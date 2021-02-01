«Крупный бизнес просто «щемит» мелкий»: братья Когданины объявили патентную войну своему бывшему топу

Жаркий спор из-за внешне схожих светильников после тяжбы в арбитраже продолжился в татарстанском УФАС

Татарстанские антимонопольщики завели дело в отношении казанского ООО «Рэйлюкс» по признакам нарушения закона о конкуренции. Фирму заподозрили в получении сведений о светодиодных светильниках серии L-trade II, составлявших коммерческую тайну компании ООО «Ледел», — без согласия последней. По версии проверяющих, «Рэйлюкс» с помощью незаконно добытых сведений произвел лампы серии T-lux, внешний вид которых является имитацией и производным от дизайна продукции братьев Когданиных. Как оказалось, оба производителя светотехники не просто конкуренты, но и бывшие коллеги. «Реальное время» выслушало мнения сторон.

Судебная тяжба длиной в 2,5 года

Конфликт двух казанских производителей светодиодного оборудования — «Ледела» братьев Артура и Артема Когданиных и «Рэйлюкса» Андрея Колесникова — тянется уже несколько лет. Когданины обвиняют своего бывшего технического директора Колесникова в том, что с уходом из фирмы он начал изготавливать и продавать ту же модель светильника, что и «Ледел», и подали иск против конкурента и экс-сотрудника с требованием уничтожить серию продукции, а также возместить 6,5 млн рублей ущерба.

— Мы в 2019 году выиграли дело против ООО «Рэйлюкс» в Арбитражном суде. Потом были апелляционные инстанции, но кассация все решения оставила в силе. Дело касалось нашего бывшего технического директора Андрея Колесникова, который ушел от нас. Ту разработку светильников, которую мы планировали внедрить в серийное производство, — просто начал выпускать у себя в компании «Рэйлюкс». Ну, по крайней мере, очень похожую продукцию! — рассказал «Реальному времени» совладелец ООО «Ледел» Артем Когданин.

Суд назначил экспертизу, и она показала, что выпускаемые «Рэйлюксом» светильники серии Т-lux действительно сильно похожи на лампы L-trade II, производимые фирмой «Ледел». Последняя запатентовала свое изделие 18 января 2016 года. Было установлено, что «все светильники ООО «Рэйлюкс» серии T-lux отличаются мощностью и длиной, однако имеют одинаковый профиль и внешний вид» со светильником фирмы «Ледел» L-trade II 20, говорилось в определении суда. Татарстанский арбитраж постановил, что компании «Рэйлюкс» необходимо прекратить выпуск своей продукции, выплатить истцу 6,5 млн руб. за нанесенный ущерб и покрыть расходы на проведение экспертизы и судебные издержки.



Суд назначил экспертизу, и она показала, что выпускаемые «Рэйлюксом» светильники серии Т-lux действительно сильно похожи на лампы L-trade II, производимые фирмой «Ледел» (на фото). Фото: ledel.ru

«Крупный бизнес просто «щемит» мелкий»

Из компании «Ледел» в 2015 году ее технический директор Андрей Колесников ушел не один, а с директором по маркетингу Евгением Колобовым. Колесников вместе с братьями Максимом и Михаилом открыл собственную фирму — ООО «Рэйлюкс», а Колобова сделал начальником отдела маркетинга. В начале 2016 года его компания начала продажи светильников O-lux, T-lux и R-lux. Одна из серий и стала яблоком раздора между Когданиными и Колесниковым. Причем новый раунд этой борьбы разворачивается уже в татарстанском УФАС, где в отношении ООО «Рэйлюкс» завели дело о нарушении закона о конкуренции.



Гендиректор «Рэйлюкса» Андрей Колесников изложил корреспонденту «Реального времени» свою версию событий и дал оценку происходящему:

— Мы считаем, что крупный бизнес просто «щемит» мелкий, и все. Они видят в нас конкурента, и поэтому хотят нас выжить. Идет некая месть, что вот такой нехороший, возомнил о себе, почему без нас… Три года они нас не видели и не слышали, а когда мы начали на рынок выходить и начали составлять конкуренцию, вдруг вспомнили, что мы три года назад якобы что-то там нарушили. Все наши светильники тоже запатентованы, как и у них. Они шли по пути патента, и сейчас спорят, что мы якобы нарушили их патент. Но в итоге отозвались, потому что понимают, что дело проигрывают. В итоге они сделали фальсификацию договора, якобы у них есть право на какой-то дизайн, сами себе выписали договор и за счет него пытаются с нас что-то поиметь. Мы сейчас пытаемся это доказать в Следственном комитете, подали заявление, но, к сожалению, такие дела никто не хочет рассматривать. Тем не менее мы пытаемся добиться правды.

По словам Колесникова, когда он работал в «Леделе», разработка светильника спорной серии не велась. А когда ушел и основал свое производство, «сам с нуля разработал, а они там тоже что-то параллельно разрабатывали». Говоря о новых судебных тяжбах с Когданиными и деле в УФАС, Андрей Колесников отметил, что требуемая сумма — 6,5 млн рублей. «Довольно ощутимая для нас, вытеснить не вытеснят [с рынка], но крови попить хотят», — охарактеризовал он действия своих бывших работодателей.



«Мы никакая не монополия!»



Татарстанские антимонопольщики получили обращение ООО «Ледел» в сентябре прошлого года, говорится в определении регулятора. В нем сообщалось, что «ООО «Рэйлюкс» реализовывало продукцию, сходную до степени смешения с продукцией ООО «Ледел», что является нарушением закона о конкуренции. Причем, как утверждает Артем Когданин, первоначально в надзорную службу обратились именно конкуренты, пожаловавшись на притеснения якобы со стороны монополиста рынка.



— Антимонопольщики фактически подтвердили нашу правоту и решение суда, оставив его в силе. Потому что, очевидно, дело не касается монополии — мы никакая не монополия! Просто в тот момент, когда мы выиграли дело в суде, компания «Рэйлюкс» подала иск в УФАС, попытавшись всеми правдами и неправдами каким-то образом решение суда оспорить. Но получилось у них неудачно, — рассказал Когданин.



Как утверждает Артем Когданин, первоначально в надзорную службу обратились именно конкуренты, пожаловавшись на притеснения якобы со стороны монополиста рынка. Фото: new-retail.ru

Изучив материалы судебного дела, а также результаты судебной экспертизы, антимонопольный орган решил, что «внешний вид светодиодного светильника ООО «Рэйлюкс» T-lux 19 является переработкой дизайна светодиодного светильника ООО «Ледел» L-trade II 20». Следовательно, действия ООО «Рэйлюкс», по мнению УФАС, «содержат признаки нарушения №135-ФЗ «О защите конкуренции», так как нарушают авторские права ООО «Ледел». Рассмотрение дела назначено на 24 февраля.



— Мы стали ближе к Европе, авторов патентов защищают. Но, конечно, сама защита авторского права длится довольно долго. В нашем случае — 1,5 года, и еще, собственно, не закончился процесс. Поэтому в подобных ситуациях я бы посоветовал коллегам приготовиться к тяжелой обороне! Хотя, по моим оценкам, большинство компаний республики все же не нарушают патентные права, но многие недобросовестные производители продолжают думать, что патент ни от чего не защищает, можно делать на рынке все что угодно и, вообще, «в России все это не работает». По моему опыту, патентное право работает! И сегодня уже можно защитить себя при помощи патентов. Сейчас к тому же накопился довольно внушительный пул специалистов по патентному праву, адвокатов, юристов, которые могут посодействовать в защите патентообладателя в суде, — говорит совладелец ООО «Ледел».



Впрочем, одним разбирательством в антимонопольной службе дело не ограничилось. В ноябре 2020 года в отношении конкурентов Когданины подали новый иск в арбитраж о взыскании упущенной выгоды и других затрат. Судебное заседание назначено на 18 февраля.

Согласно данным из открытых источников, ООО «Рейлюкс» было зарегистрировано в ноябре 2015 года. У фирмы три учредителя — сам Андрей Колесников с долей 35,48%, у директора по маркетингу Евгения Колобова и директора по продажам Марата Баширова — доли по 32,26%. По итогам 2019 года выручка предприятия составила 73,7 млн рублей, чистая прибыль — 5,3 млн рублей. Компания имеет лицензии на изготовление 12 промышленных образцов и четыре сертификата.



ООО «Ледел» основано в 2009 году, его учредителями являются братья Артур и Артем Когданины с долей по 18% на каждого, остальная доля фирмы принадлежит ООО «ИЭК Холдинг». Напомним, в июле 2019 года «Ледел» влился в международную дистрибуцию IEK GROUP. Выручка «Ледел» от продаж по итогам 2019 года составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 63,8 млн рублей. У фирмы 45 действующих сертификатов на производство светодиодных светильников.