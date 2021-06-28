Арбитраж оставил «строителей» финансовой пирамиды в юридическом бизнесе

Новому совладельцу фирмы «Народные юристы» не удалось исключить партнеров, осужденных за мошенничество в особо крупном размере

Фото: архив сайта ООО «Старт-Инвест»

Как стало известно «Реальному времени», к полной неудаче привела попытка татарстанского предпринимателя Ильдара Нуретдинова исключить из числа участников его фирмы «Народные юристы» двух «отцов-основателей» организации. Причина была нетривиальна: они отбывают срок в ИК-1 Чувашии за мошенничество и легализацию средств. Созданное чебоксарцами Максимом Вайтовичем и Денисом Минеевым ООО «Старт-Инвест» «поглотило» 172,4 млн рублей вкладчиков из девяти регионов страны. Нуретдинов ссылался на то, что сидельцы «не имеют возможности принимать участие в деятельности общества», чем ставят под угрозу его дальнейшее существование. Но суды двух инстанций отказали ему в иске, отметив, что нахождение учредителей в местах лишения свободы не является основанием для их исключения, в деятельности общества они могут участвовать и из-за решетки: через своих представителей. Опрошенные «Реальным временем» эксперты также отмечают, что осужденным не запрещено заниматься бизнесом, а уж в знании правовых вопросов они порой превосходят профессиональных юристов, потому что «прочувствовали их, что называется, на своей собственной шкуре».

Исключить из числа участников

Любопытную коллизию, связанную с юридическим бизнесом, пришлось недавно разбирать арбитражу. Уроженец села Нижний Суык-Су Тукаевского района Ильдар Нуретдинов подал иск в Арбитражный суд РТ к двум жителям Чебоксар: Денису Минееву и Максиму Вайтовичу. Он требовал исключить их из числа участников упомянутой компании «Народные юристы».

Причина для этого была названа не вполне тривиальная. Нуретдинов писал, что Минеев и Вайтович находятся в исправительной колонии №1 Чувашии и «не имеют возможности принимать участие в деятельности общества», как то: участвовать в собраниях. Сидельцы якобы вообще ставят под угрозу дальнейшее существование службы правовой помощи, так как препятствуют ее нормальной хозяйственной деятельности. Само ООО «Народные юристы» требования Нуретдинова поддержало.

Общество, как и МРИ ФНС №18 по РТ привлекли к участию в деле в качестве третьего лица. Истец просил наделить этим статусом и ФКУ ИК №1 УФСИН по Чувашской республике, так как без этого учреждения невозможно решить вопрос об этапировании осужденных и их участии в судебном заседании. Но суд ему в этом отказал. Тем не менее ответчики были в курсе разбирательства. Их, как полагается, известили. В ответ из исправительной колонии поступили расписки, что оба соучредителя уведомлены о времени и месте рассмотрения настоящего дела.

Нуретдинов писал, что Минеев и Вайтович находятся в исправительной колонии №1 Чувашии и «не имеют возможности принимать участие в деятельности общества». Фото: Максим Платонов

Отметим, что ООО «Народные юристы» было зарегистрировано 26 мая 2015 года. Это микропредприятие. Основной является деятельность в области права. Ныне, согласно выписке из ЕГРЮЛ, его участниками являются все трое упомянутых: Нуретдинов, Минеев и Вайтович. Каждому из них принадлежит по 3 333,33 рубля (1/3) доли в уставном капитале общества. Нуретдинов в этой компании еще и директорствует. Согласно «СПАРК-Интерфакс», он новичок в этом деле: стал совладельцем компании лишь в августе прошлого года. Тогда свою долю ему, судя по всему, переуступил единственный остававшийся на свободе соучредитель «Народных юристов» Андрей Терехов.

Офис «Народных юристов» находится на втором этаже в симпатичном двухэтажном особнячке (это дом 18/6) на улице Островского в центре Казани. Связаться с Ильдаром Нуретдиновым «Реальному времени» не удалось. По телефону ООО «Народные юристы», где согласно системе «СПАРК-Интерфакс» он также является и гендиректором, сообщили, что звонящий, по-видимому, ошибся номером.

Когда же корреспондент издания наведался в офис «Народных юристов» под видом клиента, то обнаружил там лишь бывшего гендира (и соучредителя) Андрея Терехова. По крайней мере, такое имя значилось на визитке мужчины, который довольно обстоятельно проконсультировал по юридическому вопросу: денег не спрашивал, договор заключить не предлагал. Что он делает в своем, судя по ситуации, бывшем офисе на три рабочих места, вопрос, конечно, интересный. Возможно, Терехов намерен отыграть сделку с Нуретдиновым назад (хотя не исключено, что она была всего лишь технической).

Звонок в офис «Народных юристов» по указанному в визитке Терехова телефону чуть позже ясности тоже не внес. Там сообщили, что это служба правовой помощи, но учредители у них не Вайтович с Минеевым и директор не Нуретдинов. Но о споре последнего с осужденными соучредителями там «краем уха слышали».

Офис «Народных юристов» находится на втором этаже в симпатичном двухэтажном особнячке (это дом 18/6) на улице Островского в центре Казани. Фото: Любовь Шебалова

Создали пирамиду, в которой «растворились» 172 млн рублей

Как ранее сообщали СМИ, жители Чебоксар Максим Вайтович и Денис Минеев в 2011 году открыли компанию ООО «Старт-Инвест», работавшую по принципу финансовой пирамиды. Клиентов искали с помощью рекламы. Предлагали им баснословную прибыль по вкладам — до 79% годовых. Людям рассказывали, что такую доходность приносит размещение средств вкладчиков на рынке «Форекс», а также инвестиции в различные проекты. В начале 2015 года даже была открыта программа по привлечению вкладчиков, пострадавших в других финансовых пирамидах. В частности, в «Старт-Инвест» завлекали бывших клиентов ООО «КПК РОСТ».

Крах компании наступил в начале сентября того же 2015 года, когда разом закрылись как головной офис фирмы в Чебоксарах, так и ее филиалы в других городах. Правоохранители выяснили: жертвами рухнувшей финансовой пирамиды стали около 900 человек из девяти регионов страны. В основном пожилые люди. В общей сложности на расчетные счета «Старт-Инвеста» они перечислили 172,4 миллиона рублей.



СУ МВД по Чувашии открыло уголовное дело по факту мошеннического хищения денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Позже к ней добавилась и статья о легализации преступных доходов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, Вайтович и Минеев похищали деньги вкладчиков через созданные ими фирмы-однодневки под видом займов, а также оплаты оказанных «Старт-Инвесту» услуг. После этого средства обналичивали и использовали «по своему усмотрению». В ходе следствия найти деньги вкладчиков не удалось.

Суд по этому делу длился год, следователи собрали 200 томов уголовного дела, допросили больше тысячи свидетелей. В январе 2018 года Московский райсуд Чебоксар признал учредителей и руководителей ООО «Старт-Инвест» 34-летнего Максима Вайтовича и 40-летнего Дениса Минеева виновными в мошенническом хищении у 942 граждан более 172,4 млн руб. и отмывании этих преступных доходов. Уроженцу Латвии Вайтовичу суд назначил 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, его соучастнику — чебоксарцу Минееву — 6. Кроме того, осужденных обязали возместить ущерб примерно 500 вкладчикам.

«Строители пирамиды» своей вины не признали. Они ссылались на связанные с финансовым кризисом форс-мажорные обстоятельства. По версии подсудимых, именно они помешали им выполнить свои обязательства перед вкладчиками…

Жители Чебоксар Максим Вайтович (на фото) и Денис Минеев в 2011 году открыли компанию ООО «Старт-Инвест», работавшую по принципу финансовой пирамиды. Фото twitter.com/startinvestcom

Как крайняя мера

Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» предполагает, что их участники, совокупно владеющие не менее чем 10 процентами уставного капитала, вправе требовать исключения своих компаньонов. К примеру, если последние грубо нарушают свои обязанности, существенно затрудняют деятельность общества либо и вовсе делают ее невозможной.

К таким нарушениям, к примеру, может быть отнесено систематическое уклонение без уважительных причин от участия в общем собрании, лишающее общество возможности принимать значимые хозяйственные решения. А также действия, которые противоречат интересам общества и причиняют ему значительный ущерб. В этом списке также необоснованное увольнение всех работников, конкурирующая деятельность, голосование за заведомо убыточные операции.

Суд отметил, что, согласно сложившейся судебно-арбитражной практике, исключение из состава участников общества — это крайняя мера. Она относится к способам защиты самого общества, а не финансовых интересов участников. И грубое нарушение участником общества своих обязанностей — вещь оценочная. «По существу это означает, что действия (бездействие) участника должны создавать настолько серьезные препятствия в деятельности общества, что они не могут быть преодолены никаким другим образом, кроме как прекращением его участия в юрлице», — говорится в решении суда.

Нахождение учредителей в местах лишения свободы не лишает их возможности участвовать в деятельности общества через своего представителя и не является основанием для исключения их из числа участников. Истец не представил доказательства того, что ответчики каким-либо образом блокировали деятельность общества либо нанесли ему такой ущерб, который сделал невозможной его дальнейшую деятельность.

Как стало известно «Реальному времени», ФНС готовится исключить ООО «Народные юристы» из ЕГРЮЛ как недействующее. Фото: Любовь Шебалова

Одним словом, достаточных доказательств, свидетельствующих о грубых нарушениях Минеевым и Вайтовичем своих обязанностей, не представлено. А тот факт, что они находятся в местах лишения свободы, не является основанием для исключения их из числа участника. К слову, истец даже представил заявления своих партнеров из мест лишения свободы о выходе из состава участников общества «Народные юристы». Однако так как нотариально они заверены не были, то никакой силы не имели.

В результате татарстанский арбитраж пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет, и Нуретдинову отказал. С этим вердиктом согласился и Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре. Впрочем, юридический бизнес Нуретдинова и Ко и без того под большим вопросом. Как стало известно «Реальному времени», ФНС готовится исключить ООО «Народные юристы» из ЕГРЮЛ как недействующее. Согласно справочной системе «СПАРК-Интерфакс», такое решение было принято налоговиками 16 июня.

Нахождение в местах лишения свободы — не основание лишать человека его собственности

«Несомненно, что когда к уголовной ответственности привлекают персону, связанную с юридической профессией, это бросает тень на все сообщество юристов», — говорит руководитель гражданской практики юрагентства «Юнэкс» Руслан Халиуллин. Вместе с тем он подчеркивает, что осуждены участники ООО «Народные юристы», а не юристы компании. «Не исключено, что Вайтович и Минеев не были юристами и находились в составе участников компании по другим причинам. Бегло посмотрел картотеку: по делам ООО «Народные юристы» представителем в основном был Андрей Терехов», — заметил он.

Халиуллину решение суда представляется справедливым и обоснованным. «Закон возлагает на участников общества обязанность участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность. Разумеется, участник, находящийся в местах лишения свободы, вряд ли сможет присутствовать на общем собрании и, как следствие, выражать свою точку зрения. Однако от его имени это может делать, в том числе голосовать по всем вопросам, представитель по доверенности», — комментирует собеседник «Реального времени».

«Нахождение в местах лишения свободы — не основание лишать человека его собственности, — соглашается с решением суда адвокат Эмиль Гатауллин. — Реализацию корпоративных прав вполне можно поручить представителю». По словам собеседника «Реального времени», он сталкивался в своей практике с тем, что собственники долей общества с ограниченной ответственностью отбывают срок, при этом само оно находится в центре корпоративного конфликта. Гатауллин подчеркивает, что «нахождение участника ООО в местах лишения свободы делает его менее защищенным: у находящихся на свободе интересантов появляется, скажем так, дополнительный инструментарий склонения осужденного к принятию корпоративных решений, при этом не обязательно выгодных для него».

Адвокат полагает, что истец в этом случае преждевременно обратился в суд: «Исключают из участников за уже совершенные нарушения, а не за те, которые, возможно, могут произойти в будущем». Он подчеркнул, что если в этом году по вине осужденных не состоится, например, ежегодное собрание и вследствие этого не будет принят ряд значимых для управления общества решений, то Нуретдинов сможет обратиться с новым иском об исключении их из числа участников, «формально имея для этого основания — свершившиеся факты срыва и прочее». Что же касается участия в юридическом бизнесе, Гатауллин замечает, что зачастую осужденные в знании правовых вопросов превосходят профессиональных юристов, потому что «они прочувствовали их, что называется, на своей собственной шкуре».

Управляющий партнер фирмы «Татюринформ» Евгений Уманский также напоминает, что осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ, хотя и «с определенными изъятиями»: «Им не запрещено заниматься предпринимательской деятельностью. При этом совершать юридически значимые действия и принимать решения такое лицо вправе с использованием, к примеру, средств видео-конференц-связи или путем привлечения представителей».

Он признает, что нахождение участников компании в местах лишения свободы, разумеется, осложняет ее работу. При этом, если учредители достигли согласия, такая ситуация разрешается выдачей доверенностей либо подписанием договоров доверительного управления долями в обществе. «К сожалению, при неразрешимых противоречиях между партнерами компании ее работа может быть практически парализована, даже если никто из них не отбывает наказание», — подчеркивает Уманский.

Директор юрцентра «Правосудие» Айрат Гатин убежден в том, что Нуретдинову было необходимо доказать, подкрепив это определенными аргументами, что привлечение остальных участников общества к уголовной ответственности повлекло для него какой-либо ущерб (например, пострадала его деловая репутация). Как видно из текста решения, этого сделано не было. Гатин констатирует, что в настоящее время налоговики приняли решение об исключении ООО «Народные юристы» из реестра юрлиц, так как последние 12 месяцев оно не ведет деятельность: «Это свидетельствует о том, что Нуретдинов, который также является руководителем организации, утратил к этому обществу интерес, а последнее уже длительное время бездействует».