Бывшую поликлинику Соцгорода выставили на торги за 140 миллионов

Собственник не смог сдать в аренду отнятые у медиков помещения и решил с ними расстаться

«Реальному времени» стало известно о продаже здания бывшей медсанчасти КАПО им. Горбунова. Бывшая поликлиника Соцгорода, как называли ее местные жители, в свое время была очень востребована и сейчас в условиях дефицита площадей в районе была бы как нельзя кстати, признался гендиректор местной 12-й горбольницы. Однако ее изъяли у медиков и вопреки всем просьбам населения передали на баланс Росимущества. Сейчас за помещения общей площадью свыше 4,5 тыс. кв. метров в центре Авиастроительного района Казани собственник хочет получить без малого 140 млн рублей. О здании с историей, перспективах его использования и несбывшихся надеждах медиков и их пациентов — в нашем материале.

«Хоть под апартаменты, хоть под фитнес-клуб»



Пятиэтажное здание в центре Авиастроя, рядом со станцией метрополитена, на Копылова, 4а, собственник предлагает приобрести по цене 30,5 тыс. рублей за «квадрат», «ниже себестоимости строительства». Строение примечательно тем, что памятно многим жителям Соцгорода как бывшее медицинское учреждение, где они могли обследоваться и получать лечение. Здесь располагалась бывшая медсанчасть КАПО им. Горбунова.

Сейчас владелец здания — АО «Центр подтверждения качества продукции и услуг», структура, некогда являвшаяся госучреждением, связанным с Росимуществом. Общая стоимость здания площадью 4 579 кв. м — 139,66 млн рублей. По мнению продавца, оно отлично подойдет «под офисный бизнес-центр, медицинский центр, апартаменты, коммерческое общежитие, фитнес-клуб». Продавец согласен на торг, «частичный бартер» либо долгосрочную аренду.

— Здание длительное время не эксплуатировалось, но оно в нормальном состоянии, за исключением того, что разворованы внутренние сети и разбиты окна, — сообщил «Реальному времени» гендиректор компании-собственника Марсель Мингалимов. — Мы сделали экспертизу — вопросов к конструктивным элементам нет. Можно сказать, что здание в черновой отделке, все сети подключены, мы восстановили электроснабжение. Разводки сетей нет, но ее несложно восстановить, однако заранее это делать преждевременно: она зависит от того, как в будущем планируется использовать помещения. Можно сказать, что мы продаем здание в черновой отделке.

Мингалимов также уточнил, что назначение здания по документам — «здание поликлиники», и продается оно вместе с земельным участком. Выйти на сделку с покупателем компания готова в течение полутора-двух недель.

«Здание в нормальном состоянии, за исключением того, что разворованы внутренние сети и разбиты окна», — сообщил Марсель Мингалимов. Фото evening-kazan.ru

Продавец «оздоровился»

АО «Центр подтверждения качества продукции и услуг», по словам его руководителя, занимается продажей и сдачей в аренду собственной недвижимости. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», эта компания с уставным капиталом 146,3 млн рублей на 100% принадлежит Росимуществу. АО закончило 2019 год с чистым убытком в 7,7 млн рублей, его чистые активы на конец года составляли 126,6 млн.

На 3 августа 2020 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», АО имело задолженность по налогам свыше 5,3 млн рублей, в отношении него была применена процедура банкротства, в настоящее время операции по его счетам приостановлены ФНС.

— Это было, — подтвердил «Реальному времени» Марсель Мингалимов. — Но мы выкупили 100 процентов акций и оздоровили компанию, банкротное производство приостановлено.

Медицинский центр не для частников

— Это здание хорошо расположено с точки зрения размещения в нем офисных помещений или арендного жилья, апартаментов — это будет востребовано, — считает эксперт «Реального времени» — генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров.

По его мнению, цена, по которой здание предлагается к продаже, вполне адекватна, если использовать его в указанных им целях. А вот в возможности размещения в нем коммерческого медицинского учреждения он сомневается: содержание такого большого здания частная клиника вряд ли потянет:

— Это было оправданно, когда медучреждение обслуживало несколько десятков тысяч пациентов. На такие площади можно размещать такие коммерческие медучреждения, как, к примеру, клинику «Мать и дитя»…

Кто же его купит?

— За сколько его продают? — заинтересовался зданием бывшей медсанчасти гендиректор ОАО «Городская клиническая больница №12 Авиастроительного района» Рамиль Ахметов. — Жалко, что нам его никто не купит, а у нас колоссальный дефицит площадей по поликлинике!

По словам Ахметова, сейчас к поликлинике горбольницы №12 прикреплено более 42 тысяч человек, и количество прикрепленного населения растет не только за счет того, что район прирастает новыми жилыми комплексами. При этом уже сегодня поликлинике требуется вчетверо больше площадей, чем она имеет в распоряжении. С учетом места расположения, площади здания и современных подходов к организации амбулаторных центров в нем можно было бы консолидировать всю первичную медицинскую помощь взрослому населению Авиастроительного района, считает руководитель 12-й горбольницы.

— Я еще застала время, когда медсанчасть КАПО работала, и она не была лишней, хотя в 80-х на Авиастрое меньше жило людей, чем сейчас, а сейчас еще одна поликлиника району тем более пригодилась бы, тем более в таком удобном месте, где весь транспорт рядом, — согласна с Ахметовым пенсионерка Рамзия Сунгатуллина. — К терапевтам у нас еще можно попасть, а к специалистам — с этим целая история. А сноха в женскую консультацию ходила — в жилом доме ведут прием беременных в крошечных кабинетах… Разве нормальные это условия?

Как разграбили непрофильный актив

В 2011 году директор ЗАО «Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района» Равиль Латыпов с документами в руках изложил автору этого материала историю здания, которое не очень подходит для медиков-частников и идеально годится для размещения государственной поликлиники. В конце 90-х предприятия республики избавлялись от непрофильных активов. По закону «О приватизации государственного и муниципального имущества» здание медсанчасти КАПО им. Горбунова должны были передать в муниципальную собственность, однако этого не произошло.

В 2013 году в Арбитражном суде РТ рассматривался иск о передаче здания бывшей медсанчасти КАПО им. Горбунова в муниципальную собственность с целью размещения в нем медучреждения. Фото Максима Платонова

До 2006 года здание на праве хозяйственного ведения принадлежало КАПО им. Горбунова, а арендовал его КДЦ Авиастроительного района, который обслуживал в рамках программы госгарантий — по полисам ОМС — почти треть тогдашнего населения Авиастроя. Но после того, как Росимущество по РТ в 2009 году забрало здание из хозяйственного ведения КАПО и передало в хозяйственное ведение ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг», у арендатора начались проблемы. В 2011 году новые хозяева подняли цену на аренду до, по словам Латыпова, неподъемной для медучреждения. КДЦ некоторое время сопротивлялся — жаловался в прокуратуру, писал в Росимущество в Москву.

В 2013 году в Арбитражном суде РТ рассматривался иск о передаче здания бывшей медсанчасти КАПО им. Горбунова в муниципальную собственность с целью размещения в нем медучреждения. Однако этот иск, пройдя все круги, включая кассацию и апелляцию, был отклонен. И арендаторы махнули рукой на ранее вложенные в ремонт этого здания миллионы и переехали в другое, беспроблемное помещение.

К этому времени, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Центр подтверждения качества продукции и услуг» было преобразовано в АО с таким же названием. В 2016 году АО «Центр подтверждения качества продукции и услуг» попыталось подыскать нового арендатора на освободившиеся площади. В марте 2016 года был объявлен открытый аукцион на право заключения договора аренды, однако желающих платить за эти площади 1,6 млн рублей в месяц не нашлось. И в итоге опустевшее здание разграбили вандалы.