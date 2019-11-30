Оправданная VIP-пристав Алпарова: «Меня пытаются загнобить в тюрьме»

Осужденную за ТЦ «Адмирал» экс-начальницу отдела УФССП по РТ признали невиновной в превышении полномочий с арестом контрафакта и пропажей почты

Фото: Ирина Плотникова

Жертвой бизнес-войны за товарные знаки не стала мятежная экс-начальница отдела УФССП по РТ Жанна Алпарова. Накануне Советский райсуд Казани оправдал ее по данному и еще четырем эпизодам превышения полномочий — за отсутствием либо события преступления, либо доказательств вины. Ранее получившая 7 лет колонии за ТЦ «Адмирал» Алпарова на такой исход почти не надеялась. И в последнем слове призналась — рада, что от ответственности по этому делу освободили еще семерых сотрудников службы приставов.

Прокурор просил еще 4 года



Оправдательный приговор Жанне Алпаровой стал уже третьим решением татарстанской Фемиды в пользу руководителей управления службы судебных приставов по РТ. Ранее Вахитовский суд Казани дважды признал невиновным замначальника УФССП по РТ Сергея Плющего — за отсутствием доказательств превышения полномочий и получения взятки в размере 100 тысяч рублей. Оба оправдательных приговора Плющего вступили в силу.

Накануне Советский суд Казани счел несостоятельными обвинения и против экс-начальника отдела по особым исполнительным производствам Жанны Алпаровой, причем по всем пяти эпизодам нового дела.

До освобождения из-под стражи не дошло. Потому что на момент оглашения оправдательного приговора по эпизодам 2015—2017 годов вступил в силу обвинительный — по трагедии в ТЦ «Адмирал». Суды двух инстанций признали бывшего VIP-пристава виновной в даче незаконных указаний — закрыть в ноябре 2013-го (за полтора года до пожара) исполнительное производство об устранении пожарных нарушений в здании ТЦ арендатором ООО «Заря» без фактического исполнения решения суда.

За решеткой по вступившему приговору Алпаровой предстоит провести 7 лет. И этот срок мог вырасти. Ведь в октябре в прениях в Советском суде Казани гособвинитель Артур Ибрагимов просил наказать ее еще 4 годами колонии общего режима. Вину подсудимой он называл полностью доказанной.

За решеткой по вступившему приговору Алпаровой предстоит провести 7 лет. Фото Ирины Плотниковой

«Заступилась за семерых сотрудников — от них отстали, но набросились на меня»

Жанна Алпарова в последнем слове называла свое дело заказом, его материалы — сфабрикованными теми, кто испытывает к ней личную неприязнь. Просила Советский суд Казани об оправдании, но тут же добавляла — «понимаю, что меня сейчас осудят» — почти без надежды.

— Меня просто пытаются загнобить в тюрьме! И в первую очередь приговор выносят моим детям, а не мне, — напомнила суду о трех дочках и их болезнях подсудимая. — Я никогда не совершала никаких преступлений. Я проработала почти 15 лет в службе судебных приставов — до того момента, когда на меня набросились правоохранительные органы.

Тут речь явно идет о 2015 годе, когда Алпарова стала подозреваемой после пожара в «Адмирале». Тогда она избежала и домашнего ареста, и отстранения от должности — как мать троих детей, к тому же находящаяся в декретном отпуске. По новому делу Алпарову задержали аккурат в профессиональный праздник приставов — 1 ноября 2017 года. Причем первоначально претензии предъявляли группе ее подчиненных, вспоминает она:

— Я заступилась за своих сотрудников и рада, что семь моих бывших подчиненных не привлечены к уголовной ответственности. От них отстали. Но, к сожалению, все набросились на меня. Со словами, что по «Адмиралу» же прошло, значит, и здесь пройдет, и что я опять якобы дала какие-то устные указания...

Алпарова стала подозреваемой после пожара в «Адмирале». Тогда она избежала и домашнего ареста, и отстранения от должности — как мать троих детей, к тому же находящаяся в декретном отпуске. Фото Олега Тихонова

Мировым соглашением по контрафакту

Первый эпизод дела VIP-пристава появился на фоне «войны» двух бизнесменов. Глава ООО «Интерхолдинг» Эдуард Хусаинов попросил Арбитражный суд РТ признать контрафактом реализуемые директором ООО «Эр-Холдинг» и веб-сети «Авто-профи» Рамилем Ямаловым радары, регистраторы, навигаторы и прочий товар под марками iBOX и Ultradata. Также просил запретить бывшему партнеру использовать эти товарные знаки и взыскать 15 млн за нарушение авторских прав.

6 июня 2017 года суд постановил — арестовать товар Ямалова до рассмотрения спора по существу. Документ немедленного исполнения почему-то поступил в отдел Алпаровой лишь через 20 дней, после чего было возбуждено исполнительное производство и с учетом объемов имущества для наложения арестов в Казани создали целую группу, а еще направили поручения коллегам от Ульяновска до Новосибирска.

В августе того же года татарстанский арбитраж отменил обеспечительные меры, а в сентябре — отказал Хусаинову. Ямалов же заявил — часть арестованного в Казани имущества на 27,9 млн рублей пропала во время хранения у взыскателя. Правда, по описям приставов общий объем арестованного в городе оценивался лишь в 9 млн рублей.

В ноябре 11-й Апелляционный арбитражный суд удовлетворил все требования истца и признал товар Ямалова контрафактным. Тот оспорил это решение в Суде по интеллектуальным правам, но в ходе рассмотрения согласился на мировую. Причем одним из условий соглашения было отсутствие претензий к приставам.

Следователи исключили продавца контрафакта из числа потерпевших по делу Алпаровой и признали таковым государство, обвинили ее в подрыве авторитета власти, дискредитации межрайонного отдела УФССП по РТ и нарушении интересов общества в виде ненадлежащего исполнения решения Фемиды.

— Я не понимаю, каким образом Алпарова, действуя на основании определения АС РТ об аресте имущества, вдруг «давала неоднократные и незаконные указания» именно о наложении ареста на имущество. Доказательств, что эти указания были незаконными, стороной обвинения суду не представлено, — заявляла в прениях адвокат обвиняемой Наталья Фарукшина.

«Я не понимаю, каким образом Алпарова, действуя на основании определения АС РТ об аресте имущества, вдруг «давала неоднократные и незаконные указания» именно о наложении ареста на имущество. Доказательств, что эти указания были незаконными, стороной обвинения суду не представлено», — заявляла в прениях адвокат обвиняемой Наталья Фарукшина. Фото Ирины Плотниковой

Напомним, в августе 2018-го при освобождении имущества должника из-под ареста приставы другого казанского отдела пытались увезти взыскателя Хусаинова из больницы, а потом в ночи вскрывали его склады в отсутствии представителей собственника и хранителя имущества. Оценку такому рвению силовики не дали.

А Советский райсуд Казани постановил оправдать Алпарову по данному эпизоду за отсутствием события преступления. Председательствующий судья Сергей Аптулин отметил, что стороны не отрицают фактических обстоятельств дела — были акт суда об аресте и акт немедленного исполнения. Арест накладывался целой группой, о создании которой Алпарову просила пристав-исполнитель Мухамедшина, поскольку требовалось действовать одновременно в разных торговых точках.

Из приговора следует: Мухамедшина в суде сообщала — никаких указаний на передачу имущества взыскателю начальник отдела не давала, но и передать арестованное на хранение продавцам Ямалова приставы тоже не могли — у продавцов не было доверенностей от его имени. Причем этот факт в суде подтвердили и продавцы, и Ямалов. Тогда как экс-руководитель УФССП по РТ Радик Ильясов еще на следствии сообщал — пристав-исполнитель вправе передать имущество взыскателю. «Все сомнения в виновности обвиняемого трактуются в его пользу», — констатировал судья.

Темные эпизоды с «Ясной поляной» и мингазовскими должниками

В основу второго эпизода легла отмена постановления о взыскании в бюджет исполнительского сбора 1,4 млн рублей (7% от задолженности в 20 млн рублей) с ООО «Ясная поляна» в 2016 году. На момент возбуждения этого производства Алпарова, с ее слов, находилась в отпуске, а когда вышла на работу и проверила дела, то приняла решение отменить взыскание исполнительского сбора. «Потому что был отзыв по исполнительному листу — на месяц раньше, чем отправили постановление о возбуждении исполнительного производства», — поясняла подсудимая в прениях.

Задержку с отправкой почты с января по март 2016-го сотрудники межрайонного отдела объясняли просто — не было договора с «Почтой России». Об этом суду сообщали свидетели.

Изучив доказательства, суд установил — ООО «Ясная поляна» не получило вовремя необходимый документ, и при таких обстоятельствах отмена постановления о взыскании исполнительского сбора не превышает полномочия пристава, а соответствует им. Потому что законно взыскать 7% с добровольно не исполнившего решение суда должника можно лишь в том случае, если есть подтверждение — о возбуждении дела приставами и его долге должника известили.

Силовики приписали Алпаровой желание повысить показатели отдела перед начальством и личный «авторитет перед Вагизом Мингазовым» . Фото rt.rbc.ru

На словах судьи по оценке второго эпизода Жанна Алпарова начала плакать. В слезах она выслушала его слова об оправдании еще по трем эпизодам. По версии обвинения, в 2015—2016 годах начальник межрайонного отдела приложила руку «к изъятию и сокрытию» трех побывавших у должников почтовых уведомлений. В отсутствие этих документов Арбитражный суд РТ отменил взыскание исполнительского сбора — 192 тысяч с Мансура Гарифзянова и 2,4 млн рублей (равными долями по двум постановлениям) с Франгизы Мингазовой.

Силовики приписали Алпаровой желание повысить показатели отдела перед начальством и личный «авторитет перед Вагизом Мингазовым» (в прошлом — глава агрохолдинга «ВАМИН», депутат Госсовета РТ и сенатор от Татарстана. — прим. ред.) путем помощи аффилированным лицам.

— По трем эпизодам, касающимся депутата Мингазова, мне до сих пор непонятно, каким образом меня туда привлекли, — говорила в последнем слове обвиняемая. — В тот период я находилась в декретном отпуске и не имела никакого доступа к служебной документации, руководитель отдела был другой. Мингазова в суде подтверждала — она меня не знает.

Адвокат Фарукшина в прениях заявляла — слова одной сотрудницы, что почтовые уведомления в архивных делах были, и предположения другой, что их изъяла Алпарова, ничем не подтверждаются. В представленных арбитражу описях исполнительных производств информация об этих уведомлениях отсутствует.

Суд не стал класть в основу приговора слова пристава Захаровой, что Гаязов в арбитраже подходил к ней со словами, мол, «с Алпаровой все оговорено, и приставы проиграют суд против его клиентки Мингазовой». Как и слова ее подруги Беспаловой, утверждавшей — она лично видела почтовые уведомления в архивных делах, а потом они пропали.

Советский райсуд Казани оправдал Алпарову за отсутствием либо события преступления, либо доказательств вины. Фото Олега Тихонова

Вывод суда: «Показаний каких-либо очевидцев и доказательств, что Алпарова изъяла данные уведомления, в деле нет, описи этих уведомлений не содержат информации, что такие уведомления были, а допрошенный в качестве свидетеля Гаязов не подтвердил суду знакомство с Алпаровой».

За оправданной признано право на реабилитацию. Согласится ли прокуратура РТ с приговором, покажет время.