«Деревеньке» отказали в компенсации

Суд отказал птицекомплексу в возмещении ущерба за уничтоженных кур-несушек из-за очага птичьего гриппа на предприятии

Сенсационное решение вынес татарстанский арбитраж в рамках повторного рассмотрения иска птицекомплекса «Лаишевский» к главному управлению ветеринарии кабмина РТ о компенсации ущерба за сожженых из-за эпидемии кур. В 2017 году в этом хозяйстве — на тот момент одном из самых крупных в республике — из-за «птичьего гриппа» были уничтожены все 450 тыс. кур-несушек. В таких случаях государство компенсирует хозяйствам потери. Но татарстанские ветеринары придерживались мнения, что владельцы «Лаишевского», супруги Пашкеевы из Омска, не могут рассчитывать на возмещение потерь. Суд признавал обратное, и, по сути, спор свелся лишь к размеру ущерба, который с 148 млн рублей в итоге снизился до 99 млн. Пока кассация в конце прошлого года не рекомендовала нижестоящим инстанциям выяснить, не имела ли место в этом случае «грубая неосторожность потерпевшего». И вот итог решения татарстанского арбитража: в иске отказать полностью.

Отказать полностью

Как стало известно «Реальному времени», 27 апреля татарстанский арбитраж полностью отказал в иске ООО «Птицекомплекс «Лаишевский», который добивался от главного управления ветеринарии кабмина РТ чуть более 148 млн рублей компенсации ущерба за уничтоженных из-за птичьего гриппа кур.

Как рассказывало наше издание, о начавшейся на птицекомплексе эпидемии стало известно 8 мая 2017 года из письма ГУ ветеринарии КМ Татарстана. Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства во Владимире подтвердил, что у лаишевских кур высокопатогенный вирус Н5. Как позже заявили в Россельхознадзоре, причиной вспышки гриппа стали дикие птицы. Все поголовье птицекомплекса и его продукция, включая ту, что успела попасть в продажу, были изъяты и уничтожены. Речь шла в общей сложности о 450 тысячах кур-несушек, более чем о трех миллионах яиц и сопутствующих продуктах птицеводства.

Птицекомплекс «Лаишевский», который на момент эпидемии связывали с бизнесменом из Омска Виктором Пашкеевым (владел им с ноября 2009 года, но в 2017 году капитал «Лаишевского» был оформлен на Наталью Пашкееву), выпускал продукцию под маркой «Деревенька» и был одним из крупных сельскохозяйственных птицеводческих предприятий в Татарстане. Он производил до 130 миллионов яиц в год. Продукция реализовывалась во всех крупных торговых сетях республики.

Все поголовье птицекомплекса и его продукция, включая ту, что успела попасть в продажу, были изъяты и уничтожены. Фото ko-ko.ru

Плюс-минус 50 миллионов

На тот момент министр продовольствия и сельского хозяйства Татарстана Марат Ахметов заверял, что республика поддержит птицекомплекс, который из-за птичьего гриппа лишился всего поголовья кур. Но компенсировать предусмотренный законом ущерб «Лаишевскому» (а он выставил счет на сумму превышающую 148 миллионов) Главное управление ветеринарии РТ отказалось.

Почему хозяйство не имеет права на возмещение потерь, в самом управлении «Реальному времени» тогда не сообщили. В свою очередь, юрист ООО «Птицекомплекс «Лаишевский» Алина Масленикова рассказала нашему изданию, что основной довод их оппонентов сводился к тому, что птицекомлексом не был соблюден претензионный порядок. Кроме того, он нарушил срок подачи досудебного заявления: не уложился в 30 дней. Юрист отметила, что 30-дневный срок для подачи заявления на возмещение ущерба от уничтожения птицы в связи со вспышкой заболевания оговорен постановлением Кабинета министров РТ №84 от 14 февраля 2018 года, тогда как эпидемия на их птицефабрике была обнаружена годом ранее.

Стороны расходились и в самой оценке возможной компенсации. В частности, в ветеринарном управлении называли более скромную сумму потерь в 65 млн рублей. Решение этого вопроса отдали на откуп Арбитражного суда РТ. Последний 18 марта этого года частично удовлетворил иск птицекомплекса, постановив взыскать в его пользу из казны республики 99,04 млн рублей. Именно в такую сумму судебные эксперты оценили рыночную стоимость сожженных кур, яиц и других продуктов птицефабрики. И Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в Самаре, куда Главное управление ветеринарии Кабинета министров Татарстана подавало жалобу, оставил это решение в силе.

Марат Ахметов заверял, что республика поддержит птицекомплекс, который из-за птичьего гриппа лишился всего поголовья кур. Фото: Максим Платонов

Дать оценку с позиции вины

Но в конце прошлого года суд кассационной инстанции обозначил в деле новый акцент, отменив предыдущие решения. В частности, он обратил внимание на то, что нижестоящие суды не задались вопросом, не имела ли в этом случае место «грубая неосторожность потерпевшего». Арбитражный суд Поволжского округа рекомендовал суду первой инстанции при новом рассмотрении дела дать оценку «действиям истца по соблюдению ветеринарных правил с позиции вины…». Иначе говоря, определиться с тем, мог ли сам собственник предприятия каким-то образом поспособствовать тому, что у него на птицефабрике возник вирусный очаг, ставший причиной уничтожения несушек, за что он теперь требует возместить ему ущерб.

То есть было рекомендовано копнуть «куриное дело» поглубже. При этом, судя по тексту постановления, владелец хозяйства должен доказать, что принимал «все зависящие от него меры для предотвращения (уменьшения) убытков». Значит ли это, что в Главном управлении ветеринарии птицекомплекс «Лаишевский» подозревают в халатности? В пресс-службе управления «Реальному времени» тогда сообщили, что оценка этому будет дана Арбитражным судом РТ.

После того, как суд кассационной инстанции отправил дело на новое рассмотрение, птицекомплекс «Лаишевский» подал жалобу в Верховный суд РФ. Он просил отменить постановление окружного суда как незаконное и необоснованное. Однако высшая судебная инстанция страны оснований для того, чтобы передать дело на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам не нашла. Но заметила, что птицекомплекс сможет высказать все свои доводы и представить доказательства при новом рассмотрении дела. И вот сенсационное решение: в иске отказать полностью.

Пока на сайте размещена лишь резолютивная часть, мотивировочная появится позже. Ни одна из сторон судебного разбирательства еще не прокомментировала нашему изданию решение татарстанского арбитража. Юристы птицекомплекса «Лаишевский» сообщили, что пребывают «в шоке». По их словам, если что-то и скажет, то собственник предприятия. Виктор Пашкеев по мобильному телефону не отвечал. Сообщение от корреспондента «Реального времени» в WhatsApp было им прочитано, но реакции на него также не последовало.

После того, как суд кассационной инстанции отправил дело на новое рассмотрение, птицекомплекс «Лаишевский» подал жалобу в Верховный суд РФ. Фото ko-ko.ru

Россельхознадзор в помощь

«Реальное время» попыталось предположить, что именно могло сыграть роль для столь кардинальных выводов суда. Согласно материалам арбитража, по делу была заново проведена судебная экспертиза, которая должна была определить размер ущерба птицекомплекса «Лаишевский» от уничтожения птицы. Ее поручили ООО «Независимая оценка «СуварСервис». Информация о выводах экспертов отдельно не приведена. Тем не менее они птицекомлекс «Лаишевский» не устроили. Предприятие просило назначить повторную экспертизу и получило отказ.

Впрочем, мы далеки от мысли, что эксперты не насчитали никакого ущерба. Значит, идем дальше. Обращает на себя внимание тот факт, что при повторном рассмотрении дела к участию в нем был привлечен Россельхознадзор. В определениях мельком упоминается о некоем представленном им решении Лаишевского райсуда. На сайте Управления Россельхознадзора по РТ «Реальному времени» удалось обнаружить информацию, датированную январем 2018 года, где как раз рассказывалось о вердикте упомянутого суда. Не беремся утверждать, но, скорее всего, том самом, что фигурировал в арбитражном разбирательстве. В частности, в нем шла речь о том, что Верховный суд республики обязал птицекомплекс «Лаишевский» уничтожить все корма. Необходимость этого шага увязывалась с риском распространения в России высокопатогенного гриппа птиц.

В начале марта 2017 года зампредседателя правительства РФ Аркадий Дворкович предписал управлениям Россельхознадзора в регионах провести на птицефабриках внеплановые проверки. Пожаловали проверяющие и в птицекомплекс «Лаишевский». Выявили нарушения «ветеринарно-санитарных правил и норм содержания птиц на птицеводческих предприятиях». В том числе в информации отмечалась высокая смертность кур. Руководству фабрики пеняли на то, что оно своевременно не проинформировало об этом государственную ветеринарную службу. А именно — что с каждым днем несушек погибало все больше. Как установили эксперты, у массового мора была причина под названием «птичий грипп». В связи с угрозой дальнейшего распространения болезни на территории птицеводческого предприятия ввели карантин.

В августе 2017 года Управление Россельхознадзора потребовало от птицекомлекса «Лаишевский» уничтожить еще и все корма. Фото: shn.tatarstan.ru

Известно, что в хозяйстве Пашкеевых в результате было сожжено все поголовье птицы. Но, как оказалось, ветеринарные службы этим не ограничились. В августе 2017 года Управление Россельхознадзора потребовало от птицекомлекса «Лаишевский» уничтожить еще и все корма. Причем в судебном порядке: соответствующий иск был подан в Лаишевский райсуд и удовлетворен. Птицефабрика, по-видимому, пытаясь сохранить хотя бы эти крохи, подала жалобу в Верховный суд Татарстана. Но тот в начале 2018 года оставил в силе решение лаишевских служителей Фемиды.

Суд подтвердил «невиновность»

Впрочем, ранее представитель птицекомплекса «Лаишевский» отмечала «Реальному времени», что у предприятия в этом плане все в полном порядке. В частности, по ее словам, во время рассмотрения дела в кассации в том числе вставал вопрос, штрафовали ли хозяйство за нарушение ветеринарных норм. Выяснилось, что по этому поводу было отдельное разбирательство, которое признало «невиновность» птицефабрики Пашкеевых. Россельхознадзор в мае того же 2017 года, когда возникла эпидемия, попытался оштрафовать хозяйство на 100 тыс. рублей, но эти санкции были отменены судом как незаконные.

«Считаем, что отмена судебных актов о взыскании денежных средств в пользу истца привела к тому, что в сложной экономической, санитарно-эпидемиологической обстановке добросовестно исполняющий свои обязанности птицекомплекс «Лаишевский» был незаконно лишен права на компенсацию потерь, — констатировала представитель хозяйства. — Он не нарушал ветеринарных, санитарных и иных норм, добровольно передал имущество в период эпидемии птичьего гриппа для уничтожения, а взамен ничего не получил». При этом Масленикова также заметила, что закон не предусматривает зависимость выплаты возмещения от нарушения или ненарушения заявителем ветеринарных норм.

«Там было полное несоблюдение правил»

Бывший заместитель начальника ГУ ветеринарии Айрат Гараев вчера в разговоре с «Реальным временем» подтвердил, что птицекомплекс «Лаишевский» не выполнил распоряжение Россельхознадзора. «В 2017 году я там три дня командовал умерщвлением и сжиганием птицы. Это как раз были майские праздники, — вспоминает он. — Несоблюдение правил было полное. Я видел это своими глазами. На территории предприятия находились старые здания, в которых гнездились представители дикой фауны. В том числе возвышались деревья, которые следовало спилить, чтобы на них не садились перелетные птицы и утки. А также должны были быть установлены отпугиватели птиц и животных».

Могут ли в этом случае полностью лишить компенсации за уничтоженную в связи с эпидемией птицу? «Все это, конечно, больше юридические вопросы. Законодательно это не прописано, — говорит Гараев. — Но птицефабрикам тоже надо знать меру. Они хотят и возмещение ущерба получить по максимуму, и не соблюдать безопасность на своей птицефабрике». «Полной компенсации птицекомлекс «Лаишевский» просто не заслуживает. Это мое личное субъективное мнение», — заключил он.

«В нас все еще сидит российское «авось». Но выезжать на этом получается все меньше»

«Какие-то комментарии по итогам вынесенного судебного решения считаю неуместными», — в свою очередь ответил «Реальному времени» зампредседателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев. Он сказал, что ему трудно судить, как обстояло дело в случае с птицекомплексом «Лаишевский».

«Но, если говорить о ситуации в целом, самые главные здесь два момента. Во-первых, должны быть культура производства и соблюдение технического и технологического регламента и безопасности. Это должно быть обязательно, — полагает собеседник нашего издания. — Думаю, это обойдется дешевле, чем последствия нарушений в технологии производства». Он заметил, что регламенты есть везде, даже в домашней кулинарии: «Без регламента не получится ни бэлиш, ни эчпочмак, ни что-то другое. Так и здесь. Тем более, что птицеводство очень тонкая отрасль. Она сегодня еще и крайне высокопроизводительна».

Кроме того, по словам зампредседателя профильного комитета, существует и такой рыночный инструмент как страхование рисков. При этом определенная часть трат на страхование сельхозпроизводителям компенсируется государством: «Эти два «крыла» придают устойчивость, помогают быть стабильным». «В нас все еще сидит российское авось. Но сегодня «выезжать» на этом получается все меньше. Поэтому на соблюдение норм и регламентов производства нужно смотреть уже как на реальность: другого не дано», — подытожил Хадеев.

Из «Лаишевского» в «Державинскую»

Отметим, что после случившегося ЧП Пашкеевы лишились прибыльного куриного бизнеса в Татарстане. Производство было продано. Его приобрел ижевский агрохолдинг «Комос Групп», которым владеет холдинг «Хайперфудс» (его в равных долях контролируют Андрей Осколков и Андрей Шутов). Также агрохолдингу в Татарстане принадлежат ООО «Татмит Агро» (в Шемордане) и ООО «Казанский молочный комбинат».

Новый владелец сохранил профиль птицефабрики в Лаишево, переименовав ее в «Державинскую» (речь идет о создании нового юрлица). На сайте «Комос Групп» упоминается о том, что она вошла в состав агрохолдинга зимой 2018 года. Последний выкупил имущественный комплекс у предыдущего владельца и, видимо, памятуя о вспышке гриппа, провел «все необходимые санитарные работы». Но в марте этого года и «Державинскую» постигла неприятность: там произошел пожар. Занялись стена и кровля здания. По данным МЧС, в трех задымленных секциях здания находилось около 135 тыс. куриц, более 90 тыс. из которых удалось спасти.