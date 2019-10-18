Как «Камгэс» отбивал у «Туполева» неустойку за модернизацию Казанского авиазавода

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана компания «Камгэсэнергострой» урвала последние кусочки от многомиллиардных строительных контрактов, заключенных с ПАО «Туполев» на производство работ по модернизации цехов и ангаров Казанского авиационного завода им. Горбунова в 2014 году. Чем закончилось дело, сколько еще судебных баталий предстоит авиационному и строительному гигантам и почему «Камгэс» не обанкротили субподрядчики — в материале «Реального времени».

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Сегодня утром в Арбитражном суде республики с интервалом в 15 минут было вынесено два решения по искам ПАО «Камгэсэнергострой» к «Туполеву» — оба в пользу истца, и в обоих случаях аппетиты строителей суд урезал. Судебные заседания были короткими: свои доводы представители истца и ответчика изложили на предыдущих судебных заседаниях, так что все свелось к оглашению судьями решений.

До начала заседаний представители ПАО «Туполев» Жарков и Колпакова и ПАО «Камгэс» Копов пояснили, что не комментируют процессы, и отказались сообщить, по каким именно договорам возникли арбитражные споры. На сайте госзакупок имеется информация о пяти контрактах, заключенных в 2014 году «Туполевым» с «Камгэсом»: на реконструкцию и техническое перевооружение лабораторно-испытательной базы КАПО им. Горбунова, цеха сборки самолетов Ту-214 СУС, реконструкцию и техническое перевооружение ангара летно-испытательной станции, самолетных стоянок и реконструкцию аэродромной базы. Общая стоимость этих пяти контрактов первоначально составляла около 3,4 млрд рублей, однако впоследствии неоднократно корректировалась.

Неустойку снизили втрое

Общая сумма иска, поданного «Камгэсом» в июне 2019 года о взыскании с «Туполева» неустойки за несвоевременную передачу проектно-сметной и прочей документации и несвоевременную выплату аванса по договору генерального подряда на реконструкцию и техническое перевооружение двух стоянок на летно-испытательной станции, заключенному в декабре 2014 года (как следует из опубликованной на сайте суда информации), составляла около 21,7 млн рублей.

Представитель «Туполева» Жарков обратился к суду с просьбой «сохранить баланс» при расчете неустойки, имея в виду соразмерность неустойки с суммой контракта, после чего, удалившись в совещательную комнату буквально на несколько секунд, судья Владимир Прокофьев вернулся и огласил резолютивную часть решения: иск удовлетворить частично, взыскав с ответчика в общей сложности чуть больше 6,25 миллиона.

За минусом трех миллионов

По второму договору генподряда, информации о котором нет в находящихся в открытом доступе судебных документах, «Камгэс» просил суд о взыскании с «Туполева» в общей сложности более 37 млн рублей.

Судья Регина Абдуллина удовлетворила исковые требования частично: в соответствии с оглашенным сегодня решением авиастроители должны будут заплатить около 33,9 миллиона.

Судебный счет — 5:9

Представители сторон не сообщили корреспонденту «Реального времени», будут ли оспаривать вынесенные сегодня решения. А судебные споры между одной из крупнейших строительных компаний республики и авиастроительным гигантом двумя этими процессами не ограничиваются.

В 2019 году ПАО «Камгэсэнергострой» подало пять исковых заявлений к ПАО «Туполев». Два описаны выше, а еще три находятся в стадии рассмотрения и в общей сложности тянут почти на 173 млн рублей. Это долги, проценты за несвоевременную оплату выполненных работ и неустойки разного рода.

В свою очередь, ПАО «Туполев» с 2017 года направило в Арбитражный суд Татарстана уже 9 исков общей стоимостью более чем на 360 млн рублей.

Суть претензий обеих сторон сводится к несоблюдению предусмотренных договорами сроков, из-за которого заказчик и генподрядчик несут убытки.

Банкротство, которого не было

А два года назад «Камгэсэнергострой» пыталась обанкротить санкт-петербургская строительная компания. ООО «ЕвроДизайнСтрой» заявило требование стоимостью 1,2 млн рублей. Долг в соотношении с масштабами исполняемых «Камгэсом» по госконтрактам работ, можно сказать, смехотворный, но в случаях с банкротством так и бывает: обычно заявление о признании должника несостоятельным подает не самый значимый его кредитор, чтобы у суда не возникло сомнений в «чистоте» иска.

Иск поддержали ООО «РИК-2» и «РариТЭК-технологии», «Управляющая компания «Техностройконтракт». Однако в феврале 2018 года кредиторы отказались от иска, и суд отказ принял, производство по делу было прекращено.