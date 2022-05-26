Скандальный застройщик попытался «всучить» мэрии Казани землю в зоне аварийной посадки самолетов

СК «ФаРус» обанкротилась из-за долга в 7,5 млн перед наследниками умершего директора, а конкурсник разыскивает нового руководителя

Конкурсный управляющий обанкротившейся строительной компании «ФаРус» разыскивает бывшего директора и документы фирмы. Казанский застройщик 10 лет назад засветился в скандале с продажей участков под коттеджи в Новой Сосновке в зоне аварийной посадки самолетов КАПО им. Горбунова и даже попытался выкупить у ПАО «Туполев» права на эту землю. Как выяснило «Реальное время», банкротство компании инициировали несколько человек — однофамильцы собственника компании (возможно, родственники). После чего исчезнувшее из поля зрения конкурсника предприятие в надежде вернуть потраченные на покупку земель деньги подало иск к исполкому Казани с требованием изъять участки для государственных или муниципальных нужд. Подробнее о перипетиях строителей, многолетних тяжбах и судьбе жителей Новой Сосновки, чьи дома на земле СК «ФаРус» суд приговорил к сносу — в нашем материале.



«Мы не можем разобраться в ситуации»



Конкурсный управляющий СК «ФаРус» Александр Пахомов рассказал «Реальному времени», что разыскивает бывшее руководство казанской строительной компании, которую в апреле суд признал банкротом.

— Руководитель компании не передал нам документацию, у нас нет его телефонов, — сообщил Пахомов. — У нас по этому делу никакой информации, кроме той, которую мы получаем из официальных источников. Мы даже не можем провести анализ финансового состояния, чтобы понять, в чем причина банкротства — у нас нет документов.

Что касается арбитражного спора с муниципалитетом, в ходе которого СК «ФаРус» пытается вернуть исполкому земельные участки в Новой Сосновке, судя по всему, это инициатива опять же прежнего руководства. Конкурсник фирмы-банкрота пытается разобраться и в этой ситуации.

— Мы знаем, что эти земельные участки под строительство, переданные компании по договору, а в чем суть спора с администрацией города — не знаем. Мы пытаемся разобраться в этой ситуации, но пока не можем. Иск подавал руководитель компании еще до введения конкурсного производства. Мы даже не знаем кто именно подал этот иск. Мы подали заявление в Арбитражный суд об ознакомлении с делом в электронном виде, но пока нам доступ не предоставили.

Что касается спора с муниципалитетом, в ходе которого «ФаРус» пытается вернуть исполкому землю в Новой Сосновке, судя по всему, это инициатива прежнего руководства. Фото: kazanreporter.ru

«Изымите землю!»

Заявление ООО «Строительная компания «ФаРус» к исполкому Казани и Кабинету министров РТ о признании незаконными отказов в изъятии для государственных или муниципальных нужд 32 земельных участков, расположенных в районе поселка Новая Сосновка, к северо-западу от Константиновки, поступило в Арбитражный суд республики в начале апреля 2022 года и было оставлено без движения до устранения недостатков. «Почтовый конверт с определением суда, направленный заявителю, вернулся с отметкой отделения почтовой связи «Истек срок хранения», — говорится в судебном определении о возвращении заявления заявителю, датированном 11 мая.

Как выяснило «Реальное время», речь идет о тех самых земельных участках, расположенных в зоне посадки аэродрома «Борисоглебское» КАПО им. Горбунова (ОАО «Туполев») в Новой Сосновке.

Так и не рассмотренный иск — последний в череде заявлений, поданных в арбитраж компанией «ФаРус» в ходе попыток «освоения» этих земель, начавшихся 16 лет назад, в марте 2006-го. Тогда компания приобрела участки у четырех граждан, владевших ими на праве общей долевой собственности. Гузелия Гильмуллина, Мунира Идрисова, Руслан Мухаметзянов и Зуфар Хайруллин выкупили часть земель сельскохозяйственного назначения площадью почти 31,1 га в двух километрах от Константиновки у исполкома Высокогорского района в апреле 2005 года. В декабре 2005 года кабмин РТ издал постановление о переводе этого участка из земель сельхозназначения в земли поселений в связи с изменением черты села Константиновка. А в марте собственником территории стала СК «ФаРус».

Фирма подготовила проект застройки микрорайона «Новое Царицыно», который вошел в российскую федеральную программу ФЦП «Жилище». 1 июня 2007 года исполком Высокогорского района выдал «ФаРусу» разрешение на строительство №RU 16516311-212/с, согласно которому на участке должны были построить 22 двух-трехэтажных индивидуальных жилых дома, семь трехэтажных домов и магазин продовольственных товаров. Однако в декабре 2009 года Арбитражный суд РТ признал это разрешение на строительство недействительным ввиду отсутствия согласия собственника аэродрома «Борисоглебское» и согласования старшего авиационного начальника аэродрома.

СК «ФаРус» неоднократно пыталась согласовать строительство на этой земле, однако всякий раз получала ответ о невозможности согласования, поскольку эта территория предназначена для аварийной посадки экспериментальных воздушных судов аэродрома «Борисоглебское», где запрещено любое строительство.

Фото: pkk.rosreestr.ru

Компания также пыталась оспорить это обременение на том основании, что фактически лишена права пользования участком, предназначенным для жилищного строительства. Однако и здесь потерпела неудачу: «Истец, являясь собственником земельного участка, просит признать отсутствующим обременение указанного земельного участка в виде установления ответчиком на этом земельном участке зоны площадки для аварийной посадки воздушных судов. При этом истец указал, что оспариваемое им обременение не зарегистрировано… Между тем в судебном порядке может быть обжаловано зарегистрированное обременение», — говорится в решении Арбитражного суда РТ от 27 декабря 2018 года.

Немудрено, что компания в конце концов попыталась избавиться от убыточного актива: за землю, находящуюся в ее собственности, приходится платить налоги без шансов на то, что затраты окупятся.

Секретная зона

— В соответствии с Земельным кодексом РФ оснований для изъятия земельных участков ООО «СК «ФаРус» для государственных или муниципальных нужд (в целях строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения) не имеется, — сообщили «Реальному времени» в исполкоме Казани.

В мэрии также рассказали, что ограничение застройки на приаэродромной территории аэродрома ПАО «Туполев» существует с 1956 года. Оно было введено, когда эта территория входила в границы Высокогорского района Республики Татарстан и к Казани отношения не имела.

— Эта зона была секретной и не отображалась в общедоступных документах, — объяснили в исполкоме, как получилось, что муниципальные чиновники дали разрешение на строительство на приаэродромной территории, которое потом оказалось недействительным, — Проект решения об установлении приаэродромной территории, включающий, в том числе, установление ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости, подготавливается оператором аэродрома, в данном случае ПАО «Туполев». А сама приаэродромная территория устанавливается согласно Воздушному кодексу Российской Федерации решением уполномоченного правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти, а именно Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Взлетно-посадочная полоса аэродрома «Борисоглебское»

«Сложно объяснить, почему земля досталась «СК «ФаРус», и ПАО «Туполев» не отреагировало»

Именно «секретностью» данных о зоне полетов объясняли городские власти в 2014 году, когда собственники 11 недостроенных домов, которые сами не ведая того, что купили у СК «ФаРус» участки в зоне аварийной посадки самолетов, активно протестовали против сноса их тогда еще недостроенных коттеджей. Они и голодовки объявляли, и в Москву с пикетами ездили, однако добились весьма скромных, половинчатых результатов.

— Строения на данной территории появились, когда эта земля находилась в составе Высокогорского района, — утверждают в мэрии города. — Исполнительным комитетом Казани эти земли индивидуальным застройщикам не выделялись. Эта территория была включена в границы Казани в 2007 году вместе с существующими на ней постройками. Высокогорским районом РТ информация о правообладателях в Исполком города не передавалась. Нам сложно объяснить, почему в свое время эта земля досталась ООО «СК «ФаРус», и почему ПАО «Туполев» никак на это не отреагировало. Можно только предположить, что в силу секретности статуса этой территории, администрация Высокогорского района не располагала данными о ней. На часть жилых домов разрешения выданы Высокогорским районом Республики Татарстан, а частично дома были узаконены в рамках федерального закона о «дачной амнистии», путем прямого обращения их собственников в межевую организацию и Управление Росреестра.

Но даже над теми, у кого строения на участках в зоне полетов оформлены, до сих пор висит дамоклов меч.

— При разработке Генерального плана Казани, который был утвержден в 2020 году, для территории аварийной посадки воздушных судов Казанского авиационного завода имени Горбунова, в нем была указана зона 430 — зона размещения озеленения специального назначения, где запрещено любое строительство, — сообщили «Реальному времени» городские чиновники. — Таковы требования федерального законодательства. Изменять размер и конфигурацию этой зоны могут только сами предприятия, генерирующие ограничения, такие решения находятся вне полномочий муниципалитета.

В 2014 году собственники 11 недостроенных домов активно протестовали против сноса их тогда еще недостроенных коттеджей. Фото: kazanfirst.ru

Родственный долг

Что стало причиной банкротства ООО «СК «ФаРус» (название компании до 2006 г., по данным «Спарк», — ООО «СК «Тектоник»), остается загадкой. По данным «СПАРК», в 2021 году чистый убыток компании превысил 103 млн рублей. До 2018 года компания работала стабильно прибыльно, однако в 2019-м ушла в минус на 8,2 млн рублей, по итогам 2020-го чистый убыток составил уже 43 млн, а через год оказался в 2,5 раза больше прошлогоднего.

Как следует из решения Арбитражного суда РТ, исковое заявление о признании ООО «СК «ФаРус» банкротом подавали жители Казани Юнусова Юлия Владиславовна, Юнусов Тимур Рустемович, Юнусова Элина Рустемовна и Юнусов Марат Рустемович.

Фамилии всех кредиторов совпадают с фамилией экс-директора Юнусова Рустема Альбертовича (на фото). А также совпадают с фамилиями экс-владельцев фирмы: до 2009 года долей в ней владела Фарида Фуатовна Юнусова, до 2018-го — тоже Юнусов Рустем Альбертович, до 2020—2021 гг. — Юнусов Руслан Альбертович, а в 2021-м собственницей стала некая Елена Александровна Воробей, которая не числится ни индивидуальным предпринимателем, ни самозанятой, ни собственником каких-либо других фирм и контакты которой отсутствуют в открытом доступе.

Согласно представленным четырьмя кредиторами ООО «СК «ФаРус» в Арбитражный суд РТ документам, общая сумма их требований составляет около 7,5 млн рублей. Они обратились в Арбитражный суд, имея на руках вступившее в силу решение Ново-Савиновского райсуда Казани, из которого следует, что долг компании перед заявителями — «наследный».



В решении Ново-Савиновского суда говорится, что «Юнусов Р.А. предоставил заем компании ООО «СК «ФаРус» в размере 13,8 млн рублей» сроком на 11 месяцев, срок возврата займа истек, и «в связи со смертью Юнусова Р.А. и вступлением в права наследования наследственного имущества в силу закона, к истцам, являющимся наследниками, перешли права требования возврата долга». Также истцы заявили требования о взыскании процентов за пользование денежными средствами. Исковые требования были судом удовлетворены частично — суд подкорректировал общую сумму долга до 7,5 млн.

Руководил ООО «СК «ФаРус» до 2020 года Рустем Альбертович Юнусов, затем менее года кресло директора занимал Руслан Юнусов, в начале марта 2021-го оно перешло к Елене Воробей, а в конце того же месяца к Данису Юсупову — бывшему индивидуальному предпринимателю, экс-владельцу и экс-директору ныне недействующего казанского ООО «ЖБИСнаб». Юсупов начал процесс ликвидации ООО «СК «ФаРус», который плавно перетек в банкротство.