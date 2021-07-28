«Из-за своей недобросовестности мог навредить пациентам»: как новосибирский посредник сорвал тендер РКБ

Принудив клинику к заключению контракта, компания «Нобл Стил» не смогла исполнить свои обязательства

Поучительная история приключилась с поставщиком Республиканской клинической больницы Татарстана — новосибирским ООО «Нобл Стил». Сначала эта компания, будучи отстраненной от аукциона, пожаловалась на заказчика госзакупки в Татарстанское УФАС России, и ведомство торги отменило, предписав провести их заново: «Нобл Стил» в них победил. Вот только исполнить контракт — поставить больнице катетеры для проведения операций на сердце — не сумел. Как итог, последовали санкции. УФАС включило как саму компанию, так и ее директора-учредителя на два года в реестр недобросовестных поставщиков. Снабженец то ли сам поневоле оказался введен в заблуждение производителем, то ли стремился любой ценой заполучить контракт. Как бы то ни было, оспорить это решение в арбитраже ему не удалось. Суд заключил, что это ничто иное как предпринимательский риск, который не освобождает от ответственности. Тем временем упорный авантюризм настойчивого поставщика мог обернуться вредом жизни и здоровью пациентов крупнейшей больницы Татарстана.

Отклонил заявку «на основании догадок»

Прошлым летом Республиканская клиническая больница разместила тендер на поставку расходных материалов для высокотехнологичной медпомощи. А именно, одноразовых катетеров «Колибри» для проведения операций на сердце (такой катетер представляет собой стерильную гибкую трубку, которая используется в том числе для расширения суженных или непроходимых коронарных артерий). Начальная (максимальная) цена контракта составляла 21,6 млн рублей. Аукцион должен был пройти 24 июля 2020 года.

Новосибирское ООО «Нобл Стил» было в числе претендентов на заключение этого контракта. Однако, заявку компании отсекли еще на начальном этапе после изучения первых частей заявок.

По мнению РКБ, товар, предлагаемый этим оптовиком к поставке, не соответствовал требованиям. Анализ сведений в заявке «Нобл Стил» показал, что характеристики катетеров производства ООО «Ангиолайн» не совпадают с техническим заданием.

Медучреждение ориентировалось на каталог продукции для интервенционной кардиологии этого производителя: требуемых РКБ катетеров (конкретных длины и диаметра) в нем не было. В то же время оговаривалось, что продукция «Ангиолайн» также может выпускаться и поставляться «с параметрами, отличными от указанных, по согласованию с отделом продаж». РКБ сделала уточняющий запрос: есть ли возможность выпуска и продажи расходных материалов с характеристиками, указанными в ее заявке. Ответ от производителя (по крайней мере, на от момент) не поступил.

Катетер представляет собой стерильную гибкую трубку, которая используется в том числе для расширения суженных или непроходимых коронарных артерий. Фото: sib-science.info

Сам поставщик считал, что его заявку «срезали» незаконно и пожаловался в Татарстанское УФАС России. Антимонопольная служба 29 июля возбудила дело, уже 30 было вынесено решение, а через считанные дни и предписание. Там заключили, что «Нобл Стил» оставили за бортом действительно не справедливо. Заказчик руководствовался исключительно данными каталога производителя, но он не может служить доказательством того, что требуемый товар невозможно поставить. В подтверждение этого довода «Нобл Стил» приложил к жалобе письмо самого завода (правда, оно было датировано еще 19 августа 2019 года). В нем содержалось предупреждение о том, что информация, распространяемая в рекламных и маркетинговых целях (коммерческие предложения, рекламные буклеты, вебсайт, СМИ и подобные) носит информационно-коммерческий характер и «никоим образом не может ограничивать технические параметры продукции ООО «Ангиолайн»».

В результате комиссия Татарстанского УФАС установила, что первая часть заявки «Нобл Стил» полностью соответствовала техническому заданию ГАУЗ «РКБ». Заказчик отклонил ее лишь «на основании догадок». И действительно: прямых доказательств того, что эта компания не сможет поставить требуемые расходные материалы, не было. А это уже нарушение закона о контрактной системе. Жалоба поставщика была признана обоснованной.

Республиканская клиническая больница разместила тендер на поставку катетеров прошлым летом. Фото: realnoevremya.ru

Победа на новых торгах

4 августа прошлого года комиссия УФАС предписала заказчику устранить выявленные нарушения. А именно: отменить все протоколы, составленные при проведении аукциона и рассмотреть заявки участников повторно. Оператор электронной площадки Агентство по госзаказу РТ в этой ситуации должно было назначить новые дату и время аукциона и уведомить об этом его участников, заказчик же — в течение 15 рабочих дней представить в антимонопольную службу доказательства, что предписание исполнено.

Все это было сделано. Согласно итогам повторных торгов ООО «Нобл Стил» было признано победителем закупки с ценовым предложением в 21,4 млн рублей. 18 сентября РКБ заключила с ним контракт — согласно ему новосибирская компания должна была обеспечивать медучреждение из Татарстана расходными материалами по 30 ноября 2020 года. Причем, на выполнение его заявок отводился 10-дневный срок. И РКБ подала заявку в тот же день, когда было подписано соглашение.

Поставщик 21 сентября подтвердил готовность поставить товар: сообщал, он есть в наличии на складе у производителя. Больница в ответ уточнила, что катетеры ей необходимо получить в полном объеме до 2 октября.

Не производятся и не могут быть реализованы

Однако, на деле все оказалось не так. После того, как «Нобл Стал» направил запрос производителю по заявке РКБ, тот сообщил, что требуемые расходные материалы может изготовить в 14-дневный срок. За исключением одной из позиций: данные по ним он обещал сообщить в недельный срок. Уже 30 октября компания «Ангиолайн» «обрадовала» оптовика: катетеры, в которых он заинтересован (та позиция, что требовала времени для уточнения), не производятся и, значит, не могут быть ему проданы.

Заказчик узнал об этом еще раньше. 18 сентября Росздравнадзор уведомил РКБ, что катетер коронарный баллонный «Колибри» с размерами 2,25x20 производства ООО «Ангиолайн» в реестре медицинских изделий не значится. То есть поставка «расходника» с такими характеристиками невозможна. Иначе говоря, ООО «Нобл Стил» представило недостоверные сведения, что позволило ему стать победителем закупки.

30 октября компания «Ангиолайн» «обрадовала» оптовика: катетеры, в которых он заинтересован, не производятся.Фото: belfarmamed.ru

В этой ситуации РКБ уже в ходе исполнения контракта от него отказалась: в соответствии с буквой закона о контрактной системе. 14 октября решение заказчика было размещено в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС), в силу оно вступило через 10 дней. Республиканская клиническая больница также обратилась в УФАС.

26 ноября прошлого года «Нобл Стил» подвергли санкциям. В связи с односторонним отказом от исполнения упомянутого контракта компания 8 декабря была включена в реестр недобросовестных поставщиков, как и ее учредитель и директор Андрей Колесников.

На свой страх и риск

Не согласившись с решением УФАС, новосибирский оптовик подал иск в суд. Республиканская клиническая больница была привлечена третьим лицом. «Нобл Стил» ссылался на то, что момент подачи заявки на участие в аукционе и заключения самого контракта соответствие поставляемого товара требованиям документации об аукционе было подтверждено двумя источниками. Во-первых, письмами самого производителя ООО «Ангиолайн», причем, последнее было датировано 22 июля. Во-вторых, решением УФАС.

О том, что ряд расходных материалов, указанных в заявке РКБ, не может быть поставлен, «Нобл Стил» узнал только из сообщения завода-изготовителя 30 октября. Иначе говоря, он не мог предвидеть или предотвратить включение в заявку недостоверной информации. Однако, суд отметил, что возможность того или иного предприятия производить инструментарий ли, расходные материалы или препараты должна быть подтверждена технической и эксплуатационной документацией.

Но в представленных «Нобл Стил» письмах изготовитель медицинских материалов не подтвердил ссылками на техническую и эксплуатационную документацию право на производство катетеров с характеристиками, перечисленными в техническом задании РКБ. Поэтому антимонопольная служба не приняла их в качестве аргументов, подтверждающих, что вины поставщика в сложившейся ситуации нет. Предприниматели ведут деятельность на свой страх и риск и под свою ответственность. Вот и компания «Нобл Стил», подав заявку на участие в аукционе, приняла на себя все риски, связанные с его проведением.

На сайте «Ангиолайн» говорится, что это российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии из Новосибирской области. Фото: nso.ru

Может иметь негативные последствия

Одним словом, утверждения «Нобл Стил» о том, что при исполнении контракта он действовал добросовестно, суд отклонил. В решении арбитража подчеркивается, что в рассматриваемом случае контракт заключался на поставку расходных материалов, которые используются при проведении операций. Отсутствие катетеров нужного количества, качества и соответствующих характеристик в распоряжении заказчика может привести к невозможности проведения оперативных вмешательств, что, в свою очередь, может иметь негативные последствия. В конце концов, чтобы не сорвать контракт, поставщик мог купить катетеры на свободном рынке, заметил Арбитражный суд.

Поставщик также отмечал, что у него была возможность поставить некоторые позиции расходных материалов (ООО «Ангиолайн» приводило их перечень в своих письмах в сентябре 2020 года), но сроки не зависели от «Нобл Стил». Однако, по мнению суда, оптовик не учел тот факт, что производитель не заявлял о соответствии того или иного медицинского изделия требованиям технического задания РКБ. Он сообщал исключительно о том, что у него есть возможность или мощности для их производства. В результате Арбитражный суд РТ в удовлетворении заявления отказал. Недавно с ним согласился и суд апелляционной инстанции.

Российский производитель из Академгородка

На сайте «Ангиолайн» говорится, что это российский разработчик и производитель медицинских изделий для интервенционной кардиологии из Новосибирской области.

Его продуктовая линейка включает в себя больше 20 позиций. Мощности (а это полный производственный цикл на территории Академгородка), как заявляет сама компания, позволяет удовлетворить не менее 80% потребности рынка в коронарных стентах. При том, что их стоимость существенно ниже, а «качество не уступает лучшим зарубежным аналогам».

В частности, сообщается, что по результатам клинических исследований лекарственные стенты «Калипсо» производства «Ангиолайна» оказались не менее эффективными и безопасными, чем считающийся лучшим стент XiencePRIME (Эбботт, США). Новосибирский завод, в частности, производит уже упомянутые коронарные стенты «Калипсо» и «Синус», баллонные катетеры «Колибри», а также проводниковые «Навигатор» и диагностические «Лоцман». Причем, катетеры «Колибри» некогда, кажется, были первыми в ассортименте предприятия.

Там же, в Новосибирске, зарегистрировано и ООО «Нобл Стил». Владелец, он же директор — Андрей Колесников. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», это микропредприятие (среднесписочная численность персонала 1 человек) было основано еще 15 лет назад. Специализируется на оптовой торговле фармацевтической продукцией. В 2020 году оно получило выручку от продажи в 61,7 млн рублей. Однако, при этом осталось в минусе: показан чистый убыток в 10,49 миллионов. Среди факторов риска названы отсутствие собственного капитала и включение в реестр недобросовестных поставщиков.

К слову, у «Нобл Стил» богатая судебная история. И в реестр недобросовестных поставщиков он попадает уже не впервой.

УФАС оштрафовало РКБ и потребовало допустить «Нобл Стил» до работы. Фото: kazanfirst.ru

Тем не менее, в прошлом году у этой фирмы была отмечена рекордная по сравнению с двумя предыдущими годами сумма контракта: 133,66 млн рублей (против 10,6 и 100,48 млн соответственно). Всего в минувшем году он закрыл 13 контрактов. Интересно, что по доле госконтраков в выручке в 2020 году ГАУЗ «РКБ» Минздрава Татарстана занимала у этой компании второе место с долей в 34,7 процента.

В татарстанском УФАС России нашему изданию пояснили, что, принимая решение, они руководствовалась тем, что контракт заключался на поставку расходных материалов, которые используются при проведении операций: «Отсутствие требуемого товара в нужном количестве и качестве может привести к невозможности проведения операций и, как следствие, негативным последствиям».

Мнение Андрея Колесникова по поводу сложившейся ситуации нашему изданию не известно. Телефон компании, указанный для связи, не отвечал. Мы готовы представить слово владельцу компании-оптовика. Оперативно получить комментарий в ООО «АнгиоЛайн» не удалось. Ответ на запросы «Реального времени» на момент публикации материала не поступил, он будет размещен по получении.

Заявил, что поставит все

В свою очередь, республиканская клиническая больница изложила «Реальному времени» свою версию событий, которая содержит больше подробностей. Там отмечают, что на рынке медицинских изделий представлено несколько производителей. Также существуют и компании-поставщики — те, кто доставляет товар с завода в медучреждения. ООО «Нобл Стил» — одна из шести таких компаний, которая обеспечивает медучреждения продукцией для ангиографических операций.

Республиканская клиническая больница уточнила, что разместила аукцион на поставку баллонных катетеров и проводников четырех производителей. «Аукцион — процедура двухэтапная. На первом этапе мы готовим детальное техническое задание, в котором расписано, какие конкретно «расходники» нам необходимы. У каждого производителя есть какая-то «изюминка» — изделие, у которого нет аналога. К примеру, мы написали, что нам необходимы проводники Boston Scintific конкретной длины и жесткости, конкретные баллонные катетеры «АнгиоЛайн», определенные баллонные катетеры Medtronic и так далее», — рассказывают в медучреждении.

На первом этапе три откликнувшиеся компании поставщиков заявили, что готовы обеспечить все строго по техническому заданию ГАУЗ «РКБ МЗ РТ». На втором этапе они должны были приложить спецификацию со всеми деталями поставки. «Аукцион выиграло ООО «Нобл Стил», которое неожиданно для нас на втором этапе заявило, что поставит все проводники и катетеры фирмы «АнгиоЛайн», в то время как эта компания не производит определенные изделия, которые нам необходимы. Заявку мы отклонили, — рассказали в РКБ нашему изданию. — Компания «Нобл Стил» пожаловалась на нас в Управление федеральной антимонопольной службы по Татарстану, приложив к ней письмо от ООО «АнгиоЛайн», в котором говорилось, что эта фирма готова изготовить все изделия с необходимыми нам характеристиками по нашему заказу. Хотя ранее подобные расходные материалы компания не выпускала, и не выставляла их в каталоге».

В Республиканской клинической больнице уточнили, что разместили аукцион на поставку баллонных катетеров и проводников четырех производителей. Фото: rkbrt.ru

Как бы то ни было, УФАС оштрафовало РКБ и потребовало допустить «Нобл Стил» до работы. «Каждое медицинское изделие перед выходом на продажу должно получить регистрационное удостоверение. Для этого компания-производитель подает всю техническую документацию на свой продукт, в том числе и результаты клинических испытаний, в Росздравнадзор. Отметим, у каждого из продуктов есть свое регистрационное досье, в котором четко прописано, что этим ведомством разрешено продавать компании-производителю», — раскрыли детали работы в медучреждении. Когда ООО «Нобл Стил» выиграло аукцион, РКБ как раз и запросила такое регистрационное досье компании «АнгиоЛайн» в Росздравнадзоре и отправила первую заявку поставщику. По условиям контракта, он должен был в десятидневный срок поставить заказ, в противном случае к нему могли быть применены штрафные санкции.

Первую поставку клиническая больница не получила. Тогда она сделала вторую, а затем и третью заявки. Поставить изделия трех других фирм ООО «Нобл Стил» также не смогло. Пока РКБ оформляла заявки, пришла выдержка из регистрационного досье «АнгиоЛайн» от Росздравнадзора.

«Получив документы, мы убедились в том, что одни из требуемых нами «расходников» конкретно эта компания не производит и не может производить. Когда исполнитель не смог поставить изделия трех из четырех необходимых нам фирм, мы разорвали госконтракт и, как этого требует закон, подали соответствующее уведомление в УФАС,», — рассказывают там. В РКБ подчеркивают, что расходные материалы были заказаны ими для неотложной помощи. «То есть от этих «расходников» в том числе зависит качество и скорость оказания помощи пациентам, у которых есть проблемы со здоровьем, которые угрожают их жизни. А компания «Нобл Стил» из-за своей недобросовестности могла нашим пациентам навредить», — резюмируют там.

В результате клинической больнице чтобы не допустить нехватку расходных материалов, пришлось закупить их напрямую у других поставщиков, Тем временем УФАС внесло ООО «Нобл Стил» в «черный» список.

«К сожалению, с недобросовестностью поставщиков ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» встречается в своей работе периодически. Однако, наша клиника ставит безопасность пациентов и качество оказываемой медицинской помощи превыше всего», — говорится в ответе пресс–службы.

Снижают цену так, что становится невозможным исполнить контракт

Согласно статистике за 2021 год, количество обращений о включении организаций, поставляющих товары в сфере медицины в реестр недобросовестных поставщиков, составляет 18% от общего количества обращений, поступивших в татарстанское УФАС России. Такие данные «Реальному времени» сообщила пресс-служба антимонопольной службы.

Основной причиной недобросовестного поведения участников таких закупок там называют существенное снижение ими начальной цены заключаемого договора, что впоследствии делает невозможным исполнение самого контракта. Кроме того, нередко возникает ситуация, при которой недобросовестный поставщик медицинских товаров заключает контракт и осуществляет поставку лишь части требуемого товара или отдельной категории, выгодной для него.