Стартап из Иннополиса банкротится после внимания Forbes и критики Германа Грефа

Стартап с долгами

В то время как куратор Иннополиса, вице-премьер Татарстана Роман Шайхутдинов предрекает появление в городе первых «единорогов», то есть компаний стоимостью более миллиарда долларов, руководству ОЭЗ приходится выбивать с некоторых стартапов долги через процедуру банкротства. Как выяснило «Реальное время», на этой неделе Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал иск от имени ОЭЗ «Иннополис» о признании несостоятельным ООО «Локфоргейт» — юрлица стартапа Lock4Gate, занимавшегося разработкой мобильного приложения для дистанционного управления шлагбаумами и дверями.

Судя по данным картотеки Арбитражного суда Татарстана, ООО «Локфоргейт» задолжало ОЭЗ чуть более 1,1 млн рублей. При этом ранее, в период 2017—2019 гг., ОЭЗ уже трижды судилась со стартапом по долгам за аренду небольшого офиса в технопарке. По документам суда, неисполнение обязательств началось в январе 2017 года, а офис сняли в октябре 2016-го.

На 2016—2017 гг. пришлась активная деятельность стартапа, который был довольно ярко анонсирован в СМИ. Фото vk.com/lock4gate

Внимание от Forbes и критика от Грефа

При этом именно на 2016—2017 гг. пришлась активная деятельность стартапа, который был довольно ярко анонсирован в СМИ. Первая версия приложения появилась в июле 2016-го, в августе 2016-го компания стала резидентом казанского IT-парка, в декабре того же года — удостоилась второго места вручавшейся в те годы премии MegaBazaar StartUp Awards.

В январе 2017-го Lock4Gate пробилась в топ-15 «Школы миллиардера» от Forbes — на страницах этого издания сооснователь стартапа Артур Ахметов подробно рассказывал о создании компании. А в июле того же года один из основателей компании Lock4Gate Камиль Мухаметзянов презентовал проект перед главой Сбербанка Германом Грефом — тот приезжал на открытие коворкинга GrowUp в Казани.

На том мероприятии Мухаметзянов сообщал о том, что компания намерена оснастить своим оборудованием детские сады в Московской области, чтобы родители использовали для доступа не магнитные карты, а приложение Lock4Gate, и рассказывал о нескольких десятках продаж (не вполне ясно — для организаций или физлиц). Греф тогда критиковал приложения за отсутствие возможности открывать двери при помощи NFC.

Греф тогда критиковал приложения за отсутствие возможности открывать двери при помощи NFC. Фото tatarstan.ru

Сейчас приложение уже отсутствует в AppStore, но еще осталось в Play Market — там его скачали более тысячи раз. При этом последнее обновление было в августе 2017 года. Судя по комментариям, за использование приложения взималась абонентская плата — порядка 100 рублей (за какой период — не уточняется). Средняя оценка в Play Market — 3,4 из 5. О финансовых результатах компании за те периоды судить сложно — в открытых источниках нет информации по выручке и прибыли ООО «Локфоргейт».

Хоть Lock4Gate и можно скачать на Android, фактически сейчас приложение не функционирует. Артур Ахметов подтвердил корреспонденту «Реального времени», что проект уже не работает, но на другие вопросы о судьбе стартапа не ответил. Издание также направило запрос в пресс-службу ОЭЗ «Иннополис». На сайте Иннополиса «Локфоргейт» до сих пор числится как резидент ОЭЗ, хотя, как рассказал «Реальному времени» заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с резидентами ОЭЗ «Иннополис» Вадим Галеев, в 2018 году, когда тот пришел на должность, стартап был скорее мертв, чем жив.



Александр Артемьев