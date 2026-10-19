В Марий Эл подрядчик «бесплатно» отремонтировал Звениговскую ЦРБ

Экс-главврачу татарстанского СПИД-центра предъявили нарушение антимонопольного законодательства

Фото: Реальное время

Прокуратура Марий Эл «аннулировала» в арбитраже по признаку незаконного искусственного дробления закупок договоры подряда на ремонт больницы в Красногорском. Контракты заключили с ООО «Звениговская строительная компания» в период, когда должность главврача Звениговской ЦРБ, в состав которой входила клиника, занимал бывший главврач казанского СПИД-центра Олег Романенко. Апелляция оставила без изменения решение суда первой инстанции, оно вступило в силу, и строители будут вынуждены вернуть больнице 1,4 млн рублей. Ранее компании отказали во взыскании с той же больницы более 4,43 млн — договоры, как указал суд, заключили также в нарушение требований законодательства РФ — в целях обхода конкурентных процедур. О «сгоревших» на мелких контрактах миллионах, доводах подрядчика и судьбе татарстанского медика на марийской земле — в материале «Реального времени».

10 подрядов на 1 этаж

Арбитражный суд Марий Эл удовлетворил иск прокурора республики к ООО «Звениговская строительная компания» и ГБУ «Звениговская ЦРБ» о признании недействительными сделками двух договоров подряда. Контракты заключили в 2023 году на ремонт 5-го этажа лечебного корпуса Красногорской районной больницы. Были применены последствия недействительности сделок в виде односторонней реституции — взыскания с подрядчика уплаченных по договорам денег — 1,4 млн рублей. Решение устояло в вышестоящих судебных инстанциях и вступило в законную силу.

Надзорный орган аргументировал свою позицию тем, что эти договоры образуют искусственно раздробленную единую сделку, поскольку они направлены на ремонт Красногорской районной больницы. Общая цена этих договоров превышает 600 тыс. руб., а заключены они без проведения торгов, что является существенным нарушением федерального закона о закупках и препятствует развитию добросовестной конкуренции.

В соответствии с условиями первого договора подрядчик обязался выполнить работы по текущему ремонту 5-го этажа лечебного корпуса больницы, согласно локальному сметному расчету, в срок до 30 марта 2023 года. Работы были заказчиком приняты и оплачены. Вторым договором подрядчик обязывался выполнить также текущий ремонт 5-го этажа лечебного корпуса, но уже по другим видам работ, согласно локальному сметному расчету, до 30 марта 2023 года, и лечебное учреждение также приняло их и оплатило.

В судебных решениях указывается, что искусственное дробление заказчиком закупки на несколько меньших, которые только в совокупности достигают цели — ремонта 5-го этажа больницы, направлено на придание законности закупки у единственного поставщика без проведения торгов. скриншот сайта Яндекс-карты

В судебных решениях указывается, что искусственное дробление заказчиком закупки на несколько меньших, которые только в совокупности достигают цели — ремонта 5-го этажа больницы, направлено на придание законности закупки у единственного поставщика без проведения торгов, а «разумных и достаточных оснований для дробления объема работ на отдельные сделки не имеется».

Ранее в законную силу вступило решение Арбитражного суда Республики Марий Эл, которым установлено, что предметом восьми других договоров, заключенных учреждением и ООО «Звениговская строительная компания», являлся также текущий ремонт 5-го этажа лечебного корпуса Красногорской районной больницы. Подрядчик требовал оплатить работы — взыскать «незаконное обогащение» с заказчика, но суд пришел к выводу, что «спорные договоры образуют единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную самостоятельными соглашениями для формального соблюдения ограничения, предусмотренного Законом о закупках, с целью ухода от соблюдения конкурентных процедур».

Суд кассационной инстанции расценил попытку взыскания как направленную на преодоление запрета на получение денежных средств по незаконным сделкам и во внимание не принял, равно как и довод об истечении срока исковой давности для признания торгов недействительными — поскольку «правоотношения сторон возникли не в результате проведения конкурентных процедур». А доводы подрядчика о срочном характере работ и наличии угрозы безопасности без их выполнения были отклонены на том основании, что «в материалах дела не представлены достаточные и достоверные доказательства того, что подрядные работы носили неотложный характер или выполнялись в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций».

Надзорный орган аргументировал свою позицию тем, что эти договоры образуют искусственно раздробленную единую сделку, поскольку все они направлены на ремонт Красногорской районной больницы. Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

Кассационная инстанция также сослалась на определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ от 22 ноября 2024 года, где идет речь о нарушении антимонопольного законодательства марийским ООО «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания «Заречная», которое в июне 2020-го — сентябре 2022 года заключило с одним и тем же предпринимателем 170 договоров на ремонт общего имущества собственников многоквартирных домов общей стоимостью 14,22 млн рублей и в июне 2020-го — октябре 2021 года — 304 однотипных договора на 19,2 млн с предпринимательницей, оказывавшей клининговые услуги. Верховный суд подчеркнул: «Отдавая в отдельных случаях предпочтение такому способу, как осуществление закупки у единственного поставщика, заказчик должен иметь разумные и объективные причины, объясняющие, что применение конкурентных процедур либо является неэффективным… либо в значительной степени лишают заказчика того результата, которого он намеревался достичь...»

Прокуратура «присвоила» полномочия ФАС?

Владелец и руководитель ООО «Звениговская строительная компания», депутат Госсобрания Республики Марий Эл, член Комитета по бюджету и экономической политике Февзи Керимов говорит, что «дробление» подрядов на ремонт в Красногорской больнице объясняется просто: главврач Звениговской ЦРБ Олег Романенко организовал этот ремонт на средства, которые зарабатывала сама клиника.

— Поступления по этой статье были нерегулярными и непрогнозируемыми, в какой-то период пациентов могло быть много, в какой-то мало. Уверенности в том, что заказчик сможет сразу оплатить все работы по ремонту целого этажа, не было, поэтому и работы планировались частями, по мере того как появлялась возможность оплаты. Например, мы меняли плитку и двери в хирургическом отделении, ремонтировали то одну палату, то другую — это были разовые работы, которые проводились поэтапно. И только потом, по завершении последних работ, это стало выглядеть, как будто мы отремонтировали весь 5-й этаж. Причем по части договоров больница с нами не рассчиталась — у нее не было денег, но у нас с Романенко была устная договоренность, что он будет рассчитываться по мере их поступления. Я не сомневался — он человек ответственный.

Керимов рассказал, что в судах его компания ссылалась на серьезное, с его точки зрения, нарушение: марийская прокуратура, которая получила материалы, указывающие на возможное нарушение антимонопольного законодательства, вместо того чтобы в соответствии с законом передать материалы проверки в УФАС для проведения антимонопольного расследования, самостоятельно обратилась в суд. При этом, отметил он, Управление ФАС по Республике Марий Эл представило в суд отзыв, где говорится, что работы подрядчику необходимо оплатить.

— Региональная прокуратура решила, что она может себе присвоить полномочия УФАС, но административное расследование провести не смогла и не захотела, — возмущается Керимов. — Подобное поведение свидетельствует либо о профнепригодности сотрудников ведомства, либо о сознательном использовании ресурса надзорного органа для решения задач, находящихся вне их компетенции. По этому поводу мы обратились с жалобой в Генпрокуратуру России.

«Больницу просили сохранить»

Заслуженный врач РТ Олег Романенко — бывший главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями татарстанского Минздрава. Он возглавлял учреждение 20 лет — с момента основания в 1989 году до 2009 года.

— Всего за этот период мною организовано четыре СПИД-центра, в том числе в Казани, и 17 иммунодиагностических лабораторий с полным оснащением, — вспоминает он. — Была построена большая лаборатория, возведен лабораторный корпус…

После ухода из СПИД-центра в 2010 году Романенко возглавил Козьмодемьянскую ЦРБ в Марий Эл, с 2014 по 2018 год руководил Моркинской ЦРБ, приняв эти учреждения с долгами, оставил их с профицитом благодаря налаженной организации учета, отказу от приносившего убытки дублирования анализов, рациональным закупкам продуктов питания на конкурсной основе, обучению врачей, которое обеспечило снижение штрафных санкций страховых компаний. Именно в период его руководства Моркинская ЦРБ стала единственным учреждением, где в 2013 году истории болезни оформлялись полностью в электронном виде, напомнил он.

— С 10 июня 2018 года я начал работать главным врачом Звениговской ЦРБ, — рассказал Олег Романенко «Реальному времени». — Впечатления были шокирующими: приемный покой напоминал скорее морг — грязь, неприятный запах, ремонта не было с момента открытия учреждения.

Дефицит бюджета больницы, рассказал он, составлял 37 млн рублей, хирургических операций практически не выполнялось, детское отделение было разорено — даже батареи сняты, полы и стены в лечебном корпусе были облезлыми, краны текли, компьютеров не было, и клинике начислялись огромные штрафы за рукописные документы. Во время руководства Романенко больницу отремонтировали, открыли палаты повышенной комфортности, в ней появились диагностическое, реанимационное, эндоскопическое и хирургическое отделения, клиника стала оказывать многие новые виды медицинской помощи. И больница начала развивать новое для себя направление — медицинский туризм, принимать пациентов из других регионов. А в 2023—2024 гг. был проведен капитальный ремонт поликлиники для взрослого населения: работы начались в 2023 году, закончили в 2024 году. Как отметил Романенко, за все годы, с 2018 по 2024-й, из фонда ОМС Звениговской ЦРБ было выделено 1,8 миллиона рублей, хотя другим учреждениям выделялись значительно большие суммы.

Жители Красногорского попросили не закрывать больницу. скриншот страницы ВК Красногорской районной больницы

— В конце лета 2018 года я приехал в Красногорскую районную больницу с обходом, познакомиться с коллективом, зданием, обстановкой и так далее, — говорит Романенко. — Впечатление сложилось не самое хорошее: больница давно не видела ремонта, окна — деревянные, на полах — порванный линолеум, мебель старая, неудобная. Отопление, по сути, обогревало улицу: зимой в здании было холодно, гуляли сквозняки. В палатах терапевтического отделения размещали по 10—12 человек, и пациенты буквально грели друг друга. Окна утепляли подручными средствами, в том числе старыми подушками. На все отделение был один туалет, где стоял неприятный запах. В пятиэтажном здании больница занимала два с половиной этажа, а обслуживала за свой счет все здание. Осенью 2018 года в здании администрации Красногорского прошло собрание жителей, где люди просили не закрывать больницу, а провести ремонт и переоснащение. И мы это сделали.

От медицинского туризма до уголовного дела

За время профессиональной деятельности в Марий Эл Олег Романенко «заработал» два уголовных дела. В 2019 году он закупил для больницы 78 ноутбуков без конкурсных процедур, но, поскольку он возместил медучреждению причиненный материальный ущерб, суд в итоге освободил его от уголовной ответственности и, с учетом его безупречной репутации, обошелся судебным штрафом. А в июле 2024 года суд признал его виновным в совершении уголовного преступления — в «организации имитации выбора гражданами, не проживающими и не застрахованными на территории Республики Марий Эл, ГБУ Республики Марий Эл в качестве медицинской организации для оказания первичной медико-санитарной помощи путем сбора соответствующих формальных заявлений и оказание указанным гражданам в ГБУ Республики Марий Эл специализированной медицинской помощи в плановой форме до надлежащего принятия их на медицинское обслуживание в данное медицинское учреждение». В переводе на общепонятный язык — за организацию медицинского туризма с нарушениями при оформлении документации.

— С августа 2023 года нам стали поступать отказы в оплате услуг, оказанных иногородним пациентам, — объясняет это сам Романенко. — Впоследствии Фонд ОМС Республики Марий Эл произвел оплату этих услуг за счет собственных средств, после чего начались судебные разбирательства между фондами, но марийский ФОМС не смог взыскать эти средства с других фондов из-за нарушения сроков прикрепления иногородних пациентов: вместо 10 дней со дня подачи заявления в нашей ЦРБ был установлен срок подачи документов на 5‑е число следующего месяца. Для своевременного прикрепления у нас не хватало кадров…

За время профессиональной деятельности в Марий Эл Олег Романенко «заработал» два уголовных дела. скришот сайта Министерства здоавоохранения Республики Марий Эл

В ходе судебного рассмотрения родившегося из этой истории уголовного дела Романенко признал вину, и приговор был постановлен в особом порядке и обошелся незначительным по нынешним временам штрафом в 60 тыс. рублей с выплатой «в рассрочку» — по 10 тыс. в месяц.

Суд не нашел оснований для применения дополнительного наказания — лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Но, как говорит сам Романенко, он ушел с должности главного врача ЦРБ Звениговского района, потому что у него на руках были страдающая онкозаболеванием супруга и двое ее престарелых родителей и он просто не «тянул» ответственную работу. В итоге заслуженный врач Татарстана освоил профессию сварщика и недолго работал по этой специальности — уволиться заставил собственный диагноз — ХОБЛ.

— Сейчас я помогаю тем, кто просит что‑то починить: покосить траву, обрезать яблони в саду, прокопать траншею под газ или электричество, — говорит он. — Могу покрасить, выложить несложную кладку, сделать штукатурку и так далее, по мелочам. На это и живем.

«Практику заключения таких контрактов, по сути, легализовали»

Если прокуратурой выявлено нарушение антимонопольного законодательства, выбор варианта дальнейших действий остается на усмотрение прокуратуры, оба предусмотренных варианта допустимы, считают в Татарстанском УФАС. В управлении пояснили «Реальному времени», что предельный размер цены контракта для сделок, которые можно проводить без конкурентных процедур — аукциона, — составляет 600 000 рублей, при этом совокупный годовой объем закупок, осуществляемых заказчиком, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

В УФАС по РТ пояснили, что последние изменения в законодательстве легализовали практику заключения нескольких контрактов с единственным поставщиком на однородные или идентичные товары, работы, услуги в пределах установленных лимитов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Отдельно отметим, что с 1 января 2026 года вступила в силу часть 15 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, касающаяся осуществления закупки у единственного поставщика, и она, по сути, легализовала практику заключения нескольких контрактов с единственным поставщиком на однородные или идентичные товары, работы, услуги в пределах установленных лимитов.

На вопрос, может ли подобное дробление быть нарушением, в Татарстанском УФАС ответили утвердительно, но нарушение может быть установлено только в результате детального изучения фактических обстоятельств той или иной конкурентной процедуры.