только у Чусова есть активные компании кроме «Новостроя»), однако в первой инстанции, а затем в апелляционной суд ему отказал. На сторону Артыкова встала кассационная инстанция, отправив дело на пересмотр. В итоге суд все же нашел субсидиарного ответчика, правда, уже в лице одного Чуба. Сумма долга на момент вынесения решения составила те самые 74 млн рублей.

Денег не дождутся

Однако вряд ли кому-либо из участников этой цепочки суждено получить по счетам от должника Чуба. Артыков сообщил, что в рамках процедуры банкротства «Новостроя» он продал права требования к Чубу менее чем за 900 тысяч рублей. Такая оценка связана как раз с ничтожно малой вероятностью возврата долга в полном объеме.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, покупателем долга стал Юрий Афанасьев, также конкурсный управляющий, сумма сделки составила 891 тысячу рублей. Права требования к Чубу удалось продать лишь со второго раза. Артыков пояснил, что новый владелец требований пока не фигурирует в деле о банкротстве, но со временем заявит о себе.

