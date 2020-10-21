Стартап из Иннополиса банкротится после внимания Forbes и критики Германа Грефа
Стартап с долгами
В то время как куратор Иннополиса, вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов предрекает появление в городе первых «единорогов», то есть компаний стоимостью более миллиарда долларов, руководству ОЭЗ приходится выбивать с некоторых стартапов долги через процедуру банкротства. Как выяснило «Реальное время», на этой неделе Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск от имени ОЭЗ «Иннополис» о признании несостоятельным ООО «Локфоргейт» — юрлица стартапа Lock4Gate, занимавшегося разработкой мобильного приложения для дистанционного управления шлагбаумами и дверями.
Судя по данным картотеки Арбитражного суда Татарстана, ООО «Локфоргейт» задолжало ОЭЗ чуть более 1,1 млн рублей. При этом ранее, в период 2017—2019 гг., ОЭЗ уже трижды судилась со стартапом по долгам за аренду небольшого офиса в технопарке. По документам суда, неисполнение обязательств началось в январе 2017 года, а офис сняли в октябре 2016-го.
Внимание от Forbes и критика от Грефа
При этом именно на 2016—2017 гг. пришлась активная деятельность стартапа, который был довольно ярко анонсирован в СМИ. Первая версия приложения появилась в июле 2016-го, в августе 2016-го компания стала резидентом казанского IT-парка, в декабре того же года — удостоилась второго места вручавшейся в те годы премии MegaBazaar StartUp Awards.
В январе 2017-го Lock4Gate пробилась в топ-15 «Школы миллиардера» от Forbes — на страницах этого издания сооснователь стартапа Артур Ахметов подробно рассказывал о создании компании. А в июле того же года один из основателей компании Lock4Gate Камиль Мухаметзянов презентовал проект перед главой Сбербанка Германом Грефом — тот приезжал на открытие коворкинга GrowUp в Казани.
На том мероприятии Мухаметзянов сообщал о том, что компания намерена оснастить своим оборудованием детские сады в Московской области, чтобы родители использовали для доступа не магнитные карты, а приложение Lock4Gate, и рассказывал о нескольких десятках продаж (не вполне ясно — для организаций или физлиц). Греф тогда критиковал приложения за отсутствие возможности открывать двери при помощи NFC.
Сейчас приложение уже отсутствует в AppStore, но еще осталось в Play Market — там его скачали более тысячи раз. При этом последнее обновление было в августе 2017 года. Судя по комментариям, за использование приложения взималась абонентская плата — порядка 100 рублей (за какой период — не уточняется). Средняя оценка в Play Market — 3,4 из 5. О финансовых результатах компании за те периоды судить сложно — в открытых источниках нет информации по выручке и прибыли ООО «Локфоргейт».
Хоть Lock4Gate и можно скачать на Android, фактически сейчас приложение не функционирует. Артур Ахметов подтвердил корреспонденту «Реального времени», что проект уже не работает, но на другие вопросы о судьбе стартапа не ответил. Издание также направило запрос в пресс-службу ОЭЗ «Иннополис». На сайте Иннополиса «Локфоргейт» до сих пор числится как резидент ОЭЗ, хотя, как рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев, в 2018 году, когда тот пришел на должность, стартап был скорее мертв, чем жив.
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